Кабмін виділив 7,4 млрд грн на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, - Степанов

Кабінет Міністрів України виділив 7,4 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Про це під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, 19 червня було ухвалено рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Це стосується і лікарів, і медсестер, і медбратів, і молодшого медичного персоналу", - зазначив міністр.

Також читайте: Зарплата лікаря в Україні має бути не менше 20-25 тисяч гривень, - Степанов

За словами Степанова, рішення стосується підвищення зарплати лікарів на 70% від тарифної сітки, якщо говорити в абсолютних цифрах приблизно на 3,5 тис. грн, середнього медперсоналу - на 50% від мінімальної зарплати (близько 2,5 тис. грн), молодшого персоналу - на 25% від мінімальної зарплати (близько 1,25 тис. грн).

"Ми провели розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму - близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проект акта, який дозволить виділити Міністерству охорони здоров'я на безповоротній основі з Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників", - пояснив Степанов.

перед виборами також підкинуть пару сотень вчителям та пенсіонерам, але вже після того як надрукують грошей на фабриці НБУ)
15.07.2020 15:15 Відповісти
Рад за медиков.
Блин, это ж получается, учителя будут курить за углом школы вместе учениками.
Интересно, кто из них больше нервничать будет? Или найдут общий язык....
15.07.2020 15:20 Відповісти
Это все предвыборная лапша. Как с 300% доплатой медикам по ковид-19. Как и с 70% повышением всем.
15.07.2020 15:37 Відповісти
Ну всьо, мєдікі ваши! Пєрєдайтє "центру разумкова" что к рєзультатам іх социолохічєскіх ісслєдованій можно смєло прібавлять процентов 20 лохтората.
15.07.2020 15:21 Відповісти
Эй, мародёры, а как там насчёт увеличения пенсий в два раза? Или решили уже всех пенсионеров заживо поубивать и заморить голодом?
15.07.2020 15:28 Відповісти
Лудше пусть здєлают ето оні чєм Порошенко!
15.07.2020 15:36 Відповісти
Та вы же уже повысили? И на 300% и на 70% Только вот медикам непонятно где эти деньги.
15.07.2020 15:36 Відповісти
Да сколько же им повышать- то можно?

Уже больше получают чем учителя!!!
15.07.2020 15:46 Відповісти
Шо, опять?
15.07.2020 15:49 Відповісти
"Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября, - Степанов"

С первого сентября? А ПО КАКОЕ число этих денег хватит? Новые напечатаем?
15.07.2020 16:19 Відповісти
 
 