Кабмін виділив 7,4 млрд грн на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, - Степанов

Кабінет Міністрів України виділив 7,4 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Про це під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, 19 червня було ухвалено рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Це стосується і лікарів, і медсестер, і медбратів, і молодшого медичного персоналу", - зазначив міністр.

За словами Степанова, рішення стосується підвищення зарплати лікарів на 70% від тарифної сітки, якщо говорити в абсолютних цифрах приблизно на 3,5 тис. грн, середнього медперсоналу - на 50% від мінімальної зарплати (близько 2,5 тис. грн), молодшого персоналу - на 25% від мінімальної зарплати (близько 1,25 тис. грн).

"Ми провели розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму - близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проект акта, який дозволить виділити Міністерству охорони здоров'я на безповоротній основі з Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників", - пояснив Степанов.