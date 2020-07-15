60,5% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, 21,5% - у правильному, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"
20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми в найближчі кілька років, 47% - вважають, що на це знадобиться більше часу, а 13,5% - вірять, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.
Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", передає Цензор.НЕТ.
"21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, 60,5% - що події розвиваються в неправильному напрямі", - йдеться в дослідженні.
"20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми", - зазначають соціологи.
"33% українців вважають, що чинна влада вдається до політичних репресій, а 40% не погоджуються із цим. Найчастіше вважають, що влада вдається до політичних репресій, ті громадяни, які на останніх парламентських виборах голосували за партії, що сьогодні перебувають в опозиції: такої думки дотримуються 72% прихильників "Європейської Солідарності" (не згодні з цим 13,5% з-поміж них), серед тих, хто голосував за ВО "Батьківщина" ˗ відповідно 42% і 29,5%; за "Опозиційну платформу – За життя" ˗ відповідно 41% і 31%. Серед тих, хто голосував за партію "Слуга народу", з цим згодні 19%, не згодні ˗ 55%", - додали автори дослідження.
Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
