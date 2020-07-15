УКР
За пів року СБУ запобігла трьом терактам, затримала десятки терористів і викрила агентів іноземних спецслужб, - Баканов. ВIДЕО

За перше півріччя 2020 р Служба безпеки України запобігла 3 терактам і затримала 4 фігурантів, причетних до їхньої підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки роботи Служби за шість місяців поточного року.

"Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет нашої роботи. У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус", – зазначив Іван Баканов.

За пів року суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 – за терористичну діяльність.

Серед важливих здобутків СБУ – резонансна спецоперація щодо викриття і затримання генерал-майора Служби, який підозрюється у співпраці з російським ФСБ.

Також дивіться: Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також СБ України затримала керівника і учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо.

До Грузії екстрадовано одного з керівників "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишані", якого раніше СБУ затримала на Київщині.

Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну.

Також дивіться: У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ. ФОТО

Ще 45 вироків суду набули чинності, а саме 11 – за ознаками державної зради, 16 – створення терористичної групи чи терористичної організації̈, 1 – шпигунства.

За державну зраду до 12 років ув’язнення, зокрема, засуджено колишнього співробітника органів МВС, якого затримали під час спецоперації контррозвідники СБУ. А викритому на шпигунстві громадянину КНР рішенням суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Окремо достроково припинено повноваження 5 іноземним дипломатам за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.

СБУ (13271) теракт (1059) Баканов Іван (330)
+8
А еще три кинокамеры...шпионских...три портсигара с диктофоном...и три пиджака замшевых с потайными карманами нашла..😃
15.07.2020 15:22
+3
баканов, баран, засунь собі в сріку свою статістіку.
15.07.2020 15:23
+3
...лийтинант бакланов, берите пример...
15.07.2020 15:35
А еще три кинокамеры...шпионских...три портсигара с диктофоном...и три пиджака замшевых с потайными карманами нашла..😃
15.07.2020 15:22
СБУ потрібно ліквідувати і створити нормальну нову спецслужбу без ідіотів, корупціонерів та фальсифікаторів! 30 тис. людей змогла зловити тільки тих терористів яких сама і завербувала під виглядом ФСБ та ГРУ! Це не робота, це імітація діяльності! Досі мера Одеси та Харкова не посадили, досі Медведчук на волі, досі контрабанда, досі корупція! Таке враження що в Україні немає спецслужби!
15.07.2020 15:39
Игарьоша...я не собираюсь писать докторскую по психиатрии...мне не нужны твои откровения...
15.07.2020 15:41
Судячи з Ваших дописів Вам і кандидатська не світить.
15.07.2020 15:44
Єгорцю, дронів, їм не вистачає дронів, щоб за всім слідкувати, щоб літали на митницею, над кордоном і контролювали хто ходить, їздить і таке інше, всі проблема в дронах, точніш їх відсутності.
15.07.2020 15:47
Я інколи думаю що Україна має шанс, але потім згадує що є такі як Ви і надія гасне.
15.07.2020 15:52
на послухай, і заспокойся, прийми якусь пігулку, чи речовини, які ти вживаєш, коли починаєш писати всякі нісенітниці.
https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 Гарна пісня, чесно. На щастя, таких як ти не допускають, хоча і без тебе витачає, які все ломають, і ніби щось нове роблять.
15.07.2020 15:57
Брехня.
СБУ предупредило все теракты! Ни одного не было осуществлено.
15.07.2020 15:22
Это типа Аваковских минеров мостов?
15.07.2020 15:22
баканов, баран, засунь собі в сріку свою статістіку.
15.07.2020 15:23
Это Ваша Работа и не за Медаль и поощрение , а за то , что Платят Налогоплательщики , что бы существовала Украина.
15.07.2020 15:29
Президент ЛНР Пасичник, полковник СБУ и кавалер медали "За военную службу Украине", доволен вашими успехами. Как и командир Альфы СБУ Донецкой области Ходаковский. Молодцы,ребята.
15.07.2020 15:33
...лийтинант бакланов, берите пример...
15.07.2020 15:35
Тема не раскрыта. Хотелось бы понимать сколько, за то же время, взято конвертцентров, коррупционеров (с которыми порехано и не один не сидит), контрабандистов (с которыми порехано и не один не сидит), нелегальных производств (с которыми порехано и не один не сидит) и т.д. и т.п. Короче, пропорцию в %: "Безопасность Украины / все где можно срубить бабло".
15.07.2020 15:36
це не їх компетенція, тут авакян руки гріє.
15.07.2020 15:48
Та щас! Это и есть основной конфликт между СБУ и МВД. СБУшники весь "жир" у ментов отбирают.
15.07.2020 15:51
Бездарність в кубі!
15.07.2020 15:38
А кто чертей ловит?
15.07.2020 15:44
Лейтенант ЗЕлёненький, словно в поле колышек,
На лице растерянность, на лице сомнения,
- Это ж надо, влипнуть так в ЗЕлёное лайно.

(пестня)
15.07.2020 15:46
а ***** Гиркин на Московии живет и здравствует...
интервью раздает и смеется...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAbKlllPij3P15IhQqje5DNQPfjZp0mcv1VFtiUrz61bs9oggWao8cqcpNQeJkZyQN9h-VdgAI2vKQx&hc_ref=ARTdlsNJncqrNanD6L847KXo32QFohtXwTw0t4ojRjF0ekJLIZiYHq6X6oOVrHOu2j8&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4298582566848673 5 хв ·

В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный. Сегодня судебно-медицинская экспертиза, по данным наших источников, подтвердила - это было умышленное преступление.
Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль.
15.07.2020 15:56
Баканов, Вы уже начали следствие для установление личностей, убивших вчера украинского военного медика?
Чтобы была возможность предъявить обвинение в совершении этими личностями военного преступления?
Жду ответа.
15.07.2020 16:01
После того, как ты, баканов , в раде, руки мертвечуку чуть ли не целовал..,и у суркиса на юбилее шестерил, не отмыться тебе, никакими отчётами.
15.07.2020 16:10
а де ті два чорта, що затримали, і ніби готували чи то теракт, чи вбивство, закрили, чи депортували на кацапію? бо в новинах прозвучало, що депортуютьь, кацапи наших взагалі за надуманими обвинуваченнями судять і в тюрмах тримають, а тут реальні чорти, а Бакланов їх депортувати, замість "Обмінний" фонд створити.
15.07.2020 16:14
"За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов..."

А скількох кацапів ліквідували?
15.07.2020 16:23
А тих, хто прослуховував кабінет Баканова вже знайшли? А тих, хто дав команду забрати клістрони в частинах ППО в рамках кримінальної справи про їх "незаконне" використання, арештували за цю диверсію проти України? А тих зрадників, які блокують забезпечення артилерійськими ************ нашої армії, скоро посадять за грати? Дико вибачаюся, якщо я ще може багато чого не згадав.
15.07.2020 16:43
 
 