За пів року СБУ запобігла трьом терактам, затримала десятки терористів і викрила агентів іноземних спецслужб, - Баканов. ВIДЕО

За перше півріччя 2020 р Служба безпеки України запобігла 3 терактам і затримала 4 фігурантів, причетних до їхньої підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки роботи Служби за шість місяців поточного року.

"Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет нашої роботи. У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус", – зазначив Іван Баканов.

За пів року суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 – за терористичну діяльність.

Серед важливих здобутків СБУ – резонансна спецоперація щодо викриття і затримання генерал-майора Служби, який підозрюється у співпраці з російським ФСБ.

Також СБ України затримала керівника і учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо.

До Грузії екстрадовано одного з керівників "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишані", якого раніше СБУ затримала на Київщині.

Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну.

Ще 45 вироків суду набули чинності, а саме 11 – за ознаками державної зради, 16 – створення терористичної групи чи терористичної організації̈, 1 – шпигунства.

За державну зраду до 12 років ув’язнення, зокрема, засуджено колишнього співробітника органів МВС, якого затримали під час спецоперації контррозвідники СБУ. А викритому на шпигунстві громадянину КНР рішенням суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Окремо достроково припинено повноваження 5 іноземним дипломатам за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.