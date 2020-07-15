За пів року СБУ запобігла трьом терактам, затримала десятки терористів і викрила агентів іноземних спецслужб, - Баканов. ВIДЕО
За перше півріччя 2020 р Служба безпеки України запобігла 3 терактам і затримала 4 фігурантів, причетних до їхньої підготовки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки роботи Служби за шість місяців поточного року.
"Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет нашої роботи. У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус", – зазначив Іван Баканов.
За пів року суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 – за терористичну діяльність.
Серед важливих здобутків СБУ – резонансна спецоперація щодо викриття і затримання генерал-майора Служби, який підозрюється у співпраці з російським ФСБ.
Також СБ України затримала керівника і учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо.
До Грузії екстрадовано одного з керівників "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишані", якого раніше СБУ затримала на Київщині.
Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну.
Ще 45 вироків суду набули чинності, а саме 11 – за ознаками державної зради, 16 – створення терористичної групи чи терористичної організації̈, 1 – шпигунства.
За державну зраду до 12 років ув’язнення, зокрема, засуджено колишнього співробітника органів МВС, якого затримали під час спецоперації контррозвідники СБУ. А викритому на шпигунстві громадянину КНР рішенням суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Окремо достроково припинено повноваження 5 іноземним дипломатам за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 Гарна пісня, чесно. На щастя, таких як ти не допускають, хоча і без тебе витачає, які все ломають, і ніби щось нове роблять.
СБУ предупредило все теракты! Ни одного не было осуществлено.
На лице растерянность, на лице сомнения,
- Это ж надо, влипнуть так в ЗЕлёное лайно.
(пестня)
интервью раздает и смеется...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAbKlllPij3P15IhQqje5DNQPfjZp0mcv1VFtiUrz61bs9oggWao8cqcpNQeJkZyQN9h-VdgAI2vKQx&hc_ref=ARTdlsNJncqrNanD6L847KXo32QFohtXwTw0t4ojRjF0ekJLIZiYHq6X6oOVrHOu2j8&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4298582566848673 5 хв ·
В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный. Сегодня судебно-медицинская экспертиза, по данным наших источников, подтвердила - это было умышленное преступление.
Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль.
Чтобы была возможность предъявить обвинение в совершении этими личностями военного преступления?
Жду ответа.
А скількох кацапів ліквідували?