Кабмін визначив країни "червоної" зони як ті, в яких 55 хворих на 100 тис. населення

Уряд змінив показники для визначення країн "червоної" зони. Тепер до цієї зони належать країни, в яких 55, а не 40 активних хворих на 100 тисяч населення.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проєктом акта пропонується встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання на COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тис. населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як повідомлялося, в Україну без самоізоляції/обсервації пускають людей із країн "зеленої" зони. До сьогодні до таких належали країни, в яких кількість активних випадків COVID-19 менша ніж 40 на 100 тис. населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти змінили правила в'їзду до Криму: при собі потрібно мати результат ПЛР-тесту на коронавірус

Станом на 9 липня до "червоної" зони (показник понад 40 на 100 тис. населення) входили: Французька Гвіана, США, Панама, Вірменія, Оман, Бельгія, Перу, Бахрейн, Болівія, Бразилія, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе і Прінсіпі, Південна Африка, Катар, Саудівська Аравія, Домініканська Республіка, Північна Македонія, Еквадор, Ізраїль, Молдова, Екваторіальна Гвінея, Росія, Кабо Верде, Габон, Колумбія, Португалія, Чилі, Білорусь, Гватемала, Теркс і Кайкос, Аргентина, ОАЕ , Чорногорія, Казахстан, Франція, Палестина, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Азербайджан, Сейшельські о-ви, Люксембург, Майотта, Коста-Ріка, Канада, Сінгапур, Ірак, Мавританія, ЦАР, Мальдіви, Мексика, Бангладеш, Єгипет, Гвінея-Бісау, Сальвадор, Пакистан, Есватіні, Албанія, Болгарія і Чехія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина

За даними на 9 липня, до "зеленої" зони перейшли б Пакистан, Чехія, Болгарія, Албанія, Есватіні, Сальвадор, Гвінея-Бісау, Єгипет і Бангладеш.