"Слуга народу" в четвер увечері визначиться з тим, хто буде представляти партію на виборах мера Києва, - Качура
У четвер, 16 липня, на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу" щодо вибору кандидата на пост мера Києва. Вирішити питання в цей день запропонував Зеленський.
Про це заявив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Надійшла пропозиція від президента в четвер увечері провести засідання фракції, яке буде присвячене питанню кандидатуру на пост глави НБУ і проведення праймеріз (на пост мера Києва. - Ред.). Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз: буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації і президента України", - сказав Качура журналістам в середу після закінчення засідання Верховної Ради.
Депутат заявив, що вже ввечері в четвер кандидата від партії "Слуга народу" на пост Київського міського голови буде обрано.
"Ми повинні вже о 20:30 у четвер визначитися з тим, хто буде представляти партію "Слуга народу" в Києві", - додав нардеп.
За його словами, на базі вищої ради партії була створена робоча група, яка розробить механізм проведення праймеріз або ж фракція буде обирати свого представника за тим сценарієм, який запропонував президент Володимир Зеленський.
"Ми прийняли ту пропозицію, яка надійшла від президента, і запропонували інші умови, які ми напрацюємо протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. На базі вищої ради партії була створена робоча група, яку очолив Роман Гришук, Євгенія Кравчук, а я взяв самовідвід, оскільки у мене є конфлікт інтересів, адже я сам беру участь в праймеріз. Вони напрацюють процедуру проходження самих праймеріз, яка буде затверджена в четвер або ж ми підемо за тією пропозицією, яка надійшла від президента і ми будемо проводити праймеріз на засіданні фракції", - сказав Качура.
Кукловод один-- Коломойский.
ЗЕлёное говно?
Та на ньго дручок дебелий треба.
В діброві собі знайти, бо ліс це скарб,
Його не треба різать.
А где мафию будете ещё узаконивать? Подсказываю--- Надо поближе к школам и детским садикам автоматы поставить.
И ви чули, як сьогодні на Печерських пагорбах вила зажопівська шавка Королевська стосовно скачування виборів в окупаційних зонах, в Донецьку та Луганську обласні ради?
Натаха переплюнула навіть песика Баскервілів
«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.