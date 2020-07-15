"Слуга народу" в четвер увечері визначиться з тим, хто буде представляти партію на виборах мера Києва, - Качура

У четвер, 16 липня, на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу" щодо вибору кандидата на пост мера Києва. Вирішити питання в цей день запропонував Зеленський.

Про це заявив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Надійшла пропозиція від президента в четвер увечері провести засідання фракції, яке буде присвячене питанню кандидатуру на пост глави НБУ і проведення праймеріз (на пост мера Києва. - Ред.). Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз: буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації і президента України", - сказав Качура журналістам в середу після закінчення засідання Верховної Ради.

Депутат заявив, що вже ввечері в четвер кандидата від партії "Слуга народу" на пост Київського міського голови буде обрано.

"Ми повинні вже о 20:30 у четвер визначитися з тим, хто буде представляти партію "Слуга народу" в Києві", - додав нардеп.

За його словами, на базі вищої ради партії була створена робоча група, яка розробить механізм проведення праймеріз або ж фракція буде обирати свого представника за тим сценарієм, який запропонував президент Володимир Зеленський.

"Ми прийняли ту пропозицію, яка надійшла від президента, і запропонували інші умови, які ми напрацюємо протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. На базі вищої ради партії була створена робоча група, яку очолив Роман Гришук, Євгенія Кравчук, а я взяв самовідвід, оскільки у мене є конфлікт інтересів, адже я сам беру участь в праймеріз. Вони напрацюють процедуру проходження самих праймеріз, яка буде затверджена в четвер або ж ми підемо за тією пропозицією, яка надійшла від президента і ми будемо проводити праймеріз на засіданні фракції", - сказав Качура.