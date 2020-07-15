УКР
"Слуга народу" в четвер увечері визначиться з тим, хто буде представляти партію на виборах мера Києва, - Качура

У четвер, 16 липня, на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу" щодо вибору кандидата на пост мера Києва. Вирішити питання в цей день запропонував Зеленський.

Про це заявив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Надійшла пропозиція від президента в четвер увечері провести засідання фракції, яке буде присвячене питанню кандидатуру на пост глави НБУ і проведення праймеріз (на пост мера Києва. - Ред.). Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз: буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації і президента України", - сказав Качура журналістам в середу після закінчення засідання Верховної Ради.

Депутат заявив, що вже ввечері в четвер кандидата від партії "Слуга народу" на пост Київського міського голови буде обрано.

Читайте: Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою

"Ми повинні вже о 20:30 у четвер визначитися з тим, хто буде представляти партію "Слуга народу" в Києві", - додав нардеп.

За його словами, на базі вищої ради партії була створена робоча група, яка розробить механізм проведення праймеріз або ж фракція буде обирати свого представника за тим сценарієм, який запропонував президент Володимир Зеленський.

"Ми прийняли ту пропозицію, яка надійшла від президента, і запропонували інші умови, які ми напрацюємо протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. На базі вищої ради партії була створена робоча група, яку очолив Роман Гришук, Євгенія Кравчук, а я взяв самовідвід, оскільки у мене є конфлікт інтересів, адже я сам беру участь в праймеріз. Вони напрацюють процедуру проходження самих праймеріз, яка буде затверджена в четвер або ж ми підемо за тією пропозицією, яка надійшла від президента і ми будемо проводити праймеріз на засіданні фракції", - сказав Качура.

Зебилы идите нах, мэром будет или Кличко или кандидат от ЕС
15.07.2020 15:46 Відповісти
Ваще пох на ваших кандидатов
15.07.2020 15:47 Відповісти
Зачем нам в мэры Киева
ЗЕлёное говно?
15.07.2020 15:50 Відповісти
а чего именно в этот день? Астролог советовал?
15.07.2020 15:45 Відповісти
-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.(с)
15.07.2020 15:50 Відповісти
Для Слуги Народу краще не виставляти кандидата на мери Києва та в Київраду, бо провал на виборах в Києві буде катастрофою і Зеленського і Слуги Народу. Краще створювати широку коаліцію з демократами та патріотами і від них виставляти найбільш рейтингового єдиного кандидата в мери - так роблять в цивілізованих країнах! Посада мера Києва Зеленському не потрібна, бо Зеленський і так буде контролювати мера Києва, а потужних політиків, особистих друзів Зеленського, яких би треба було просунути на посаду мера Києва, для підтримки Президента - в Зеленського немає! Який би не був мер, навіть зі Слуги Народу, він буде в опозиції до центральної влади, тому Президенту абсолютно пофіг хто буде мером! Але вибори можуть додати прихильників Слузі Народу, або навпаки забрати прихильників! Для Слуги Народу зараз потрібно бути на стороні переможців, з тими кого більше, бо рейтинг влади падає кожен рік в два рази і критично важливо на виборах мера Києва не показати падіння рейтингу Слуги Народу! Тому якщо у Зеленського з головою все добре і він не дебіл, то на мера Києва має йти переможець, який однозначно виграє вибори у Кличка і у будь кого і цього переможця Слуга Народу просто підтримає разом з широкою коаліцією демократів та патріотів! І тоді на всю Україну буде картинка де Зеленський буде святкувати перемогу поруч з переможцем і Слуга Народу зробить вигляд що вона знову перемагає! І так потрібно робити по всій Україні!
15.07.2020 15:59 Відповісти
Не мрій, бо Кличко скаже Зе: йди на...
15.07.2020 16:06 Відповісти
Кличко став мером, бо не було потужного єдиного кандидата від демократів та патріотів. Тільки в таких обставинах таке му-му як Кличко змогло перемогти на місцевих виборах!
15.07.2020 16:12 Відповісти
Слуги народу не будуть з демократами, бо це бєніни аферюги.
15.07.2020 16:15 Відповісти
Муму тебе висрало на помийці, зебіл
15.07.2020 19:46 Відповісти
Можете не расматривать , Никто не Пройдет и это уже Факт.
15.07.2020 15:46 Відповісти
А Бенино бабло попилить?
15.07.2020 15:52 Відповісти
В момент кипения Чайника , - Происходит произвольное кипение , а затем Он Остывает и долив Воды не стимулирует Кипения.
15.07.2020 16:00 Відповісти
Да там все одинаковые. Или миллионеры или фигляры.

Кукловод один-- Коломойский.
15.07.2020 15:46 Відповісти
слуга урода в четверг определится, а 25-го на выборах ОБДЕЛАЕТСЯ!...
15.07.2020 15:48 Відповісти
16.07.2020 01:05 Відповісти
То-то я смотрю, Лысого в последнее время не видно... Теперь понятно - презентацию готовит (в смысле, готовЯТ ему)
15.07.2020 15:49 Відповісти
Так там вчера вроде опрос публиковали, дескать 44% за Кличка, имеет ли смысл вообще в таких условиях выдвигаться...
15.07.2020 15:49 Відповісти
Потрібно, щоб ми його могли нецензурно послати.
15.07.2020 15:54 Відповісти
Кто ж мешает?Бубачка или бородатая бабушка?На выборах можете делать что душе вздумается, мой пост был малость о другом.
15.07.2020 15:56 Відповісти
Хочемо, щоб ваше зелено лайно усі побачили.
15.07.2020 15:57 Відповісти
Пока что все увидели только вашу дурость, после того как вы дважды выбрали мэром Лёню-Космоса. Не стесняйтесь, повторяйте тот же кунштюк с Кличко.
15.07.2020 16:01 Відповісти
Я Льоню Космосу не обирав, але якраз на тих виборах ловив його виборців на порушеннях. Льоня гроші студентам роздавав і пенсіонерам пайки...
15.07.2020 16:04 Відповісти
Какая разница кто именно его выбрал, если выбрало как раз большинство. Ну, проделывайте теперь тот же трюк с Кличко, который толком не знает ничерта. Жалко мне вас что ли Сами себе жизнь усложняете.
15.07.2020 16:07 Відповісти
Найгірше це обрати слугу народу.
15.07.2020 16:09 Відповісти
Ну, вперёд, выбирайте кого ваша душенька пожелает. Я от души посмеюсь, если снова будет Кличко. А с таким настроем таки будет.
15.07.2020 16:12 Відповісти
Якщо кращого нема, то я сам за Кличка. А після програшу слуг одного народу вас будуть грати дрючками.
15.07.2020 16:14 Відповісти
Ну, и чем ты отличаешь от столь нелюбимых тобой зелебобиков, которые в твоём понимании "кто угодно, лишь бы не Порошенко"?Разве что цветом предпочтений, "кто угодно, лишь бы не зелёные"))А я даже за Кличко, пусть его дружки типа Столара застроят к чер-то-вой бабушке весь Киев своими застройками, включая всякие скверы. Дураков надо учить, в данном случае жизнь научит, не я.
15.07.2020 16:18 Відповісти
Тим, що всі слуги народу є дебілами і там нема нормальних людей. Зебілів мером не треба обирати.
15.07.2020 16:23 Відповісти
Да пожалуйста, в конце концов кто из нас киевлянин, ты или я?))))Вот и голосуй как считаешь нужным, мне даже лучше: больше новостроек=ниже цена, ниже цена=быстрее куплю себе квартиру
15.07.2020 16:32 Відповісти
Так і зроблю. А ще у мене родичі в кожному районі Києва, які не будуть обирати зебілів. Після цих виборів вас виженуть із влади дрючками.
15.07.2020 16:34 Відповісти
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
15.07.2020 16:38 Відповісти
Який нік візьмеш після програшу слуг народу?
15.07.2020 16:42 Відповісти
Я такой ерундой не занимаюсь, извини, как зарегистрировался тут в конце 13го (точно не помню когда именно), так и не менял. И не собираюсь.
15.07.2020 16:50 Відповісти
Побачимо.
15.07.2020 17:02 Відповісти
Клоун, там где ты учился, Кличко преподавал
15.07.2020 19:48 Відповісти
Правда?А, ну да, я ж забыл, до сих пор помню его лекции: шоп горячая вода из холодной стала горячей надо её нагреть
15.07.2020 19:50 Відповісти
Что ты мне тут лепечешь, зебил? Виталик в 26 лет в Гемании создал одну из лучших промоутерских кампаний в мире с филиалом в США. А ты чего в жизни добился, клоун?
15.07.2020 19:54 Відповісти
И что мне с его промоутерской компании, педиотик?На хлеб намазать или ноги вытереть?Морды бить умеет разве что, ну так это его работа. Мозгов он себе кулаками только не заработал, а так да, красаучег, йа атвичаю. Хочешь иметь мэром боксёра с отбитыми мозгами?Ну так ты его уже имеешь, а вернее он тебя.
15.07.2020 20:02 Відповісти
Вы, млять тупая зелень, со своим "на хлеб намазать" (ВСУ, Веру, Томос, Мову) просто зипали уже. Иди сосни у *****, кацапское чмо. Человек не вор, патриот, и далеко не дурак, как ТЫ.
15.07.2020 20:09 Відповісти
Асбестовую ткань подложи под тухес, а то бомбануло у тебя так, что того и гляди диван прожжёшь. Ах, да, совсем забыл. Не забудь выбрать его на второй срок, чтобы он тебе отпрмоумерил по полной
15.07.2020 20:12 Відповісти
Алигофрен Качура))) Дурень думкою богатіє))) Незабаром ваше зелене лайно знесуть к х...м..
15.07.2020 15:49 Відповісти
Зачем нам в мэры Киева
ЗЕлёное говно?
15.07.2020 15:50 Відповісти
15.07.2020 15:53 Відповісти
Хтивий дядько ЗЕ?
Та на ньго дручок дебелий треба.
В діброві собі знайти, бо ліс це скарб,
Його не треба різать.
15.07.2020 15:57 Відповісти
А чи не здається цим обдовбаним слугам, що яке б зелене лайно вони не виставили результат буде програшним?
15.07.2020 15:52 Відповісти
Хто б це не був, але побажаємо йому отримати 0,5 відсотка і йти геть від Києва.
15.07.2020 15:53 Відповісти
Срала-мазала, бігала розказувала;
15.07.2020 15:55 Відповісти
Когда землю будете делить, украденную у Украинцев, эй, слуги Урода?
А где мафию будете ещё узаконивать? Подсказываю--- Надо поближе к школам и детским садикам автоматы поставить.
15.07.2020 16:00 Відповісти
...Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый МишкаЗатеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"...
15.07.2020 16:05 Відповісти
Тищенко выдвигайте! Благодаря ему просре..е Киев и все близлежащие области. Тищенко в меры Киева! Т-и-щ-е-н-к-о!
15.07.2020 16:06 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

Леусенко (з криївки) @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



И ви чули, як сьогодні на Печерських пагорбах вила зажопівська шавка Королевська стосовно скачування виборів в окупаційних зонах, в Донецьку та Луганську обласні ради?
Натаха переплюнула навіть песика Баскервілів
15.07.2020 16:15 Відповісти
https://twitter.com/babaikit

Баба і кіт @babaikit 14 июл.

«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.

15.07.2020 16:30 Відповісти
Коля Тищенко лимонний рятівник! Він що дарма всю шоблу кормив нашару у "Велюрі"???
15.07.2020 16:35 Відповісти
15.07.2020 16:44 Відповісти
ЗЕленый хрен вам, а не Киев, сраные унтерменши!!!
15.07.2020 16:51 Відповісти
Выберите уже идущего на три буквы зебуина
15.07.2020 21:43 Відповісти
 
 