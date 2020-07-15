УКР
Українцям після повернення з Єгипту й Албанії вже не потрібно проходити двотижневу обсервацію, - Криклій

Українським туристам після повернення з Єгипту й Албанії вже не потрібно буде проходити двотижневу обсервацію або робити тест на коронавірус.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19. Очікуємо позитивних рішень і щодо інших туристичних маршрутів!", - написав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в середу підвищив показник для поділу країн на "червону" і "зелену" зони від 40 до 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тис. населення.

Читайте також: Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили свої кордони для українців, - Криклій

+3
Такие дебильные решения властей красноречиво доказывают, что всем нам четыре месяца морочат голову.
15.07.2020 16:43 Відповісти
+3
Да собственно, нечего здесь и удивляться, если конечно не забыли, что всем этим правит клоун со своим кварталом 95.
15.07.2020 16:49 Відповісти
+2
Полный дурдом. Какое-то броуновское движение. (с)
15.07.2020 16:10 Відповісти
А для чего маски в АТБ ? Где логика ?
15.07.2020 16:04 Відповісти
это распоряжение самого их начальства .. кассирши не должны обслуживать покупателей без масок .. хотя нигде у нас в городе кроме атб маски не нужны ..
15.07.2020 16:17 Відповісти
Так карантин продовжено. Хай це і формальність в наших реаліях. Там що, не хворіють? Стерилізація якась?
15.07.2020 16:04 Відповісти
там есть закон и есть полиция, которая соблюдает закон и правила о карантинных мерах а Мы, Украина - в Красной зоне на 100 больше - на 100 меньше погоды не сиграет - по Украине тысячи зараженных....и им всем плевать на правила самоизоляции, карантинных мерах и даже полицейские, заезжая за шаурмой(как завещал преЗЕбен) ни масок, ни рукавиц... законов нет, судов нет, президента тоже нет - одни видосики
15.07.2020 16:54 Відповісти
Полный дурдом. Какое-то броуновское движение. (с)
15.07.2020 16:10 Відповісти
правильно ! пусть сразу несут вирусняк в массы !
15.07.2020 16:13 Відповісти
https://censor.net/news/3208281/ukraintsam_posle_vozvrascheniya_iz_egipta_i_albanii_uje_ne_nujno_prohodit_dvuhnedelnuyu_observatsiyuнужно просто завернуться в белую простынь и идти на городское кладбище
15.07.2020 16:39 Відповісти
Такие дебильные решения властей красноречиво доказывают, что всем нам четыре месяца морочат голову.
15.07.2020 16:43 Відповісти
Так это наверное, специально сделали, чтоб карантин у нас продолжался и продолжался. Правительство от этого наверное, какую-то выгоду имеет???
15.07.2020 16:44 Відповісти
Да собственно, нечего здесь и удивляться, если конечно не забыли, что всем этим правит клоун со своим кварталом 95.
15.07.2020 16:49 Відповісти
Боты отрабатывают на любой новости , гонят план по коментариям.
15.07.2020 19:37 Відповісти
встретил зеленого слугу сброда, спаси страну , загаси урода)))
15.07.2020 21:05 Відповісти
Вчера вернулась с дочкой из Египта. На паспортном контроле ничего про отмену самоизоляции не знают, хотя всем нам по прилёту турагенты прислали новость об отмене самоизоляции.
Проверили установлено ли у меня приложение и записали адрес проведения самоизоляции. Ребенка 12 лет (до 14) не регистрируют! Детям до 14 самоизоляция не грозит. А я сижу))
16.07.2020 09:45 Відповісти
 
 