Українцям після повернення з Єгипту й Албанії вже не потрібно проходити двотижневу обсервацію, - Криклій
Українським туристам після повернення з Єгипту й Албанії вже не потрібно буде проходити двотижневу обсервацію або робити тест на коронавірус.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19. Очікуємо позитивних рішень і щодо інших туристичних маршрутів!", - написав він.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в середу підвищив показник для поділу країн на "червону" і "зелену" зони від 40 до 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тис. населення.
Проверили установлено ли у меня приложение и записали адрес проведения самоизоляции. Ребенка 12 лет (до 14) не регистрируют! Детям до 14 самоизоляция не грозит. А я сижу))