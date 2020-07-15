Судмедекспертиза підтвердила, що слідчий СБУ з особливо важливих справ Закладний був убитий, - джерело

В ніч з 13 на 14 липня в Києві на вулиці Йорданській був убитий полковник СБУ, слідчий з особливо важливих справ Роман Закладний.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні судово-медична експертиза підтвердила - це був навмисний злочин.

"Дуже тривожний сигнал, злочин, на який має бути максимальна реакція керівництва держави, концентрація зусиль всіх правоохоронних органів, найвищий контроль", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ. ФОТО

Як повідомлялося раніше, в ніч на середу, 15 липня 2020 року в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро)