Новини
Судмедекспертиза підтвердила, що слідчий СБУ з особливо важливих справ Закладний був убитий, - джерело

В ніч з 13 на 14 липня в Києві на вулиці Йорданській був убитий полковник СБУ, слідчий з особливо важливих справ Роман Закладний.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні судово-медична експертиза підтвердила - це був навмисний злочин.

"Дуже тривожний сигнал, злочин, на який має бути максимальна реакція керівництва держави, концентрація зусиль всіх правоохоронних органів, найвищий контроль", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ. ФОТО

Як повідомлялося раніше, в ніч на середу, 15 липня 2020 року в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро)  

Автор: 

Київ (20043) СБУ (13271) судмедекспертиза (32) вбивство (3156) Бутусов Юрій (3642)
Баканова потрібно знімати з посади Голови СБУ, він не може керувати спецслужбою. Спецслужба це не перукарня і не кафе, тут потрібні справжні керівники а не лохи! Мафія та ворожі спецслужби крутять правоохоронними органами України куди хочуть, а тих хто не хоче виконувати вказівки мафії - просто вбивають! Ось результат роботи Баканова на посту Голови СБУ!
15.07.2020 16:29 Відповісти
нда...можно дожить до пенсии,но не получить ни за один месяц
15.07.2020 16:46 Відповісти
И кстати этот СБУшник сегодня на пенсию выходил, отмечал со вчера
15.07.2020 16:33 Відповісти
Не в ночь с 13 на 14, я сегодня ночью, у нас во дворе
Полиции было машин 15, и куча не полицейских)
15.07.2020 16:28 Відповісти
15.07.2020 16:33 Відповісти
15.07.2020 16:46 Відповісти
Як там у Баканова справи з протидиверсійної роботи?
15.07.2020 16:29 Відповісти
Не хочу наговаривать на покойного, но есть сомнения, что это работа "диверсантов". Если бы были "диверсанты" нам бы уже слили все шпионские подробности убийства.
15.07.2020 17:14 Відповісти
15.07.2020 16:29 Відповісти
З часів кучмарика конторою рулять то митники, то мусора, то не пойми шо.
Щось типу гельмінтея у МОУ.
15.07.2020 16:40 Відповісти
В сове время моим соседом в городе Икс был СБУшник в отставке. По соседски общались, узнал в общих чертах немного интересного из жизни конторы и нравов ее обитателей. И одна фраза: "там работать, это как все время под огнем, или свои грохнут, или чужие". "За что свои-то?" - спрашиваю. "А вот, у одного - друзья в ОПГ, у другого теща бизнесвумен (якобы), третий вообще обложил данью предпринимателей в городе, у четвертого - свои бензоколонки городские. Назначают замначальника отдела в соседнем городке, дают мне задание на проверку его связей. Докладываю: у человеко рыльце в пушку. А мне - пиши "правильное". Человека тянут оттуда, намекают на Владимирскую."
Кто был начальником СБУ в то время? Отвечаю, некий Деркач, возможно вы слышали про такого. А вышел мой сосед на пенсию по хорошей причине "слабое здоровье - сердце" (помог хороший человек - главный терапевт города). Зато сосед остался живой.
Как-то созванивался с ним по старой памяти, спрашивал, изменилось ли что в "конторе"?
- "Да. Изменилось. Теперь "своих" почти не осталось. Одни "чужие".
Охотно верю. Как не поверить...
15.07.2020 18:47 Відповісти
Какой смысл его снимать? Он ничего там не решает..Как и през...В СБУ есть свои ермаки , которые рулят...Как и везде....
15.07.2020 20:23 Відповісти
А где ж их, НАСТОЯЩИХ, взять, если скамейка запасных давно плесенью покрылась, а те, что в обозримом пространстве, не выдерживают никакой критики? А бАКАНОВ изначально был ZERO, а сейчас только подтверждает это. Но разве зеля отпустит такого ценного кадра? А САМИ у них не уходят. Смолий не в счет, он не их.
15.07.2020 21:14 Відповісти
кажется, лейтенант Баканов стал ефрейтором..
15.07.2020 16:32 Відповісти
Вот в этом одна из бед в Украине, значит как мента валят так особое внимание а как простого гражданина , то можно не заморачиваться..
15.07.2020 16:32 Відповісти
https://censor.net/user/209857 Какого мента?
15.07.2020 17:08 Відповісти
Ну СБУ разве результат меняется от перемены мест слагаемых!? По мне что мент что сбу что кгб одна малина!
15.07.2020 21:50 Відповісти
https://censor.net/user/209857 Это разные конторы и всегда противоборствущие. Даже в СССР.
16.07.2020 15:18 Відповісти
может и противодействующие, но суть в том же... кого нибудь нагнуть.
16.07.2020 16:46 Відповісти
Зондеркоманда рашен-сепарів діє в Києві. Внаглу.
15.07.2020 16:38 Відповісти
Мешал! Много знал! Сутки потеряли для выяснения очевидного и много другого потеряли...Видно не очень нужен результат.
15.07.2020 16:53 Відповісти
ФСБ і їх агентура почала діяти відкрито. Мабуть важливу справу вів і знав багато інформації. А що московитам, вбили і під дах московської церкви. Там їх кишить.Співчуття родині.
15.07.2020 17:02 Відповісти
https://censor.net/user/427424 Ага, кацапская ДРГ. Скорее всего, гоп-стоп. Начал сопротивляться -убили.
15.07.2020 17:10 Відповісти
Обувь пропала, по гарячих следах не получится найти преступников.
15.07.2020 17:22 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1880629-u-kiyevi-znayshli-vbitim-slidchogo-sbu-yakiy-zaymavsya-rozsliduvannyam-sprav-pro-derzhzradu В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене .

К какому госизменнику он близко подобрался?
15.07.2020 19:00 Відповісти
Дізнався хто така моніка оманська?
15.07.2020 20:20 Відповісти
Пока был в строю, не убили,а ушел на пенсию-сразу ДРГ напала?
Обычный грабеж пьяного в ночное время.
15.07.2020 19:51 Відповісти
В Киеве очень много ночных нападений с раздеванием и грабежом. Бьют по голове и человек часто остается инвалидом. Много таких случаев каждую ночь, полиция скрывает статистику и закрывает глаза. На СБУшнике просто всплыла информация.
15.07.2020 20:24 Відповісти
Знаю одного человека которого на той же Оболони когда-то ограбили, подошли сзади и ударили справа по голове. Ударили так, что раздробили челюсть, ударили бы выше - убили. Судя по тому, что у этого сбушника рана за правым ухом, вывернуты карманы и снята обувь - это грабежь с нападением и ударом по голове сзади.
15.07.2020 20:29 Відповісти
Або імітація пограбування. У всіх випадках шукати будуть.
15.07.2020 20:41 Відповісти
Если телефоны забрали, то могут найти.
15.07.2020 20:58 Відповісти
 
 