Судмедекспертиза підтвердила, що слідчий СБУ з особливо важливих справ Закладний був убитий, - джерело
В ніч з 13 на 14 липня в Києві на вулиці Йорданській був убитий полковник СБУ, слідчий з особливо важливих справ Роман Закладний.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні судово-медична експертиза підтвердила - це був навмисний злочин.
"Дуже тривожний сигнал, злочин, на який має бути максимальна реакція керівництва держави, концентрація зусиль всіх правоохоронних органів, найвищий контроль", - наголосив Бутусов.
Як повідомлялося раніше, в ніч на середу, 15 липня 2020 року в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро)
Полиции было машин 15, и куча не полицейских)
Щось типу гельмінтея у МОУ.
Кто был начальником СБУ в то время? Отвечаю, некий Деркач, возможно вы слышали про такого. А вышел мой сосед на пенсию по хорошей причине "слабое здоровье - сердце" (помог хороший человек - главный терапевт города). Зато сосед остался живой.
Как-то созванивался с ним по старой памяти, спрашивал, изменилось ли что в "конторе"?
- "Да. Изменилось. Теперь "своих" почти не осталось. Одни "чужие".
Охотно верю. Как не поверить...
К какому госизменнику он близко подобрался?
Обычный грабеж пьяного в ночное время.