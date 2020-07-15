УКР
Комітет рекомендує Раді визначитися з призначенням Уруського в залі, - нардеп "Голосу" Цабаль

Економічний комітет рекомендував депутата Верховної Ради на засіданні визначитися з призначенням Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Голосу" Володимир Цабаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що економічний комітет підтримав рішення про внесення на розгляд ВРУ Уруського О.С. на посаду віцепрем'єра з ОПК і міністра промисловості. Рішення "на розсуд ВРУ". 7 проти 4", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль розраховує на підтримку Ради щодо призначення Уруського: "Кандидатури пройшли обговорення на фракції"

ВР (15193) комітет (371) Цабаль (9) Уруський Олег (159)
Топ коментарі
+5
Слугам і обирати та відповідати за цього Уруского, бо нормальні люди його не підтримують.
15.07.2020 16:26 Відповісти
+5
слуги, а потім й зебіли будуть волати що "не винаватыє мы, то все Порох нам подстроил"
15.07.2020 16:29 Відповісти
+2
У - руский .
15.07.2020 16:37 Відповісти
Слугам і обирати та відповідати за цього Уруского, бо нормальні люди його не підтримують.
15.07.2020 16:26 Відповісти
слуги, а потім й зебіли будуть волати що "не винаватыє мы, то все Порох нам подстроил"
15.07.2020 16:29 Відповісти
У-русский, круто звучит !!!)))
15.07.2020 16:38 Відповісти
Це так тюрки русскіх називають!
15.07.2020 16:39 Відповісти
Урус!!))
15.07.2020 16:40 Відповісти
...аналог узеленского
15.07.2020 16:41 Відповісти
Це Бариги многоходовка,однозначно !!)))
15.07.2020 16:41 Відповісти
А какая разница?
15.07.2020 16:32 Відповісти
У - руский .
15.07.2020 16:37 Відповісти
Разница--один долбит,а другой дразница !!!)))
15.07.2020 16:39 Відповісти
Ще раз: що це за кадр, цей врусскій? Чи, мрже, врунскій?
15.07.2020 16:41 Відповісти
Усруский.
15.07.2020 19:25 Відповісти
та чого там думати, ЗеБiли? назначайте всiх по дзвiнку своiх кураторiв з кремля, не парьтесь.

чого там думати? вам вже давно прислали з фсб-кдб прiзвища кого потрiбно назначати на всi стратегнi посади.


шта непонятно? и, вообще, какая разница?


Комітет рекомендує Раді визначитися з призначенням Уруського в залі, - нардеп "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 292
15.07.2020 16:48 Відповісти
Фамилия у него уж больно подозрительная, Уруский, полукацап полу урюк? И морда така мордовска, как у таво Ваньши из Саранска. Не нравится он мне. И старику Л. Чезаре так же он не понравился бы 100%.
15.07.2020 19:24 Відповісти
 
 