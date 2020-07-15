Комітет рекомендує Раді визначитися з призначенням Уруського в залі, - нардеп "Голосу" Цабаль

Економічний комітет рекомендував депутата Верховної Ради на засіданні визначитися з призначенням Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Голосу" Володимир Цабаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що економічний комітет підтримав рішення про внесення на розгляд ВРУ Уруського О.С. на посаду віцепрем'єра з ОПК і міністра промисловості. Рішення "на розсуд ВРУ". 7 проти 4", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

