Кабмін звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на час карантину, - Немчінов

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову, що звільняє від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов.

Йдеться про площі і будівлі, що належать державі.

"Буде визначено кілька категорій: повне звільнення, оплата 50% або 25% від орендної плати. Розрахунок відбувається за методикою. Це дозволить зберегти і підтримати український бізнес", - зазначив Немчінов.

