Кабмін звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на час карантину, - Немчінов

Кабмін звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на час карантину, - Немчінов

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову, що звільняє від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов.

Йдеться про площі і будівлі, що належать державі.

"Буде визначено кілька категорій: повне звільнення, оплата 50% або 25% від орендної плати. Розрахунок відбувається за методикою. Це дозволить зберегти і підтримати український бізнес", - зазначив Немчінов.

Могу угадать фамилию счастливчика, которому случайно повезло.
15.07.2020 16:52 Відповісти
Жыд?
15.07.2020 23:46 Відповісти
ой, да шо вы такое говорите?

и при чем тут Игорь Валериевич? ))))
15.07.2020 17:59 Відповісти
Бред!

Або я працюю , заробляю гроші собі на прожиття + плачу за оренду .
Або не працюю - прийняте державне рішення про карантин ! Живу за гроші трудно зароблені раніше , які мали призначення - купівля житла , машини , розвиток справи і т.п. Але орендну плату - мусиш платити - бо постраждають "бідні орендодавці " . А їх карантин не стосується ?
А ще можеш кредитні платежі не гасити - але % все одно справно нараховують - що для прибутків банків - карантин не перешкода ?
16.07.2020 01:32 Відповісти
 
 