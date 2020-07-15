2 464 5
Кабмін звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на час карантину, - Немчінов
Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову, що звільняє від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов.
Йдеться про площі і будівлі, що належать державі.
"Буде визначено кілька категорій: повне звільнення, оплата 50% або 25% від орендної плати. Розрахунок відбувається за методикою. Це дозволить зберегти і підтримати український бізнес", - зазначив Немчінов.
и при чем тут Игорь Валериевич? ))))
Або я працюю , заробляю гроші собі на прожиття + плачу за оренду .
Або не працюю - прийняте державне рішення про карантин ! Живу за гроші трудно зароблені раніше , які мали призначення - купівля житла , машини , розвиток справи і т.п. Але орендну плату - мусиш платити - бо постраждають "бідні орендодавці " . А їх карантин не стосується ?
А ще можеш кредитні платежі не гасити - але % все одно справно нараховують - що для прибутків банків - карантин не перешкода ?