Україна втрачала 2 млрд грн на місяць через технічну помилку, якою скористалися шахраї, - заступник голови ДПС Олейников

На початку липня Україну сколихнув гучний фінансовий скандал: в результаті аудиту було виявлено шахрайську схему, за якою держава щомісяця недоотримувала 2 мільярди гривень.

Тобто за рік бюджет країни втрачав 24 мільярди, які можна було б витратити на соціальні потреби. За даними слідства, в схемі були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності, посадові особи Державної фіскальної служби і транзитно-конвертаційні групи. Про це повідомляє видання "Факти", передає Delo.ua.

Державна податкова служба відзвітувала, що спільно з Міністерством цифрової трансформації і Службою безпеки України найбільшу шахрайську схему в історії нашої країни заблокували, а за останні два місяці додатково отримали в бюджет близько 9 мільярдів гривень.

На питання, що саме дозволяло шахраям збагачуватися за державний кошт, чи вдалося виявити ту саму "податкову діру" і які додаткові документи були прийняті, щоб виключити подібні схеми в подальшому, заступник голови ДПС Євген Олейников відповів на брифінгу, який відбувся сьогодні, 14 липня, в інформаційному агентстві "Укрінформ": "Те, що ми виявили, мало не нормативний, а технічний характер. Була проблема некоректної роботи системи електронного адміністрування, яка дозволяла особам, обізнаним в помилку алгоритму, використовувати його таким чином, щоб система їх ідентифікувала як абсолютно добропорядних платників, податкові накладні яких підлягають безумовній реєстрації. Ця помилка була виявлена ​​за допомогою співробітників СБУ, колег з Мінцифри і була ліквідована. Півтора місяці ми бачимо результат".

Хто допустив цю похибку, завдяки якій податкові накладні взагалі не перевірялися і через систему податкової за хвилину могли проводитися накладні на кілька мільярдів гривень, збагачуючи махінаторів, Олейников не уточнив.

Але він не став приховувати, що повністю перемогти схеми ухилення від податків поки неможливо.

"Питання полягає не тільки в їхніх обсягах. У нас йде дискусія з різними експертами щодо СМКОР, я наводжу як приклад скасування обмеження швидкості на дорозі. У чому проблема швидкої їзди самої по собі? Вона якось заважає? Ні. Проблема полягає в тих ризиках, які вона несе. Точно також і СМКОР, тільки тут податкові ризики. Будь-яка система моніторингу не може виключити ухилення від сплати податків. Але вона здатна знизити ці ризики, а також рівень тіньової економіки", - сказав Євген Олейников.

А поки з недобросовісними платниками податків будуть боротися за допомогою постанови № 1165, прийнятої ще урядом Гончарука 11 грудня 2019 року, "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному Реєстрі податкових накладних". На сьогоднішній день зміни в нього не вносилися. Тому в будь-який незрозумілій ситуації будуть блокуватися електронні накладні. Підприємці б'ють на сполох, адже це може негативно позначитися на бізнесі, який і так переживає не найкращі часи у зв'язку з кризою, наголошується в матеріалі "Фактів".

"Тобто ДПС має намір посилити контроль і ще більше затягнути податковий пасок на шиї бізнесу і простих українців замість того, щоб опрацювати чіткі прозорі механізми, виключити корупційні схеми з горезвісним ПДВ, за рахунок якого і наживаються шахраї, грабуючи державу", - резюмують "Факти".