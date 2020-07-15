УКР
Україна втрачала 2 млрд грн на місяць через технічну помилку, якою скористалися шахраї, - заступник голови ДПС Олейников

На початку липня Україну сколихнув гучний фінансовий скандал: в результаті аудиту було виявлено шахрайську схему, за якою держава щомісяця недоотримувала 2 мільярди гривень.

Тобто за рік бюджет країни втрачав 24 мільярди, які можна було б витратити на соціальні потреби. За даними слідства, в схемі були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності, посадові особи Державної фіскальної служби і транзитно-конвертаційні групи. Про це повідомляє видання "Факти", передає Delo.ua.

Державна податкова служба відзвітувала, що спільно з Міністерством цифрової трансформації і Службою безпеки України найбільшу шахрайську схему в історії нашої країни заблокували, а за останні два місяці додатково отримали в бюджет близько 9 мільярдів гривень.

На питання, що саме дозволяло шахраям збагачуватися за державний кошт, чи вдалося виявити ту саму "податкову діру" і які додаткові документи були прийняті, щоб виключити подібні схеми в подальшому, заступник голови ДПС Євген Олейников відповів на брифінгу, який відбувся сьогодні, 14 липня, в інформаційному агентстві "Укрінформ": "Те, що ми виявили, мало не нормативний, а технічний характер. Була проблема некоректної роботи системи електронного адміністрування, яка дозволяла особам, обізнаним в помилку алгоритму, використовувати його таким чином, щоб система їх ідентифікувала як абсолютно добропорядних платників, податкові накладні яких підлягають безумовній реєстрації. Ця помилка була виявлена ​​за допомогою співробітників СБУ, колег з Мінцифри і була ліквідована. Півтора місяці ми бачимо результат".

Хто допустив цю похибку, завдяки якій податкові накладні взагалі не перевірялися і через систему податкової за хвилину могли проводитися накладні на кілька мільярдів гривень, збагачуючи махінаторів, Олейников не уточнив.

Але він не став приховувати, що повністю перемогти схеми ухилення від податків поки неможливо.

"Питання полягає не тільки в їхніх обсягах. У нас йде дискусія з різними експертами щодо СМКОР, я наводжу як приклад скасування обмеження швидкості на дорозі. У чому проблема швидкої їзди самої по собі? Вона якось заважає? Ні. Проблема полягає в тих ризиках, які вона несе. Точно також і СМКОР, тільки тут податкові ризики. Будь-яка система моніторингу не може виключити ухилення від сплати податків. Але вона здатна знизити ці ризики, а також рівень тіньової економіки", - сказав Євген Олейников.

А поки з недобросовісними платниками податків будуть боротися за допомогою постанови № 1165, прийнятої ще урядом Гончарука 11 грудня 2019 року, "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному Реєстрі податкових накладних". На сьогоднішній день зміни в нього не вносилися. Тому в будь-який незрозумілій ситуації будуть блокуватися електронні накладні. Підприємці б'ють на сполох, адже це може негативно позначитися на бізнесі, який і так переживає не найкращі часи у зв'язку з кризою, наголошується в матеріалі "Фактів".

"Тобто ДПС має намір посилити контроль і ще більше затягнути податковий пасок на шиї бізнесу і простих українців замість того, щоб опрацювати чіткі прозорі механізми, виключити корупційні схеми з горезвісним ПДВ, за рахунок якого і наживаються шахраї, грабуючи державу", - резюмують "Факти".

+24
Что вы хотели?
Турборежим от клунов, фотографов и корабельных сосен.
15.07.2020 16:41 Відповісти
+21
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...
15.07.2020 16:43 Відповісти
+20
Сами ошиблись,сами украли,сами кипеш подняли... Красавцы
15.07.2020 16:47 Відповісти
15.07.2020 16:41 Відповісти
Что вы хотели?
Турборежим от клунов, фотографов и корабельных сосен.
15.07.2020 16:41 Відповісти
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...
15.07.2020 16:43 Відповісти
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...

Так ! А не інакше !
А на рахунок Дубілет ...
Маю рахунки та карточки багвтьох банків ..., робота багатьох з них - ... (щоб не матюкатися)
Дубілета система Приватбанк - працює - ОК!

Мій син користується Монобанком - теж Дубілет - теж -ОК!
А державні Ощадбанк чи Укргазбанк - повна совдепія
16.07.2020 02:55 Відповісти
Сами ошиблись,сами украли,сами кипеш подняли... Красавцы
15.07.2020 16:47 Відповісти
Кто будет компенсировать? Или хотя бы кого накажут? Что за идиоты! Ау, где вы, 73% идиотов?
15.07.2020 16:47 Відповісти
А з чого Ви вирішили, що ця помилка і як наслідок схема почала існувати з "Зелених"? Наразі ми знаємо, що Зелені її ліквідували. А хто припустився (чи "припустився") цієї помилки, ще треба розібратися. І покарати, звісно.
15.07.2020 18:43 Відповісти
Странный Bы: всё плохое произошло и происходит только при Зе, а при По произошло только всё хорошее.
15.07.2020 22:34 Відповісти
Предприятия Коломойского и Рената Ахметова случайно не облагались налогами ? Ну бывает!
15.07.2020 16:48 Відповісти
Это петьки.
15.07.2020 16:48 Відповісти
Можно себе представить, какие проблемы "технического характера" таит в себе та же "Дия". А процесс голосования с помощью смартфонов - это та еще песня. Сколько там будет чудес "технического характера", и не "***********" .
15.07.2020 16:52 Відповісти
Тю, а в чем мошенничество?
Люди использовали легальног ПО, которое им предоставило государство.
Можно вычесть из разных тупых дубилетов, а в цивилизованных странах премируют тех, кто выявил некорректность ПО.
15.07.2020 16:54 Відповісти
Вот к примеру я как налогоплательщик не заплатил неумышленно, а в результате технической ошибки, 1 000 000 грн. в бюджет. Мне простят (мол так получилось, не хотел) или накажут + штраф и остальное?
Ваши версии ....
15.07.2020 16:57 Відповісти
"... осведомленным в ошибке алгоритма, использовать его таким образом, чтобы система их идентифицировала как абсолютно добропорядочных плательщиков, налоговые накладные которых подлежат безусловной регистрации.
Источник: https://censor.net/n3208295"
15.07.2020 17:20 Відповісти
Не совсем так. Вы может и добропорядочный плательщик.
Но если Вас заподозрить и заблокировать - можно с Вас выжать денежку,
плевать что порядочный. Но Вы нашли дырку в системе, и Вас не доили
сверх того, что Вы должны платить по Закону. И это конечно дыра, ее закрыли.
Теперь все норм - можно любого подозревать в чем угодно, и сначала наказать на деньги,
после уже разбираться (или не разбираться, бо наказывать выгодно, плевать за что)
15.07.2020 17:55 Відповісти
один вопрос - где эти все офулиарды спасенных гривен? шото прошли они мимо бюджета...
15.07.2020 17:02 Відповісти
Как говорил "бородатая бабушка" - там где вы учились,я там преподавал! Толи еще будет...ой-ой-ой!
15.07.2020 17:03 Відповісти
Эге, да эти охранники воруют больше воров...
15.07.2020 17:11 Відповісти
Що не кажи, а взнати куди йшли гроші для нормального адміністратора зовсім просто. Але схему розкрили, а куди пішли гроші - таємниця. От коли б там був задіяний Порошенко - то вже смерділо б від ЗЕ-ків на всю планету.
15.07.2020 17:15 Відповісти
Как можно вообще, деньги доверять этим рахитам?
15.07.2020 17:25 Відповісти
где уголовное производство?
15.07.2020 17:56 Відповісти
"за год бюджет страны терял 24 миллиарда, которые можно было бы потратить на социальные нужды" (читай "рассовать по карманам")
15.07.2020 18:40 Відповісти
НЕхай вішає лапшу ЗЕбілам. В податковій копійка не може пропасти, мільярди перевіряють вручну. Мені через 3 роки недоїмку чи пеню 0,75 грн знайшли по земельному податку за город, бо заплатив на день пізніше
15.07.2020 22:51 Відповісти
а что мешает пересчитать и начислить потерянное бабло? - потраченный откат? почему-то когда банкомат вместо условных купюр по 100 выдает 500 - банк, вдруг, пересчитывает бабло после расследования... и даже успешно судится.
15.07.2020 23:19 Відповісти
Какую-то лапшу нам тут вешают... Если ошибешься с налогами копеечно, то тебе их обязательно доначислят, еще и пеню насчитают (правда никогда сами не подскажут, что ошибся, ждут всегда чтоб пеню побольше насчитать. Сервисмены 3.14...). А тут что-то плетут про техническую ошибку... Кто сел? С кого взыскали?
Сдается мне просто кому-то не будут возмещать НДС, хотя должны или еще каие-то мутки, как обычно...
16.07.2020 00:32 Відповісти
 
 