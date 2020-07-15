Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором. ДОКУМЕНТ
Пояснити суспільству, що таке "та сторона" і чому президент Зеленський уникає називати Росію агресором - із таким зверненням до Офісу президента звернувся народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
Звернення політик опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"13 липня 2020 р. російсько-терористичні війська із засідки обстріляли групу українських військових, які спільно з медиками відповідно до норм міжнародного гуманітарного права проводили евакуацію тіла загиблого українського військового в районі населеного пункту Зайцеве. Внаслідок підступного обстрілу загинув медичний працівник. Президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський майже добу не реагував на цей злочин. Тільки після обурення суспільства на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилося повідомлення під заголовком "За завданням глави держави Головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника Офісу президента вирушили на Донбас для вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого, в якому було зазначено, що головнокомандувач "тримає під особистим контролем ситуацію", - сказано у зверненні.
"Рік і два місяці Володимир Зеленський обіймає пост президента України. Весь цей час у своїх публічних виступах він всіляко уникає конкретики і чіткості у висловлюваннях, що стосуються російсько-української війни, яка забирає життя захисників України. "Та сторона", "незаконні формування", "мир в очах Путіна" - всі ці розмиті і неконкретні формулювання накладаються на нездатність чітко відповісти на запитання "Хто напав на Україну і веде війну проти нашої держави?" і руйнують міжнародну коаліцію на підтримку України. Навіть це кричуще порушення домовленостей, результатом якого стала загибель медика і поранення військових, не допомогло президенту відійти від абстрактних формулювань "та сторона", "незаконні формування", "інший бік лінії фронту" і не змусили Зеленського назвати Росію агресором та окупантом", - констатує Ар'єв.
"Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офісу треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити - що таке "та сторона" і відповісти на інші питання мого звернення. Відповідь опублікую", - прокоментував народний депутат своє звернення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
иначе бы знало - и Порох, и ЕС - ВСЕГДА говорят о рашке как об агрессоре)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42731853
или тебе в лахте об этом не сказали - и ты зашкварилось))
https://lb.ua/news/2018/07/13/402754_poroshenko_rossiya_agressor.html
Порошенко: Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО
Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель дал интервью телеканалу France 24. Во время разговора с французскими журналистами он рассказал, что на Востоке Украины идет война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко.
А https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html чью сталь закупала "Ленинская кузня" в 2016?
Для кого Порошенко восстанавливал https://censor.net/video_news/452590
Да много еще чего из реальных дел Порошенко припоминается в "священной" войне "святого".
18.12.2019 08:46
Решение Сената США уже прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
На своей странице в Facebook он написал: "Благодарен нашим американским друзьям за четкий сигнал российскому агрессору! Сенат США одобрил оборонный бюджет с целевыми санкциями против "Северного потока-2".
@ZelenskyyUa, ты будешь раскручивать свой цуцванг между женой и Мендель, а в войне двух государств всегда называется враг, даже если тебе хочется от страха насрать в штаны.
зелений повинен одразу протрезвіти.
...
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
Тут одна девушка в ютубе показала, как работает программа по имитации голосов.
Её там хвалили голосами Лукашенко, Путина и Зеленского.
Оказывается, уже давно существует компьютерная программа, позволяющая сымитировать голос любого человека, поэтому, думаю, не стоит все эти записи принимать за чистую монету.
Девушка этот эксперимент провела за обыкновенным домашним компьютером, значит на более сложной технике создать всякие разговоры всяких людей, так что от подлинных не отличишь, вообще не проблема.
Только не российско-террористические войска, а российско-ФАШИСТСКИЕ войска.Только фашисты стреляют в Красный крест
Это не безобидные шуточки его бывших коллег из 95 квартала, напоминающие рыбок Гарра Руфа.