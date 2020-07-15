УКР
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором. ДОКУМЕНТ

Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке

Пояснити суспільству, що таке "та сторона" і чому президент Зеленський уникає називати Росію агресором - із таким зверненням до Офісу президента звернувся народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.

Звернення політик опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2020 р. російсько-терористичні війська із засідки обстріляли групу українських військових, які спільно з медиками відповідно до норм міжнародного гуманітарного права проводили евакуацію тіла загиблого українського військового в районі населеного пункту Зайцеве. Внаслідок підступного обстрілу загинув медичний працівник. Президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський майже добу не реагував на цей злочин. Тільки після обурення суспільства на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилося повідомлення під заголовком "За завданням глави держави Головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника Офісу президента вирушили на Донбас для вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого, в якому було зазначено, що головнокомандувач "тримає під особистим контролем ситуацію", - сказано у зверненні.

"Рік і два місяці Володимир Зеленський обіймає пост президента України. Весь цей час у своїх публічних виступах він всіляко уникає конкретики і чіткості у висловлюваннях, що стосуються російсько-української війни, яка забирає життя захисників України. "Та сторона", "незаконні формування", "мир в очах Путіна" - всі ці розмиті і неконкретні формулювання накладаються на нездатність чітко відповісти на запитання "Хто напав на Україну і веде війну проти нашої держави?" і руйнують міжнародну коаліцію на підтримку України. Навіть це кричуще порушення домовленостей, результатом якого стала загибель медика і поранення військових, не допомогло президенту відійти від абстрактних формулювань "та сторона", "незаконні формування", "інший бік лінії фронту" і не змусили Зеленського назвати Росію агресором та окупантом", - констатує Ар'єв.

"Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офісу треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити - що таке "та сторона" і відповісти на інші питання мого звернення. Відповідь опублікую", - прокоментував народний депутат своє звернення.

Арєв вимагає від Зеленського пояснити, що таке та сторона і чи є Росія агресором 01
Арєв вимагає від Зеленського пояснити, що таке та сторона і чи є Росія агресором 02

Ар’єв Володимир (323) Зеленський Володимир (25217) Європейська Солідарність (1106) Офіс Президента (2053)
+62
Арьев обратился к Зеленскому: Требует объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 7246
15.07.2020 16:41 Відповісти
+54
Сейчас Зелю снова переклинит на пару дней. Нельзя же так с тонкой душой шута горохового.
15.07.2020 16:42 Відповісти
+53
Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 7144
15.07.2020 16:51 Відповісти
Арьев думает, что "та сторона" это США или Германия? В отличии от него Зеленский не идиот).
15.07.2020 16:58 Відповісти
А евреи никогда прямо не отвечают. Кабы чего не вышло.
15.07.2020 17:00 Відповісти
Можливо, ти помилився.... Бо підвязався пояснювати одному такому єврею, напічканому Г+Г
15.07.2020 17:05 Відповісти
Более того в ЕС никто не осмеливается говорить , что это Россия .... а Арьев действительно болван, пока не признано судом, президент не имеет права так говорить.
15.07.2020 17:16 Відповісти
зебил, то что ты тупой - это понятно))
иначе бы знало - и Порох, и ЕС - ВСЕГДА говорят о рашке как об агрессоре)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42731853

или тебе в лахте об этом не сказали - и ты зашкварилось))
15.07.2020 17:23 Відповісти
Покажи мне где ЕС или НАТО ОФИЦИАЛЬНО говорит, что это сделала Россия ... а бла-бла это сколько угодно, и Пепа говорил и Зеля говорил, но болвану Арьеву захотелось лично услышать
15.07.2020 17:37 Відповісти
еще раз ткнём кацапа https://censor.net/user/454222 в факты:
https://lb.ua/news/2018/07/13/402754_poroshenko_rossiya_agressor.html

Порошенко: Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО
Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель дал интервью телеканалу France 24. Во время разговора с французскими журналистами он рассказал, что на Востоке Украины идет война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко.
15.07.2020 17:24 Відповісти
На словах у Порошенко Россия агрессор, тут не поспоришь.
А https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html чью сталь закупала "Ленинская кузня" в 2016?
Для кого Порошенко восстанавливал https://censor.net/video_news/452590
Да много еще чего из реальных дел Порошенко припоминается в "священной" войне "святого".
15.07.2020 20:23 Відповісти
"ЧЕТКИЙ СИГНАЛ РОССИИ-АГРЕССОРУ": ПОРОШЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ СЕНАТ США ЗА ПРИНЯТИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"
18.12.2019 08:46
Решение Сената США уже прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
На своей странице в Facebook он написал: "Благодарен нашим американским друзьям за четкий сигнал российскому агрессору! Сенат США одобрил оборонный бюджет с целевыми санкциями против "Северного потока-2".
15.07.2020 17:26 Відповісти
Повесьте у зебилёныша эту карту:
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 4489
15.07.2020 17:00 Відповісти
Наконец-то этот вопрос поднят на официальном уровне. Ибо "та сторона" - это когда,
@ZelenskyyUa, ты будешь раскручивать свой цуцванг между женой и Мендель, а в войне двух государств всегда называется враг, даже если тебе хочется от страха насрать в штаны.
15.07.2020 17:02 Відповісти
Просто у нас президент якийсь потойбічний.
15.07.2020 21:22 Відповісти
Что то требовать он может только у своей жены.
15.07.2020 17:02 Відповісти
Вы не на россее. У нас согласно закону народный депутат может направлять запросы как преЗеденту, так и заменяющему ему Ермаку.
показати весь коментар
15.07.2020 17:06 Відповісти
* заменяющему его
15.07.2020 17:07 Відповісти
кацап, снова ты зашкварился) Украина - не твоя рашка с порядками х*уйла)
15.07.2020 17:27 Відповісти
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 6912
15.07.2020 17:02 Відповісти
тоді треба зеленого переконати в тому, що рашку ось-ось захопить Китай і всім тім, хто буде в той час на рашці, китайці будуть вставляти мотигу прямо в жопу.
зелений повинен одразу протрезвіти.
15.07.2020 17:08 Відповісти
Зе ждет очередного обмена, поэтому законный месяц на ответ использует по полной!
15.07.2020 17:05 Відповісти
Ну, в конкретному випадку - Ар'єв звернувся до Єрмака; і тому термін відповідді тут - 5 днів...
15.07.2020 17:06 Відповісти
Ти знову проявляєш свою 73/43%зебільну суть Хоча в мене, в кондуїті записано: https://censor.net/user/223869 провокатор-касап. Скоріш за все.
15.07.2020 17:31 Відповісти
зеЛя ссыкливый чмырь!
15.07.2020 17:09 Відповісти
русс. страна від сторона, в сторонє, на окраінє.
15.07.2020 17:09 Відповісти
и забыл спросить- крым наш?
15.07.2020 17:11 Відповісти
Тоже интересно, та сторона это где?
15.07.2020 17:11 Відповісти
"Гегемония США, агрессия, экспансия..." (Из речи представителя Северной Кореи на заседании ООН в 2014 году при обсуждении вопроса о Крыме)
15.07.2020 18:01 Відповісти
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 7604

...
15.07.2020 17:18 Відповісти
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
15.07.2020 17:20 Відповісти
Так почему Моника боится назвать московию агрессором и оккупантом? Кстати, а ты сможешь?
15.07.2020 17:31 Відповісти
ти навіть не запитуєш зебіла, якої свіжості в нього Г+Г в черепку... А це також важливо
15.07.2020 17:34 Відповісти
Навiщо? Якще воно не може вiдповiсти на прости запитання, то воно е москалем.
15.07.2020 17:38 Відповісти
Ти просто кацапський троль,причому дуже брехливий і дурний.
15.07.2020 17:41 Відповісти
Насчет поздравляшек и обнимашек.
Тут одна девушка в ютубе показала, как работает программа по имитации голосов.
Её там хвалили голосами Лукашенко, Путина и Зеленского.
Оказывается, уже давно существует компьютерная программа, позволяющая сымитировать голос любого человека, поэтому, думаю, не стоит все эти записи принимать за чистую монету.
Девушка этот эксперимент провела за обыкновенным домашним компьютером, значит на более сложной технике создать всякие разговоры всяких людей, так что от подлинных не отличишь, вообще не проблема.
15.07.2020 17:50 Відповісти
Я так і не зрозумів із їхньої віповіді : " По заданию Главы государства Главнокомандующий ВСУ и заместитель руководителя Офиса Президента отправились на ДонбассИсточник:
15.07.2020 17:21 Відповісти
А хто у нас є Головнокомандуючий ЗСУ? не Зеленський часом?
15.07.2020 17:32 Відповісти
Він Верховний...
15.07.2020 17:45 Відповісти
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 5730
15.07.2020 17:22 Відповісти
В "десятку"! А хоч капля сорому буде? Як не як вже 42 роки і не лох.
15.07.2020 18:19 Відповісти
Уверовал в потусторонние силы под действиемнаркоты.
15.07.2020 17:22 Відповісти
Зеленский не может говорить про врага и чей Крым. Иначе его посадят при очередном заглядывании пуйлу в карий глаз.
15.07.2020 17:23 Відповісти
"13 июля 2020 г. российско-террористические войска из засады обстреляли группу украинских военных, которые совместно с медиками в соответствии с нормами международного гуманитарного права проводили эвакуацию тела погибшего украинского военного в районе населенного пункта Зайцево. В результате коварного обстрела погиб медицинский работник. ...
Только не российско-террористические войска, а российско-ФАШИСТСКИЕ войска.Только фашисты стреляют в Красный крест
15.07.2020 17:25 Відповісти
Спорим, не дождемся ответа на эти очень правильные вопросы? И Арьев ничего с этим поделать не сможет, ибо закон! "Обязаны ответить в 10-и дневный срок". А если не ответят, то что? То ничего.
15.07.2020 17:25 Відповісти
Шуму наробить в верховній рад,і в ЗМІ, скрізь де можливо в інтернеті . Відгепати фейсом об коліно було б дієвіше та нажаль не вийде.
15.07.2020 20:41 Відповісти
как наивно полагает Зеленский, он "мудро" не называет вещи своими именами, потому что товарищи из кремля обидятся..и вообще скоро всё кончится, ибо все войны рано или поздно заканчиваются и проче-и прочее...возможно, он был бы прав в 15 год...ну может ещё в 16...теперь уже очевидно, что война будет идти до полного уничтожения одной из сторон...ну если, конечно, паРашку не сметёт тунгусский метеорит № 2..но такое бывает раз в 100 тыс. лет минимум
15.07.2020 17:27 Відповісти
"Та сторона" - это конечно залет и зашквар. Так не далеко и до "жму руку", "обнимаю"
15.07.2020 17:31 Відповісти
"посмотрю в глаза", "прекратить стрелять" та "сойдемся где-то посредине" - вже було.
15.07.2020 17:35 Відповісти
это ты про Вальцмана? Так он же брата убил и нажился на кроаи в 86 раз... это - такие же доказанные факты, как пленки с обнимашками с ******, предоставленные неунывающим агентом-комитетчиком, служителем ГэБни, коллегой вовки-*****... ты, наверное, и в гундяева веришь, слопатоед винторогий
15.07.2020 17:58 Відповісти
те на той стороне.
15.07.2020 17:40 Відповісти
Та да) Ещё должен ответить , чей Крым. Три правильных ответа дают все шансы стать кем угодно в стране) Если бы Мюллер знал хитрости Арьева, то спалил бы Штирлица на Сталин -*****.)
15.07.2020 17:58 Відповісти
"та сторона" - это кацапстан, "на той стороне" - кацапы соответственно, чего к словам придрались-то?
15.07.2020 17:59 Відповісти
нехай бубочка кажуть...
15.07.2020 18:10 Відповісти
так шо теперь, голову в песок??? Вы лидера себе выбрали или говно на пплочке? Так и будет шут гороховый жопой вилять, как бандерлог перед удавом Каа? Вот и хочу услышать однозначные дефиниции: так, мол, и так, дамбасню поддерживает ********** лаптестан, более известный как расия... поддерживает живой силой и техникой, подлостью и вероломством, присущим руской срани. Вот ответ лидера страны, на востоке которой ***** распплило пожар войны... а не "та сторона"... привык, ****, иносказательно называть поставщиков кокаина, говно зеленое..
15.07.2020 18:30 Відповісти
Это ты на той стороне?
15.07.2020 18:17 Відповісти
Так война с рашкой или с "той стороной"?
15.07.2020 18:28 Відповісти
Судя по всему Зеленский боится - боится быть объявленным "бендерофцем" в рашке, боится получить по попе за радикальные изменения в отношениях с рашкой от "западных партнеров", ну и канешна боится разобидиться со своим старым товарищем Сивохой, который как никто лучше знает, что любо "народу Лугандонии".
15.07.2020 18:35 Відповісти
Воно ж саме з тої сторони»»
15.07.2020 19:12 Відповісти
Хороший и правильный троллинг Зеленского.
Это не безобидные шуточки его бывших коллег из 95 квартала, напоминающие рыбок Гарра Руфа.
15.07.2020 19:37 Відповісти
ого как за мошонку потянул.
15.07.2020 20:00 Відповісти
Скажу простые слова: если Верховный не может назвать вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ -КАЦАПИЯ АГРЕССОР, то, что мы можем сказать про простых ребят солдат, офицеров младшего и высшего состава? Против кого и ЗАЧЕМ мы там гибнем? Где мотивация и боевой дух? А его мало, очень мало, особенно после того, как дать ответку нужно на свой страх и риск принять решение! Я кадровый офицер 26 лет в армии служу в КОС на войне с января 2015, я - увольняюсь (и знаю таких очень много) при этом клоуне служить не буду!!! Но остаюсь в резерве! Надеюсь,что то поменяется и я призовусь обратно!
15.07.2020 20:48 Відповісти
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
15.07.2020 20:58 Відповісти
НЕ вважайте ЗЕПРЕЗЕдента "дибілом, валянком, тупим при удурком, клоуном". Більше року дрочити на раху, сосати у путіна і не зрозуміти що ніякий мир оркам-дамбаситам і маскалям з кацапстану непотрібен, це ким треба бути ? Навіть з почуття власного его , якогось честолюбства, коли ворог принижує керовану тобою державу, прямо івідкрито плює і сере на твої ініціативи, вже поміняв би пластинку, і сказав що раха агресор. Він не те що не презедент він навіть не мужчина. Одним словом, нема з ким край боронити
15.07.2020 22:42 Відповісти
та сторона - это зазеркалье
16.07.2020 00:00 Відповісти
Я не розумію Ар*єва, як він не додумався?. "Та сторона" - це піндоси, бо вони не купують шедевр світу "свати". А ще "кварталівці" з кривими... знімають кіно за кошти московії. Що за дурні питання?
16.07.2020 08:58 Відповісти
А этот хитрожопый еврей зеленский никогда не скажет, что россия страна агрессор !Иначе его бизнесу в россии прийдёт полный и окончательный пиз....дец! как шоколадной фабрике в Липецке!! Где он ещё "заработает" себе на скромную жизнь.А вообще он большой, большой трус!!
16.07.2020 17:39 Відповісти
