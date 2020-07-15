Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором. ДОКУМЕНТ

Пояснити суспільству, що таке "та сторона" і чому президент Зеленський уникає називати Росію агресором - із таким зверненням до Офісу президента звернувся народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.

Звернення політик опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2020 р. російсько-терористичні війська із засідки обстріляли групу українських військових, які спільно з медиками відповідно до норм міжнародного гуманітарного права проводили евакуацію тіла загиблого українського військового в районі населеного пункту Зайцеве. Внаслідок підступного обстрілу загинув медичний працівник. Президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський майже добу не реагував на цей злочин. Тільки після обурення суспільства на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилося повідомлення під заголовком "За завданням глави держави Головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника Офісу президента вирушили на Донбас для вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого, в якому було зазначено, що головнокомандувач "тримає під особистим контролем ситуацію", - сказано у зверненні.

"Рік і два місяці Володимир Зеленський обіймає пост президента України. Весь цей час у своїх публічних виступах він всіляко уникає конкретики і чіткості у висловлюваннях, що стосуються російсько-української війни, яка забирає життя захисників України. "Та сторона", "незаконні формування", "мир в очах Путіна" - всі ці розмиті і неконкретні формулювання накладаються на нездатність чітко відповісти на запитання "Хто напав на Україну і веде війну проти нашої держави?" і руйнують міжнародну коаліцію на підтримку України. Навіть це кричуще порушення домовленостей, результатом якого стала загибель медика і поранення військових, не допомогло президенту відійти від абстрактних формулювань "та сторона", "незаконні формування", "інший бік лінії фронту" і не змусили Зеленського назвати Росію агресором та окупантом", - констатує Ар'єв.

"Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офісу треба закінчувати. Язик у них не повертається назвати Росію ворогом і агресором? Вирішили використовувати обхідні фрази, щоб не називати речі своїми іменами? Добре. Доведеться пояснити - що таке "та сторона" і відповісти на інші питання мого звернення. Відповідь опублікую", - прокоментував народний депутат своє звернення.

