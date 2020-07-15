УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4850 відвідувачів онлайн
Новини
2 027 17

ОБСЄ вперше не надішле спостерігачів на вибори президента Білорусі: "Не запросили"

ОБСЄ вперше не надішле спостерігачів на вибори президента Білорусі:

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) вперше не надішле спостерігачів на президентські вибори в Білорусі.

У заяві організації пояснюється, що ОБСЄ не отримала офіційного запрошення від влади Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність своєчасного запрошення більш ніж через два місяці після оголошення виборів не дозволило БДІПЛ спостерігати за ключовими аспектами виборчого процесу", - заявила директор БДІПЛ Інгіб’єрг Сольрун Гісладоттір.

У той же час директор БДІПЛ висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про те, що потенційних кандидатів у президенти залякували, а опозиційних активістів заарештовували.

"Захист основних свобод зборів і висловлювання думок є попередньою умовою для проведення справді демократичних виборів", - сказала вона.

Читайте також: ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна

Автор: 

Білорусь (8032) вибори (6737) ОБСЄ (3524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А пригласили бы, то толк от вас был бы такой же, как и на Донбассе. Никакой.
показати весь коментар
15.07.2020 16:49 Відповісти
+5
В Беларуси нет выборов .
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
+5
Уже всем и так ясно, что узурпатор и диктатор. Зачем деньги тратить на наблюдателей.
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пригласили бы, то толк от вас был бы такой же, как и на Донбассе. Никакой.
показати весь коментар
15.07.2020 16:49 Відповісти
В Беларуси нет выборов .
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
Уже всем и так ясно, что узурпатор и диктатор. Зачем деньги тратить на наблюдателей.
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
😁 зачєм попусту тєрять целий виходной дєнь?
показати весь коментар
15.07.2020 16:52 Відповісти
Таракан реально страх потерял, мало того что не допустил основных конкурентов так еще и запретил наблюдателей пускать чтоб уж наверняка победить.
показати весь коментар
15.07.2020 16:53 Відповісти
Зато в городах чистенько, и дороги хорошие. А выборы и права, то такое...
Именно так говорят наши ватники и совкодрочеры.
показати весь коментар
15.07.2020 17:07 Відповісти
Но переезжать туда не хотят. А вот в Польшу, Германию, или Литву - с удовольствием
показати весь коментар
15.07.2020 17:10 Відповісти
Зате у Білорусі медицина безоплатна і немає корупції. У них з Президентом Лукашенком зараз краще, ніж в Україні, Росії і навіть у Польщі. ОБСЄ там нічого робити.
показати весь коментар
15.07.2020 17:41 Відповісти
Ось і класичний приклад совкодрочера.
Навіщо мені безкоштовна медецина/освіта/коммуналка?
Не потрібно не мні, ні жодній адекватній людині. Дайте можливість добре заробляти, і не потрібно нічого безкоштовного.
А спрводу корупції, ви дуже помиляєтесь. З України здається, шо не має корупції тільки тому, що ніхто про неї не говорить.
показати весь коментар
15.07.2020 18:46 Відповісти
А зачем наблюдать за региональными , местными выборами гауляйтера кремля по белорусской провинции....Лукашенко уже сегодня можно поздравлять с высоким постом путинского наместника в Минске.... Беларуси - конец, белорусской автономии ПаРаши быть теперь западной окраиной ПаРаши....
показати весь коментар
15.07.2020 16:54 Відповісти
Имитационная демократия она такая...
показати весь коментар
15.07.2020 16:54 Відповісти
Вот будет хохма если эти выборы не признают легитимными в ЕС.
показати весь коментар
15.07.2020 16:56 Відповісти
Думаю что признают. Не захотят создавать напряженность в отношениях. Бацька с точки зрения ЕС шото типа мягкого либерального диктатора.
показати весь коментар
15.07.2020 17:12 Відповісти
Признають. Для ЄС краще такий союзник, як Білорусь. Їм головне прозорість політики і економіки, стабільність фінансової системи і курс на Захід. Все це у Білорусі є. А узурпатор, чи ні -- це внутрішня справа.
показати весь коментар
15.07.2020 17:48 Відповісти
Це так жартують у 95 кварталі?
показати весь коментар
15.07.2020 18:51 Відповісти
ОБСЕ расписывается что на них всем начхать и они на фиг никому не нужны .
показати весь коментар
15.07.2020 16:58 Відповісти
Так думаешь только ты.
показати весь коментар
15.07.2020 17:11 Відповісти
 
 