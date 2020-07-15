ОБСЄ вперше не надішле спостерігачів на вибори президента Білорусі: "Не запросили"

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) вперше не надішле спостерігачів на президентські вибори в Білорусі.

У заяві організації пояснюється, що ОБСЄ не отримала офіційного запрошення від влади Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність своєчасного запрошення більш ніж через два місяці після оголошення виборів не дозволило БДІПЛ спостерігати за ключовими аспектами виборчого процесу", - заявила директор БДІПЛ Інгіб’єрг Сольрун Гісладоттір.

У той же час директор БДІПЛ висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про те, що потенційних кандидатів у президенти залякували, а опозиційних активістів заарештовували.

"Захист основних свобод зборів і висловлювання думок є попередньою умовою для проведення справді демократичних виборів", - сказала вона.

Читайте також: ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна