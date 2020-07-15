Завтра Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції "Слуга народу", - Кравчук

У четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції "Слуга народу". У парламенті за кандидатуру розраховують проголосувати на цьому тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На засіданні фракції буде присутній глава держави. Водночас поки невідомо, скількох кандидатів на посаду голови НБУ обговорюватимуть на фракції

"У четвер планується обговорити кандидатуру на посаду голови НБУ. Адже ми хочемо проголосувати цього тижня. Розраховуємо проголосувати у п'ятницю", - заявила Кравчук.

Друга частина засідання буде присвячена вибору кандидата на пост міського голови Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Нагадаємо, увечері 1 липня стало відомо, що голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ впродовж тривалого часу.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.