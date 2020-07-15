УКР
Новини
3 118 25

Завтра Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції "Слуга народу", - Кравчук

Завтра Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції

У четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції "Слуга народу". У парламенті за кандидатуру розраховують проголосувати на цьому тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На засіданні фракції буде присутній глава держави. Водночас поки невідомо, скількох кандидатів на посаду голови НБУ обговорюватимуть на фракції

"У четвер планується обговорити кандидатуру на посаду голови НБУ. Адже ми хочемо проголосувати цього тижня. Розраховуємо проголосувати у п'ятницю", - заявила Кравчук.

Друга частина засідання буде присвячена вибору кандидата на пост міського голови Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Нагадаємо, увечері 1 липня стало відомо, що голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ впродовж тривалого часу.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) НБУ (10621) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+21
Новый глава НБУ:
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7530
показати весь коментар
15.07.2020 16:54 Відповісти
+18
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1328
показати весь коментар
15.07.2020 16:57 Відповісти
+17
он!. нет?!.. по лицу видно, что профессионал!
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5078
показати весь коментар
15.07.2020 16:57 Відповісти
15.07.2020 16:54 Відповісти
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1067
показати весь коментар
15.07.2020 16:55 Відповісти
то есть не кандидата, а сразу главу? совсем без палева...
показати весь коментар
15.07.2020 16:56 Відповісти
он!. нет?!.. по лицу видно, что профессионал!
15.07.2020 16:57 Відповісти
Технократ...😃
показати весь коментар
15.07.2020 17:06 Відповісти
15.07.2020 16:57 Відповісти
да и нахрен не нужен...
показати весь коментар
15.07.2020 18:11 Відповісти
ну а шо делать:ща фсё так дорого...

Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7307
показати весь коментар
15.07.2020 16:58 Відповісти
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4960
показати весь коментар
15.07.2020 16:58 Відповісти
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6282
показати весь коментар
15.07.2020 16:59 Відповісти
Как выберут МВФ пришлет на переговоры своего представителя
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 2612
показати весь коментар
15.07.2020 17:01 Відповісти
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6533
показати весь коментар
15.07.2020 17:04 Відповісти
У всіх випадках зебіли хочуть поставити на посади своїх непрофесійних корупціонерів.
показати весь коментар
15.07.2020 17:08 Відповісти
Ну, ты потолок, поставят УЗГОДЖЕННЫМ с валютным фондом, с друзяками Пэтрухи. Так что охолонь и почухай фаберже.
показати весь коментар
15.07.2020 17:37 Відповісти
Лєнка, чи лисий???
показати весь коментар
15.07.2020 17:15 Відповісти
Юзик
показати весь коментар
15.07.2020 17:20 Відповісти
Юзіку нізя - він «кривбас» готує до Лиги Чемпіонів...
показати весь коментар
15.07.2020 17:23 Відповісти
Голосування за нового голову Національного банку України заплановане у Верховній Раді на 17 липня. Проте за кого доведеться голосувати депутатам - досі невідомо. Експерти вважають, що нардепам запропонують "темну конячку без темних плям в біографії". Бо: зняти Смолія з-за допомогою мертвечуків, беніних тюльчиних і замайбахів, а також олігархічних дверей зебільним та слугам уродів, кловану було легко; а от кого признчити... чи будуть голоси... Явно, за відому фігуру - не буде. Так, навіть за Данилишина не будуть голосувати "соросята", яких повно в слугах уродів; а також справді (нечислені, щоправда) патріотичні фігури з СН, як Лерос, Потураєв, Чернєв,...

Втім, https://business.ua/news/10743-zelenskij-rozglyadae-9-kandidativ-na-golovu-nbu-shcho-pro-nikh-vidomo почитате цікаву статтю з цього приводу .
показати весь коментар
15.07.2020 17:19 Відповісти
Зараз ще на НАБУ посадить 100-відсотково свою людину, на САП і, - безвіз помахає нам хвостиком...
показати весь коментар
15.07.2020 17:19 Відповісти
кассира 95 квартала
показати весь коментар
15.07.2020 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Александр Барыкин | Программа телепередач на завтра
показати весь коментар
15.07.2020 17:31 Відповісти
Будет очередной лохотронщик -- создатель пирамида по типу Мавроди.
показати весь коментар
15.07.2020 17:48 Відповісти
Наиболее вероятным кандидатом (в свете последних тенденций) будет человек ответственный за печатанье плакатов "95 Квартала"
показати весь коментар
15.07.2020 23:42 Відповісти
 
 