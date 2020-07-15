В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times
В Японії змогли виявити антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Japan Times.
Антитіла, що нейтралізують COVID-19, були виявлені в ході ІФА-тестування пасажирів, що прилетіли в аеропорт Йокогама.
Зазначається, що це вперше, коли в країні виявлені антитіла, які нейтралізують коронавірус і роблять людей несприйнятливими до інфекції.
Тепер міністерство планує провести дослідження, щоб зрозуміти, як довго антитіла будуть залишатися ефективними у протидії зараженню коронавірусом.
Топ коментарі
+11 Владимир Аааааа
показати весь коментар15.07.2020 18:09 Відповісти Посилання
+7 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар15.07.2020 17:25 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.07.2020 17:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Антитела имеются абсолютно у всех, болевших вирусом.
//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
и еще один за посильное участие в разработке вакцины )))) но увы! не видать мне мульонов...
а если серьезно... может и были антитела, но они не стойкие и иммунитет к новому коронавирусу не продолжителен...(как-то так)
...
Важно, очень важно понимание механизма первоначальной транспортировки любого вируса в наш организм. Он детальнейше!!! расписан в манускрипте Войнича. Просто, хотя бы всмотритесь в картинки. Именно с помощью колец( линз) и гравитационных нитей(ниток) и идет передача. Вот почему так много рисунков зеленых с кольцами. Вот почему вспышки вируса появляются спонтанно в разных совершенно отдаленных и совершенно не связанных местах.
ви далі наполягаєте,що текст у цьому манускрипті не "творча маячня" якогось середньовічного психічно хворого?