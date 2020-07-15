УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4850 відвідувачів онлайн
Новини
13 359 22

В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times

В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times

В Японії змогли виявити антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Japan Times.

Антитіла, що нейтралізують COVID-19, були виявлені в ході ІФА-тестування пасажирів, що прилетіли в аеропорт Йокогама.

Зазначається, що це вперше, коли в країні виявлені антитіла, які нейтралізують коронавірус і роблять людей несприйнятливими до інфекції.

Тепер міністерство планує провести дослідження, щоб зрозуміти, як довго антитіла будуть залишатися ефективними у протидії зараженню коронавірусом.

Також читайте: Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

Автор: 

Японія (1225) лікування (610) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Сподіваюсь ти за кермом не їздиш.
показати весь коментар
15.07.2020 18:09 Відповісти
+7
Юрій Ан, объясни почему некоторые прививки повторяют, например, через 5 лет?
показати весь коментар
15.07.2020 17:25 Відповісти
+5
не факт...

//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
показати весь коментар
15.07.2020 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что за туфта?
Антитела имеются абсолютно у всех, болевших вирусом.
показати весь коментар
15.07.2020 17:22 Відповісти
Юрій Ан, объясни почему некоторые прививки повторяют, например, через 5 лет?
показати весь коментар
15.07.2020 17:25 Відповісти
Наприклад які?..
показати весь коментар
15.07.2020 17:29 Відповісти
google: повторные прививки
показати весь коментар
15.07.2020 17:31 Відповісти
не факт...

//
В Китае, который первым перенес пандемию Covid-19, у большинства переболевших не оказалось соответствующих антител. Это значит, что они могут заразиться повторно, - результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.
Ученые обнаружили данный факт в ходе тестов на антитела к Covid-19 у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей
показати весь коментар
15.07.2020 17:27 Відповісти
Якщо "переболевшиє" виздоровіли і в них не виявилось антитіл - то яким чином вони вилікувались?..Адже лишень антитіла здатні всередені організму протистояти інфекціі,іншого шляху лікування природа не придумала...І всі тести на інфекційні захворювання від хламідіозу до ковіду базуються на виявленні не самого вірусу,а власне антитіл...Є антитіла - значить є і інфекція,нема - значить і інфекцію шляк трафив...Тому незрозуміло,що там винайшли японці...
показати весь коментар
15.07.2020 17:38 Відповісти
если б я знал ответ - получил бы от зеленского мильон за теорию о коронавирусе...))))
и еще один за посильное участие в разработке вакцины )))) но увы! не видать мне мульонов...
а если серьезно... может и были антитела, но они не стойкие и иммунитет к новому коронавирусу не продолжителен...(как-то так)
показати весь коментар
15.07.2020 17:51 Відповісти
Это не нейтрализующие антитела. В основном это антитела которые "находят" зараженные клетки и запускают процесс их (клеток) уничтожения. А нейтрализующие антитела нейтрализуют непосредственно вирус, но таких антител мало, говорят только у тех кто болел долго они выработались.
показати весь коментар
15.07.2020 20:02 Відповісти
Видатний дурантинофіл і "вірусолог" Цензора Ан,виявляється,не знає елементарного ? )))
показати весь коментар
15.07.2020 21:48 Відповісти
Думаю это тела зебилов, убивающие вирус своей тупостью.
показати весь коментар
15.07.2020 17:29 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 19:37 Відповісти
И нафига эта Япония?.Существует 5 видов огней 1.Солнце2.Молния,3.Огонь в храмах,соборах,церквях,мечете 4.в корнях деревьев и растений 5.в глазах людей и животных(потухает он-потухает человек.)ЭТОТ огонь на горе ЯнЭрДаг(Горящего мужа гора) у г. Бахы-Смотрящий(Баку) из глубины.11км.На него просто надо сблизи СМОТРЕТЬ И ВЕРИТЬ.И он укрепит 5-вид-ВОТ ТЕБЕ И ИМУННИТЕТ,И АНТИТЕЛА.Его ждут БахЭровские-Смотрящий Муж(Покровские соборо)АзЯнские-Младший горящий(Знаменские и АзрЯнские церкви) и УшПендские-Сознание,Дух слуга Всевышнего(Успенские и БалаАгабэйУш=Благовещенские церкви) на всем пространстве Российской империи.БЕРИТЕ ЭТИ ОГНИ ИЗ БАХЫ!
показати весь коментар
15.07.2020 17:42 Відповісти
Сподіваюсь ти за кермом не їздиш.
показати весь коментар
15.07.2020 18:09 Відповісти
видать бухает парень из Бахы.. то то его плющит
показати весь коментар
15.07.2020 18:30 Відповісти
На пространстве бывшей империи.
показати весь коментар
15.07.2020 18:19 Відповісти
Мастер йода ты шо ли?
показати весь коментар
15.07.2020 18:26 Відповісти
А можно сделать так, чтоб антитела можно было получать хотя бы в виде микстуры, а не уколом в попу?
показати весь коментар
15.07.2020 18:23 Відповісти
вообще-то не в попу )))))
В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times - Цензор.НЕТ 9587

...
показати весь коментар
15.07.2020 18:53 Відповісти
Антитела должны быть в крови, а не в кишечнике.
показати весь коментар
15.07.2020 20:13 Відповісти
Під час зростання числа інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у найбільшому за площею кантоні Швейцарії Ґраубюнден, що спостерігається останнім часом, особливо впадає в око, що серед заражених - і ті, хто носив захисні маски-екрани з прозорого пластику. Про це повідомила служба охорони здоров'я кантону. За її даними, аналіз шляхів зараження продемонстрував, що недостатньо захищають від вірусу передусім поширені в кафе і ресторанах пластикові маски-екрани. За словами головної лікарки кантону Маріни Ямнікі (Marina Jamnicki), такі екрани дають хибне відчуття захищеності. Тому висновок служби однозначний: вона не рекомендує використовувати такі екрани як єдиний інструмент захисту від інфікування коронавірусом.

Важно, очень важно понимание механизма первоначальной транспортировки любого вируса в наш организм. Он детальнейше!!! расписан в манускрипте Войнича. Просто, хотя бы всмотритесь в картинки. Именно с помощью колец( линз) и гравитационных нитей(ниток) и идет передача. Вот почему так много рисунков зеленых с кольцами. Вот почему вспышки вируса появляются спонтанно в разных совершенно отдаленных и совершенно не связанных местах.
показати весь коментар
15.07.2020 20:26 Відповісти
манускрипт Войнича ))))



ви далі наполягаєте,що текст у цьому манускрипті не "творча маячня" якогось середньовічного психічно хворого?
показати весь коментар
15.07.2020 21:51 Відповісти
Нічого собі середньовічно хворі??? ?......А багатоповерхівку на Поздняках хто завалив? Газ? Планово готується наше поступове знищення. Яке до речі вже було не раз ними ж виконане.
показати весь коментар
16.07.2020 07:03 Відповісти
 
 