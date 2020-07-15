В Японії вперше виявили антитіла, що вбивають коронавірус, - The Japan Times

В Японії змогли виявити антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Japan Times.

Антитіла, що нейтралізують COVID-19, були виявлені в ході ІФА-тестування пасажирів, що прилетіли в аеропорт Йокогама.

Зазначається, що це вперше, коли в країні виявлені антитіла, які нейтралізують коронавірус і роблять людей несприйнятливими до інфекції.

Тепер міністерство планує провести дослідження, щоб зрозуміти, як довго антитіла будуть залишатися ефективними у протидії зараженню коронавірусом.

