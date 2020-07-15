Військова прокуратура має залишатися стовідсотково, але потрібно правильно організувати її діяльність, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова переконана в необхідності функціонування військової прокуратури як спеціалізованої, але підкреслює важливість організації її роботи, в тому числі територіально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Венедіктова заявила в ході виступу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Думаю, що військові прокуратури можуть давати хороший ККД, але необхідно зважено підійти до організації їхньої діяльності. Тобто, як спеціалізована прокуратура (військова) має залишатися стовідсотково", - сказала Венедіктова під час виступу в середу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Згідно з законом, після відкриття обласних прокуратур (у контексті реформування органів прокуратури - ІФ) потрібно щось робити з військовими прокуратурами. Просто формально підійти до цього питання не можна... В нас є сім територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, до них "прив'язані" прокуратури. Військові прокуратури здійснюють процесуальне керівництво в 75% проваджень ДБР. Тому якщо ми залишимо ситуацію такою, якою вона є зараз, буде складно з точки зору співпраці з ДБР", - сказала Венедіктова.

Вона наголосила, що необхідно розуміти, як розміщувати військові прокуратури.

"Чи прив'язуватися нам до майбутньої реформи з децентралізації, або до судів, або до розміщення правоохоронних органів... Питання в нас у розробці. Думаю, що до вересня ми вже вийдемо з результатом, і він буде зваженим", - підсумувала вона.