Військова прокуратура має залишатися стовідсотково, але потрібно правильно організувати її діяльність, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова переконана в необхідності функціонування військової прокуратури як спеціалізованої, але підкреслює важливість організації її роботи, в тому числі територіально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Венедіктова заявила в ході виступу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Думаю, що військові прокуратури можуть давати хороший ККД, але необхідно зважено підійти до організації їхньої діяльності. Тобто, як спеціалізована прокуратура (військова) має залишатися стовідсотково", - сказала Венедіктова під час виступу в середу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Згідно з законом, після відкриття обласних прокуратур (у контексті реформування органів прокуратури - ІФ) потрібно щось робити з військовими прокуратурами. Просто формально підійти до цього питання не можна... В нас є сім територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, до них "прив'язані" прокуратури. Військові прокуратури здійснюють процесуальне керівництво в 75% проваджень ДБР. Тому якщо ми залишимо ситуацію такою, якою вона є зараз, буде складно з точки зору співпраці з ДБР", - сказала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова на 100% зараз впливає на ДБР і свою харківську команду, - керівник слідчої групи Бюро Корецький

Вона наголосила, що необхідно розуміти, як розміщувати військові прокуратури.

"Чи прив'язуватися нам до майбутньої реформи з децентралізації, або до судів, або до розміщення правоохоронних органів... Питання в нас у розробці. Думаю, що до вересня ми вже вийдемо з результатом, і він буде зваженим", - підсумувала вона.

Військова прокуратура (722) Венедіктова Ірина (829)
Топ коментарі
+19
в устах венедиктовой слово "правильно" уже звучит настораживающе (и...мерзко)
15.07.2020 17:29 Відповісти
15.07.2020 17:29 Відповісти
+5
"Правильно организовать" это у них начать ещё с десяток уголовных производств против Порошенко и неугодных патриотов.
15.07.2020 17:33 Відповісти
15.07.2020 17:33 Відповісти
+5
Обосруться в судах, как и по всем прочим резонансным делам.
15.07.2020 17:35 Відповісти
15.07.2020 17:35 Відповісти
"Военные прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 75% производств ГБР.
Источник: https://censor.net/n3208313"

А 25% расследуют дело о клистронах...
15.07.2020 17:28 Відповісти
15.07.2020 17:28 Відповісти
в устах венедиктовой слово "правильно" уже звучит настораживающе (и...мерзко)
15.07.2020 17:29 Відповісти
15.07.2020 17:29 Відповісти
Що там зі справою Шеремета?
15.07.2020 17:32 Відповісти
15.07.2020 17:32 Відповісти
Обосруться в судах, как и по всем прочим резонансным делам.
15.07.2020 17:35 Відповісти
15.07.2020 17:35 Відповісти
Одні скарги прокуратури на адвокатів.
15.07.2020 17:57 Відповісти
15.07.2020 17:57 Відповісти
"Правильно организовать" это у них начать ещё с десяток уголовных производств против Порошенко и неугодных патриотов.
15.07.2020 17:33 Відповісти
15.07.2020 17:33 Відповісти
Так вроді і військова прокуратура ще тільки не порушувала таких справ, тому і необхідно організувати відповідну роботу.
15.07.2020 18:00 Відповісти
15.07.2020 18:00 Відповісти
"Правильно" - это не по закону, а так как начальство приказало.
15.07.2020 17:34 Відповісти
15.07.2020 17:34 Відповісти
необходимо что-то делать
Фраза недалекой обывательницы. Свидетельство непрофессионализма топ-прокураторши.
15.07.2020 17:34 Відповісти
15.07.2020 17:34 Відповісти
Не тебе решать мразь..вынырнула из не откуда..туда и сгинешь...
15.07.2020 17:36 Відповісти
15.07.2020 17:36 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/rada-likvidirovala-********-prokuraturu-i-sozdala-ofis-genprokurora-chto-izmenit-prinyatyy-zakon-1413675.html Рада (монобольшинство) ликвидировала военную прокуратуру и создала офис генпрокурора.
19 сент. 2019 г.

Уявляю, кого вона планує туди прилаштувати на роботу.
15.07.2020 17:36 Відповісти
15.07.2020 17:36 Відповісти
И кто будет организовывать? Безграмотная и безтолковая Венедиктова?
15.07.2020 17:36 Відповісти
15.07.2020 17:36 Відповісти
До того ж "зашкварена" на "липі" по запобіжному заході відносно Порошенка
15.07.2020 18:06 Відповісти
15.07.2020 18:06 Відповісти
"...правильно" - это как скажет закон или хозяин?
15.07.2020 17:41 Відповісти
15.07.2020 17:41 Відповісти
В устах Венедиктовой это звучит так: "организовать по-приколу", "100% КПД для правильных пацанов", "любые сложности решаются через кассу ЗЕ-партии", "взвешенный результат - аукцион для заинтересованных лиц".
15.07.2020 17:45 Відповісти
15.07.2020 17:45 Відповісти
Прокуратура и военная в том числе , сбу, мвд, суды, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ ***** полностью до ФУНДАМЕНТА !!! И только потом начинать чет там строить с новыми людьми..
15.07.2020 17:47 Відповісти
15.07.2020 17:47 Відповісти
Военная прокуратура должна заняться убийством украинского медика!
15.07.2020 17:50 Відповісти
15.07.2020 17:50 Відповісти
А почему нет военной адвокатуры? Априори получается, военный всегда виноват?
15.07.2020 17:54 Відповісти
15.07.2020 17:54 Відповісти
По справі Шеремета ми розуміємо про що вона
15.07.2020 17:57 Відповісти
15.07.2020 17:57 Відповісти
Цивільних з ВП - нахер! Генералів, що не були полковниками юстиції - нахер! Що отримали звання без військового юридичного факультету або без військових кафедр - нахер! + відновити військові суди.
15.07.2020 18:00 Відповісти
15.07.2020 18:00 Відповісти
Просто, тупая овца, и откуда её зелёный выкопал???
15.07.2020 18:02 Відповісти
15.07.2020 18:02 Відповісти
З кошари.
15.07.2020 18:07 Відповісти
15.07.2020 18:07 Відповісти
нахрена она ввязалась в этот проект "Быть Генпрокурором".. Она реально не тянет даже уровень городского прокурора.. просто мажорная ТП..
15.07.2020 19:00 Відповісти
15.07.2020 19:00 Відповісти
 
 