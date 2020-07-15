Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"
Президент України Володимир Зеленський задоволений результатами приватизаційних торгів, на яких було продано готель "Дніпро", що належить Держуправлінню справами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.
"Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель "Дніпро". Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.
Приватизацію ми почали з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами. Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника", - написав Зеленський.
Президент переконаний, що держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку – керує готелями.
"Завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему "ProZorro.Продажі" Україна отримала найкращу ціну за своє майно. Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі, органам місцевої влади та Фонду гарантування вкладів, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію", - зазначив Зеленський.
Глава держави очікує, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС.
"Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної̈ та процвітаючої України", - додав президент.
Дороги "строятся" за счет фонда борьбы с вирусом. Выделяют деньги на лекарства, маски и халаты, а "строят" дороги. "Строят" в кавычках, потому как там строительство только на картинках. Это дерибан в чистейшем его проявлении.
На первую уголовную статью, после перевыборов, кто-то уже заработал.
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
По факту: 2-й, 3-й и 4-й предложили свыше 1В; 5-й - 999,999,999; 6-й - 960М.
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
Сьогодні продали готель за мілліпрд гривен.
Зеленський міттево відреагував.
Позавчора попали в засідку та загинули наші військові. Зеленський добу шмарклі жував.
П - пріоритети!
Вундеркінд з зони екологічного лиха.
Бровари , вулиця Київська 130
фото офиса покупателя
Интересно,когда выставят на приватизацию дачу в Конча Заспе?
но ничего кроме рвотного рефлекса это блеяние не вызывает))))
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3357906237562720?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Пост на сторінці з стосовно продажу готелю - 15 хвилин
Пост на сторінці з стосовно вбивства військових - більше доби, без ніякої конкретики.
Ворог - не ворог, а якась невідома "та сторона". Не окупований росіянами Донбас - а якісь "сірі анклави".
Гидко.
Всю прибыль от работы гостиницы будет получать новый инвестор, когда организует там казино, ресторан и прокат корабельных сосен.
Поступивший в бюджет миллиард будет проеден и частично разворован.
Рабочих мест там особо не будет, ВВП страны гостиница не добавит.
И если от продажи этой гостинцы испытывает радость новый владелец, то я его понимаю, но если по этому поводу испытывает радость пересичный украинец, то он полный дебил.
