Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"

Зеленський про продаж готелю

Президент України Володимир Зеленський задоволений результатами приватизаційних торгів, на яких було продано готель "Дніпро", що належить Держуправлінню справами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.

"Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель "Дніпро". Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.

Приватизацію ми почали з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами. Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника", - написав Зеленський.

Читайте також: Фонд держмайна занизив стартову ціну готелю "Дніпро" втричі, - Холодов

Президент переконаний, що держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку – керує готелями.

"Завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему "ProZorro.Продажі" Україна отримала найкращу ціну за своє майно. Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі, органам місцевої влади та Фонду гарантування вкладів, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію", - зазначив Зеленський.

Глава держави очікує, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС.

"Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної̈ та процвітаючої України", - додав президент.

Зеленський про продаж готелю Дніпро за 1,1 млрд грн: Приватизацію ми почали з себе 01
Зеленський про продаж готелю Дніпро за 1,1 млрд грн: Приватизацію ми почали з себе 02

готелі (146) ДУСЯ (157) Зеленський Володимир (25217) приватизація (1710)
+64
Продал государственное это типа "начал с себя"?
15.07.2020 17:37 Відповісти
15.07.2020 17:37 Відповісти
+46
Деньги по карманам рассуют, гостиница в карман не лезла.
15.07.2020 17:39 Відповісти
15.07.2020 17:39 Відповісти
+36
клоун по жлобству и воровству перещеголял янукоовоща
15.07.2020 17:50 Відповісти
15.07.2020 17:50 Відповісти
И что это меняет, если МИД постоянно говорит о влиянии РФ на "ту сторону". Дипломатию никто не отменял - всё очень чётко читается между строк и в словах МИДа.
15.07.2020 21:39 Відповісти
15.07.2020 21:39 Відповісти
Всё он сказал - исправляйте методички.
15.07.2020 21:37 Відповісти
15.07.2020 21:37 Відповісти
"Приватизацию мы начали с себя." Вот если свои квартиры и компании продашь, а деньги в бюджет Украины перечислишь, тогда будешь иметь право говорить такое. А так - опять пиар, опять понты, опять дешёвое самовосхваление...
15.07.2020 17:57 Відповісти
15.07.2020 17:57 Відповісти
Так он и продаёт, что в Украине, чтобы свалить сразу и не повторять ошибку яныка.
15.07.2020 18:51 Відповісти
15.07.2020 18:51 Відповісти
Сколько он из этого продал и сколько осталось?
15.07.2020 21:42 Відповісти
15.07.2020 21:42 Відповісти
У него ещё есть время
15.07.2020 22:26 Відповісти
15.07.2020 22:26 Відповісти
Что за глупость, какое это имеет отношении к приватизации гос. объектов?
15.07.2020 21:41 Відповісти
15.07.2020 21:41 Відповісти
Спочатку Зеленський створив українські чорноземи, чорне море, та річки, корпацькі гори та ліси, ну і готель Дніпро щоб продати коли стане презом.
15.07.2020 18:13 Відповісти
15.07.2020 18:13 Відповісти
Він же його будував, корабельні сосни розчин замішували, а брати Єрмаки цеглу клали. Виродки все у них на виніс.
15.07.2020 18:13 Відповісти
15.07.2020 18:13 Відповісти
Да нет, конечно же его построил попаредник, как и всё остальное в Украине.
15.07.2020 21:44 Відповісти
15.07.2020 21:44 Відповісти
идиот.
15.07.2020 18:14 Відповісти
15.07.2020 18:14 Відповісти
Что такое, не надо было продавать?!
15.07.2020 21:45 Відповісти
15.07.2020 21:45 Відповісти
Восторженность бы ему поубрать. Продать большое здание в центре Киева - невелик труд. И восторгаться по этому поводу совершенно не стоит. А вот там, где реально требуются его усилия, он тупо проваливается.
15.07.2020 21:50 Відповісти
15.07.2020 21:50 Відповісти
Есть ещё Большая Стройка, идёт полным ходом и не только дорог.
16.07.2020 05:31 Відповісти
16.07.2020 05:31 Відповісти
Большая стройка чего? Эти ****** средь бела дня Московский мост перекрывают и не только, по одной полосе оставляют, ремонтники ****₽е. По Киеву ездить невозможно. Даже до карантина такого не было. Они три месяца карантина х₽й прососали, потом выяснилось, что рабочих рук у них не хватает, во всем заробітчани виноваты, мол поуехали сволочи буржуйские дороги строить за тысячу долларов, вместо наших пяти тысяч гривен. Во всем цивилизованном мире дороги стараются ночью ремонтировать. Я такого цирка как за последний год, с 91 не видела.
16.07.2020 06:40 Відповісти
16.07.2020 06:40 Відповісти
За чей счет эта стройка, если она не предусмотрена гос. бюджетом? Программы с этим названием юридически не существует. Средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено. Не существует ни одного объекта построенного в рамках этой программы
Дороги "строятся" за счет фонда борьбы с вирусом. Выделяют деньги на лекарства, маски и халаты, а "строят" дороги. "Строят" в кавычках, потому как там строительство только на картинках. Это дерибан в чистейшем его проявлении.
16.07.2020 07:10 Відповісти
16.07.2020 07:10 Відповісти
Есть еще местные бюджеты, которых "попросили" раскошелится на вовин пиар. Такое тоже есть.
16.07.2020 07:13 Відповісти
16.07.2020 07:13 Відповісти
А это,что его гостинница.
15.07.2020 18:25 Відповісти
15.07.2020 18:25 Відповісти
ЗЕ не понимает, что государственная собственность не может принадлежать отдельной государственной структуре. Собственность ГОСУДАРСТВЕННАЯ потому, что принадлежит ГОСУДАРСТВУ. Управлять ею может структура, уполномоченная ГОСУДАРСТВОМ на это. В данном случае - это ГУД.
"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.Источник: https://censor.net/n3208317

На первую уголовную статью, после перевыборов, кто-то уже заработал.
15.07.2020 18:31 Відповісти
15.07.2020 18:31 Відповісти
ГУД - распорядитель, а не владелец этой собственности. Так в чём нарушение закона?
15.07.2020 21:48 Відповісти
15.07.2020 21:48 Відповісти
Теперь любой пацан может посмотреть паспортные данные кто готов заплатить 500 лямов. Вот так в Украине защищают персональные данные https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
15.07.2020 18:32 Відповісти
15.07.2020 18:32 Відповісти
Где там персональные паспортные данные покупателей?
15.07.2020 21:52 Відповісти
15.07.2020 21:52 Відповісти
Реєстр цінових пропозицій ниже перечень покупателей. Справа красным горит Документы. Нажимай всё увидишь
16.07.2020 00:51 Відповісти
16.07.2020 00:51 Відповісти
Там много документов. Какой конкретно смотреть?

Публічні документи

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/7*******************************?KeyID=99379056&Signature=M4wR2SIPL88JOiYGEUIxKi5DQh4aQ4sOVHQO%252BOIs12SsS9hU4bZZMpJ5K7a8C0f3Uddck0dABKrqIgzjJoRLDA%253D%253D Гарантійний внесок

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/728d9887fe654b09a0b18da4e30aa136?KeyID=99379056&Signature=zQm8uVSSx9gRsW9wygPJ22EephLeDO9lf945ET0JbxbCFyuD5ixG4KgYHvHtQiC1ypBYQngqILrr3rHWIEp1Ag%253D%253D Заява

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/af474dfd8e1d494793bd7e93b78c7095?KeyID=99379056&Signature=LoN3MJY%2FXVW5JrCo1VyTZ%2FccXxEJLIxfcKvEqwGdu2v9twuJgt7tKrDP%2FsNSr6pVHKmA3qL8VvboaxIigENJAw%253D%253D Реєстраційний внесок

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/727dbf1a8eba495da0fea7d112063f56?KeyID=99379056&Signature=jUyDC2UonBjoh1mcPHsIXXHmUYKdYC4gfDZlV%252BXiV%2FqSbz6S8DLaVxgA7v3XxhP%252BaqTcm0omK2PJAUdKyf9yAA%253D%253D Згода

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/d59764b30c504d0da8d6a162e423691b?KeyID=99379056&Signature=77wwlAsfhLEOauzGQEcOzn4IchWtEQ5lXmfEoLkBsE8v4agMITqOz5rEbtnJzlNOQmcnwXJ0x4bihOSeqxs%2FBA%253D%253D Довідка про бенефіціара і структура

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/9c7e9538aa7c41ecabc7e344aef9d1b2?KeyID=99379056&Signature=75bQJZYB8cX1VmbfbbOc9aJ1A7zkE9qJ5b%252BtkrFhuOA4yalDScxZ0IXMzztISHpKsFK8NxzwKOl8hOqbmTWpBQ%253D%253D Звітність

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/99ac7dcadd4349ca9dfecbdcf0b67207?KeyID=99379056&Signature=9Cc6u2%2FWnAviT4XRyEA3rumW8MVlR6QcHAq1FWWdYN1rJx2p5wWSJuE%2FjkSMo8sH%2FTEFkuMCZMG8jbhEzZijCg%253D%253D Витяг
16.07.2020 03:42 Відповісти
16.07.2020 03:42 Відповісти
физ лица откройте паспорт с кодом качните, и справку с банка.
16.07.2020 10:04 Відповісти
16.07.2020 10:04 Відповісти
На халяву не получилось забрать за 3 ляма, не факт что заплатят. Такие обьекты продавать за 1 месяц, это грех. 12 тысяч квадратов. Нужны профильные инвесторы с брендом, которые под своё имя приведут туристов в Украину. могли и 3 доллара изначально поставить, яка різниця
15.07.2020 18:54 Відповісти
15.07.2020 18:54 Відповісти
Похоже, продали своим же.
15.07.2020 19:01 Відповісти
15.07.2020 19:01 Відповісти
А міг і ти купити. )))
15.07.2020 19:14 Відповісти
15.07.2020 19:14 Відповісти
Если бы ты дал мне пару лярдов!
15.07.2020 19:16 Відповісти
15.07.2020 19:16 Відповісти
Якщо сидіти на цензорі постійно, то гроші точно з неба не впадуть. )))
15.07.2020 19:17 Відповісти
15.07.2020 19:17 Відповісти
Да, тебе виднее.
15.07.2020 19:19 Відповісти
15.07.2020 19:19 Відповісти
Ага, у нас все президенты!
16.07.2020 01:07 Відповісти
16.07.2020 01:07 Відповісти
На чём базируется ваше похоже? Что вы знаете про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТЛЕНД"?
15.07.2020 21:55 Відповісти
15.07.2020 21:55 Відповісти
В украинских реалиях под этим или подобным ему названием может скрываться кто-угодно; попросту говоря, хрен найдешь конечного бенефициара. Им вполне может быть сам продавец, через схемы продающий сам себе такой объект.
15.07.2020 22:08 Відповісти
15.07.2020 22:08 Відповісти
Так откуда тогда ваше предположение, из невозможности найти информацию?!
16.07.2020 03:53 Відповісти
16.07.2020 03:53 Відповісти
Кто купил, татаро монгол?
15.07.2020 19:02 Відповісти
15.07.2020 19:02 Відповісти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТЛЕНД"?
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
15.07.2020 21:56 Відповісти
15.07.2020 21:56 Відповісти
Обман для лохов))) Что за стартовая цена 81 млн.грн.? В центре Киева?))) За такое здание))) Кто сказал, что тот кто предложил наибольшую цену - купит его по факту?))) Второй или третий участник может заплатить 15 тыс.грн. и оскаржыты процедуру закупили))) и по факту купит второй или третий участник за 115 млн.грн.))) но! Картинку для лохов сделали - смотрите дальше сериал)))
15.07.2020 19:07 Відповісти
15.07.2020 19:07 Відповісти
Стартовая цена может быть любой, ибо дальше идёт торг, который определит реальную цену. На этом построены любые аукционы: каждый участник определяет для себя "потолок".

По факту: 2-й, 3-й и 4-й предложили свыше 1В; 5-й - 999,999,999; 6-й - 960М.

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
15.07.2020 22:05 Відповісти
15.07.2020 22:05 Відповісти
Не хочу "палиться", но просто поверь - и с последнего места (а именно с 7-го) побеждал в тендерах... так что не удивлюсь если за 150 или даже 135 млн. заберут))))
16.07.2020 09:33 Відповісти
16.07.2020 09:33 Відповісти
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 7934
15.07.2020 19:10 Відповісти
15.07.2020 19:10 Відповісти
Ты перепутал приватизацию с национализацией.
15.07.2020 22:06 Відповісти
15.07.2020 22:06 Відповісти
Зеленский - "Приватизацию мы начали с себя"

Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 4149
15.07.2020 19:12 Відповісти
15.07.2020 19:12 Відповісти
К-95 не принадлежит Зе, он даже в нём уже не работает и своей долей не распоряжается. Ну и наконец: какое это имеет отношение к приватизации если К-95 и так "приват"?!
15.07.2020 22:10 Відповісти
15.07.2020 22:10 Відповісти
Сделка по передачи его доли Шефиру юридически оформлена или там всё по..... устной договорённости? И что там у него с Fish House?
15.07.2020 22:37 Відповісти
15.07.2020 22:37 Відповісти
Kакое это имеет отношение к приватизации?!
16.07.2020 05:11 Відповісти
16.07.2020 05:11 Відповісти
Колорівнобіжно-подібне.
16.07.2020 08:48 Відповісти
16.07.2020 08:48 Відповісти
То бишь никакое.
17.07.2020 06:15 Відповісти
17.07.2020 06:15 Відповісти
Вот это продавца выбрали - сразу землю, гостиницу теперь и страну продаст ибо гешефт превыше всего.
15.07.2020 19:27 Відповісти
15.07.2020 19:27 Відповісти
В каких странах государство владеет гостинницами?
15.07.2020 22:14 Відповісти
15.07.2020 22:14 Відповісти
Все на продажу!
15.07.2020 19:42 Відповісти
15.07.2020 19:42 Відповісти
Не всё, но гостинницы к какой ветви государственной власти относятся?
15.07.2020 22:12 Відповісти
15.07.2020 22:12 Відповісти
Все на продажу!
15.07.2020 19:43 Відповісти
15.07.2020 19:43 Відповісти
@Punisher_Cat

Сьогодні продали готель за мілліпрд гривен.
Зеленський міттево відреагував.

Позавчора попали в засідку та загинули наші військові. Зеленський добу шмарклі жував.
П - пріоритети!
15.07.2020 19:44 Відповісти
15.07.2020 19:44 Відповісти
з себе, так з себе
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 805
15.07.2020 19:54 Відповісти
15.07.2020 19:54 Відповісти
І скільки в тебе тепер буде автівок у кортежу???
15.07.2020 19:55 Відповісти
15.07.2020 19:55 Відповісти
Зеленський, а що готель твоя власність? Ми Владимир 2.0? Манію величі треба лікувати.
Вундеркінд з зони екологічного лиха.
15.07.2020 19:57 Відповісти
15.07.2020 19:57 Відповісти
"И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский." - новым частным владельцем стал Коломойский?
15.07.2020 20:18 Відповісти
15.07.2020 20:18 Відповісти
адрес покупателя
Бровари , вулиця Київська 130

фото офиса покупателя
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 2152
15.07.2020 20:24 Відповісти
15.07.2020 20:24 Відповісти
Типичное бунгало обычного броварского миллионера.
Интересно,когда выставят на приватизацию дачу в Конча Заспе?
15.07.2020 23:02 Відповісти
15.07.2020 23:02 Відповісти
Это год назад такая бы фраза прошла на ура! А сегодня промолчать бы стоило. Такими темпами за ещё три года ну по червончику пенсами в год и настреляете. Задержки по выплате пенсух пошли массово кстати, бабло на почту привозят к часу дня, почтальоны в мыле. На два дня задержки пошли давно. С прошлого года. Относительно усреднённая в лучшем случае 2, 500гр. Хорошо если дед и баба живы пока. А как один остался---да неделю караул кричат! Сколько не продавай---когда нибудь кончится! Не с продаж государство живёт---а с производства рентабельного!
15.07.2020 20:38 Відповісти
15.07.2020 20:38 Відповісти
зебаран блеет зачетно))))
но ничего кроме рвотного рефлекса это блеяние не вызывает))))
15.07.2020 21:12 Відповісти
15.07.2020 21:12 Відповісти
Когда продадите бассейн НБУ на Троещине?)
15.07.2020 21:14 Відповісти
15.07.2020 21:14 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3357906237562720?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Пост на сторінці з стосовно продажу готелю - 15 хвилин

Пост на сторінці з стосовно вбивства військових - більше доби, без ніякої конкретики.
Ворог - не ворог, а якась невідома "та сторона". Не окупований росіянами Донбас - а якісь "сірі анклави".
Гидко.
15.07.2020 21:37 Відповісти
15.07.2020 21:37 Відповісти
следующий лот - очко ЗЕбила
15.07.2020 21:54 Відповісти
15.07.2020 21:54 Відповісти
Готовы поучаствовать в этом аукционе?
15.07.2020 22:29 Відповісти
15.07.2020 22:29 Відповісти
Вофа якый ты швыдкый Лишь бы очередной видосик записать и протрындеть про успех Откуда у компании из Броваров лярд денег Скорее всего там кацапские бабки зашли на счета Пусть сперва проверят фирму да деньги перечислят на счета казначейства А то окажется очередная афёра (Неловко потом тебе будет за трындёж Хотя какое неловко О чём это я Ты ж из кавэена
15.07.2020 22:40 Відповісти
15.07.2020 22:40 Відповісти
А что украинцам с этой продажи гостиницы?
Всю прибыль от работы гостиницы будет получать новый инвестор, когда организует там казино, ресторан и прокат корабельных сосен.
Поступивший в бюджет миллиард будет проеден и частично разворован.
Рабочих мест там особо не будет, ВВП страны гостиница не добавит.
И если от продажи этой гостинцы испытывает радость новый владелец, то я его понимаю, но если по этому поводу испытывает радость пересичный украинец, то он полный дебил.
15.07.2020 22:46 Відповісти
15.07.2020 22:46 Відповісти
Ти мил недочеловек, видать коммуняка
16.07.2020 08:21 Відповісти
16.07.2020 08:21 Відповісти
Це навіть не покриє збитків Центрэнерго за 2019 рік у розмірі 2 млрд грн...
15.07.2020 23:15 Відповісти
15.07.2020 23:15 Відповісти
ну, молодцы, вообщем, щас этот лярд прожрём и будем довольные такие, сидеть, в зубах ковыряться: да, был отель, но убыточный, шо аж никто покупать не хотел....
16.07.2020 03:42 Відповісти
16.07.2020 03:42 Відповісти
ну шо потужна прыватызация масштабное мЫшленье всех грацаньки- бары/рестораны/кази-
но/номера/сосны............
16.07.2020 05:27 Відповісти
16.07.2020 05:27 Відповісти
При порошенко такого не было. Просто президент не имеет к этому никакого отношения
16.07.2020 08:19 Відповісти
16.07.2020 08:19 Відповісти
А денюжку - в фонд на борьбу с кокошкой, что равнозначно - сразу себе в карман, ибо кокошка настолько эфемерна таинственна и коварна, что сколько не трать на "борьбу" всё равно будет мало. Это вам не онкология, где видосики не прокатывают...
16.07.2020 09:27 Відповісти
16.07.2020 09:27 Відповісти
