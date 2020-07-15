Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"

Президент України Володимир Зеленський задоволений результатами приватизаційних торгів, на яких було продано готель "Дніпро", що належить Держуправлінню справами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.

"Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель "Дніпро". Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.

Приватизацію ми почали з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами. Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника", - написав Зеленський.

Президент переконаний, що держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку – керує готелями.

"Завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему "ProZorro.Продажі" Україна отримала найкращу ціну за своє майно. Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі, органам місцевої влади та Фонду гарантування вкладів, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію", - зазначив Зеленський.

Глава держави очікує, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС.

"Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної̈ та процвітаючої України", - додав президент.



