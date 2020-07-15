УКР
Якщо зелений "законопроєкт" буде зірвано, інвестняні працюватимуть із позовами інвесторів - Кушнірук

Якщо зелений

Якщо депутати не ухвалять закон щодо зниження "зелених" тарифів, про яке уряд домовився з інвесторами в сектор ВДЕ, вони почнуть подавати позови в міжнародний арбітраж, що показує недоцільність діяльності так званих інвестиційних нянь.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.

"Зараз питання йде про те, що начебто домовились з інвесторами щодо переформатування моделі стимулювання, яке передбачає зменшення тарифу на відновлювальні джерела, але при цьому держава гарантує, що буде викуповувати всю цю електроенергію, яка виробляється з відновлювальних джерел. І якщо це буде забезпечено і буде ухвалено закон, то в цьому випадку ми породили проблеми, але можемо вийти з них із найменшими втратами. Якщо не ухвалимо закон, то скоріше за все нас очікують позови в міжнародних судах, які Україна програватиме цим інвесторам", – сказав Кушнірук.

За його словами, в України немає шансів виграти в міжнародних судах, тому з інвесторами потрібно домовлятись. І якщо більшість із них погодиться на реструктуризацію "зелених" тарифів, ризики щодо судових позовів будуть мінімальними.

"Якщо левова частина погодилася, то в цьому випадку суди пристають на позицію держави, що є загальна домовленість... Якщо буде домовленість і буде ухвалений закон, то, сподіваюсь, це обмежить ризики щодо судових позовів стосовно України", - пояснив Кушнірук.

При цьому він підкреслив, що плани держави залучати інвестиції залежать від конкретних дій держави, а не пропонованих законопроєктів для нібито стимулювання інвестицій.

Зрозуміло, що державі, яка не виконує своїх зобов’язань із залучення інвестицій, довіряти особливо не можна. Це очевидно, і це, на жаль, не перша і, боюся, що не остання історія, де Україна не вміє працювати з інвесторами. Вона не вміє правильно формулювати механізми, які дозволяють залучати інвесторів, з одного боку. А з іншого боку, вона не вміє виконувати ті зобов’язання, які бере на себе, коли ці інвестиції залучає.

Нагадаємо, Центр Разумкова оцінив збитки держави в 250 млрд грн, якщо депутати не приймуть законопроєкт №3658 щодо зеленої енергетики і інвестори подадуть позови в міжнародні арбітражі.

Як повідомлялося, проєкт Закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" планується до розгляду Верховною Радою на поточному тижні.

10 червня уряд та інвестори в зелену енергетику підписали меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи. Зокрема, документ став базою для законопроєкту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.

+3
Це сивочолий шоколадник на пару з рижим гудком кинули Україну... Прописали під себе захмарні тарифи під гарантії держави.
15.07.2020 17:49 Відповісти
+2
Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
15.07.2020 18:03 Відповісти
+2
Вадік, грошей хватало, того що платили собі рідним з бюджету..
Та ж схема з ротердамом по вугіллю..
Та ж схема з газом по 8 для населення, і вимиттям бюджетних коштів через субсидії...
А онова основ це обезцінення гривні в три рази...
Це той допінг на 3-4 роки...
Але прийшло похмілля...
15.07.2020 18:20 Відповісти
зелебобы кинули инвесторов
15.07.2020 17:45 Відповісти
Це сивочолий шоколадник на пару з рижим гудком кинули Україну... Прописали під себе захмарні тарифи під гарантії держави.
15.07.2020 17:49 Відповісти
О! ЗЕ зайшов на Цензор.
15.07.2020 17:51 Відповісти
Жебраче, а по суті сказати щось можеш???
15.07.2020 17:55 Відповісти
Вовка, чому продовжується війна?
15.07.2020 18:01 Відповісти
Дурпелику, твій кумир шоколадний війну не оголосив, значить її немає.
15.07.2020 18:22 Відповісти
дятел зеленожопый, ты можешь привести пример обьявления войны какой либо страной в мире после 1945 года?
15.07.2020 19:08 Відповісти
"Зеленая энергия будет продаваться через аукционы Prozorro. Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить ее цену. Первые "зеленые" аукционы планируем на апрель", - сообщил в декабре бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

видишь кто говорит - зеленый самокатчик, так что он в доле. и это же эти, инвесторы которыми все потрясают.

только при порохе хватало денег выплачивать инвесторам, а при зеле все че-то сдулось.

один из способов был продавать дешевую энергию аэс по рыночной цене и этими деньгами стимулировать зеленую энергетику, а при зеле энергию девать стало некуда что блоки останавливают, а инвесторам платить нечем. зе-лошара все сломал как всегда...
15.07.2020 17:58 Відповісти
Вадік, грошей хватало, того що платили собі рідним з бюджету..
Та ж схема з ротердамом по вугіллю..
Та ж схема з газом по 8 для населення, і вимиттям бюджетних коштів через субсидії...
А онова основ це обезцінення гривні в три рази...
Це той допінг на 3-4 роки...
Але прийшло похмілля...
15.07.2020 18:20 Відповісти
Так ты же хочешь в Европу? А закон об энергорынке в котором прописан зеленый тариф, был принят с подачи ЕС и МВФ, и нам под этот закон транш давали.
15.07.2020 19:27 Відповісти
Каким образом? Если зебилы посмеют принять закон этот - Украина еще больше потеряет в арбитражах.
15.07.2020 19:26 Відповісти
Ручным депутанам кинут кость и дадут указание не принять. И их хозяева получат с украинского бюджета (с наших с вами карманов) многомиллиардные компенсации по искам и тариф останется прежним. Еще одна схема по скорейшему обанкрочиванию нашей страны.
15.07.2020 17:50 Відповісти
Фракция «Мудаки народа» и главный Мудак ведут страну к финансовой катастрофе - СМИ

«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»… (с)
15.07.2020 17:53 Відповісти
"Если зеленый "законопроект" будет сорван, инвестняни будут работать с исками инвесторов, - Кушнирук" - мне, и другим украинцам интересно, сколько инвестиций и куда пришло в Украину из Омана. Рассказывали, что Зеленский в Омане про инвестиции договорился.
15.07.2020 18:00 Відповісти
Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
15.07.2020 18:03 Відповісти
наверное у тебя даже доказательства есть, балабол?
15.07.2020 19:28 Відповісти
Доказательств у меня нет Есть такое:

"С 2013 года преимуществами "зеленого тарифа" в Украине будут пользоваться преимущественно два больших инвестора. Всех остальных 20 ноября оттеснили решением Верховной Рады. (Укр.)
Инвесторам, вкладывающим в альтернативную энергетику, можно начинать паниковать.
Вроде бы не произошло ничего неожиданного.
Все, кто вкладывают деньги в строительство ветряков, мини-ГЭС и другие виды "альтернативки", знали, что с 2013 года условия получения "зеленого тарифа" могут ухудшиться.
И для того, чтобы получить желаемый "зеленый тариф", придется выдерживать жесткую норму - что большая часть комплектующих и работ должны быть отечественного происхождения. 30% для проектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, 50% - после 1 января 2014 года.
Эти требования к "местной составляющей" были внесены в закон "Об электроэнергетике" в октябре 2008 года. То есть еще в начале реализации проектов в области возобновляемой энергетики девелоперы и инвесторы знали о наличии подобных требований.
Однако инвесторы надеялись, что удастся отсрочить введение драконовской нормы относительно "местной составляющей". Что они успеют построить свои объекты, получить сверхвысокий "зеленый тариф", и только после этого начнут действовать жесткие требования.
Но этого не произошло. 20 ноября Верховная рада http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10183&skl=7 утвердила законопроект №10183 . Он вовсе не облегчает инвестиции в "альтернативу".
Если этот закон будет подписан президентом, образуется круг привилегированных "альтернативщиков", использующих "зеленый тариф" на наиболее выгодных условиях. Ими станут Ринат Ахметов и Андрей Клюев.
Первый из них, Ахметов, открыто называет себя владельцем бизнеса по выработке электроэнергии из ветра. Второй, Клюев, открещивается от своей причастности к солнечным электростанциям. Однако рынок убежден: это он.
Конечно, ЭП не имеет доказательств, что именно Ахметов и Клюев отдали приказ "проталкивать" такой закон. Хотя автор документа депутат Игорь Глущенко считается главным энергетическим лоббистом Ахметова. В частности, он создает наилучшие условия работы для Ахметова на рынке электроэнергетики.
Однако даже если не прослеживать связи Глущенко с двумя олигархами, последние должны быть очень заинтересованы в принятии проекта №10183.
Мощные игроки успели получить разрешения на строительство и ввести в эксплуатацию свои объекты, поэтому для них будут действовать специальные, гораздо более выгодные условия получения "зеленого тарифа".
Возможно, пришло время достаточно выгодно их продать?
16.07.2020 09:57 Відповісти
Можешь себе в одно место засунуть эти "доказательства". Доля ДТЭК в ВИЭ не превышает 25%.
16.07.2020 12:28 Відповісти
Да? И из какой жопы ты выковырял доказательства того, что "Доля ДТЭК в ВИЭ не превышает 25%"?
16.07.2020 15:54 Відповісти
Из официальных данных выработки ВИЭ, зедебил:

Якщо зелений "законопроєкт" буде зірвано, інвестняні працюватимуть із позовами інвесторів - Кушнірук - Цензор.НЕТ 289
16.07.2020 18:54 Відповісти
Неужели табличка?
Может ты даже таблицами "эксель" владеешь?
16.07.2020 19:00 Відповісти
да, для даунов зедебильных вроде тебя, на Лиге сделали табличку для более упрощенного восприятия
16.07.2020 19:18 Відповісти
Ну давай Лигу!
17.07.2020 08:57 Відповісти
что тебе давать Зедебил? Я тебе все данные дал, тебя в гугле забанили? Или тебе документ нац комисси вручить с мокрой печатью?
17.07.2020 10:13 Відповісти
Слышь, гавнюк, в приличном обществе приводить первоисточники в подтверждение своей позиции - обязанность автора. Но тибе, подзаборнику, это не известно. Так что засунь гугл сибе в жопу.
17.07.2020 10:36 Відповісти
дебил, в таблице в низу указан источник- https://www.ukrinform.ru/tag-nkreku НКРЭКУ и Минэкоэнерго
17.07.2020 13:59 Відповісти
Гавно твоя ссылка. https://www.ukrinform.ru/tag-nkreku НКРЭКУ и Там нет этой таблицы.
17.07.2020 14:00 Відповісти
все понятно, ты еще и дислексик
17.07.2020 14:19 Відповісти
Ты - идиот. Ссылка - это когда нажимаешь и видишь то, на что ссылаешься.
17.07.2020 14:56 Відповісти
Дебил, повторяю еще раз - внизу таблицы указаны все источники. Уже даун бы понял, что статья на Лига.нет, и Лига как источники указывает НКРЭКУ и Минэкоэнерго. Учись пользоваться интернетом и поиском.
17.07.2020 15:48 Відповісти
Слышь, гавнюк, в приличном обществе приводить первоисточники в подтверждение своей позиции - обязанность автора. Но тибе, подзаборнику, это не известно. Так что засунь интернет и поиск сибе в жопу.
17.07.2020 17:39 Відповісти
ты же не привел мне ссылки, а лишь скопировал текст от куда то. Я тебе скопировал таблицу.
и ты еще что-то вякать будешь?)))
17.07.2020 17:57 Відповісти
Если бы ты умел читать, то ты бы прочитал то, что я написал перед приведенным мной текстом, а именно: "Доказательств у меня нет Есть такое:". Ты же пыташься впарить мне "доказательство" того, что я не прав. Так что будь любезен, ссылку, по которой открывается твой первоисточник.
17.07.2020 19:05 Відповісти
так нахрена ты мне постишь какую-то херню, которая твои слова не подтверждает?
https://project.liga.net/projects/greentariff_kings/
17.07.2020 19:21 Відповісти
Ну вот, совсем другое дело!
Пожалуй, действительно моё сообщение

https://censor.net/user/137888

Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!

можно признать несколько устаревшим, хотя

лиганет
"Результат: первая тройка за год заработала более 9 млрд грн. Львиная доля этих денег - у Рината Ахметова."
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17 внесла изменения в закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Об электроэнергетике ", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.


Вот видишь, какой результат приносит правильное обращение со ссілками!
18.07.2020 08:21 Відповісти
Никто и не спорил, что Ахметов на 1 месте. Но он далеко не монополист. При этом еще надо понимать, что станции в ДТЭК - это не все Ахметовские станции. Через ДТЭК Ахметова рыги ставили свои станции и входили в долю, по простым причинам - поменьше светиться активами, и потому что у ДТЭК была накатана колея с оформлением у установкой. Дал бабла, получил договор доли и не паришься.
18.07.2020 12:35 Відповісти
Никогда они не договорятся. Инвесторы (они же олигархи) видят слабую, не профессиональную власть. Зачем им деньги терять.
15.07.2020 18:17 Відповісти
Зе-балаболы конченные. "правительство договорилось с инвесторами в сектор ВИЭ".
Ни с какими инвесторами никто не договаривался. Меморандум был подписан с общественными организациями не комерческими, которые никуда не инвестируют и ничего не производят.
15.07.2020 19:25 Відповісти
что значит "инвестняни"? кто пишет заголовки?
15.07.2020 19:47 Відповісти
Иван Петрович Сидоров в школе круглым отличником был только по физкультуре. Поэтому он несколько раз обращался к отличникам и крепким хорошистам не только по физкультуре за помощью в решении такой математической задачи. Установленная мощность зелёной энергетики 8% от мощности всех эектростанций Украины.Пусть КПД зелёной энергетики 40%. Тогда выработка электроэнергии составит 3% от всей выработки. Тариф за обычную электроэнергию 1,68 грн. за 1 кВт⋅час, за зелёную 6 грн. за 1 кВт⋅час( в 2016 году). 6 гривен потому что вложенные 1000 долларов за 1 квт мощности зеленой энергетики должны отбиться за термін окупності, 3-5 лет. Задача такая .Если пять лет обходиться без зелёной енергетики и за неё не платить по 6 грн, то тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится.На сколько он снизится. В ответных комментах было много нового и интересного. Но все они были философскими -мимо денег.
15.07.2020 20:15 Відповісти
закон про інвестнянь без узаконення проституції НЕЕФЕКТИВНИЙ.
15.07.2020 21:57 Відповісти
Зелёные тарифы это прямая уголовщина Януковича и Порошенко.
15.07.2020 22:16 Відповісти
Свинорус, может ты еще на МВФ уголовное дело заведешь?)))
16.07.2020 12:30 Відповісти
 
 