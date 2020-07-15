Якщо зелений "законопроєкт" буде зірвано, інвестняні працюватимуть із позовами інвесторів - Кушнірук

Якщо депутати не ухвалять закон щодо зниження "зелених" тарифів, про яке уряд домовився з інвесторами в сектор ВДЕ, вони почнуть подавати позови в міжнародний арбітраж, що показує недоцільність діяльності так званих інвестиційних нянь.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.

"Зараз питання йде про те, що начебто домовились з інвесторами щодо переформатування моделі стимулювання, яке передбачає зменшення тарифу на відновлювальні джерела, але при цьому держава гарантує, що буде викуповувати всю цю електроенергію, яка виробляється з відновлювальних джерел. І якщо це буде забезпечено і буде ухвалено закон, то в цьому випадку ми породили проблеми, але можемо вийти з них із найменшими втратами. Якщо не ухвалимо закон, то скоріше за все нас очікують позови в міжнародних судах, які Україна програватиме цим інвесторам", – сказав Кушнірук.

За його словами, в України немає шансів виграти в міжнародних судах, тому з інвесторами потрібно домовлятись. І якщо більшість із них погодиться на реструктуризацію "зелених" тарифів, ризики щодо судових позовів будуть мінімальними.

"Якщо левова частина погодилася, то в цьому випадку суди пристають на позицію держави, що є загальна домовленість... Якщо буде домовленість і буде ухвалений закон, то, сподіваюсь, це обмежить ризики щодо судових позовів стосовно України", - пояснив Кушнірук.

При цьому він підкреслив, що плани держави залучати інвестиції залежать від конкретних дій держави, а не пропонованих законопроєктів для нібито стимулювання інвестицій.

Зрозуміло, що державі, яка не виконує своїх зобов’язань із залучення інвестицій, довіряти особливо не можна. Це очевидно, і це, на жаль, не перша і, боюся, що не остання історія, де Україна не вміє працювати з інвесторами. Вона не вміє правильно формулювати механізми, які дозволяють залучати інвесторів, з одного боку. А з іншого боку, вона не вміє виконувати ті зобов’язання, які бере на себе, коли ці інвестиції залучає.

Нагадаємо, Центр Разумкова оцінив збитки держави в 250 млрд грн, якщо депутати не приймуть законопроєкт №3658 щодо зеленої енергетики і інвестори подадуть позови в міжнародні арбітражі.

Як повідомлялося, проєкт Закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" планується до розгляду Верховною Радою на поточному тижні.

10 червня уряд та інвестори в зелену енергетику підписали меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи. Зокрема, документ став базою для законопроєкту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.