Якщо зелений "законопроєкт" буде зірвано, інвестняні працюватимуть із позовами інвесторів - Кушнірук
Якщо депутати не ухвалять закон щодо зниження "зелених" тарифів, про яке уряд домовився з інвесторами в сектор ВДЕ, вони почнуть подавати позови в міжнародний арбітраж, що показує недоцільність діяльності так званих інвестиційних нянь.
Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.
"Зараз питання йде про те, що начебто домовились з інвесторами щодо переформатування моделі стимулювання, яке передбачає зменшення тарифу на відновлювальні джерела, але при цьому держава гарантує, що буде викуповувати всю цю електроенергію, яка виробляється з відновлювальних джерел. І якщо це буде забезпечено і буде ухвалено закон, то в цьому випадку ми породили проблеми, але можемо вийти з них із найменшими втратами. Якщо не ухвалимо закон, то скоріше за все нас очікують позови в міжнародних судах, які Україна програватиме цим інвесторам", – сказав Кушнірук.
За його словами, в України немає шансів виграти в міжнародних судах, тому з інвесторами потрібно домовлятись. І якщо більшість із них погодиться на реструктуризацію "зелених" тарифів, ризики щодо судових позовів будуть мінімальними.
"Якщо левова частина погодилася, то в цьому випадку суди пристають на позицію держави, що є загальна домовленість... Якщо буде домовленість і буде ухвалений закон, то, сподіваюсь, це обмежить ризики щодо судових позовів стосовно України", - пояснив Кушнірук.
При цьому він підкреслив, що плани держави залучати інвестиції залежать від конкретних дій держави, а не пропонованих законопроєктів для нібито стимулювання інвестицій.
Зрозуміло, що державі, яка не виконує своїх зобов’язань із залучення інвестицій, довіряти особливо не можна. Це очевидно, і це, на жаль, не перша і, боюся, що не остання історія, де Україна не вміє працювати з інвесторами. Вона не вміє правильно формулювати механізми, які дозволяють залучати інвесторів, з одного боку. А з іншого боку, вона не вміє виконувати ті зобов’язання, які бере на себе, коли ці інвестиції залучає.
Нагадаємо, Центр Разумкова оцінив збитки держави в 250 млрд грн, якщо депутати не приймуть законопроєкт №3658 щодо зеленої енергетики і інвестори подадуть позови в міжнародні арбітражі.
Як повідомлялося, проєкт Закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" планується до розгляду Верховною Радою на поточному тижні.
10 червня уряд та інвестори в зелену енергетику підписали меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи. Зокрема, документ став базою для законопроєкту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.
Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
видишь кто говорит - зеленый самокатчик, так что он в доле. и это же эти, инвесторы которыми все потрясают.
только при порохе хватало денег выплачивать инвесторам, а при зеле все че-то сдулось.
один из способов был продавать дешевую энергию аэс по рыночной цене и этими деньгами стимулировать зеленую энергетику, а при зеле энергию девать стало некуда что блоки останавливают, а инвесторам платить нечем. зе-лошара все сломал как всегда...
Та ж схема з ротердамом по вугіллю..
Та ж схема з газом по 8 для населення, і вимиттям бюджетних коштів через субсидії...
А онова основ це обезцінення гривні в три рази...
Це той допінг на 3-4 роки...
Але прийшло похмілля...
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»… (с)
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
"С 2013 года преимуществами "зеленого тарифа" в Украине будут пользоваться преимущественно два больших инвестора. Всех остальных 20 ноября оттеснили решением Верховной Рады. (Укр.)
Инвесторам, вкладывающим в альтернативную энергетику, можно начинать паниковать.
Вроде бы не произошло ничего неожиданного.
Все, кто вкладывают деньги в строительство ветряков, мини-ГЭС и другие виды "альтернативки", знали, что с 2013 года условия получения "зеленого тарифа" могут ухудшиться.
И для того, чтобы получить желаемый "зеленый тариф", придется выдерживать жесткую норму - что большая часть комплектующих и работ должны быть отечественного происхождения. 30% для проектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, 50% - после 1 января 2014 года.
Эти требования к "местной составляющей" были внесены в закон "Об электроэнергетике" в октябре 2008 года. То есть еще в начале реализации проектов в области возобновляемой энергетики девелоперы и инвесторы знали о наличии подобных требований.
Однако инвесторы надеялись, что удастся отсрочить введение драконовской нормы относительно "местной составляющей". Что они успеют построить свои объекты, получить сверхвысокий "зеленый тариф", и только после этого начнут действовать жесткие требования.
Но этого не произошло. 20 ноября Верховная рада http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10183&skl=7 утвердила законопроект №10183 . Он вовсе не облегчает инвестиции в "альтернативу".
Если этот закон будет подписан президентом, образуется круг привилегированных "альтернативщиков", использующих "зеленый тариф" на наиболее выгодных условиях. Ими станут Ринат Ахметов и Андрей Клюев.
Первый из них, Ахметов, открыто называет себя владельцем бизнеса по выработке электроэнергии из ветра. Второй, Клюев, открещивается от своей причастности к солнечным электростанциям. Однако рынок убежден: это он.
Конечно, ЭП не имеет доказательств, что именно Ахметов и Клюев отдали приказ "проталкивать" такой закон. Хотя автор документа депутат Игорь Глущенко считается главным энергетическим лоббистом Ахметова. В частности, он создает наилучшие условия работы для Ахметова на рынке электроэнергетики.
Однако даже если не прослеживать связи Глущенко с двумя олигархами, последние должны быть очень заинтересованы в принятии проекта №10183.
Мощные игроки успели получить разрешения на строительство и ввести в эксплуатацию свои объекты, поэтому для них будут действовать специальные, гораздо более выгодные условия получения "зеленого тарифа".
Возможно, пришло время достаточно выгодно их продать?
Может ты даже таблицами "эксель" владеешь?
и ты еще что-то вякать будешь?)))
https://project.liga.net/projects/greentariff_kings/
Пожалуй, действительно моё сообщение
https://censor.net/user/137888
Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
можно признать несколько устаревшим, хотя
лиганет
"Результат: первая тройка за год заработала более 9 млрд грн. Львиная доля этих денег - у Рината Ахметова."
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17 внесла изменения в закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Об электроэнергетике ", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.
Вот видишь, какой результат приносит правильное обращение со ссілками!
Ни с какими инвесторами никто не договаривался. Меморандум был подписан с общественными организациями не комерческими, которые никуда не инвестируют и ничего не производят.