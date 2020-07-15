Комітет ВР дав час фракціям до п'ятниці, щоб знову подали кандидатів до конкурсної комісії САП

Парламентські фракції до кінця 16 липня можуть повторно подати кандидатів до конкурсної комісії з обрання адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке рішення було прийнято на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Як зазначив голова комітету Денис Монастирський, фракції можуть знову подати кандидатів до кінця доби 16 липня. За його словами, цих кандидатів комітет розгляне вранці 17 липня, щоб Рада змогла розглянути це питання цього ж дня.

Як повідомлялося 15 липня, Верховна Рада провалила призначення своїх представників до конкурсної комісії з відбору адміністративних посад у САП.

