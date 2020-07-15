Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС
15 липня незаконні збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети 120 калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Підсумки за минулу добу
14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 10 населених пунктів: Авдіївки, Гнутового, Шумів, Талаківки, Лебединського, Новомихайлівки, Водяного, Мар’їнки, Кримського, Березового.
За минулу добу семеро українських захисників зазнали поранень.
14 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 21 злочин: 9 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 521 транспортних засобів та 4 972 осіб.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 558 осіб. В зворотному напрямку – 451 особа. Через КПВВ "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонувало. Також, минулої доби представники СММ ОБСЄ здійснили спробу перетину лінії розмежування через КПВВ. Незаконні збройні формування РФ відмовили їм у проїзді, аргументуючи це карантинними заходами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки печальна новина шо тіло (викрадене з поля бою) начебто повернули...
а про того бідолагу....страшно навіть уявити його страждання...
зато сегодня - http://c.newsnow.co.uk/A/1039232441?-31712:20728 New coronavirus outbreak at Ukraine's Armed Forces: 14 people infected ,
а вчера 6 тяжелораненых - орки из фагота лупанули. а в остальном, прекрасная маркиза, потерь нет...
Боевики так называемой «ДНР» до сих пор не передали украинским военным тело https://fakty.ua/349910-uchil-sosluzhivcev-berech-svoyu-zhizn-nazvano-imya-********-medika-ubitogo-okkupantami-na-donbasse-foto военного медика Николая Илина, погибшего в районе Зайцево Донецкой области 13 июля .
Напомним, на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих в белых касках, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела https://fakty.ua/349793-narushili-vse-moralnye-normy-boeviki-ubili-********-medika-pytavshegosya-pomoch-ranenomu---shtab-oos погиб медик, двое бойцов получили ранения, а судьба одного из военных остается неизвестной.
Земний уклін Вам! Повертайтесь живими, та бережи вас Боже!