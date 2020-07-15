Зниження прохідних балів ЗНО та іспиту "Крок" для майбутніх медиків загрожує майбутнім пацієнтам, - БФ Таблеточки
Запропоноване Міністерством охорони здоров'я зниження прохідного балу ЗНО для майбутніх педіатрів і санітарних лікарів, а також прохідного балу ліцензійного медичного іспиту "Крок" для студентів-медиків негативно вплине на лікування дітей.
Про це заявляють у благодійному фонді "Таблеточки", інформує Цензор.НЕТ.
За даними фахівців фонду, дитячий рак успішно лікується тільки за умови раннього виявлення та надання якісної медичної допомоги.
Тому саме лікар первинної ланки, тобто, педіатр або сімейний лікар, відповідає за те, щоб якомога раніше помітити у дитини ознаки тієї чи іншої хвороби і направити на обстеження до потрібного вузькопрофільного фахівця.
У випадку з раком кожен день затримки лікування збільшує його вартість у майбутньому і може мати смертельні наслідки для дитини.
"Ми і зараз стикаємося з тим, що наших підопічних по кілька місяців лікують від будь-якої хвороби - гастриту або, наприклад, бронхіту - і лише потім підозрюють рак", - підкреслюють у "Таблеточках".
Якщо студент-педіатр, який здав вступні іспити "на трійку", вирішить отримати спеціалізацію дитячого онколога, якість лікування дітей із раком теж опиниться під загрозою.
"Онкологія - складна спеціалізація, на яку в розвинених країнах набирають тільки найкращих абітурієнтів і на яку вчаться по 14-15 років. Тому лікар, який має лікувати за найскладнішими міжнародними протоколами, приймати рішення, від яких залежить життя і смерть дитини, проводити інтенсивну хіміотерапію і трансплантацію кісткового мозку, має бути без перебільшення найкращим із найкращих", - говорить Юлія Ноговіцина, директор по роботі з сім'ями та підопічними "Таблеточок".
Фонд закликає Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України "не погіршувати і без того складну ситуацію з лікуванням дитячого раку".
Раніше гендиректор "Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України", член медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я Борис Тодуров повідомив, що на першому засіданні ради говорили про необхідність знизити прохідний бал ЗНО до 130 балів для педіатрів та санітарних лікарів.
У травні 2017 року МОЗ прийняв рішення встановити мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності (в т.ч. спеціальність "Педіатрія") на рівні не нижче 150 балів за кожен сертифікат ЗНО.
- А ты что?
- А я дал ему 50 долларов - разрешил..."(с)
Но экзамены в мед меня поражали особенно глубоко . И до сих пор поражают там , где нужно сдвать математику . Поэтому , средний бал на вступительные экзамены в мед для меня , собственно , весьма условный критерий ! Любой хирург или оккулист подтвердит , что фактаж того , что они сдавали на вступительных и что проходили в ин-те разится диаметрально . В технических вузах это только язык , знания которого всё меньше требуется за пределами чисто лингвистики и банальной эрудиции .
ибо гуманитарность и гуманность-однокоренные слова
Математика позволяет развить некоторые важные умственные качества: это аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, прогностические (умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности.
Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышления (ведь это абстрактная наука), способность концентрироваться, тренирует память и усиливает быстроту мышления. Вот сколько всего вы получаете! Но в то же время вы или ваши дети могут многого лишиться, если вы не будете уделять этому предмету должного внимания.
Если говорить более подробно и оперировать конкретными навыками, то математика поможет человеку развить следующие интеллектуальные способности
Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего порядка. Умение находить роль частного в общем.
Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора.
Умение находить закономерности.
Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, делать верные логические выводы.
Способность быстро соображать и принимать решения.
Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько последовательных шагов.
Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.
..Математика тренирует, такие умственные качества, которые формируют каркас и скелет всего вашего мышления! Это, в первую очередь, логические способности. Это все то, что организует все ваши мысли в связанную систему понятий и представлений и связей между ними.
Математика сама является воплощением природного порядка и нет ничего удивительного в том, что она упорядочивает ваш ум. А без этой пресловутой логики в голове человек не способен делать верные логические выводы, сопоставлять понятия разного рода, он теряет способность к здравому анализу и рассуждению. Что может повлечь явление «каши в голове», путаницы в мыслях и рассуждениях, невнятность аргументации.
Такого человека легко вводить в заблуждение, что собственно обычно и происходит, так как он не способен выявить явное нарушение логики в утверждениях всяких махинаторов и шарлатанов (привет зебилам!)
(Уже второй плаченый опыт с финансовыми пирамидами в нашей стране говорит о том, что огромная часть людей считает, что математика им не нужна). Знание математики не позволяет вас обмануть!
Так что это не только расчеты и формулы, это прежде всего логика и упорядоченность! Это набор правил и функций, которые делают ваше мышление последовательным и логичным. Это отражается на вашем умении рассуждать, формулировать мысли, удерживать в голове сложные концепции и выстраивать витиеватые взаимосвязи.
У нас в третьeм классе учат отличать факты от мнения, а в реальности я вижу, что люди с высшим образованием "плавают" в этом. Не надо будущим докторам лезть в дебри высшей математики и изучать интегралы по криволинейным поверхностям, но что такое Нормальное (Гаусса) распределение должны знать все и не только доктора; просто каждый должен это знать на определённых уровне/глубине. Тоже самое и с основами мат. статистики, ЗБЧ итд.
Образование должно быть сбалансированным, и это - самое сложное при разработке систем образования. Одно я знаю точно - делать большие ставки на экзамены - ошибочный путь. Этот фильтр зачастую отсеивает тех, кто на голову выше в выбранной профессии, чем те, у кого отменная память, благодаря которой они могут зазубривать материал и хорошо сдавать экзамены. Поэтому, статья эта ни о чём: дилетанты в вопросе образования из какого-то БФ берутся судить о том, в чём они не разбираются.
В этом и кроется недоверие масс к "науке" статитстике или стохастике . Ведь нужно взять общее число медиков и тупо спросить их сколько раз в своей практике за всю жись оне исспользовали математический аппарат сложнее обычно арифметики . Даже просто школьную алгебру . Но берут погодовые отчёты отдельных центров медицинских разработок и выходит даже 20% . У кого-то лично в лабаратории может быть и все 100% . Но таких врачей один на десять тысяч .
Алгебру мы используем регулярно: х+7=10 - Алгебра.
Ведь не арифметику сдают , не тригонометрию и не геометрию -- последний класс это уже дифференициальные исчисления . Во зачем оне практикующему окулисту на вступительных экзаменах ?!
Спрашиваю не как дежурный сантехник , а как человек выигравший районную олимпиаду по математике в возрасте 12 лет решив задачку , которую раз пять уже получал будучи в зрелом возрасте на софтверном интервью ...
За надцать лет программисткой практики ну хотелось бы хоть разик найти применения своим знаниям высшей математики - кроме матриксной геометрии - ну нет и нет .
А когда я ещё работал проектантом , то мой руководитель группы (не старший инженер и не ведущий - team leader) очень бахвалился тем , что не помнил , на синус ли прилежащего угла нужно делить (ли) катет , чтобы получить гипотинузу - 8 класс простейшей тригонометрии . Просто - ну не расчётчик он , но зато очень быстро чертил и компилировал куски проекта из других аналогов : так и выбился в руководители группы .
Да и вообще там в институте было отделе 30 инженеров и я рядовой инженер был единственных , кто мог делать курсовые студентам -- другие просто тупо старались забыть весь институтский курс по сопрамату , по ТММ , по гидравлике и теплопередаче . Один раз делал даже по литейному делу , а другой по общей електотехнике .
Я как раз любитель теоритических знаний , но чтобы ими пользоваться в работе нужно так свою судьбу перелопатитить , что часто задаешься вопросом , а не Сизипов труд сие ?!
Все правильно. Но складывается впечатление, что правительства всех стран мира с математикой не знакомы , а больше похожи на шаманов с бубном - ковид, ковид,,,Тьфу!...
Сразу хочется спростить у генератора сих восторженных соплей по поводу матанализа и общей теории графов : ну и насколько безусловно самого выдающегося современного математику Гриши Перельмана эта способность к анализу жизни и прочее бла-бла-бла позволила ему выбрать нищету питерских тараканов и отказаться от лимона баксов ?!
Скажу намного проще и в тыщу раз менее пафосней - математика нужна почти всем , если это арифметика и элементарная геометрия . Алгебра и тригонометрия будет использоваться в жизни далеко не каждым инженером . И потому лишь десятая часть жертв постсофковой программы способны это всё освоить . Элементы высшей математики - статистика , комбинаторика и дифисчисления , изучаемые в школе , способны понять один два человека на класс из 30 учеников . Во втузах понимание выше и всё равно где-то только половина будующих инженеров способно разобраться в полном курсе ...
Вот и вопрос - зачем из своего народа лепить дебилов и кормить его тем , что пригодиться лишь 2-3% инженеров ?!
Так может физика и химия царицы наук ?! Ибо и математика изначально создавалась только исключительно как обслуга к тем же пониманиям природы вещей и веществ ?!
Теперь о статье, сразу видно, что эти из БФ не имеют никакого представления об эффективном образовании, и как все дилетанты думают, что определяющими являются экзамены. Нет, нет и ещё раз нет! Экзамены - это скорее тест на преодоление стресса и способности памяти, чем проверка знаний, а главное умений. Самое главное - текущие оценки, а не впускно-выпускные. В существующей системе экзаменов необязательно побеждает лучший студент. Эта система построена под обладающих лучшей памятью и умеющих справиться с эмоциями. Это никак не значит, что он(a) будет лучше того врача, который не помнит так хорошо материал всех учебников, но при этом на практических занятиях он(a) Best of The Best.
Поэтому в среде некоррумпированной устный экзамен в сто раз эффективнее письменного .
С текущими оценками - согласен на 100% . Чек надцать лет учится , а потом выходит , шо какие-то 3-5 часов его жизни как-то иначе выстраивают реальность .
Кстати , в США это давно поняли и потому каждый универ выбирает студентов себе просто по школьным оценкам и заявлению кандидата . И можно в несколько универов сразу подавать .
К сожалению не всё выводится логически. Если вы изучали математику в ВУЗе, то должны помнить метод подстановки. Зачастую это подстановка огромна и её просто нужно было запомнить. Умные преподаватели и грамотные программы допускают незапоминание этих подстановок, но если это не общепринято для ВУЗа, то это всегда даст преподу возможность придраться и снизить оценку неугодному студенту.
Снова упирается всё в разговор о балансе: что нужно помнить на автомате, а что можно разрешить "подсмотреть". Безусловно должен быть како-то минимум для запоминания, как формулировка теоремы Пифагора, таблица умножения до 10, хотя там всё связано итерационно и можно практически ничего не запоминать.
Устный экзамен позволяет учителю легко завалить студента на тонкостях и дополнительных вопросах. Этот экзамен не объективен, потому что вмешивает человеческий фактор, который портит любые самые эффективные системы. Экзамен должен быть письменным, но задания должны не сильно базироваться на запоминании, некоторые громозские формулы, применение которых очевидно для данной задачи, можно просто ставить в условиях этих задач.
У нас в Штатах далеко не так, как вы это описали. Помимо SAT хорошие ВУЗы обращают внимание и на характеристики со школ, и на спортивные достижения (не совсем правильное решение), и на многие другие факторы.
Нет такой Природной линейки, поэтому эти параметры меняются. Какой смысл ставить какой-то искусственный балл, который не позволит набрать нужное количество студентов из абитуриентов?! Да пусть поступят, главное смогут ли они учиться. Критерии же для выпускников ВУЗов должен устанавливaть рынок труда, а не МО.
Наведу приклад, коли вчився в Богомольця (на ті часи то медичний факультет Київського імператорського університету Святого Володимира.) з втупивших (прошу вибачення за точність, привожу як приклад- з 50 вступників звкінчували 10! Тобто виключно відмінники! Інші йшли.. а нині? Нині за 100 ує можна здати будь який іспит.. тому що, якщо прохідний як для ПТу.. мій син вступив в Політех, де прохідний біля 180. але він компами буде управляти, а не людським ЖИТТЯМ!
То что касается снижения проходного по ЗНО до 130% - я против!!!! Большинство вылетит еще на 1 курсе! Они не представляют какие трудности, бессонные ночи и прочее их ждет. Выживет/выпустится сильнейший
Ну ладно. Я не знаю, як саме вчилися ці два типи. Але мій сімейний лікар вчилася явно не за сало. Але у приватних розмовах ( а вона - сестра моєї дружини) довести їй щось навіть із цифрами у руках - неможливо. Щось їм пороблено там у медінституті чи що?
Спостерігаючи подібні ефекти, я підозрюю, що здатність запамятовувати і здатність мислити не завжди ходять поруч в одній людині. Найщасливіші в цьому сенсі ті, у кого і того, і іншого більш-менш урівноважено. Не думаю, що лікарі знають і вміють більше ніж представники багатьох технічних професій. Чи скажімо біологи. Але ті вчаться пять, а то й менше років. Може лікарів учать не так і не тому, що треба, раз так довго приходиться готовити спеціаліста?