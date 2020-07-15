Зниження прохідних балів ЗНО та іспиту "Крок" для майбутніх медиків загрожує майбутнім пацієнтам, - БФ Таблеточки

Запропоноване Міністерством охорони здоров'я зниження прохідного балу ЗНО для майбутніх педіатрів і санітарних лікарів, а також прохідного балу ліцензійного медичного іспиту "Крок" для студентів-медиків негативно вплине на лікування дітей.

Про це заявляють у благодійному фонді "Таблеточки".

За даними фахівців фонду, дитячий рак успішно лікується тільки за умови раннього виявлення та надання якісної медичної допомоги.

Тому саме лікар первинної ланки, тобто, педіатр або сімейний лікар, відповідає за те, щоб якомога раніше помітити у дитини ознаки тієї чи іншої хвороби і направити на обстеження до потрібного вузькопрофільного фахівця.

У випадку з раком кожен день затримки лікування збільшує його вартість у майбутньому і може мати смертельні наслідки для дитини.

"Ми і зараз стикаємося з тим, що наших підопічних по кілька місяців лікують від будь-якої хвороби - гастриту або, наприклад, бронхіту - і лише потім підозрюють рак", - підкреслюють у "Таблеточках".

Якщо студент-педіатр, який здав вступні іспити "на трійку", вирішить отримати спеціалізацію дитячого онколога, якість лікування дітей із раком теж опиниться під загрозою.

"Онкологія - складна спеціалізація, на яку в розвинених країнах набирають тільки найкращих абітурієнтів і на яку вчаться по 14-15 років. Тому лікар, який має лікувати за найскладнішими міжнародними протоколами, приймати рішення, від яких залежить життя і смерть дитини, проводити інтенсивну хіміотерапію і трансплантацію кісткового мозку, має бути без перебільшення найкращим із найкращих", - говорить Юлія Ноговіцина, директор по роботі з сім'ями та підопічними "Таблеточок".

Фонд закликає Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України "не погіршувати і без того складну ситуацію з лікуванням дитячого раку".

Раніше гендиректор "Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України", член медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я Борис Тодуров повідомив, що на першому засіданні ради говорили про необхідність знизити прохідний бал ЗНО до 130 балів для педіатрів та санітарних лікарів.

У травні 2017 року МОЗ прийняв рішення встановити мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності (в т.ч. спеціальність "Педіатрія") на рівні не нижче 150 балів за кожен сертифікат ЗНО.