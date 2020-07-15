США включили до санкційного закону "Північний потік-2" і "Турецький потік", - Помпео (оновлено)

Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку".

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти "Північний потік – 2" та другу нитку "Турецького потоку". Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - зауважив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення "зловмисного впливу Росії" в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

"Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну", - зауважив Помпео.

Державний секретар США назвав це "недвозначним повідомленням" для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.

"Держдепартамент на цьому етапі не вводить санкції в рамках розділу 232 CAATSA. Однак якщо в подальшому ми визначимо, що є необхідність обмежувальних заходів відповідно до цього розділу, то ми без коливань введемо їх", - говориться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.