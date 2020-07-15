УКР
12 007 49

США включили до санкційного закону "Північний потік-2" і "Турецький потік", - Помпео (оновлено)

США включили до санкційного закону

Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку".

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти "Північний потік – 2" та другу нитку "Турецького потоку". Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - зауважив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення "зловмисного впливу Росії" в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.

"Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну", - зауважив Помпео.

Державний секретар США назвав це "недвозначним повідомленням" для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.

Читайте також: Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку на бундестаг у 2015 році

"Держдепартамент на цьому етапі не вводить санкції в рамках розділу 232 CAATSA. Однак якщо в подальшому ми визначимо, що є необхідність обмежувальних заходів відповідно до цього розділу, то ми без коливань введемо їх", - говориться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Автор: 

санкції (12584) США (24113) Північний потік (2478) Турецький потік (203)
+33
Ну его могут даже построить, но Штаты могут сделать так, что пользоваться им будет дороже чем гипотетическая низкая цена на газ
показати весь коментар
15.07.2020 19:27 Відповісти
+23
США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 2178
показати весь коментар
15.07.2020 19:30 Відповісти
+23
«Северный поток» на техобслуживании, «Голубой поток» с мая не работает, «Сила Сибири» на нуле... Три трубы в РФ сразу на паузе! Такого даже в совке не было

Обнуление так обнуление
показати весь коментар
15.07.2020 19:33 Відповісти
включили, а меркель сказала- быть потоку
показати весь коментар
15.07.2020 19:24 Відповісти
Ну его могут даже построить, но Штаты могут сделать так, что пользоваться им будет дороже чем гипотетическая низкая цена на газ
показати весь коментар
15.07.2020 19:27 Відповісти
и европа будет ненавидеть штаты, за то, что срут не на своем континенте
показати весь коментар
15.07.2020 19:28 Відповісти
с чего бы им штаты ненавидеть? это ж не расейка
показати весь коментар
15.07.2020 19:31 Відповісти
а не любит меркельша, когда ей указывают , да и европа тоже, что штаты, что расея- любят посрать по всему миру,ну везде им нужно хрен всунуть
показати весь коментар
15.07.2020 19:34 Відповісти
кацапа,ты до сих пор не понял,что в твоих лифтах и подьездах какают такие же как и ты лаптненогие?а не обама с меркельшей
показати весь коментар
15.07.2020 19:43 Відповісти
помыняй методичку, уже не обама, а трамп
показати весь коментар
15.07.2020 19:46 Відповісти
да?а чо ж вы до сих пор ездите с наклейками обамачмо,а не по модному трампчмо?
показати весь коментар
15.07.2020 19:55 Відповісти
ага,особливо Польща і таких ага набереться штук 10-12
показати весь коментар
15.07.2020 19:33 Відповісти
Штатам уже и не нужно делать - это уже есть фактом что стоимость газа из трубы выше чем сжиженного...
показати весь коментар
15.07.2020 19:56 Відповісти
веселье грянет, заржутся эскандеры Dajoš sankcyji na poljzu velikoj skalenvstavaniji !!!
показати весь коментар
17.07.2020 02:52 Відповісти
обоссанная меркельша и вонючая продажная немчура уже опустили германию...
Всех, кто сотрудничает с паРашей будут постепенно опускать.
Себестоимость газа в кацапских трубах уже значительно дороже чем сжиженного - его покупают только за взятки...
показати весь коментар
15.07.2020 19:55 Відповісти
В Єревані вірмени закидали Посольство України якоюсь бурдою.
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/15-july-protesters-thrown-objects-at-embassy-of-ukraine-in
показати весь коментар
15.07.2020 19:26 Відповісти
Вірмени рузьгого міру?
Чи там так все погано?
показати весь коментар
15.07.2020 19:29 Відповісти
ну, да, ара хоче забрати в азерів Карабах; як касапи забрали в нас Крим...
показати весь коментар
15.07.2020 19:31 Відповісти
Уже забрали, еще до Крыма.
показати весь коментар
15.07.2020 20:14 Відповісти
не чіпляйся до несуттєвих помилок. Ти суть зрозумів, бачу.
показати весь коментар
16.07.2020 01:43 Відповісти
Дашнаки , такие-же отморозки , как руSSкие нацики.
показати весь коментар
15.07.2020 20:52 Відповісти
П@здец подкрался незаметно... или прекрасный повод для кацапского быдлостада в очередной раз проблеять любимую мантру - "этА фсе русАфобияяяя".
показати весь коментар
15.07.2020 19:26 Відповісти
А європіки, що кажуть?
показати весь коментар
15.07.2020 19:27 Відповісти
Помпео висловив співчуття через вбивство військового медика

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прокоментував обстріл групи військових медиків на Донбасі, через який загинув один із них. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 15 липня.
«Ще одне питання, пов'язане з Росією: я хочу висловити глибокий сум Сполучених Штатів у зв'язку з убивством українського військового медика. Ми приєднумося до народу України в засудженні тривалої та брутальної агресії підконтрольних Росії сил на Донбасі та віддаємо належне українцям, які загинули чи дістали поранення в боротьбі за свою демократію», - сказав Помпео.Напередодні схожу позицію https://www.facebook.com/usdos.ukraine/photos/a.431664811935/10158175621936936/?type=3&theater озвучило посольство США в Україні.​

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html

Скоріш за все, події санкцій пов'язані.
Але цікаво інше: американець заявляє, що вбивця - касапи. А наш бубочка - "третя сторона"...
показати весь коментар
15.07.2020 19:29 Відповісти
Так, США вводить санкції проти північного і турецького потоку через загибель українського медика, а зовсім не через боротьбу за ринок газу у Європі.
показати весь коментар
15.07.2020 19:33 Відповісти
вам свиноцабакам всё напользу...!
показати весь коментар
15.07.2020 19:59 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 19:30 Відповісти
😃😁🤪🤣😭😂👍👏
показати весь коментар
15.07.2020 19:34 Відповісти
мабуть "третьего мира"... Posle Zimbabve na četvertom meste...
показати весь коментар
17.07.2020 02:57 Відповісти
Газпром повышает цены на газ для потребителей в России. Повысить на 5% не получилось, сошлись на 3%. В Европу газ продается ниже уровня безубыточности, Миллер голодает, поэтому решили пошариться в карманах у населения.
показати весь коментар
15.07.2020 19:30 Відповісти
Мечты имеют свойство сбываться!
Правда не совсем так,как мечталось.
На рэфии мечтали о 1.000$ за 1.000куб/метр,ну они и начали приближаться к мечте.
показати весь коментар
15.07.2020 19:52 Відповісти
Лаша тумбай!)))
показати весь коментар
15.07.2020 19:31 Відповісти
Моника ПАМАГИ, ПАГАВАРИ С ТРАМПАМ !
США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 2490
показати весь коментар
15.07.2020 19:33 Відповісти
«Северный поток» на техобслуживании, «Голубой поток» с мая не работает, «Сила Сибири» на нуле... Три трубы в РФ сразу на паузе! Такого даже в совке не было

Обнуление так обнуление
показати весь коментар
15.07.2020 19:33 Відповісти
Та да , а через ГТСУ Газпром качает в два раза меньше , чем платит.
показати весь коментар
15.07.2020 20:54 Відповісти
...До 2020 року карта світу виглядатиме зовсім по-іншому.
Фінальний демонтаж СРСР ще попереду, але поки що він штучно затримувався м'яким переплетенням інтересів невидимих сил.
Ми ще станемо свідками грандіозної історичної драми, завершення 100- або навіть 500-річного циклу. А поки цього не сталося, інфантильно говорити, що все буде добре, і купувати собі "бусики".
Ми всі маємо прийти до усвідомлення, що ця війна, за великим рахунком війна цивілізацій, тільки почалася. І якщо знати історію за 100 років, можна втішати, що усе проходить за наймилосерднішим сценарієм порівняно з тим, як могло бути. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/12/28/oksana-zabuzko-10/
показати весь коментар
15.07.2020 19:34 Відповісти
Экспорт товаров РФ: январь 2000 - май 2020 гг, млрд $ [сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, СПГ]США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 5436
показати весь коментар
15.07.2020 19:34 Відповісти
ІНфографікадемагогія..
останній стовпчик -за квартал,тоді як попередні -за рік...
показати весь коментар
15.07.2020 22:01 Відповісти
Какой квартал? Январь - май - пять месяцев, почти полгода.
показати весь коментар
16.07.2020 08:47 Відповісти
США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 1954
показати весь коментар
15.07.2020 19:36 Відповісти
США включили до списку санкцій закон "Північний потік-2" і "Турецький потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 4351
показати весь коментар
15.07.2020 19:54 Відповісти
После окончания Второй мировой войны союзники обнаружили в Германии огромные запасы химического оружия - авиабомбы, снаряды и мины, начиненные ипритом, фосгеном, табуном, адамситом, люизитом, арсиновым маслом. На Потсдамской конференции решили уничтожить опаснейший арсенал. Незначительную часть боеприпасов утилизировали на предприятиях Германии, остальное в течение 1946-1948 годов захоронили в море. Первоначально планировали сделать это в глубоководной Атлантике, но по ряду причин десятки кораблей вермахта, загруженных химическими боеприпасами, затопили в проливе Скагеррак, в районе датского острова Борнхольм, недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье близ Арендаля, между материком и датским островом Фюн, у крайней северной точки Дании, в водах Польши.

Советские военные архивы содержат подробную информацию о том, что было обнаружено в химических арсеналах Восточной Германии и затоплено в Балтийском море:
- 71 469 снаряженных ипритом 250-килограммовых авиабомб;
- 14 258 снаряженных хлорацетофеноном, дифенилхлорарсином, адамитом и арсиновым маслом 500-килограммовых, 250-килограммовых и 50-килограммовых авиабомб;
- 408 565 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 105 мм и 150 мм, снаряженных ипритом;
- 34 592 снаряженных ипритом фугасов по 20 кг и 50 кг;
- 10 420 дымовых химических мин калибра 100 мм;
- 1004 технологических емкостей, содержащих 1506 тонн иприта;
- 8429 бочек, в которых находилось 1030 тонн адамсита и дифенилхлорарсина;
- 169 тонн технологических емкостей с отравляющими веществами, в которых находилась цианистая соль, хлорарсин, цианарсин и аксельарсин;
- 7860 банок циклона, который гитлеровцы широко применяли в 300 лагерях смерти для массового уничтожения пленных в газовых камерах.
Советская доля представляет собой лишь двенадцатую часть всего объема захороненного в море химического оружия.
К сожалению, страны Балтийского региона более полувека скрывали проблему, ловили рыбу и развивали природный туризм. На информацию о химическом оружии был наложен гриф "секретно", во избежание социально-политических катастроф. Великобритания и США в 1997-м продлили гриф секретности на 20 лет.
строящийся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 магистральный газопровод из рhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F оссии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA Северный поток ». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ? ) и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции
давление газа атмосфер 200 до 300
температура газа 120-140 имени Цельсия
А́нгела Дороте́я Ме́ркель - немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии
показати весь коментар
15.07.2020 19:56 Відповісти
Takije sankciji mozet podejstvujet na kompaniji kotoryje rabotajet s raskoj,poskolku u nix jest kompaniji amerike,tam biznis im vaznej cem s raskoj.Jesli nado budet vybyrat vyberut amerikanski rynok
показати весь коментар
15.07.2020 19:59 Відповісти
Перефразировав известную поговорку про собак можно сказать,что чем больше узнаешь меркантильных европейцев,тем больше нравится госдеп.
показати весь коментар
15.07.2020 20:43 Відповісти
Особенно , если Госдеп работает под руководством президента-патриота , а не старого бизнесюка-застройщика...
показати весь коментар
15.07.2020 20:58 Відповісти
Амеры входят во вкус)
показати весь коментар
15.07.2020 21:56 Відповісти
хтось пояснить -Який зміст вводити санкції проти половини "Турецькгого потоку-2",якщо він однаково "заглушений" у звязку з відсутністю потреби в Турції в дорогому рашистському газі ?
показати весь коментар
15.07.2020 22:04 Відповісти
Хай буде... У доброго господаря нічого не пропаде.
показати весь коментар
15.07.2020 22:45 Відповісти
Такий зміст,що підлога маккартні.
показати весь коментар
15.07.2020 23:48 Відповісти
Турецкий 2 не для Турции, он по плану дальше в Болгарию и дальше. Турки на транзите хотят зарабатывать.
показати весь коментар
16.07.2020 01:25 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/6/1/4/e/614e99d0bc23eff698c74c43f637c838/original.jpgДержавний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій - ред.) російських проєктів "Північний потік - 2" та другої нитки "Турецького потоку".

друга нитка не заповнена .Тому"на плановому ремонті".."на болгарію" вистачає і першої..
показати весь коментар
16.07.2020 06:25 Відповісти
Даешь санкции,Америка! Обнуление так обнуление....пускай пуцин строит все сначала, с чистого листа. Авось и достроится до революции в расее...
показати весь коментар
16.07.2020 01:43 Відповісти
 
 