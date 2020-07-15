США включили до санкційного закону "Північний потік-2" і "Турецький потік", - Помпео (оновлено)
Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку".
Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти "Північний потік – 2" та другу нитку "Турецького потоку". Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - зауважив глава Державного департаменту.
Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення "зловмисного впливу Росії" в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.
"Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну", - зауважив Помпео.
Державний секретар США назвав це "недвозначним повідомленням" для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.
"Держдепартамент на цьому етапі не вводить санкції в рамках розділу 232 CAATSA. Однак якщо в подальшому ми визначимо, що є необхідність обмежувальних заходів відповідно до цього розділу, то ми без коливань введемо їх", - говориться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всех, кто сотрудничает с паРашей будут постепенно опускать.
Себестоимость газа в кацапских трубах уже значительно дороже чем сжиженного - его покупают только за взятки...
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/15-july-protesters-thrown-objects-at-embassy-of-ukraine-in
Чи там так все погано?
Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прокоментував обстріл групи військових медиків на Донбасі, через який загинув один із них. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 15 липня.
«Ще одне питання, пов'язане з Росією: я хочу висловити глибокий сум Сполучених Штатів у зв'язку з убивством українського військового медика. Ми приєднумося до народу України в засудженні тривалої та брутальної агресії підконтрольних Росії сил на Донбасі та віддаємо належне українцям, які загинули чи дістали поранення в боротьбі за свою демократію», - сказав Помпео.Напередодні схожу позицію https://www.facebook.com/usdos.ukraine/photos/a.431664811935/10158175621936936/?type=3&theater озвучило посольство США в Україні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html
Скоріш за все, події санкцій пов'язані.
Але цікаво інше: американець заявляє, що вбивця - касапи. А наш бубочка - "третя сторона"...
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m Каспер Привидение
https://twitter.com/vnf_m 2040 год.
https://twitter.com/vnf_m "Через пять лет Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира"
Правда не совсем так,как мечталось.
На рэфии мечтали о 1.000$ за 1.000куб/метр,ну они и начали приближаться к мечте.
Обнуление так обнуление
Фінальний демонтаж СРСР ще попереду, але поки що він штучно затримувався м'яким переплетенням інтересів невидимих сил.
Ми ще станемо свідками грандіозної історичної драми, завершення 100- або навіть 500-річного циклу. А поки цього не сталося, інфантильно говорити, що все буде добре, і купувати собі "бусики".
Ми всі маємо прийти до усвідомлення, що ця війна, за великим рахунком війна цивілізацій, тільки почалася. І якщо знати історію за 100 років, можна втішати, що усе проходить за наймилосерднішим сценарієм порівняно з тим, як могло бути. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/12/28/oksana-zabuzko-10/
графікадемагогія..
останній стовпчик -за квартал,тоді як попередні -за рік...
Советские военные архивы содержат подробную информацию о том, что было обнаружено в химических арсеналах Восточной Германии и затоплено в Балтийском море:
- 71 469 снаряженных ипритом 250-килограммовых авиабомб;
- 14 258 снаряженных хлорацетофеноном, дифенилхлорарсином, адамитом и арсиновым маслом 500-килограммовых, 250-килограммовых и 50-килограммовых авиабомб;
- 408 565 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 105 мм и 150 мм, снаряженных ипритом;
- 34 592 снаряженных ипритом фугасов по 20 кг и 50 кг;
- 10 420 дымовых химических мин калибра 100 мм;
- 1004 технологических емкостей, содержащих 1506 тонн иприта;
- 8429 бочек, в которых находилось 1030 тонн адамсита и дифенилхлорарсина;
- 169 тонн технологических емкостей с отравляющими веществами, в которых находилась цианистая соль, хлорарсин, цианарсин и аксельарсин;
- 7860 банок циклона, который гитлеровцы широко применяли в 300 лагерях смерти для массового уничтожения пленных в газовых камерах.
Советская доля представляет собой лишь двенадцатую часть всего объема захороненного в море химического оружия.
К сожалению, страны Балтийского региона более полувека скрывали проблему, ловили рыбу и развивали природный туризм. На информацию о химическом оружии был наложен гриф "секретно", во избежание социально-политических катастроф. Великобритания и США в 1997-м продлили гриф секретности на 20 лет.
строящийся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 магистральный газопровод из рhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F оссии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA Северный поток ». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ? ) и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции
давление газа атмосфер 200 до 300
температура газа 120-140 имени Цельсия
А́нгела Дороте́я Ме́ркель - немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии
друга нитка не заповнена .Тому"на плановому ремонті".."на болгарію" вистачає і першої..