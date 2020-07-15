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Новини Коронавирус и карантин
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Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены 55 тыс. случаев заболевания. Как бы не развивались события, осенью карантин придется усилить.

К таким выводам пришли в результате расчетов исследователи Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно по результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. чел. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - сказал старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Он отметил, что официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то же время модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев заболевания.

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По словам Ганиченко, исследователи KSE отмечают: "Уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах страны реакция происходит не так быстро и не так жестко, как предусматривалось".

По его словам, к концу этого года, согласно разным сценариям, следует ожидать от 75 до 650 тыс. случаев заболевания COVID-19 и от 2,5 тыс. до 7 тыс. умерших.

Ганиченко сообщил, что с начала осени ожидается усиление карантинных ограничений при любом сценарии.

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"Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. чел. Сейчас Украина идет по "желтому" сценарию, который предполагает 4 тыс. умерших от COVID-19. Мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затухание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата", - сказал он.

По словам Ганиченко, в случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать достаточно жесткие карантинные ограничения. В то же время в случае реализации "желто-зеленого" сценария "остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще, но к началу осени, когда влияние сезонности угасает, при любом сценарии карантинные ограничения будут усиливаться".

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Так называемый "зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

"Мы рассматриваем "желто-зеленый" сценарий, который говорит: сезонность выше средней, около 45% дополнительного сдерживания на период летнего времени. Мы видим, что Украина четко двигается по "желтому" сценарию. Это означает, что на конец года стоит ожидать до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев заболевания", - резюмировал Ганиченко.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+17
В Украине все очень любят приводить в качестве доказательств цифры.
Но еще никто не показал расчеты, в результате которых эти цифры были получены...
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15.07.2020 19:45
+10
пошли нахер со своими моделями, неучи
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15.07.2020 19:51
+9
Так тогда и смертность в 3 раза ниже чем официальная, то есть около процента как я не раз здесь и писал. В нынешних условиях усилить карантин равно убийству экономики
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15.07.2020 19:55
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В Украине все очень любят приводить в качестве доказательств цифры.
Но еще никто не показал расчеты, в результате которых эти цифры были получены...
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15.07.2020 19:45 Відповісти
Теорія ВіроГідності))
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15.07.2020 19:47 Відповісти
пошли нахер со своими моделями, неучи
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15.07.2020 19:51 Відповісти
Какие ваши доказательства?
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15.07.2020 19:52 Відповісти
Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 8765
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15.07.2020 20:04 Відповісти
Ага, мілованов, який сам визнав, що дебіл, робить прогнозні моделі опираючись на невідомо звідкіля взяті дані.
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15.07.2020 19:53 Відповісти
Милованов - известный соросенок. Вы не знали ???
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15.07.2020 20:18 Відповісти
Это плохо?
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15.07.2020 22:32 Відповісти
Блаблабла без аргументов: по нашим расчетам, мы предполагаем, по разным сценариям, - вот и вся аргументация.
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15.07.2020 19:53 Відповісти
Так тогда и смертность в 3 раза ниже чем официальная, то есть около процента как я не раз здесь и писал. В нынешних условиях усилить карантин равно убийству экономики
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15.07.2020 19:55 Відповісти
Чтобы не выпускать за границу заробитчан и обвалить зарплаты украинцам внутри страны, они и не такие цифры нарисуют.
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15.07.2020 20:02 Відповісти
А зачем?
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15.07.2020 21:57 Відповісти
В начале декабря обычным гриппом будут болеть более миллиона. Действия власти?
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15.07.2020 20:03 Відповісти
Только что столкнулся - есть приказ людей с симптомами не направлять на пцр, только если принесёшь справку с печатью что у тебя был контакт с зараженным, только тогда. Так что большинство и не знают что у них ковид.
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15.07.2020 20:06 Відповісти
Исходя из этого - зараженных не меньше миллиона в Украине.
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15.07.2020 20:07 Відповісти
Бери больше, тунгус, сто тысяч миллионов!
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15.07.2020 21:35 Відповісти
И что ? Раз не знают, значит - всё в порядке ! Зачем трястись ?!
У вас аппендицит есть, но вы же его не вырезаете, если он реально вас не беспокоит и никто вам при этом диагноз соответстующий и не ставит - не смотря на то, что апендицит у вас есть...
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15.07.2020 21:21 Відповісти
Что-то мало верится в такие приказы)) просто интересно теперь кроме ковида не бывает простуды?)) Тоесть любой симптом простуды это значит ковидло?))
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15.07.2020 21:30 Відповісти
єто значит, что следует проверить и исключить ковид, если что. а у нас такого не делают. 3 недели назад заболела моя сотрудница- кашель, температура. А анализ не делали, сказали проверяют только если подтвержденная пневмония. Чувствует себя поганенько, кашляет до сих пор, жалуется на слабость. Как то так. Количество инфицированніх у нас - єто плюс минус километр от официальной статистики
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15.07.2020 21:44 Відповісти
Я вже казав,що карантин будуть намагатися повторити.Він вигідний олігархам і тим хто наближений до них.Якщо ще раз положать економіку,то буде крах
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15.07.2020 20:15 Відповісти
Бред. Олигархи как раз за то, чтобы вы ходили ишачить за копейки на их заводики до откидывания копыт. Святой Пеца- тому яркий пример. Громче всех гарлопанил против карантина и закрытия метро.
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15.07.2020 20:20 Відповісти
https://censor.net/user/472961 Спочатку карантин,потім люди будуть вимушені працювати за копійки на олігархів.А ще скуплять за копійки бізнес,який розорився,або нерухомість від цього бізнесу.
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15.07.2020 20:42 Відповісти
А еще будут на метро вместо тебя кататься.
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15.07.2020 22:00 Відповісти
https://censor.net/user/467976 Тобі слово не давали.
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15.07.2020 22:05 Відповісти
7 тысяч умерших от коронавируса в Украине ожидается за год - это 0,02 процента населения Украины. И из-за этого до конца года пустят под откос всю экономику, все образование, всю настоящую (некоронавирусную) медицину ??? Будет новый Майдан, уже третий по счету!!! Бог любит троицу !!!
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15.07.2020 20:16 Відповісти
Не будет никакого Майдана. Будет естественный отбор по уровню IQ.
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15.07.2020 20:21 Відповісти
Милованов - известный грантоед !!!
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15.07.2020 20:21 Відповісти
Киевская школа экономики а эти чудики каким боком к вирусу
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15.07.2020 20:45 Відповісти
вот чего у нас дофига, так всевозможных типа экспердов)))))
столько говна развелось трепящего языком , а вот как что сделать руками, то фиг кого найдешь)))у всех руки из жопы ростут))))
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15.07.2020 20:49 Відповісти
https://censor.net/user/30384 Так ще й насміхаються і принизливо кажуть,за закручування гайок на заводах.Нехай би самі попробували позакручувати на якомусь заводі.
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15.07.2020 20:55 Відповісти
Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.
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15.07.2020 20:50 Відповісти
ну пора уже привыкнуть , что страной управляют дегенераты зебараны.
крыклий такой же имбецил. встретил зеленого слугу народа , загаси урода)))
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15.07.2020 21:02 Відповісти
Смысл теста если безсимптомные не передают вирус. ? Почему тебя злит адекватность хочь в чем то. Вся эта ситуация с тестированием и карантинами это и есть неадекватность. А вся эта истерия создана не вирусом а с помощью СМИ. Это афера и не более. С обычного ОРВви с помощью сми и лживой статистико
Пцр раскрутили аферу.
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15.07.2020 21:33 Відповісти
А как же зрада?
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15.07.2020 21:38 Відповісти
О Санчо-бот, сегодня под другим флагом впахиваешь ,чорт ольгинский
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15.07.2020 22:21 Відповісти
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
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15.07.2020 20:56 Відповісти
В таких случаях вет препараты принимать будем. Напугали ежа...
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15.07.2020 22:17 Відповісти
Люди не имеющих отношение ни к медицине ни к медицинской науке, что то там "прогнозируют", а бараны их слушают...!
Может у меня кто прогноз спросит..., у меня тоже не медицинское образование - чем я хуже !?
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15.07.2020 21:17 Відповісти
А что скажет федерация бобслеистов и нумезматики по этому поводу?
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15.07.2020 21:26 Відповісти
НумИзматики однако.
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15.07.2020 21:47 Відповісти
В мене є питання до економістів (школярів) : Затримує звичайна маска вірус? Або це все казка. Хоча, на це питання повинно відповідати МОЗ. Тому в мене є ще одне питання до редакції цього порталу.
Що ви пишите!!!!!?????? Школа економіки....
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15.07.2020 22:03 Відповісти
Кризис жанра если экономисты считают больных вместо профильных учреждений.
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16.07.2020 09:35 Відповісти
 
 