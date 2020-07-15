У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

У середу, 15 липня, працівники Одеського порту у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксували невелику пляму біля судна Delfi. Забруднення локалізовано силами судновласника.

"Ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі поінформували, що за результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна "DELFI", про що складено відповідний акт.

Для локалізації плями, представником судновласника обробили поверхню морської води сорбентом (близько 100 л.); зафіксували та закріпили бонове загородження.

На даний час забруднення повністю локалізовано, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.