УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10972 відвідувача онлайн
Новини
1 899 19

У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

У середу, 15 липня, працівники Одеського порту у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксували невелику пляму біля судна Delfi. Забруднення локалізовано силами судновласника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської філії ДП "АМПУ".

"Ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі поінформували, що за результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна "DELFI", про що складено відповідний акт.

Для локалізації плями, представником судновласника обробили поверхню морської води сорбентом (близько 100 л.); зафіксували та закріпили бонове загородження.

На даний час забруднення повністю локалізовано, наголошується в повідомленні.

У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту 01

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Автор: 

Одеса (5601) танкер (374) АМПУ (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Стоило зеле недавно на него посмотреть..
показати весь коментар
15.07.2020 19:48 Відповісти
+2
Что там признавался бубочка насчет импотентов и власти? Зебилы не подскажите когда кончился очередной срок?
показати весь коментар
15.07.2020 19:57 Відповісти
+2
https://censor.net/user/427783 - "...Зебилы не подскажите когда кончился очередной срок?" -
Ответ для зеБилоидов -
У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
15.07.2020 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лет через 100, прогниет насквозь и все топливо вытечет.
показати весь коментар
15.07.2020 19:47 Відповісти
Стоило зеле недавно на него посмотреть..
показати весь коментар
15.07.2020 19:48 Відповісти
Зеленский , тварь такая, тебе на экологию и курортный город Украины нас-ать?
показати весь коментар
15.07.2020 20:16 Відповісти
Вообще то, я не зеленский.
И раз уж на то пошло, почему жители курортного города Одессы, никак не реагируют на это безобразие?
Или требуется в Киеве акцию протеста организовать?
показати весь коментар
15.07.2020 20:30 Відповісти
В Одессе отдыхают миллионы украинцев и не нужно делить их на киевлян и одесситов. Все должны переживать за экологию Украины. А про то что вы не Зеленский я понимаю, и не обращалась к вам персонально, не писала ваш ник.
показати весь коментар
15.07.2020 20:32 Відповісти
Так бубачка уже на весь телевизор провозгласил, шо он в этом вопросе импотентен.
показати весь коментар
15.07.2020 20:39 Відповісти
Что там признавался бубочка насчет импотентов и власти? Зебилы не подскажите когда кончился очередной срок?
показати весь коментар
15.07.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/user/427783 - "...Зебилы не подскажите когда кончился очередной срок?" -
Ответ для зеБилоидов -
У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
15.07.2020 20:03 Відповісти
клоуны руками ничего не делают, всем ясно?
показати весь коментар
15.07.2020 21:48 Відповісти
Даже Володька животворящий (посетивший место событий) не помог? Ну ужос ))
показати весь коментар
15.07.2020 20:04 Відповісти
Надо снова срок ультиматума от президента-импотента передвинуть. Можно сразу на следующее лето.
показати весь коментар
15.07.2020 20:07 Відповісти
"https://censor.net/news/3206105/zelenskiyi_o_zatonuvshem_u_odessy_tankere_delfi_my_s_noyabrya_pokazyvaem_chto_my_impotentnaya_vlasthttps://censor.net/n3208344!(с)

Приятно,когда вам человек признаёт свои недостатки!
И???...... Надо исправлять.... Но,учти,"Виагра " ,в данном случае,не поможет!
Только гильотина !!!!
показати весь коментар
15.07.2020 20:05 Відповісти
https://censor.net/user/365933 - только кокс спасет мир
У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
15.07.2020 20:08 Відповісти
Вот, чёрт...! Забыла о главной панацее....
показати весь коментар
15.07.2020 20:14 Відповісти
У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта - Цензор.НЕТ 1865
показати весь коментар
15.07.2020 20:09 Відповісти
Продати цю посудину "металистам" - поріжуть на брухт і нема проблеми. А на судно власника відкрити карну справу, а корабель конфіскувати.
показати весь коментар
15.07.2020 20:09 Відповісти
Так Зеля ножкой же топал что он не импотент! Шо таки да?!
показати весь коментар
15.07.2020 20:22 Відповісти
Блеять! Это же миллип*здрическая лодчонка. В ней нет столько нефти чтобы более полугода разливаться. Туда что, властя по ночам нефть подливают?
показати весь коментар
16.07.2020 11:07 Відповісти
Дайте разрешение бомжам делать с ней что хотят, они за одну ночь откачают с нее все что может гореть, и порежут ее на металолом. Прямо там где лежит.
показати весь коментар
16.07.2020 11:08 Відповісти
 
 