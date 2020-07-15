УКР
Середня зарплата прокурора ОГПУ становить орієнтовно 30 тисяч гривень, - Венедіктова

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Середня зарплата прокурора Офісу генпрокурора це десь 30 тисяч гривень", - сказала вона.

Також Венедіктова поінформувала, що на початку атестації прокурорів кількість осіб, які були в Генпрокуратурі, становила 1339, і з них в Офіс генпрокурора заявили намір перейти 1083 особи - майже 81 відсоток.

Після трьох етапів атестації – тестів на професійні знання, тестів на загальні здібності та навички і проведення співбесід – до ОГП перейшло 610 осіб, це 45 відсотків тих прокурорів, які були в Генпрокуратурі.

За словами Венедіктової, у січні був оголошений добір до Офісу генпрокурора, і коли він закінчився, 71 особа була готова йти до тренінгового центру прокурорів, потім на стажування до ОГП.

"Хочу повідомити, що на сьогодні у нас для 65 осіб триває процедура призначення – це спецперевірки, це якраз особи, які прийшли з-поза системи", - уточнила вона.

Венедіктова зазначила, що з 9 червня було оголошено другий добір на вакантні посади, наразі продовжується прийом документів, який має тривати до 9 серпня.

Читайте також: Суди задовольнили 60 позовів колишніх прокурорів у зв'язку з люстрацією, за ними потрібно виплатити 50 млн грн, - Венедіктова

Генпрокурор уточнила, що в Україні з березня також почався етап атестації прокуратур регіонального рівня. До першого етапу цієї атестації було долучено 3161 прокурора, а до другого етапу, співбесіди, було допущено з цієї кількості 2657 прокурорів. Станом на сьогодні із допущених до співбесід 50 осіб її не пройшли, зазначила очільниця ОГП.

Венедіктова поінформувала, що ці співбесіди проходять з 1 липня, і їх мають закінчити 21 липня.

За словами Венедіктової, у ОГП готуються і до реформи місцевих прокуратур, щоб їх перевести у статус окружних прокуратур. При цьому, організаційні заходи вже зроблено. "З серпня ми плануємо це зробити, думаю, що закінчимо у грудні, якщо нам нічого не буде заважати", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, на початку червня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату. "Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона.

+6
та не надо жалобить... 30 тыс зарплата... а премии?? доплаты-приплаты-бонусы и фокусы?
что-то никто на жигуля не пересел и в общагу не съехал...
так что не свисти - денег не будет))) и хорошего вам настроения (а....да! держитесь там)))))))))
15.07.2020 20:04 Відповісти
+5
Їм ще і платню дають?!
15.07.2020 20:02 Відповісти
+5
І живуть вони в комуналках, а їздять на метро. Під кожною прокуратурою хоч салон елітних авто відкривай. І тут не зарплату треба піднімати, а строки за хабар.
15.07.2020 20:06 Відповісти
Коментувати
Їм ще і платню дають?!
15.07.2020 20:02 Відповісти
Вот падлы!
15.07.2020 21:09 Відповісти
Более чем!
15.07.2020 20:03 Відповісти
та не надо жалобить... 30 тыс зарплата... а премии?? доплаты-приплаты-бонусы и фокусы?
что-то никто на жигуля не пересел и в общагу не съехал...
так что не свисти - денег не будет))) и хорошего вам настроения (а....да! держитесь там)))))))))
15.07.2020 20:04 Відповісти
они кипишуют, говорят 47 000 грн. мало...
15.07.2020 20:12 Відповісти
Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9046
15.07.2020 20:16 Відповісти
Конечно не пересел и не съехал. Потому что живут они не то что не на зарплату, а и не на бонусы и доплаты. Но факт - на такую зарплату профи не пойдет, а пойдут именно взятки брать.
16.07.2020 01:16 Відповісти
В общем между строк звучит как-то так:
- Же не манж па сис жур (Дайте денег, а то Парашенка не пасадим).
15.07.2020 20:04 Відповісти
средний зароботок украинца в Польше.
15.07.2020 20:05 Відповісти
средний зароботок украинца в Україні на год
15.07.2020 21:18 Відповісти
Добавить, с панов содрать. Чего стесняетесь.
15.07.2020 20:06 Відповісти
І живуть вони в комуналках, а їздять на метро. Під кожною прокуратурою хоч салон елітних авто відкривай. І тут не зарплату треба піднімати, а строки за хабар.
15.07.2020 20:06 Відповісти
Надо. Но проблема в том, что идут именно за взятками. Потому что профи проще пойдет адвокатом , на сумму большую и работу попроще.
16.07.2020 01:17 Відповісти
У меня стартап ну или как это называется, когда зевакханалия закончится, и он вернется в рассмеши кого то там, можно ездить и читать новости с цензора времен его правления за любой день, все будут доходить до главного приза
15.07.2020 20:10 Відповісти
Будет смешить соседей по камере.
15.07.2020 20:13 Відповісти
Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9515
15.07.2020 20:13 Відповісти
врёт, с премиальными за не нормативный бег вокруг стола , смело можно множить на 2 или 3
15.07.2020 20:19 Відповісти
Ви пішли проти своїх?
15.07.2020 20:21 Відповісти
Не має значення 30 тисяч гривень вони отримують чи всі 300 тисяч, поки в комплекті з пряником не буде йти здоровенний батіг.
Там розслідують справи на десятки мільйонів доларів. Взяв один раз хабар за рішалово і на все життя забезпечений. За таких умов можна ризикувати і зарплатою, і посадою, і навіть перспективою невеликого тюремного терміну. Хто б не погодився провести 2-3 роки на комфортній спецзоні для мєнтів і прокурорських, а потім вийти на свободу багатим до кінця життя.
Тому я за підняття їм зарплат до 300 тисяч, але якщо попався на хабарі - 25 років тюряги. Тоді вони будуть реально боятись.
15.07.2020 20:25 Відповісти
Чесність - категорія абсолютна, і не в якому разі не повинна залежати від розміру ЗП.
15.07.2020 21:42 Відповісти
Средняя по палате? У Венидиктовой 1,5млн у 30 следователей 20тыс?
15.07.2020 21:45 Відповісти
ОГПУ.Знакомая аббревиатура..
15.07.2020 22:52 Відповісти
Да чтоб ты съела, да только не п#здела!
15.07.2020 23:33 Відповісти
с такой нищенской зарплатой только на углу Хрещатика стоять и петь:" УУУ я так Хрещатик люблю", отстояв номер рвануть к тищенке на сотку с брюквенной похлёбкой.Райское наслаждение,хиба це життя...одно расстройство.С хлеба на воду !!! А на минималку пенсионера слабо крутиться ???
16.07.2020 09:42 Відповісти
А тепер озвучте середню заррлату лікаря, викладача ВУЗу або учителя школи чи пожежного і встановіть (чи опитайте у людей) хто більше користі приносить. Ви будете дуже вражені, гниди!
03.01.2021 00:46 Відповісти
 
 