Ярославський Зеленському: не важливо, хто купить "Електротяжмаш", його важливо продати, щоб урятувати

Ярославський Зеленському: не важливо, хто купить

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський (Власник групи DCH, входить у ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine) написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському з копією прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому попросив вирішити ситуацію на харківському підприємстві "Електротяжмаш".

Документ опубліковано на офіційному сайті групи DCH.

"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке перебуває у державній власності та у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачено ринки збуту. "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає", - сказано в листі.

Бізнесмен, зокрема, зазначив, що за нинішнього стану речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році. І провів паралель з практично не працюючим Харківським авіаційним заводом: "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає ".

Ключова проблема "Електротяжмашу" - непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливий тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу" (ХТЗ).

Раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електротяжмашу" - серед інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його нинішнього звернення: не має значення, хто купить, головне продати, щоб урятувати. "Прошу Вас, пане президенте, втрутитись в ситуацію і зберегти "Електроважмаш" для Харкова та України. Не має значення, хто стане власником "Електротяжмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - пише Олександр Ярославський президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте також: Двері "Електроважмашу" відкрито для всіх серйозних інвесторів, зацікавлених не просто в заміні менеджменту, - глава ФДМ Сенниченко

Зеленський Володимир (25227) Харків (5855) Ярославський Олександр (275) Електротяжмаш (68)
Топ коментарі
+25
Много чего было прибыльным...и Центрэнерго...и Укрзализныця...но пришло зеленое стадо...тупое и жадное..и все разворовало...
15.07.2020 20:20 Відповісти
+23
Почему завод, который при предыдущих властях всегда был прибыльным, вдруг уже нужно спасать? Что случилось в стране?
15.07.2020 20:15 Відповісти
+22
в стране случился3,14здец
15.07.2020 20:18 Відповісти
офис покупателя отеля "Днипро"
судя по адресу : Бровары ул.Киевская 130

15.07.2020 20:26 Відповісти
создатели империи НР тоже начинали в таких местах
15.07.2020 20:52 Відповісти
Похоже нашлись получатели бубочкиных дешевых кредитов под 6%
15.07.2020 21:12 Відповісти
Все верующие в смертельную пандемию короновируса - клинические идиоты! Потому, протесты против постановочного карантина от фальшивой пандемии нигде не бывают массовыми. Организаторы протестов опасаются отвергать факт пандемии, делая вид, что она таки есть в реале, но не очень, мол, опасная и не совсем смертельная. А раз так, то и эффективность протестов нулевая. Кроме того, в планетарной элите уже практически установлено единодушие касательно признания пандемии и подчинения единому плану карантинного террора. Последние из могикан уже сломались - это президент США Дональд Трамп, которого принудили таки носить маску, и президент Бразилии Жаир Болсонару, которого вообще заставили инсценировать у себя Ковид-19. Проделано все это, чтобы уже ни у кого из колеблющихся не осталось сомнений в реальности «смертельной эпидемии».
15.07.2020 20:27 Відповісти
Зелёное стадо докерувалось ...
15.07.2020 20:28 Відповісти
И то правда, какая разница, кто скупит половину Украины или полностью, главное, чтоб зеленая банда денежки на карманы распихала.
15.07.2020 20:30 Відповісти
ПРИВАТНЫК умнее госдиректора? Зачем идиотов назначают? Зеленский , вмешайся в ситуацию, чтобы идиотов не назначали...
15.07.2020 20:32 Відповісти
Зеленский сам является идиотом. А потому не может повлиять на ситуацию "зачем идиотов назначают?".
15.07.2020 20:35 Відповісти
Зеленский идиотов может только назначить. Год прошел, пора привыкнуть.
15.07.2020 20:37 Відповісти
У Порошенка було втричі дешевше: Зеленський витрачає на кілометр дороги 10 млн доларів. https://prm.ua/u-poroshenka-bulo-vtrichi-deshevshe-zelenskiy-vitrachaye-na-kilometr-dorogi-10-mln-dolariv/
15.07.2020 20:32 Відповісти
Просто Зеленский не даёт барыгам зарабатывать на крови и специально платит втрое дороже тем, кто точно честный.
15.07.2020 20:39 Відповісти
пускай честньіе люди заработают, а не бо рьігьі, честность должна иметь вознаграждаться, ну хотя бьі в виде денег
16.07.2020 03:36 Відповісти
А если честные люди честно говорят что они некомпетентны ни в чем ином окромя подбора корабельных сосен - то вознаграждение должно вырасти раза в три
16.07.2020 11:04 Відповісти
А дальше Коломойский напишет письмо "Не важно кто купит Центрэнерго, его надо продать"?
15.07.2020 20:33 Відповісти
Какое продать? Отдать. Все остальное верно
15.07.2020 20:36 Відповісти
Ну а вдруг он решит прикольнуться и купит за символическую 1 грн как приват продавал.
15.07.2020 20:40 Відповісти
Тогда надо будет открывать музей гривне. Эта гривна будет на вес платины
15.07.2020 20:42 Відповісти
Вова Путин тоже написать может: "Газпром и Минпром готовы выкупить ваще все украинские предприятия. Не важно кто их купит, их надо продать".
16.07.2020 11:05 Відповісти
когда при власти дебилы и воры, то тогда стране приходит большая жопа)))
15.07.2020 20:37 Відповісти
Когда народ готов избирать и терпеть дебилов и воров , то оказывается в большой жопе. Всё логично. Жаль только тех, кто изначально понимал к чему всё приведёт.
Джордж Оруэлл - Скотный Двор должен быть включен в школьную программу.
15.07.2020 20:48 Відповісти
Это биографическая басня о дедушке Сталинии. Просто в яркой художественной форме.
16.07.2020 11:06 Відповісти
так вони у всі віка при владі, починаючи з того, як мавпа злізла з дерва, перетворилась в людиноподібну істоту і створила плем'я, а потім державу.....
15.07.2020 21:01 Відповісти
Оно конечно не важно...за исключением. Без соседей!
15.07.2020 20:39 Відповісти
довели завод до банкрутства, тепер можна і продати....якщо Кабмін не здатний був протягом 30 років поставити ефективного керівника - то гріш такому уряду ціна....хоча, може такий і задум - все продати, перевести в приватні руки, обікрасти народ до нитки....ще земля залишилась, і то ненадовго....
15.07.2020 20:40 Відповісти
15.07.2020 20:53 Відповісти
членограй оманский ))))
15.07.2020 20:56 Відповісти
Продайте завод Коломойскому,он его спасет
15.07.2020 21:26 Відповісти
Рынки сбыта потеряны... Ребята надо честно признать, что многие предприятия и вообще украинская промышленность находятся в плачевном состоянии из-за Майдана, а не из-за каких-то плохих управленцев или воров которые "все украли".
15.07.2020 21:28 Відповісти
пшел нах брюквоед лаптеносный
15.07.2020 21:30 Відповісти
" гражданин Харькова" Ярославский Зеленскому.

Это уже сепаратизм или какая разница?
15.07.2020 21:42 Відповісти
15.07.2020 21:50 Відповісти
В переводе означает :" Неважно кто будет собственником, но лучше если это буду я".
А. Ярославский. Остальное лирика.
15.07.2020 21:50 Відповісти
Если Ярославский вернет Металист на прежний уровень, завод можно и подарить.
15.07.2020 21:52 Відповісти
Ярославский - если вы такой специалист, то поработайте на благо государства то! Или вам не гоже такое?
15.07.2020 21:59 Відповісти
Все, что было в Украине могло работать успешно только при совке. В Харькове не осталось предприятий работающих хотя бы на 25% своих мощностей, нет уже специалистов, нет уже ничего зато скупщики металлолома при деле. Надо признать одно, в Украине уже нет промышленности по всем сферам и значит капец уже наступил. Пускай наши предки ворочаются в гробах, но той сильной Украины уже нет.
Учите английский язык молодежь, хорошо учите, а мы "пенсы", как нибудь пару лет протянем.
15.07.2020 22:01 Відповісти
Я перестану быть сторонником Владимира Александровича, если он и КМУ не прислушаются к этому крику души настоящего, а не липового, гражданина Украины
15.07.2020 22:06 Відповісти
а где же "эффективные менеджеры" с сотнями тысяч зарплат? - отсутствуют? и только неизвестный частный инвестор что-то могет?
15.07.2020 23:11 Відповісти
вот такие вот ярославские (уроды)...просрали все что было создано и накоплено не (наворовоно элитой так сказать) народом и сейчас им пох.р...абы продать бегом типа проблемную собственность...но как только там появится прибыль...то начнутся рейдерские атаки...
16.07.2020 00:35 Відповісти
\\"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой\\
Так сразу бы и писал ... "Как гражданин ХНР..." *****
16.07.2020 03:17 Відповісти
Какой завод, Саша? Ты понимаешь к кому обращаешься? Ты реально рассчитываешь на то что ОНО будет думать и работать?
16.07.2020 10:14 Відповісти
Вот так воры Типа ярославского, Коломойского, ахметова, фирташа, пинчука, таруты и Новинских и других аферистов и разбогатели скупая за копейки миллиардные активы украинских заводов и фабрик!! И что удивительно-сразу после покупки этих активов аферистами эти заводы, почему-то резко оживают, начинают активно работать и дают хорошую прибыль их новым хозяйвам!! Пример : Харьковский ХТЗ! Сразу, за через год, при ярославском стал прибыльный. Всё это махинации и грабёж!! Все это аферисты. Типичный пример тихого воровства и грабежа имущества государства и народа!! И самый насущный вопрос. А нужно ли сегодня, спасать этот Электротяжмаш? и какой ценой и за чей счёт?? Что оно даст народу Украины и бюджету, кроме миллардных убытков?? Может лучше пустить его на металлолом? Что думаете, 73 % Зедебилов???
16.07.2020 14:12 Відповісти
В 2005 году собственником ХТЗ становится Александр Ярославский.
2006 год ХТЗ завершил с убытком 31,229 млн гривен.
Сразу, за через год, при ярославском стал УБЫТОЧНЫМ.
В 2018 году ХТЗ произвел около 900 тракторов и получил убыток 86,4 млн гривен
16.07.2020 15:48 Відповісти
Ярославский уже купил себе ХТЗ по цене одной квартиры!! Теперь хочет приобрести ещё и "Электротяжмаш"" на дурняк.. Кровопийца!!
16.07.2020 18:07 Відповісти
Олигархи поняли что сейчас будет Большой Раздел заводов параходы уже разобрали, Ярославский первый застолбил себе
11.09.2020 18:09 Відповісти
ЗаводДелающий Тяговые Двигатели для ээЭлектровозов Тепловозов Трамваев Метро, убыточный а нам нужно менять Тяговые Двигатели на Всей Укрзализныце, Вы понимаете Бл...
11.09.2020 18:14 Відповісти
