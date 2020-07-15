Ярославський Зеленському: не важливо, хто купить "Електротяжмаш", його важливо продати, щоб урятувати

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський (Власник групи DCH, входить у ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine) написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському з копією прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому попросив вирішити ситуацію на харківському підприємстві "Електротяжмаш".

Документ опубліковано на офіційному сайті групи DCH.

"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке перебуває у державній власності та у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачено ринки збуту. "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає", - сказано в листі.

Бізнесмен, зокрема, зазначив, що за нинішнього стану речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році. І провів паралель з практично не працюючим Харківським авіаційним заводом: "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає ".

Ключова проблема "Електротяжмашу" - непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливий тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу" (ХТЗ).

Раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електротяжмашу" - серед інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його нинішнього звернення: не має значення, хто купить, головне продати, щоб урятувати. "Прошу Вас, пане президенте, втрутитись в ситуацію і зберегти "Електроважмаш" для Харкова та України. Не має значення, хто стане власником "Електротяжмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - пише Олександр Ярославський президенту України Володимиру Зеленському.

