Ярославський Зеленському: не важливо, хто купить "Електротяжмаш", його важливо продати, щоб урятувати
Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський (Власник групи DCH, входить у ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine) написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському з копією прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому попросив вирішити ситуацію на харківському підприємстві "Електротяжмаш".
Документ опубліковано на офіційному сайті групи DCH.
"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке перебуває у державній власності та у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачено ринки збуту. "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає", - сказано в листі.
Бізнесмен, зокрема, зазначив, що за нинішнього стану речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році. І провів паралель з практично не працюючим Харківським авіаційним заводом: "Електротяжмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає ".
Ключова проблема "Електротяжмашу" - непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливий тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу" (ХТЗ).
Раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електротяжмашу" - серед інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його нинішнього звернення: не має значення, хто купить, головне продати, щоб урятувати. "Прошу Вас, пане президенте, втрутитись в ситуацію і зберегти "Електроважмаш" для Харкова та України. Не має значення, хто стане власником "Електротяжмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - пише Олександр Ярославський президенту України Володимиру Зеленському.
судя по адресу : Бровары ул.Киевская 130
Джордж Оруэлл - Скотный Двор должен быть включен в школьную программу.
Это уже сепаратизм или какая разница?
А. Ярославский. Остальное лирика.
Учите английский язык молодежь, хорошо учите, а мы "пенсы", как нибудь пару лет протянем.
Так сразу бы и писал ... "Как гражданин ХНР..." *****
2006 год ХТЗ завершил с убытком 31,229 млн гривен.
Сразу, за через год, при ярославском стал УБЫТОЧНЫМ.
В 2018 году ХТЗ произвел около 900 тракторов и получил убыток 86,4 млн гривен