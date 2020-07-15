УКР
Мешканка Донеччини за 800 дол. найняла кілера, щоб утопити колишнього чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

На Донеччині жінка замовила свого колишнього чоловіка. Кілер мав втопити жертву у ставку, внаслідок чого спільне майно, а саме квартира, перейшла б у власність зловмисниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що в місті Костянтинівка 61-річна жінка підшукує осіб, які за грошову винагороду вб'ють її ексчоловіка.

Зловмисниця передала кілеру фото жертви, завдаток у розмірі 4 500 гривень і довіреність на продаж квартири, яку потерпілий мав підписати. Вбивство мало виглядати як нещасний випадок на воді, якщо тіло колись знайдуть, оскільки чоловік має інвалідність.

"Поліція з використанням заходів конспірації провела інсценування злочину. Потерпілий оформив папери, за якими нерухомість переходила в розпорядження колишньої дружини, і зіграв роль жертви. Під контролем поліцейських 57-річний чоловік пірнув у водойму", - сказано в повідомленні.

Професійні дії поліції і реалістична імітація злочину врятували людині життя. Сьогодні під час передачі другої частини винагороди в сумі 600 доларів замовницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під час обшуків у неї вилучено фотографії "вбитого", які кілер надав як доказ виконання завдання, паспорт потерпілого, а також підписані документи на житло і ключі від квартири. Перед тим, як розрахуватися з виконавцем, організатор вбивства перевірила справжність довіреності у нотаріуса.

Фігурантці інкримінують ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (приготування замовного вбивства). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. До обрання запобіжного заходу жінка перебуватиме в слідчому ізоляторі Маріуполя.

замовне вбивство (151) Нацполіція (15435) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Донецька область (9395)
+13
прошла любоФь, завяли помидоры...


15.07.2020 20:45 Відповісти
+7
Эконом вариант, так сказать!
15.07.2020 20:39 Відповісти
+6
И когда душа моя в рай взлетала
И сквозь предметы смогла посмотреть
Я увидел соседку, что меня доставала
Чтоб жилплощадь мою заиметь.
15.07.2020 20:40 Відповісти
любоф
15.07.2020 20:39 Відповісти
15.07.2020 20:56 Відповісти
данбасяо... берегись
15.07.2020 21:39 Відповісти
А этот муж не сепар?
15.07.2020 20:39 Відповісти
полусили оперативную информацию, что в городе Константиновка 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга

===============
цікаво як підшуковувала? Оголошення в газету подала чи по знайомих розпитувала?
15.07.2020 21:04 Відповісти
Чем меньше город, тем лучше работает сарафанное радио Слышь, Петровна, там Васильевна мужика ищет. Да нет, не для того, а шоб паришать сирьйозный вапрос
показати весь коментар
Утопить? Как грубо, неизящно и даже как-то не по женски. Муженек вовремя спетлял от нее.
показати весь коментар
В душе морячка, наверное...
показати весь коментар
Який жах 🧐
15.07.2020 21:10 Відповісти
класне кіно до речі вийшло..Раджу всім подивитися.До речі артистка яка зіграла ту бридку нєвєсту доволі симпатюлька.
показати весь коментар
Утопить! Ну сильно. Надо было позвать Герасима, или Сусанина---с последним конечно ждать зимы пришлось бы. Но выглядело бы логичней---замерз в дебрях терриконов!
показати весь коментар
Говориш, що чоловіка звали МУМУ?
показати весь коментар
То надо было при жизни писателя спросить кто из тех двух в лодке был большей *****. Так бы пол и определили.
показати весь коментар
А ще був дід Мазай... Це все було на кацапщині.
показати весь коментар
Та там и Стенька Разин девок кидал с лодки. Кстати был в серьёзной переписке с Иваном Сирко.
показати весь коментар
,,Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа."
-- Так, утопить больше, и не стоит.
Нормальная цена.
15.07.2020 20:45 Відповісти
Алло, это адвокат?Сколько будет стоить бракоразводный процесс?
1000 долларов
Спасибо, но мне его уже обещали за сотню убить.
показати весь коментар
Баби дури, баби дури,баби бешенний народ....!!)))
показати весь коментар
Ця точно була дурою, але є і розумні.
показати весь коментар
Безумовно !!!)))
показати весь коментар
Отака зла любов🐍
показати весь коментар
Я не знайшов скільки часу вони разом прожили.
показати весь коментар
ещё ни разу, в новостях, на сайте утопление не заказывали
показати весь коментар
Какие страсти! Какой сценарий! Отличный фильм может выйти...Не зря Зе закон внес о льготах для мыльных опер!
показати весь коментар
95 квартал може зробити мініатюру про цей випадок.
показати весь коментар
І відразу економіка України вгору попре !!))
показати весь коментар
Не, Дизель шоу! А 95 стырить может у них...
показати весь коментар
Я бачу приблизно так
https://m.youtube.com/watch?v=***********
15.07.2020 20:58 Відповісти
купе. Пластични йхіруг та сімейна пара. дружина не дуже гарна і дуже сварлива. Хірург - за 1000 дол. я для вас зроюлю з неї красуню! Для чого? Ми їдемо на море. я за 500 домовився щоб її втопили.... класика!
показати весь коментар
*Звільнилась * су....
показати весь коментар
Я не кровожадный, но в отдельных случаях смертная казнь была бы не лишней хотя бы в случае преднамеренного лишения жизни другого человека прямо или косвенно.
показати весь коментар
Увы но муж оказался Ихтиандр 2020 , без буйка не плавал.
показати весь коментар
Людям які вірять, що кілера можна найняти за 200-800 доларів можна втюхати будь що.
показати весь коментар
Думаю, большинство "женушек" банально травят своих "ненаглядных", подсыпав в борщ чего-нибудь "народного", сомневаюсь, что вообще назначают соответствующую экспертизу, при всеобщем пофигизме и бардачности системы в целом все процедуры носят чисто формальный характер!
показати весь коментар
