Мешканка Донеччини за 800 дол. найняла кілера, щоб утопити колишнього чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

На Донеччині жінка замовила свого колишнього чоловіка. Кілер мав втопити жертву у ставку, внаслідок чого спільне майно, а саме квартира, перейшла б у власність зловмисниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що в місті Костянтинівка 61-річна жінка підшукує осіб, які за грошову винагороду вб'ють її ексчоловіка.

Зловмисниця передала кілеру фото жертви, завдаток у розмірі 4 500 гривень і довіреність на продаж квартири, яку потерпілий мав підписати. Вбивство мало виглядати як нещасний випадок на воді, якщо тіло колись знайдуть, оскільки чоловік має інвалідність.

"Поліція з використанням заходів конспірації провела інсценування злочину. Потерпілий оформив папери, за якими нерухомість переходила в розпорядження колишньої дружини, і зіграв роль жертви. Під контролем поліцейських 57-річний чоловік пірнув у водойму", - сказано в повідомленні.

Професійні дії поліції і реалістична імітація злочину врятували людині життя. Сьогодні під час передачі другої частини винагороди в сумі 600 доларів замовницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під час обшуків у неї вилучено фотографії "вбитого", які кілер надав як доказ виконання завдання, паспорт потерпілого, а також підписані документи на житло і ключі від квартири. Перед тим, як розрахуватися з виконавцем, організатор вбивства перевірила справжність довіреності у нотаріуса.

Фігурантці інкримінують ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (приготування замовного вбивства). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. До обрання запобіжного заходу жінка перебуватиме в слідчому ізоляторі Маріуполя.

