Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело. ВІДЕО+ФОТО
Оперативники затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника СБУ, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерела.
Одного з чоловіків затримали у квартирі на вул. Маршала Малиновського на столичній Оболоні - неподалік від місця, де був убитий Закладний.
У затриманих знайшли банківську картку Закладного.
За попередніми результатами експертизи, смерть полковника СБУ настала внаслідок удару по голові тупим предметом, додало джерело.
Нагадаємо, в ніч на середу, 15 липня 2020 р. в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро) було виявлено труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа Закладного.
Тіло виявили без взуття, кишені були вивернуті, мобільних телефонів при ньому не було.
Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на сході України. 15 липня 2020 року він мав вийти на пенсію.
У Закладного залишилися вдова і двоє дітей.
Второй ватник имеет на коже ожоги и рубцы, проверять надо ватника.
В грабёж не верю.
Думаю, что нужно дознаться любыми возможностями.
У меня на районе чувак зарезал девочку беременную, снял обручалку, пластмассовую бижутерию, и забрал мобилку.
Кольцо в ломбард сдал под свой паспорт, а мобилку себе оставил, бо с тюрьмы токо вчера вышел, своей мобилки не было.
Менты его в хостеле по этой мобиле на следующее утро и нашли.
Так шо и карточку себе оставить, и паспорт свой на месте убийства потерять - смогли бы аж бегом.
шо бомжа убылы шо цього крадия = похеру.
слишком просто...и очень быстро нашли...и такая роковая дата выхода на пенсию...нехорошо это...
какая тут презумция?
на урок с Дамбасса законы не распространяются
Нет уж. То что шнырей пустили и ограбить тоже - не убирает тот факт, что убили его намеренно. Ибо видать докопался до прокацапов каких-то...
ходи с стилетом в рукаве.
- Если спросили сигарету
то сразу гирькой по башке!
Сепарам мордочки сразу прячут, а тут задержанных на всю страну засветили сразу