Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Оперативники затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника СБУ, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерела.

Одного з чоловіків затримали у квартирі на вул. Маршала Малиновського на столичній Оболоні - неподалік від місця, де був убитий Закладний.

У затриманих знайшли банківську картку Закладного.

За попередніми результатами експертизи, смерть полковника СБУ настала внаслідок удару по голові тупим предметом, додало джерело.

Нагадаємо, в ніч на середу, 15 липня 2020 р. в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро) було виявлено труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тіло виявили без взуття, кишені були вивернуті, мобільних телефонів при ньому не було.

Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на сході України. 15 липня 2020 року він мав вийти на пенсію.

У Закладного залишилися вдова і двоє дітей.