Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Оперативники затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника СБУ, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерела.

Одного з чоловіків затримали у квартирі на вул. Маршала Малиновського на столичній Оболоні - неподалік від місця, де був убитий Закладний.

У затриманих знайшли банківську картку Закладного.

За попередніми результатами експертизи, смерть полковника СБУ настала внаслідок удару по голові тупим предметом, додало джерело.

Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело 01Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело 02Затримано підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ з особливо важливих справ Закладного, - джерело 03

Нагадаємо, в ніч на середу, 15 липня 2020 р. в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро) було виявлено труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тіло виявили без взуття, кишені були вивернуті, мобільних телефонів при ньому не було.

Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на сході України. 15 липня 2020 року він мав вийти на пенсію.

У Закладного залишилися вдова і двоє дітей.

+36
А что по морде не видно, откуда Второй? Переселенец с Даумбаса...
показати весь коментар
15.07.2020 21:53 Відповісти
+28
Ай яй яй! Лица не замазали...Шо бы это значило?
показати весь коментар
15.07.2020 20:53 Відповісти
+26
Что и требовалось доказать, обычный грабежь. Вопрос почему когда так же грабят, колечат и убивают простых людей, то с розыском никто не заморачивается.
показати весь коментар
15.07.2020 20:53 Відповісти
А ты ему что ответил? Или убежал?
показати весь коментар
15.07.2020 23:24 Відповісти
Ну от, звичайні наркомани, полковнику просто треба було не бухати без міри до стану овоча.
показати весь коментар
15.07.2020 22:30 Відповісти
Нашли быстро это хорошо Плохо что у нас в стране ватного быдла из лугандонии полным полно Партия за життя мертвечука на втором месте по опросам
показати весь коментар
15.07.2020 22:44 Відповісти
Первый ватник из Донбасса.
Второй ватник имеет на коже ожоги и рубцы, проверять надо ватника.
В грабёж не верю.
Думаю, что нужно дознаться любыми возможностями.
показати весь коментар
15.07.2020 23:11 Відповісти
кто-то заказал...солидный...а повесили на двух явно бывших уголовников...вроде похоже на то...
показати весь коментар
15.07.2020 23:49 Відповісти
От, якби так швидко знайшли колись вбивць П. Шеремета, то я би пишався нашим СБУ. А тут, швидше за все не обійшлося без бональної п"янки, куди встряг сам потерпілий. Який ідіот буде забирати у своєї жертви банківську картку і тримати її до свого затримання. Ну, забрав гроші, зняв часи тощо... А навіщо вбивці забирати картку жертви і тримати її до моменту свого затримання? Навіщо вона йому без знання пін-коду? Це ж першокласнику зрозуміло. Тут щось не те. Тут знову, якась підстава. Знову в СБУ біжуть поперед потягу, який їм наїзджає на п"яти. Знову протухлим потягнуло. Бридко!!!
показати весь коментар
15.07.2020 23:20 Відповісти
Ну судя по точкам на руке-второй наркоман конченный....а они в "экстазе" не думают о последствиях!!!!А судя по ухоженной мордахе первого...то тот вполне мог быть одним из новомодных "хакеров" и мог сделать что то с картой!!!
показати весь коментар
16.07.2020 14:32 Відповісти
Та перестаньте, вы шо думаете, шо тупорылые гопники-убийцы - вменяемые люди?
У меня на районе чувак зарезал девочку беременную, снял обручалку, пластмассовую бижутерию, и забрал мобилку.
Кольцо в ломбард сдал под свой паспорт, а мобилку себе оставил, бо с тюрьмы токо вчера вышел, своей мобилки не было.
Менты его в хостеле по этой мобиле на следующее утро и нашли.
Так шо и карточку себе оставить, и паспорт свой на месте убийства потерять - смогли бы аж бегом.
показати весь коментар
16.07.2020 16:22 Відповісти
для мене

шо бомжа убылы шо цього крадия = похеру.
показати весь коментар
15.07.2020 23:42 Відповісти
какой-то странный случай...два тупаря тупо убили следователя СБУ ради денег...?!
слишком просто...и очень быстро нашли...и такая роковая дата выхода на пенсию...нехорошо это...
показати весь коментар
15.07.2020 23:47 Відповісти
Быстро нашли потому что два тупаря тупо убили бухого который шел домой, после отмечается выхода на пенсию, а така как два тупаря - то и поймали быстро. Заказуху быстро так не раскрывают даже по горячим.
показати весь коментар
16.07.2020 08:23 Відповісти
Не пишите чушь. Никакой подставы, в этом случае, быть не может, т.к. задержали опера, а допрашивать из будут совместно с СБУ. СБУ подставы не нужны, ее сотрудники заинтересованы в поимке убийц и выяснении обстоятельств.
показати весь коментар
15.07.2020 23:51 Відповісти
Презум невинуватості…лиця показали. Знач навісили діло
показати весь коментар
16.07.2020 00:51 Відповісти
лиця показали... с карточкой убитого
какая тут презумция?
на урок с Дамбасса законы не распространяются
показати весь коментар
16.07.2020 14:12 Відповісти
Сейчас расскажут, что это было ограбление.
Нет уж. То что шнырей пустили и ограбить тоже - не убирает тот факт, что убили его намеренно. Ибо видать докопался до прокацапов каких-то...
показати весь коментар
16.07.2020 00:51 Відповісти
Картка банківська не доказ. Скажуть знайшли на вулиці й підібрали. Як що по нормальному без знущань то по карті банку не посадили б... але в Україні може бути " добровільне зізнання" на один, два. Головне покарати тих хто вбив а не аби кого для галочки... сподіваюсь СБУ це усвідомлюють.
показати весь коментар
16.07.2020 01:02 Відповісти
Вы же понимаете, что к ним уже по какой-то причине пришли, и уже потом нашли у них карту? Возможно эти имбицилы телефон убитого к себе домой потащили. Если это они, конечно.
показати весь коментар
16.07.2020 10:51 Відповісти
Громке вбивство, підставили наркоманів які з одного удару не можуть вбити людину, та ще так віртуозно. Паралелі з вбивствои контрозвідника Хараберюшем, думаю так
показати весь коментар
16.07.2020 01:17 Відповісти
А возможно убийцы специально эту карточку выкинули так чтобы ее нашли, а эти дурики полезли на нее что то покупать и попались.
показати весь коментар
16.07.2020 02:11 Відповісти
"Візитка Яроша"
показати весь коментар
16.07.2020 08:20 Відповісти
Ви праві і таких методів відволікання уваги від справжнього вбивці можна навести тисячі!!!
показати весь коментар
16.07.2020 08:35 Відповісти
И сикока ж таких жителей дамбаса рассекает по всей стране
показати весь коментар
16.07.2020 07:35 Відповісти
Так кормильцы же... мырни пэрэсэлэнци, чего им не рассекать ?
показати весь коментар
16.07.2020 10:13 Відповісти
Ой много!Если верить СМИ...то из 1,5 млн переселенцев и беженцев официально зарегистрировано около 700 тысяч челов!!!А остальные 800 тысяч...не известно чем кормятся!!!
показати весь коментар
16.07.2020 14:50 Відповісти
Как это? Они дали разрешение на публикацию лиц? Капец.
показати весь коментар
16.07.2020 08:11 Відповісти
Ну якщо доказом послужила тільки знайдена у цих затриманих банківська карточка загиблого то буде ще одна "справа Шеремета".
показати весь коментар
16.07.2020 08:33 Відповісти
Полковника СБУ убивают одним ударом тупым предметом какие-то гопники? Что-то не очень верится!
показати весь коментар
16.07.2020 08:38 Відповісти
Оболнь - вотчина гопников.
ходи с стилетом в рукаве.
- Если спросили сигарету
то сразу гирькой по башке!
показати весь коментар
16.07.2020 08:40 Відповісти
ордловские засланцы....навесить статьи убийства и терроризма по полной
показати весь коментар
16.07.2020 08:46 Відповісти
Вот такие обезьяны, как эти двое на фото - очевидный факт того, кто в этой стране есть действительный хозяин страны - захотел - убил, захотел - ограбил, захотел - изнасиловал, захотел - президентом клоуна избрал. Таких - 90%, быдло калиро
показати весь коментар
16.07.2020 09:14 Відповісти
Сомневаюсь ,что он ночью добирался домой пешком! Даже если отмечал выход на пенсию, то возвращался бы домой на такси !
показати весь коментар
16.07.2020 09:16 Відповісти
Даже если на такси, А под подъездом сидели эти два торчка-ублюдка. Попросили закурить, тот ответил "не курю", ну а тем торчкам только дай повод
показати весь коментар
16.07.2020 09:29 Відповісти
Після всіх зашкварів влади, то є якісь підозри, що не все так як пишуть.
показати весь коментар
16.07.2020 09:18 Відповісти
от як би були бійцями НЗФ..то одразу би пики замазали
показати весь коментар
16.07.2020 10:41 Відповісти
Мусор по ходу очень борзо себя повёл при гопстопе и эти животные слетели с нарезки. С мусорами это постоянно - повышенная самоуверенность помноженная на высокую степень черноротости.
показати весь коментар
16.07.2020 11:17 Відповісти
Откуда информация, не уж то вы знакомы с этими двумя доходягами с фото?
показати весь коментар
16.07.2020 12:29 Відповісти
Мне такая логическая цепочка представляется наиболее вероятной.
показати весь коментар
16.07.2020 12:50 Відповісти
https://censor.net/user/246395 Это их дружбан.
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
Суперследователь СБУ, опытный на пенсию шел это ему лет 45 значит, и вот как голимого фраера два недоробленых его убили. Как то не верится, либо следователь продвинутый петеушник неспособный к серьезной оперативной работе какими они в реале часто и являются, либо много знал.
показати весь коментар
16.07.2020 12:24 Відповісти
следователь это не опер, и тем более не суперагент
показати весь коментар
16.07.2020 16:28 Відповісти
перш за все це людина, яку ці тварюки вбили лише за гаманець!
показати весь коментар
16.07.2020 17:27 Відповісти
****, вони ж живуть поруч. Чи жили. Отак і ходи пізно по Оболоні...
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
Та ты шо. Реально ходили? страшно жить.
показати весь коментар
16.07.2020 15:02 Відповісти
Как-то да...
Сепарам мордочки сразу прячут, а тут задержанных на всю страну засветили сразу
показати весь коментар
16.07.2020 16:26 Відповісти
Млять, тварюк живцем на палю!
показати весь коментар
16.07.2020 17:25 Відповісти
Как только СБУ проводит успешную операцию, так сразу вылазит куча кацапских ботов с рассказами про то что все подстроено и т.д., что само по себе симптоматично.
показати весь коментар
16.07.2020 22:36 Відповісти
вбив би нападників - затягали б по СБУ як Стерненка
показати весь коментар
17.07.2020 03:18 Відповісти
чому при виконаннi звертаються до торчкiв з бамбасу не державною українською мовою, а кацапським суржиком?
показати весь коментар
17.07.2020 12:48 Відповісти
Улица какая то, комуняцкая, не правильно
показати весь коментар
17.07.2020 15:46 Відповісти
Как-то странно... То морды замазывают на фотках, то не замазывают. Вы уж определитесь, однако...
показати весь коментар
17.07.2020 22:13 Відповісти
