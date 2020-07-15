Зеленський пропонує ввести податкові пільги для проєктів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, який передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проєктів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Законопроект № 3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" пропонує звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств (для юридичних осіб) та податком на доходи фізичних осіб (для громадян) доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури, туризму та у секторі креативних індустрій.
Також документ пропонує звільнити від оподаткування ПДФО суми культурних грантів за умови їхнього повного та цільового використання та передбачити, що у разі неповного або нецільового використання такого гранту він визнається доходом і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
Документ передбачає запровадження зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту й розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках та їхнього відвідування.
Також пропонується застосовувати знижену ставку ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й показу фільмів, адаптованих в україномовні версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху).
Законопроект ініціює звільнення від ПДВ імпорту національної кінематографічної спадщини, та продовження до 2025 року дії звільнення від оподаткування ПДВ операцій з виробництва національних фільмів, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих державною мовою іноземних фільмів, зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.
