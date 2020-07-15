УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
2 992 67

Суди задовольнили 60 позовів колишніх прокурорів у зв'язку з люстрацією, за ними потрібно виплатити 50 млн грн, - Венедіктова

Суди задовольнили 60 позовів колишніх прокурорів у зв'язку з люстрацією, за ними потрібно виплатити 50 млн грн, - Венедіктова

Українські суди задовольнили 15 позовів прокурорів із вимогою відновлення на посаді після атестації, стягнуто на користь позивачів майже 5 млн грн, за 60 позовами люстрованих прокурорів необхідно виплатити 50 млн грн.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, суди розглядають понад тисячу позовів, що стосуються проведення реформи органів прокуратури, зокрема, атестації.

"У судах наразі 1 тисяча 6 справ за позовами колишніх співробітників органів прокуратури, і до Офісу генпрокурора, і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 позовів - про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 666 - про відновлення на роботі в Офісі генпрокурора і 315 - про відновлення на роботі в регіональних прокуратурах", - розповіла генпрокурор.

При цьому Венедіктова наголосила, що в цих позовах йдеться не лише про відновлення прокурорів на посаді, а й відшкодування моральної шкоди, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, скасування наказів та рішень кадрових комісій.

Читайте також: Кожен люстрований чиновник, якого суд поновив на посаді, коштує бюджету пів мільйона гривень, - Малюська. ВIДЕО

"Це комплексні позови, які матимуть системні наслідки", - зазначила Венедіктова.

"Суди вже розглянули 34 позови, з них у дев’яти випадках відмовлено у відновленні на посаді, 15 позовів задоволено. Стягнуто на користь позивачів 4,8 млн грн. Тобто, майже 5 млн грн Офіс генпрокурора змушений виплатити", - повідомила вона.

Генпрокурор також нагадала, що актуальним залишається і питання позовів прокурорів, які потрапили під люстрацію.

"На сьогодні майже 60 позовів задоволено... 50 млн треба люстрованим виплатити. Тому у мене запитання безпосередньо до народних депутатів - це люди і гроші", - зазначила вона, звертаючись до членів профільного комітету.

Венедіктова уточнила, що створено окрему комісію, яка займатиметься питаннями переатестації прокурорів, які були люстовані.

Автор: 

люстрація (273) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Пздц. Все рыговские прокурворы вернулись на работу да еще скомпенсацией. Считайте что Майдана и не было
показати весь коментар
15.07.2020 21:26 Відповісти
+9
а слабо було звільняти за неефективність роботи, делетанство, некваліфікованість, неспроможність виконувати свої обов'язки шляхом висновків кваліфікаційних комісій....а як проводили атестацію без цього? Це тепер треба діставати Генпрокурора, при якому звільняли прокурорів і вимагати від нього повернення збитків державі, а то під суд за бездіяльність. Нічого було призначати Генпрокурорами осіб без освіти....
показати весь коментар
15.07.2020 21:28 Відповісти
+7
Потужно рехфармированный суд, кто ж ещё.
показати весь коментар
15.07.2020 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потом высчитаем с этих судей.
показати весь коментар
15.07.2020 21:24 Відповісти
Ой.
показати весь коментар
15.07.2020 21:26 Відповісти
Мушку спили! Пять лет высчитывали уже, клоуны соевые!
показати весь коментар
15.07.2020 21:40 Відповісти
дерьмесон, а що ж ви зебільні не змогли звільнити по закону, що вони поновлюються?
показати весь коментар
16.07.2020 07:57 Відповісти
Профессионалка
показати весь коментар
15.07.2020 21:50 Відповісти
давай краще з тебе дебільноватної
показати весь коментар
16.07.2020 07:57 Відповісти
Пздц. Все рыговские прокурворы вернулись на работу да еще скомпенсацией. Считайте что Майдана и не было
показати весь коментар
15.07.2020 21:26 Відповісти
І знову, хто це зробив?
показати весь коментар
15.07.2020 21:29 Відповісти
Потужно рехфармированный суд, кто ж ещё.
показати весь коментар
15.07.2020 21:34 Відповісти
Вами реформований суд!
показати весь коментар
15.07.2020 21:44 Відповісти
Нет, мил человек, вами. Плюс (как тебе уже и без меня указали): идиотское законодательство, которое позволило легко увольнять, и так же легко восстанавливать в должности такого рода проходимцам (которое ваша Ширка из БПП+НФ так за 5 лет и не довела до ума). А вы можете и дальше продолжать говорить про зебилов, которые во всём виноваты.
показати весь коментар
15.07.2020 21:49 Відповісти
Зедебилы все делают, чтобы опорочить Майдан и Украину.
показати весь коментар
15.07.2020 21:52 Відповісти
чем помешал закон о обязательном владении украинским языком и закон о медпроверке кандидатов в президенты наркоману не владеющему мовой стать президентом ? вы же зебилы глазья на лоб выпучивали и слюной как у имбецилов исходили от хорошего мальчика из приличной семьи .
показати весь коментар
15.07.2020 21:44 Відповісти
У вас був час все змінити, але у цей час Яременко замовляв повій.
показати весь коментар
15.07.2020 21:45 Відповісти
Зробіть краще, зараз при владі адні прахвєсіанали

Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.
показати весь коментар
15.07.2020 21:54 Відповісти
я вас прошу.....були б гроші - любе опитування можна провести на користь замовника....
показати весь коментар
15.07.2020 22:23 Відповісти
завжди в природі існує причиннонаслідковий взаємозв'язок...Майдан не є виключенням, досліджуйте ланки ланцюга: як він виник- як він відбувся-хто прийшов до влади - результати. Нічого в цьому дивного не має, все пояснюється законами природи, є і суспільні закони розвитку, їх ніякими ідеологіями не відміниш, тут "я не хочу, я не визнаю" не пройде.....
показати весь коментар
15.07.2020 21:37 Відповісти
а слабо було звільняти за неефективність роботи, делетанство, некваліфікованість, неспроможність виконувати свої обов'язки шляхом висновків кваліфікаційних комісій....а як проводили атестацію без цього? Це тепер треба діставати Генпрокурора, при якому звільняли прокурорів і вимагати від нього повернення збитків державі, а то під суд за бездіяльність. Нічого було призначати Генпрокурорами осіб без освіти....
показати весь коментар
15.07.2020 21:28 Відповісти
А ще готуйтеся платити Антоненку, Дугарь, Кузьменко...
показати весь коментар
15.07.2020 21:28 Відповісти
Я же вам говорил что все ваши революции без физического уничтожения выродков и кровопийц бесполезны и даже опасны. Теперь ети воостановленные бандиты в прокурорских креслах ручные псы Венедиктовой и рыгов, которые будут землю рвать чтобы отблагодарить своих хозяев их восстановивших.
показати весь коментар
15.07.2020 21:28 Відповісти
Дорожче воля цінитиметься. Ми мали і це пройти. Привіт майданівцям-зебілам! Є й такі, я їх знаю.
показати весь коментар
15.07.2020 21:32 Відповісти
А как быть с теми, кто привёл к власти Блазня?
Кстати, ты Порошенко всё ещё ненавидишь по всем 27-и уголовым делам или только по оставшимся 24-м?
показати весь коментар
15.07.2020 21:37 Відповісти
та ні пане, просто потрібно зрозуміти одне: виступи бувають стихійні або організовані. Стихійні виступи як правило завжди закінчувались поразкою, бо загалом не можуть протистояти організованій відсічі - приклад Спартак, Пугачов...Організовані також можуть бути або з поразкою або з виграшем, але виграш більш ймовірний порівняно з стихійним. При виграші - результат буде в залежності хто і як організував, для чого організував і як забезпечив закріплення результату. А саме головне чи відповідає необхідність виступу запитам суспільства і чи суспільство готове сприйняти результат і підтримати його діями від подальшого спротиву. Те що я сказав - загальне, і стосується не тільки Майдану. Може комусь тяжко зрозуміти мною сказане, але для цього не потрібно бути поліном, вчитись треба....Можна мати ідеальну ідеологію, ідеально провести виступ, але якщо суспільство не готове його зрозуміти та підтримати - рано чи пізно буде крах. Через те і кажуть: організовані революції роблять мрійники, а приходять до влади та користуються плодами - зовсім не мрійники. Це так ....навскид....А загалом людьми в своїй масі рухає вигода для себе....бувають і включення, звичайно....
показати весь коментар
15.07.2020 21:58 Відповісти
Прикладом організованого успішного виступу може бути громадянська війна в США між Північчю і Півднем...цей виступ відповідав як запитам суспільства, так і суспільство готове було його підтримати, особливо раби Півдня, була належна організація....
показати весь коментар
15.07.2020 22:04 Відповісти
...и необходимы дополнительные рабочие руки для развивающейся промышленности "Севера"...
показати весь коментар
15.07.2020 23:05 Відповісти
А есть ещё один вариант для стиийных выступлений, когда найдётся тот, кто будет проводит в жизнь запросы, а не так, как иногда на форуме балаболят, что любой, кто был на Майдане мог стать президентом, безо всякого руководства, по претворению требований в жизнь...
показати весь коментар
15.07.2020 23:09 Відповісти
я дуже сумніваюсь, що любий, хто був на Майдані, міг стати президентом....щось не стали.....не у всіх була можливість бруківку на Хрещатику відновити, якщо ви розумієте про що йдеться....з іншого боку - чи багато ви знаєте прикладів стихійних виступів, в результаті яких прийшли ті, що могли перетворювати в життя запити суспільства і саме головне - перетворювали....я щось не памятаю таких
показати весь коментар
15.07.2020 23:16 Відповісти
Я так и сказал, что без направления стихийных выступлений они закончатся пшиком.
Во-вторых, я так и сказал, что балаболы считают, что любой может правлять страной.
В-третьих, я не встречал в истории, чтобы к власти пришел Иисус Христос или апостол, чтобы можно было молиться, а то у Порошенко увидели полу пиджака, заправленную за ремень.
показати весь коментар
15.07.2020 23:21 Відповісти
как вариант: если их вместе с теми судьями на гiляку - "дешевше" выйдет...
показати весь коментар
15.07.2020 21:29 Відповісти
навряд....з часом на гіляку будуть вішати тих, хто вішав на гіляку, а потом тих, хто вішав на гіляку тих хто вішав на гіляку......це не вихід......як кажуть: спочатку прийшли за сусідом, а потім прийдуть за тобою.....
показати весь коментар
15.07.2020 22:33 Відповісти
Власть поменяется деньги вернут с процентами..
показати весь коментар
15.07.2020 21:31 Відповісти
Пані Венидиктова, жодних проблем, всі компенсації після перевірок їхніх родиних декларацій, вразі нестиковок повна конфіскація, але хто це зробить, коли у самих рильця в пушку....
показати весь коментар
15.07.2020 21:34 Відповісти
Суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией, по ним нужно выплатить 50 млн грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 297

...
показати весь коментар
15.07.2020 21:38 Відповісти
Последний этап судебной реформы в 2020 году... жаль, только, что уЗеленским выгодно его не начинать...
показати весь коментар
15.07.2020 21:39 Відповісти
чому ми маємо платити за те що "приймали" вони ...список депутан та тих хто подавали це дерьмо (бо законом назвати то не можна) існує ...тому якщо скинуться то не сильно "похудають" та й якась наука теперішнім турбовиродкам ...
показати весь коментар
15.07.2020 21:46 Відповісти
Только за такую судебную реформу порох должен загнить заживо,эта тварь делала все для того чтобы напрочь уничтожить любые демократические преобразования в Украине.
показати весь коментар
15.07.2020 21:47 Відповісти
іди в спам тварина краснопуза
показати весь коментар
16.07.2020 08:00 Відповісти
Платите налоги Украинцы, ваши деньги нужны чтобы выплачивать компенсации таким товарисчам. Затяните пояса, ограничьте своего ребенка в здоровой пище, вместо моря свозите семью в село на грядки. Все ради прокуроров, не дадим им пересесть с Мерседесов и Бмв на какие то позорные Хонды, обеспечим их детям образование в Европе.
показати весь коментар
15.07.2020 21:55 Відповісти
Спасибо Петру Алекеевичу и его команде "профессионалов"! Они умело и хорошо обделывали только свои шкурные дела. Теперь выплачивать "обиженным" прокурорам ,ментам и прочей бестолково люстрированной публики, будем мы пересичны громадяны со своих карманов.
показати весь коментар
15.07.2020 21:56 Відповісти
я сьогодні вже казав дописувачу Саїду, олігархія незалежно від її кольору - зло для народу, бо ціль її одна, набити кишені і обдерти країну, точніше її прикарманити....разом з народом....
показати весь коментар
15.07.2020 22:09 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показати весь коментар
15.07.2020 23:11 Відповісти
При чем тут Порох и люстрация??????
Продажные судьи выносят те решения, что им заказывает Зедебил!!!!
Неужели не понятно?????
показати весь коментар
15.07.2020 22:09 Відповісти
бо так люстрацію провели....і так судову реформу.....і так зміни в суспільстві.....
показати весь коментар
15.07.2020 22:14 Відповісти
невістка всралась?
не п.зди.
срань творить казна що - а для тупих зебілів як завжди "папередники" винуваті...
показати весь коментар
15.07.2020 22:25 Відповісти
я вас прошу....на попередників валять всі.....забуваючи, що з часом стануть попередниками....а за 30 років населення України скоротилось до 40 а може і менше млн. і все попередники винні....
показати весь коментар
15.07.2020 22:28 Відповісти
якщо "мудрий нарід" насправді тупе стадо баранів, то шо поробиш...
показати весь коментар
15.07.2020 22:59 Відповісти
https://censor.net/user/472793, когда должна была начаться, после подготовительного периода, реформа низовых звеньев судов?

Кто проводил подготовительный период в 2019 году?
показати весь коментар
15.07.2020 23:15 Відповісти
Європейський суд з прав людини визнав люстрацію порушенням, також європейці продалися)
показати весь коментар
15.07.2020 22:32 Відповісти
замовлення на рішення від шмарклі в студію, або не тринди. Як не змогли звільнити нормально, то суду нікуди діватись.
показати весь коментар
16.07.2020 08:02 Відповісти
Думаю со временем ещё много Петиных "реформ" боком вылезет ..
показати весь коментар
15.07.2020 22:12 Відповісти
а по суті їм ті реформи були потрібні? щось наваляли для видимості та самозаспокоєння.....маємо те що маємо.....
показати весь коментар
15.07.2020 22:16 Відповісти
тупое обоссанное зебильё - срань творит непонятно что - а винаваты папаредники...
показати весь коментар
15.07.2020 22:26 Відповісти
Хочешь сказать ,что восстановленных прокуроров "люстрировал" ,так тупорыло , Зеля а не Петя с Юрой?
показати весь коментар
15.07.2020 22:46 Відповісти
говорю конкретно - зе-гниды добивают Украину, а тупое стадо зебилов блеет на папередников...
показати весь коментар
15.07.2020 22:55 Відповісти
Та говори сколько хочешь, только этих прокуроров, которым из твоего кармана выплатят компенсацию, по тупорылому увольнял Юра Луценко, по закону который сварганил и принял БПП и НФ ....а ты говори дальше
показати весь коментар
15.07.2020 23:44 Відповісти
ворон ворону
показати весь коментар
15.07.2020 23:32 Відповісти
Суд Линча вместо люстрации и не было бы исков!
показати весь коментар
16.07.2020 02:46 Відповісти
последствия петиных реформ? Может так и было задумано?
показати весь коментар
16.07.2020 09:29 Відповісти
"суди" і прокурватура - одна банда.
Годуються із одних злочинних схем.
показати весь коментар
16.07.2020 09:34 Відповісти
Пусть платят те,кто их необоснованно уволил.
показати весь коментар
16.07.2020 09:37 Відповісти
Интересно в каких годах были поданы иски,потому что за год собрать,отправить и получить решение,как-то сомнительно.
показати весь коментар
16.07.2020 09:41 Відповісти
отчиталось зеленое уё, куда деньги с бюджета просрали? а я думаю выплата должна быть за счет прокуратуры и судей, с их зарплат и имущества и все тогда будет гуд.
показати весь коментар
16.07.2020 11:37 Відповісти
 
 