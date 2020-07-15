Суди задовольнили 60 позовів колишніх прокурорів у зв'язку з люстрацією, за ними потрібно виплатити 50 млн грн, - Венедіктова
Українські суди задовольнили 15 позовів прокурорів із вимогою відновлення на посаді після атестації, стягнуто на користь позивачів майже 5 млн грн, за 60 позовами люстрованих прокурорів необхідно виплатити 50 млн грн.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, суди розглядають понад тисячу позовів, що стосуються проведення реформи органів прокуратури, зокрема, атестації.
"У судах наразі 1 тисяча 6 справ за позовами колишніх співробітників органів прокуратури, і до Офісу генпрокурора, і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 позовів - про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 666 - про відновлення на роботі в Офісі генпрокурора і 315 - про відновлення на роботі в регіональних прокуратурах", - розповіла генпрокурор.
При цьому Венедіктова наголосила, що в цих позовах йдеться не лише про відновлення прокурорів на посаді, а й відшкодування моральної шкоди, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, скасування наказів та рішень кадрових комісій.
"Це комплексні позови, які матимуть системні наслідки", - зазначила Венедіктова.
"Суди вже розглянули 34 позови, з них у дев’яти випадках відмовлено у відновленні на посаді, 15 позовів задоволено. Стягнуто на користь позивачів 4,8 млн грн. Тобто, майже 5 млн грн Офіс генпрокурора змушений виплатити", - повідомила вона.
Генпрокурор також нагадала, що актуальним залишається і питання позовів прокурорів, які потрапили під люстрацію.
"На сьогодні майже 60 позовів задоволено... 50 млн треба люстрованим виплатити. Тому у мене запитання безпосередньо до народних депутатів - це люди і гроші", - зазначила вона, звертаючись до членів профільного комітету.
Венедіктова уточнила, що створено окрему комісію, яка займатиметься питаннями переатестації прокурорів, які були люстовані.
