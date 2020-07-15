Російський пранкер від імені генсека ООН Гутерріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО

Телефонний хуліган із Росії додзвонився до президента Польщі Анджея Дуди і спробував спровокувати на обговорення питання про анексію частини Західної України. Той відповів, що Україна і Польща - друзі, а дискусії з цього питання в польському суспільстві немає.

Запис розмови оприлюднено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянин представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Від імені голови Об'єднаних Націй він привітав Дуду з перемогою на виборах, обговорив ситуацію з коронавірусом і радянськими пам'ятниками в Польщі.

Пранкер запропонував Дуді анексувати українські території, "наприклад Львів, і багато інших". Польський президент, почувши це, сказав, що таких бажань у Польщі немає і що країна перебуває в хороших відносинах з Україною.

"Що, вибачте ?! Ні, ні, ні! Це ж Україна! Ні-ні. У Польщі навіть розмов таких немає. Тепер це частина України, і на цьому все. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо", - висловився Дуда.

На запитання, як Дуда ставиться до президента України Володимира Зеленського, польський лідер відповів, що позитивно.

Після публікації запису Дуда в середу, 15 липня, підтвердив, що став жертвою розіграшу. У своєму Twitter він написав, що запідозрив під час розмови якусь хитрість через погану вимову пранкера.

"Під час розмови я зрозумів, що щось не так. Генеральний секретар не так добре вимовляє слово "Зубровка", хоча голос був дуже схожий", - написав Дуда.

Керівник пресслужби канцелярії президента Польщі Марцин Кедрін підтвердив достовірність запису. За його словами, зараз фахівці працюють над тим, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

"Запис справжній, співрозмовники були перевірені постійним представництвом Республіки Польща при ООН у Нью-Йорку. Служба займається цим питанням", - сказав Кедрін.

