Російський пранкер від імені генсека ООН Гутерріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО

Телефонний хуліган із Росії додзвонився до президента Польщі Анджея Дуди і спробував спровокувати на обговорення питання про анексію частини Західної України. Той відповів, що Україна і Польща - друзі, а дискусії з цього питання в польському суспільстві немає.

Запис розмови оприлюднено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянин представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Від імені голови Об'єднаних Націй він привітав Дуду з перемогою на виборах, обговорив ситуацію з коронавірусом і радянськими пам'ятниками в Польщі.

Пранкер запропонував Дуді анексувати українські території, "наприклад Львів, і багато інших". Польський президент, почувши це, сказав, що таких бажань у Польщі немає і що країна перебуває в хороших відносинах з Україною.

"Що, вибачте ?! Ні, ні, ні! Це ж Україна! Ні-ні. У Польщі навіть розмов таких немає. Тепер це частина України, і на цьому все. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо", - висловився Дуда.

Читайте також: Офіційні результати президентських виборів оголосили в Польщі: Дуда обійшов конкурента на 2%

На запитання, як Дуда ставиться до президента України Володимира Зеленського, польський лідер відповів, що позитивно.

Після публікації запису Дуда в середу, 15 липня, підтвердив, що став жертвою розіграшу. У своєму Twitter він написав, що запідозрив під час розмови якусь хитрість через погану вимову пранкера.

"Під час розмови я зрозумів, що щось не так. Генеральний секретар не так добре вимовляє слово "Зубровка", хоча голос був дуже схожий", - написав Дуда.

Керівник пресслужби канцелярії президента Польщі Марцин Кедрін підтвердив достовірність запису. За його словами, зараз фахівці працюють над тим, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

"Запис справжній, співрозмовники були перевірені постійним представництвом Республіки Польща при ООН у Нью-Йорку. Служба займається цим питанням", - сказав Кедрін.

Читайте також: Пранкер Джокер пообіцяв надати зібрану інформацію "в офіційному порядку", - Холодницький

Львів (3130) Польща (8761) Дуда Анджей (804) пранкери (32) Гутерріш Антоніу (405)
Топ коментарі
+53
Вот так просто какой-то хулиган нашел телефон президента Польши. Понятное дело, что эти пранкеры являются сотрудниками кацапских спецслужб
15.07.2020 21:51
15.07.2020 21:51 Відповісти
+32
Дуде большой респект за позицию четкую и однозначную
15.07.2020 21:52
15.07.2020 21:52 Відповісти
+26
Кацапы все не успокоятся. Кровищи и войн им все мало...
15.07.2020 21:53
15.07.2020 21:53 Відповісти
Дуда просто нормальный человек и понимает, что при попытке захватить Львов там окажутся сотни тысяч Бандер. А оно им надо ?
15.07.2020 21:50
15.07.2020 21:50 Відповісти
лучше он напомнит москве 1610-12 года
показати весь коментар
15.07.2020 21:58
Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ россии в оккупированной Керчи. Эти боевые корабли ранее закладывал Рогозин. Видимо, решили перезаложить - для надежности. https://ru.krymr.com/a/news-putin-priedet-v-kerch/30727552.html
В Керчи на заводе "Залив" усиленно готовятся к приезду путина.
Еще с 12 июля там начали глушить мобильную связь и неделю ежедневно моют дорожку от вертолетной площадки к цеху.
Большинство сотрудников отправили на четыре дня домой, оставили только проверенных и благонадежных. Тем сотрудникам, которых оставляют на заводе, сообщили, что несколько дней до приезда путина они проведут на заводе без выхода за территорию.
Сцарь и холопы… https://twitter.com/KrimRt/status/1282328243396382720
15.07.2020 22:12
15.07.2020 22:12 Відповісти
Без сомнения! Еще по акценту понятно, что кацап!
15.07.2020 21:57
15.07.2020 21:57 Відповісти
Штирлиц,он же Исаев шел по вечернему Берлину и не мог понять,что-же выдавало в нем советского разведчика.....то ли фуфайка с погонами,то ли буденовка с кокардой,то ли волочащийся сзади парашют...
показати весь коментар
15.07.2020 23:20
Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался - Цензор.НЕТ 7526
15.07.2020 21:51
15.07.2020 21:51 Відповісти
Дуде респект однозначно...а нашим зебанатам -нет.
показати весь коментар
15.07.2020 22:12
Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттереша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 3397Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттереша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 4425
16.07.2020 08:48
16.07.2020 08:48 Відповісти
Петушки Лексус и Вован снова спалились в работе на кремль до этого они звонили и оскорбляли мэра Праги.
показати весь коментар
15.07.2020 21:56
А багато українських політиків, особливо з «восточной Украіни», в курсі, що місто Львів заснував Король Червонної Руси Данило Романович Галицький ?
І назвав його на честь свого сина Лева.
73,22% точно не знають
15.07.2020 21:58
15.07.2020 21:58 Відповісти
Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался - Цензор.НЕТ 2579
показати весь коментар
15.07.2020 21:58
Самое лучшее что я видел, спасибо https://censor.net/user/34570
показати весь коментар
15.07.2020 23:54
У шариесосов и ему подобных кацапско-фашистских ****** кремля, всегда подгорает дрысталище от слова "Львов".
показати весь коментар
15.07.2020 21:59
«мокшанські арійці»
показати весь коментар
15.07.2020 22:02
Та які вони в дупу арійці? У Львові досі згадують, як мокшанє в 1939 розграбували будинки місцевої аристократії і їх баби (жінками їх не назвеш) повиходили на вулицю в крадених нічних сорочках, бо думали, що дорогі пеньюари - це сукні! Весь Львів з них дико реготав!
показати весь коментар
15.07.2020 22:41
І нічні, фарфорові горщики, використовували, як посуд.
показати весь коментар
15.07.2020 22:54
Іпануті кацапи...
показати весь коментар
15.07.2020 22:02
Хто не дурний, розуміє, що проти кацапів треба будувати міцний кордон: від Польщі, Чехії тощо, до прибалтійських країн. Тільки разом зможемо дати відсічь іп@нутому сусіду, який по вуха в лайні але з імперськими планами, на які мовчечки реагують старий світ і будує з ними різні потоки.
показати весь коментар
15.07.2020 22:02
Собеседники были проверены...
Или поляки дали маху с проверкой или это спецоперация России и это политический скандал...
показати весь коментар
15.07.2020 22:03
Дуда явно умнее зели))
показати весь коментар
15.07.2020 22:04
Порівняв ху з пальцем !!!! ))))
показати весь коментар
15.07.2020 22:06
Я же для зебилов вывод написал))
показати весь коментар
15.07.2020 23:11
Интересно, человека, который дозвонился президенту Польши, в самом деле считают пранкером и хулиганом?
Никакого намека на то, что это провокатор фсб?
показати весь коментар
15.07.2020 22:09
ФСБешна гадюка а не пранкер.
показати весь коментар
15.07.2020 22:09
Дуду застеріг мокшанський акцент !!)))
показати весь коментар
15.07.2020 22:10
Этот день в истории.
Ровно 610 лет назад, объединенные силы Великого княжества Литовского во главе с князем Витаутом и Польского королевства во главе с королём Владиславом Ягайлом разгромили Тевтонский орден в Грюнвальдской битве.
(рашки тогда вообще не было, была ордынская московия)
Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттеріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 4310
показати весь коментар
15.07.2020 22:15
На стороне союзных войск принимали участие беларуские и украинские полки со своими хоругвами, так как тогда Беларусь и значительная часть Украины входили в Великое Княжество Литовское
Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттеріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 4404
показати весь коментар
15.07.2020 22:18
Був Московський Улус.
Центр збору податків з мокшанських рабів.
показати весь коментар
15.07.2020 22:56
Детский сад.А Дуда и правда повелся?Или это нам лапшу вешают.
Ну,такие вопросы по обычному телефону не обсужщаются.Есть "спецсвязь" для этого.
показати весь коментар
15.07.2020 22:16
Довбодятлам нема спокою, нехай вже Францу-Йосифу дзвонить, Галичина була у складі Австро-Угорської імперії, а не Польші.
показати весь коментар
15.07.2020 22:33
Ні, з 1920 по 17.09.1939 Галичина і Львів - саме в Польщі. Австро-Угорщини після 1-ї Світової війни вже не існувало.
показати весь коментар
15.07.2020 22:51
Вот не люблю такую подачу новостей- как будто какой-то там никчемный пранкер мог напрямую дозвонится до президента другой страны, ясно что это сделал фсб. Так бы и написали, а не морочили бы людям голову.
показати весь коментар
15.07.2020 23:34
ФСБ разве имеет право заниматься внешней разведкой?
показати весь коментар
16.07.2020 01:28
да все там одно *****
показати весь коментар
16.07.2020 05:38
Кстати, Дуда заявил на этой записи, что "русские сделали дружеский подарок Украине, "подарив" Львов Украине, оккупировав его у Польше".
Перевод разговора:
https://www.youtube.com/watch?v=xdVliGwnGfA
показати весь коментар
16.07.2020 00:35
Помню когда они разыграли Порошенко, на Цензоре не было ни слова, даже в комментариях. Наверно из-за того что они говорили о выпивке и алкоголизме. А это был самый смешной розыгрыш Вована и Лексуса.
показати весь коментар
16.07.2020 01:21
Все таки какие же идиоты эти знаменитости и политики. Например они много раз притворялись Гретой Тунберг. И все покупаются.
показати весь коментар
16.07.2020 01:21
Дуда так офігів від пропозиції анексії, що аж краще почав говорити англійською. Президенту- сусіду великий респект. Правда над безпекою потрібно працювати.
показати весь коментар
16.07.2020 01:22
Эти "пранкеры" - фсбшный проект по зондированию информационной почвы
показати весь коментар
16.07.2020 01:41
 
 