Російський пранкер від імені генсека ООН Гутерріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО
Телефонний хуліган із Росії додзвонився до президента Польщі Анджея Дуди і спробував спровокувати на обговорення питання про анексію частини Західної України. Той відповів, що Україна і Польща - друзі, а дискусії з цього питання в польському суспільстві немає.
Запис розмови оприлюднено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Росіянин представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Від імені голови Об'єднаних Націй він привітав Дуду з перемогою на виборах, обговорив ситуацію з коронавірусом і радянськими пам'ятниками в Польщі.
Пранкер запропонував Дуді анексувати українські території, "наприклад Львів, і багато інших". Польський президент, почувши це, сказав, що таких бажань у Польщі немає і що країна перебуває в хороших відносинах з Україною.
"Що, вибачте ?! Ні, ні, ні! Це ж Україна! Ні-ні. У Польщі навіть розмов таких немає. Тепер це частина України, і на цьому все. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо", - висловився Дуда.
На запитання, як Дуда ставиться до президента України Володимира Зеленського, польський лідер відповів, що позитивно.
Після публікації запису Дуда в середу, 15 липня, підтвердив, що став жертвою розіграшу. У своєму Twitter він написав, що запідозрив під час розмови якусь хитрість через погану вимову пранкера.
"Під час розмови я зрозумів, що щось не так. Генеральний секретар не так добре вимовляє слово "Зубровка", хоча голос був дуже схожий", - написав Дуда.
Керівник пресслужби канцелярії президента Польщі Марцин Кедрін підтвердив достовірність запису. За його словами, зараз фахівці працюють над тим, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.
"Запис справжній, співрозмовники були перевірені постійним представництвом Республіки Польща при ООН у Нью-Йорку. Служба займається цим питанням", - сказав Кедрін.
Или поляки дали маху с проверкой или это спецоперация России и это политический скандал...
Никакого намека на то, что это провокатор фсб?
Ровно 610 лет назад, объединенные силы Великого княжества Литовского во главе с князем Витаутом и Польского королевства во главе с королём Владиславом Ягайлом разгромили Тевтонский орден в Грюнвальдской битве.
(рашки тогда вообще не было, была ордынская московия)
Центр збору податків з мокшанських рабів.
Ну,такие вопросы по обычному телефону не обсужщаются.Есть "спецсвязь" для этого.
