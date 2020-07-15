З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз
На території Айя-Софії в Стамбулі ведуться роботи з перетворення музею на мечеть. У наступну п'ятницю, 24 липня тут має відбутися перший намаз.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Зараз Свята Софія закрита для відвідувачів, всередині ведуться активні роботи з підготовки до здійснення п’ятничного намазу 24 липня.
Сьогодні Святу Софію відвідав глава поліції Стамбула Зафер Акташ. За його словами, до 24 липня буде вжито посилених заходів безпеки.
Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.
Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.
Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
Чисто персональна думка: з ЄС нам краще підтримувати таку асоціацію, як у скандинавів. Співпраця, торгівля, безвіз - ОК. Але повномасштабне членство - чи воно нам треба? Краще хай буде більше можливостей твердо сказати "пардон, у нас тут власна атмосфера".
Члінство в НАТО - yes. Не обговорюється.
Не перед добром.
Ердоган молодець, що ґепічно нагинає кацапню. Але оцей його курс на відкат від модернізованої Ататюрком світської Туреччини назад до зкріп - то не є гут.
І так, фашизм і нацизм - теж дві великі різниці. За часів Дуче дійсно була концепція расового/національного пріоритету італійців. Але на практиці:
- заборонялися шлюби між білими італійцями та неграми/арабами з африканських колоній (мізерна кількість судових справ свідчить, що італійцям не дуже й хотілося)
- існували обмеження для євреїв щодо держслужбових рангів та офіцерських звань, також євреям не можна було вести бізнес із понад 50 найманих працівників.
От і весь "расизм" (вужас який, просто холокост )
"Оценки общего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B населения Европы спекулятивны, но считают, что во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Карла Великого оно составляло от 25 до 30 миллионов человек" (C)
Зороастрізм, індуїзм, буддизм, тенгріанство... - приблизно так само. До речі, буддизм дуже добре синтезується з автентичними віруванями народів, що його приймали. Бо концепція буддизму не каже "все ваши боги - демоны, так что срочно жечь идолов". Приклад - японський синтоїзм: органічне поєднання кореневої японської віри з метафізикою індуїзму та буддизму.
Якби Європа прийняла буддизм - було б місце і для Перуна й Сварога, і Одіна з Тором, і для Зевса, Юпітера, Кернунноса та інших богів, богинь, демонів, парфумів та інших сутностей європейських пантеонів. Про всяк випадок: сьогодні в Індії прославляють 70 мільйонів богів (і брахмани кажуть, що це піщинка в пантеоні Всесвіту).
- Не совсем так. У еврейцев религия другая. Они - богоизбранный народ, и все прочие (гои), стоя на коленях...(далее по тексту)
І жодного "умерщвления плоти" - навпаки, норми гігієни прописані як обов'язкові імперативи. Там неможливо перетворити свої країни на огидний гівносрач, як це зробили в середньовічній Європі.
І так, об'єктивно позитивна річ - сакральне ставлення до котиків У нас були ганебні часи, коли котам влаштовували геноциди, бо "диявольська тварина!!!111!1" Тоді як Мохаммад благословив свою кицюньку Муїззу та увесь рід felines, гарантувавши котикам безумовне райське блаженство.
(Але щодо посмертного світу - в ісламі, мабуть, найстрашніші пекельні борошна. Джаханнам - це люта жесть, від якої Данте нервово палить за рогом. Не дивно, що мусульмани так бояться гріха та віровідступництва).
Звичайно, участь в НАТО і дружба-співробітництво-безвіз із ЄС - це обов'язково. Але при цьому - вибачте, політкошерні толерасти, у нас тут власна атмосфера. Франкостану чи Германістану в нас не буде. Інтермаріум-Балтоскандія - це Європа, а не лівоглобалізований марічкосвіт для іммігрантів з дикого задуп'я.
До "заката"- років 500. Туреччина на підйомі