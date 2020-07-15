УКР
З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз

На території Айя-Софії в Стамбулі ведуться роботи з перетворення музею на мечеть. У наступну п'ятницю, 24 липня тут має відбутися перший намаз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зараз Свята Софія закрита для відвідувачів, всередині ведуться активні роботи з підготовки до здійснення п’ятничного намазу 24 липня.

Сьогодні Святу Софію відвідав глава поліції Стамбула Зафер Акташ. За його словами, до 24 липня буде вжито посилених заходів безпеки.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Читайте також: Богослужіння в мечеті Айя-Софія в Стамбулі розпочнуться 24 липня, - Ердоган

мечеть (46) музей (445) Стамбул (243) Туреччина (3669)
+7
Чувак попер проти Кемаля Ататюрка.
Не перед добром.
15.07.2020 22:00 Відповісти
+5
со второй частью согласна, о вот первое ваше утверждение очень спорное
15.07.2020 22:04 Відповісти
+4
это их внутреннее дело..
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
15.07.2020 22:02 Відповісти
турки в разнос пошли
15.07.2020 21:58 Відповісти
это их внутреннее дело..
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
15.07.2020 22:02 Відповісти
со второй частью согласна, о вот первое ваше утверждение очень спорное
15.07.2020 22:04 Відповісти
Так в Турции нет хохлов малороссов пресмыкающихся перед "старшими братьями"..и во время войны они не голосуют за медведчуков рабиновичей и Шапито 95 с кловунами ватными..
показати весь коментар
турки сами были империей 600 лет
показати весь коментар
Невже всі турки за Парашенка?
показати весь коментар
Згоден щодо ЄС. До американців претензій ніт, а от євротолерасти - неоднозначна тема.
Чисто персональна думка: з ЄС нам краще підтримувати таку асоціацію, як у скандинавів. Співпраця, торгівля, безвіз - ОК. Але повномасштабне членство - чи воно нам треба? Краще хай буде більше можливостей твердо сказати "пардон, у нас тут власна атмосфера".
Члінство в НАТО - yes. Не обговорюється.
З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз
15.07.2020 23:53 Відповісти
Чувак попер проти Кемаля Ататюрка.
Не перед добром.
15.07.2020 22:00 Відповісти
Так, ефенді Мустафа Кемаль був одним з топових лідерів 20 сторіччя. Націоналіст, прогресист, справжній реформатор і взагалі харизматичний чувак. Дуже поважаю.
Ердоган молодець, що ґепічно нагинає кацапню. Але оцей його курс на відкат від модернізованої Ататюрком світської Туреччини назад до зкріп - то не є гут.

З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз
15.07.2020 22:18 Відповісти
Тоді фашизм багатьма вважався прогресом
показати весь коментар
Почнемо з того, що фашизм, як то кажуть, "растяжимое понятие". І не обов'язково негативне. Це може бути цілком собі поміркований "оксамитовий" авторитаризм, а не тоталітарний концтабір. Згадаємо хоча б Ґешпанію за правління Франко. Та й Муссоліні - страшний тиран, аж жах ))) див. картинку нижче.
І так, фашизм і нацизм - теж дві великі різниці. За часів Дуче дійсно була концепція расового/національного пріоритету італійців. Але на практиці:
- заборонялися шлюби між білими італійцями та неграми/арабами з африканських колоній (мізерна кількість судових справ свідчить, що італійцям не дуже й хотілося)
- існували обмеження для євреїв щодо держслужбових рангів та офіцерських звань, також євреям не можна було вести бізнес із понад 50 найманих працівників.
От і весь "расизм" (вужас який, просто холокост )

З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз
15.07.2020 23:42 Відповісти
німецький націонал-соціалізм "фашизмом" називають лише ті, хто любить посичати
показати весь коментар
А називати його "фашизмом" почали тоді, коли між Рейхом та СРСР вже виник срач - бо термін "націонал-соціалізм" став ідеологічно слизьким через складову "соціалізм" (тобто крамольна близькість до радянського соціалізму). Потрібно було щось чітко чужорідне, без точок перетину. От і знадобився італійський фашизм. Ще й слово агресивне.
показати весь коментар
Эрдоган нагибает кацапню? Ващета Раша и Турция с 15 июля открывают авиасообщение - турки очень ждут раша-туристов.
показати весь коментар
Я хз, як там кацапські алкотуристи - але "відпускники в камуфляжі" нещодавно зазнали пзди від турецьких дронів.
показати весь коментар
Ніхто нікого не нагинає. Ердоган - мудак та ісламіст. Шкода, що його не змогли повалити військові в 2016 році.
показати весь коментар
Чи ни новость. Какая нам разница????
показати весь коментар
Та да,у них Исса,у нас Исус.Почти похоже.
показати весь коментар
Зато по всему миру мечети лепят, где им совсем не место.
показати весь коментар
Да.., уж

С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз
показати весь коментар
Отжали.
показати весь коментар
а вот щас за диктаторов обидно стало. Думаю, что вы не правы. Один Джугашвили в сибирях, при Голодоморе, а потом в ВМВ уничтожил несколько средневековых Европ по численности. Тогда не сильно много народа вообщето было. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2 вот тут по теме.
"Оценки общего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B населения Европы спекулятивны, но считают, что во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Карла Великого оно составляло от 25 до 30 миллионов человек" (C)
показати весь коментар
Не зовсім згоден. У вашому твердженні треба конкретизувати: авраамічні релігії. В дохристиянських культах зовсім інакше, Ніцше про це чітко сказав - у еллінській вірі відносини людей та богів приблизно такі, як між нижчою та вищою аристократією. Повага, але не "раболепствие". Так само і в інших "язичницьких" концепціях, не тільки еллінській. Люди - діти богів, але не раби.
Зороастрізм, індуїзм, буддизм, тенгріанство... - приблизно так само. До речі, буддизм дуже добре синтезується з автентичними віруванями народів, що його приймали. Бо концепція буддизму не каже "все ваши боги - демоны, так что срочно жечь идолов". Приклад - японський синтоїзм: органічне поєднання кореневої японської віри з метафізикою індуїзму та буддизму.
Якби Європа прийняла буддизм - було б місце і для Перуна й Сварога, і Одіна з Тором, і для Зевса, Юпітера, Кернунноса та інших богів, богинь, демонів, парфумів та інших сутностей європейських пантеонів. Про всяк випадок: сьогодні в Індії прославляють 70 мільйонів богів (і брахмани кажуть, що це піщинка в пантеоні Всесвіту).
показати весь коментар
...религиозные бредни во всём мире одинаковые. (с)
- Не совсем так. У еврейцев религия другая. Они - богоизбранный народ, и все прочие (гои), стоя на коленях...(далее по тексту)
показати весь коментар
Іслам теж набагато жорсткіша, агресивніша та тверезіша релігія, аніж християнство. Там людина - "раб Аллаха", але це зовсім не означає покірності, м'якості та миролюбства до інших. В ісламі не "підстав другу щоку", а "рубани ятаганом, щоб аж макітра на п'ять метрів відлетіла".
І жодного "умерщвления плоти" - навпаки, норми гігієни прописані як обов'язкові імперативи. Там неможливо перетворити свої країни на огидний гівносрач, як це зробили в середньовічній Європі.
І так, об'єктивно позитивна річ - сакральне ставлення до котиків У нас були ганебні часи, коли котам влаштовували геноциди, бо "диявольська тварина!!!111!1" Тоді як Мохаммад благословив свою кицюньку Муїззу та увесь рід felines, гарантувавши котикам безумовне райське блаженство.
(Але щодо посмертного світу - в ісламі, мабуть, найстрашніші пекельні борошна. Джаханнам - це люта жесть, від якої Данте нервово палить за рогом. Не дивно, що мусульмани так бояться гріха та віровідступництва).
показати весь коментар
вы отстали от жизни. эстафета передана исламу.
показати весь коментар
ЕС выдохся. Далее, начинается поглощение Европы афроазиатами. Вот почему бриты и вышли оттуда.
показати весь коментар
Ще марсіянами та хоббітами.
показати весь коментар
І тому кільком країнам Європи варто серйозно замислитись над концепціями Інтермаріум та Балтоскандії. Маю на увазі країни, ще не вражені вірусом самовбивчої толерастії у фатальних формах. Де не цураються націоналізму та здорового расизму. Україна, Біларусь, Польща, Чехія, Словаччина, балтійські країни, Фінляндія, Швеція, Норвегія, ще кілька країн... Непоганий буде альянс, таке собі відродження Речі Посполитої в розширеному форматі плюс європейський Норд. І обов'язково озброїтись нуклеарними боєголовками, щоб у кацапів не було бажання петросянити про "ржачь посполитую".
Звичайно, участь в НАТО і дружба-співробітництво-безвіз із ЄС - це обов'язково. Але при цьому - вибачте, політкошерні толерасти, у нас тут власна атмосфера. Франкостану чи Германістану в нас не буде. Інтермаріум-Балтоскандія - це Європа, а не лівоглобалізований марічкосвіт для іммігрантів з дикого задуп'я.
показати весь коментар
"С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз" - чем мазать будут?
показати весь коментар
это начало заката Турции!
показати весь коментар
це- продовження 1000-літньої ісламістської експансії
До "заката"- років 500. Туреччина на підйомі
показати весь коментар
Ердоган сказав,що Свята Софія залишиться відкритою для туристів,але тільки в години,коли нема намазу.Але християнські фрески будуть закритими на постійній основі.Як на мене,то йому,Ердогану,і таким як він,муляли очі власне ці фрески.
показати весь коментар
показати весь коментар
