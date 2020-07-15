З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз

На території Айя-Софії в Стамбулі ведуться роботи з перетворення музею на мечеть. У наступну п'ятницю, 24 липня тут має відбутися перший намаз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зараз Свята Софія закрита для відвідувачів, всередині ведуться активні роботи з підготовки до здійснення п’ятничного намазу 24 липня.

Сьогодні Святу Софію відвідав глава поліції Стамбула Зафер Акташ. За його словами, до 24 липня буде вжито посилених заходів безпеки.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Читайте також: Богослужіння в мечеті Айя-Софія в Стамбулі розпочнуться 24 липня, - Ердоган