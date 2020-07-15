Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ
Переможцем аукціону з продажу київського готеля "Дніпро" на Хрещатику стало ТОВ "Смартленд". Засновником цієї фірми був гравець у покер Ванхапелто Петтері. Він пов’язаний із компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною через заборону на азартні ігри в 2009 році.
Про це стало відомо виданню Наші гроші з систем "Opendatabot" і "Clarity Project", інформує Цензор.НЕТ.
Нині засновниками броварської фірми "Смартленд" є її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Однак, за даними систем "Opendatabot" і "Clarity Project", у 2018 році "Смартлендом" разом із Терещуком певний час володів Ванхапелто Петтері.
За даними реєстру Естонії, Ванхапелто Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських фірм "Wunderfield OÜ" і "Tatsu Digital OÜ". Він родом з Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер. Зокрема він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі "Cash Game Festival". Цей фестиваль проводився в казино "Casino Malta", що належить "Olympic Casino" із групи "Olympic Entertainment Group".
У 2018 році естонська компанія "Olympic Entertainment Group AS" подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес. Вона володіла 23 гральними закладами і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків. Позивач просить арбітраж визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію за витрати на арбітражне провадження. Торік Міністерство юстиції найняло для захисту по цій справі міжнародну юридичну фірму "Withers LLP" (Великобританія) за $605 тис.
Що ж до київської фірми "Айс Таун", то її засновником зараз є Олексій Ігунін, а керує нею Анастасія Бутенко. Однак раніше директором був Владислав Михайлович Ужва – особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія "Айс Таун" називалась "Школа Вячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїсту В’ячеславу Завальнюку.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію ігрового бізнесу. Ним дозволяється відкривати казино у готелях. Однак щонайменше два роки може не вводитись в дію державна система онлайн-моніторингу, від якої залежить контроль за нелегальними ігровими точками. За відсутності державної онлайн-системи контроль за нелегальними конкурентами легальних казино буде здійснювати МВС Арсена Авакова, яке так само контролювало ігровий ринок у останні роки.
Нагадаємо, 15 липня відбувся аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель" Дніпро ". Ціна становила понад 1,11 млрд гривень. Це майже в 14 разів більше за початкову ціну.
я не хожу в казино потому что я привык зарабатывать деньги своими мозгами и поверь мне на слово - у меня это неплохо получается. казино открывают для вас мозговых ампутантов. потому что это вас выперли с работы во время карантина и вам очень нужны бабки, это вы будете пытаться обмануть теорию вероятности потому что вы ее просто не изучали и понятия не имеете о чем там вообще. ты будешь ходить в ближайшую рыгаловку где поставят "автоматы" твое зеленые хозяева. в бывший "Днипро" будут ходить лица побогаче. те самые владельцы "автомата" в твоей рыгаловке.
Немедленно закрыть все рестораны, потому что там водку наливают!
в 14-м Украина потеряла Небесную Сотню своих лучших
в 20-м из-за ЗЕбилов будем терять тысячи .....?
Пока боты преданно воюют за свои кланы мафия довольно потирает руки разграбившие богатейшую страну до основания((
Мнения / Общество 15-июл, 21:509 99 0
Коротко об интересном. В Киеве с аукциона Фонд Госимущества продал отель "Дніпро", который находится в самом центре на Европейской площади. Цена стартовала с 80,92 млн грн.
В финале цена составила 1 млрд 111 миллионов 222 тисячи 22 гривны. Покупатель никому не известная компания ТОВ "Смартленд".
А вот кто стоит на самом деле за продажей скоро будет известно. Изначально говорили о том, что купить отель планировала даже Перис Хилтон и некоторые украинские олигархи.
Теперь о математике. Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как "Дніпро" составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен.
Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать.
После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле.
Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем, сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров.
Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем.
А в руководстве фракции "Слуга народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское. И не потому, что удачно прошла продажа, а потому что кто-то получил хорошую мотивацию за проталкивание игорного закона. Но об этом чуть позже.
Борислав БЕРЕЗА
Доборолась Україна до самого краю....
Торги по приватизации отеля "Днепр" закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки.
Данную цену предложило ООО "Смартленд".
Бажаючі привітати щасливого власника,можуть це зробити за його юридичною адресою: Бровари , вулиця Київська 130.На фото)
Читала у Ruslan Blagoy на ФБ, що за ним стоїть російський мільярдер Новінський.
Тепер правдоподібно виглядає твердження про прихід саме російського капіталу в казино. В цьому готелі воно точно буде.
Смартленд.
А у Новинского есть Смарт Холдинг.
Не слишком ли много совпадений?
Ні разу не торгівля на крові, про яку верещали семенченки-соболєви-мосейчучки.
Зараз вони вглохли та всліпли. Тільки у соболєвської Падалки зуби випадають в прямому ефірі. Добрехалась.
- Рабінович! Ваша дружина - б_ядь!
- А ваша?
- Але все ж таки!
Главное, чтобы там была рулетка и настоящие автоматы с колёсиками, а не эти тупые телевизоры!