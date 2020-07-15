Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ

Переможцем аукціону з продажу київського готеля "Дніпро" на Хрещатику стало ТОВ "Смартленд". Засновником цієї фірми був гравець у покер Ванхапелто Петтері. Він пов’язаний із компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною через заборону на азартні ігри в 2009 році.

Про це стало відомо виданню Наші гроші з систем "Opendatabot" і "Clarity Project", інформує Цензор.НЕТ.

Нині засновниками броварської фірми "Смартленд" є її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Однак, за даними систем "Opendatabot" і "Clarity Project", у 2018 році "Смартлендом" разом із Терещуком певний час володів Ванхапелто Петтері.

За даними реєстру Естонії, Ванхапелто Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських фірм "Wunderfield OÜ" і "Tatsu Digital OÜ". Він родом з Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер. Зокрема він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі "Cash Game Festival". Цей фестиваль проводився в казино "Casino Malta", що належить "Olympic Casino" із групи "Olympic Entertainment Group".

У 2018 році естонська компанія "Olympic Entertainment Group AS" подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес. Вона володіла 23 гральними закладами і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків. Позивач просить арбітраж визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію за витрати на арбітражне провадження. Торік Міністерство юстиції найняло для захисту по цій справі міжнародну юридичну фірму "Withers LLP" (Великобританія) за $605 тис.

Читайте також: Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"

Що ж до київської фірми "Айс Таун", то її засновником зараз є Олексій Ігунін, а керує нею Анастасія Бутенко. Однак раніше директором був Владислав Михайлович Ужва – особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія "Айс Таун" називалась "Школа Вячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїсту В’ячеславу Завальнюку.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію ігрового бізнесу. Ним дозволяється відкривати казино у готелях. Однак щонайменше два роки може не вводитись в дію державна система онлайн-моніторингу, від якої залежить контроль за нелегальними ігровими точками. За відсутності державної онлайн-системи контроль за нелегальними конкурентами легальних казино буде здійснювати МВС Арсена Авакова, яке так само контролювало ігровий ринок у останні роки.

Нагадаємо, 15 липня відбувся аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель" Дніпро ". Ціна становила понад 1,11 млрд гривень. Це майже в 14 разів більше за початкову ціну.