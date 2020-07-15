УКР
Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ

Аукціон про приватизацію готелю

Переможцем аукціону з продажу київського готеля "Дніпро" на Хрещатику стало ТОВ "Смартленд". Засновником цієї фірми був гравець у покер Ванхапелто Петтері. Він пов’язаний із компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною через заборону на азартні ігри в 2009 році.

Про це стало відомо виданню Наші гроші з систем "Opendatabot" і "Clarity Project", інформує Цензор.НЕТ.

Нині засновниками броварської фірми "Смартленд" є її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Однак, за даними систем "Opendatabot" і "Clarity Project", у 2018 році "Смартлендом" разом із Терещуком певний час володів Ванхапелто Петтері.

За даними реєстру Естонії, Ванхапелто Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських фірм "Wunderfield OÜ" і "Tatsu Digital OÜ". Він родом з Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер. Зокрема він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі "Cash Game Festival". Цей фестиваль проводився в казино "Casino Malta", що належить "Olympic Casino" із групи "Olympic Entertainment Group".

У 2018 році естонська компанія "Olympic Entertainment Group AS" подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес. Вона володіла 23 гральними закладами і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків. Позивач просить арбітраж визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію за витрати на арбітражне провадження. Торік Міністерство юстиції найняло для захисту по цій справі міжнародну юридичну фірму "Withers LLP" (Великобританія) за $605 тис.

Читайте також: Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе"

Що ж до київської фірми "Айс Таун", то її засновником зараз є Олексій Ігунін, а керує нею Анастасія Бутенко. Однак раніше директором був Владислав Михайлович Ужва – особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія "Айс Таун" називалась "Школа Вячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїсту В’ячеславу Завальнюку.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України проголосувала за закон про легалізацію ігрового бізнесу. Ним дозволяється відкривати казино у готелях. Однак щонайменше два роки може не вводитись в дію державна система онлайн-моніторингу, від якої залежить контроль за нелегальними ігровими точками. За відсутності державної онлайн-системи контроль за нелегальними конкурентами легальних казино буде здійснювати МВС Арсена Авакова, яке так само контролювало ігровий ринок у останні роки.

Нагадаємо, 15 липня відбувся аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель" Дніпро ". Ціна становила понад 1,11 млрд гривень. Це майже в 14 разів більше за початкову ціну.

Автор: 

казино (237) приватизація (1710) Естонія (1688)
Топ коментарі
+8
Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 4179
15.07.2020 22:07 Відповісти
+7
теперь в центре украинской столицы появится многоэтажное казино. Ура!
15.07.2020 22:01 Відповісти
+7
Аваков в доле ?
15.07.2020 22:02 Відповісти
теперь в центре украинской столицы появится многоэтажное казино. Ура!
15.07.2020 22:01 Відповісти
Чтобы государство получило в бюджет 7 мпрд. грн, украинцы должны проиграть в казино 82 млрд. Просто обалденный доход. Только не государства
15.07.2020 22:14 Відповісти
😃 О ты наивный лох...в бюджет там попадать будут копейки...
15.07.2020 22:14 Відповісти
понимаешь зебаран, тут такое дело
я не хожу в казино потому что я привык зарабатывать деньги своими мозгами и поверь мне на слово - у меня это неплохо получается. казино открывают для вас мозговых ампутантов. потому что это вас выперли с работы во время карантина и вам очень нужны бабки, это вы будете пытаться обмануть теорию вероятности потому что вы ее просто не изучали и понятия не имеете о чем там вообще. ты будешь ходить в ближайшую рыгаловку где поставят "автоматы" твое зеленые хозяева. в бывший "Днипро" будут ходить лица побогаче. те самые владельцы "автомата" в твоей рыгаловке.
15.07.2020 22:21 Відповісти
ни добавить,ни отнять..
16.07.2020 00:06 Відповісти
Жылезная, млять, логика!
Немедленно закрыть все рестораны, потому что там водку наливают!
09.07.2021 13:15 Відповісти
Аваков в доле ?
показати весь коментар
15.07.2020 22:02 Відповісти
Вопросительный знак явно лишний.
15.07.2020 23:18 Відповісти
При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы



в 14-м Украина потеряла Небесную Сотню своих лучших

в 20-м из-за ЗЕбилов будем терять тысячи .....?
15.07.2020 23:59 Відповісти
Дякую, дуже дякую

Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 5806
15.07.2020 22:05 Відповісти
Да он - эксгибиционист! То хером по клавишам, то гитарой по херу, то в красных трусах, то с бритой грудкой... он болен, этот еврейский мальчик... он серьезно болен... и это помимо того, что он - идиот...
15.07.2020 22:17 Відповісти
болен не он, больная - Украина
16.07.2020 00:01 Відповісти
Больна мафиозным воспалением всей власти.
Пока боты преданно воюют за свои кланы мафия довольно потирает руки разграбившие богатейшую страну до основания((
16.07.2020 05:18 Відповісти
Вероятно, в только что проданном отеле "Дніпро" обустроят огромное казино. Руководство "Слуги народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское
Коротко об интересном. В Киеве с аукциона Фонд Госимущества продал отель "Дніпро", который находится в самом центре на Европейской площади. Цена стартовала с 80,92 млн грн.

В финале цена составила 1 млрд 111 миллионов 222 тисячи 22 гривны. Покупатель никому не известная компания ТОВ "Смартленд".

А вот кто стоит на самом деле за продажей скоро будет известно. Изначально говорили о том, что купить отель планировала даже Перис Хилтон и некоторые украинские олигархи.

Теперь о математике. Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как "Дніпро" составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен.

Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать.

После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле.

Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем, сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров.

Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем.

А в руководстве фракции "Слуга народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское. И не потому, что удачно прошла продажа, а потому что кто-то получил хорошую мотивацию за проталкивание игорного закона. Но об этом чуть позже.

Борислав БЕРЕЗА
15.07.2020 22:05 Відповісти
игорный дом на Европейской площади напротив Украинского Дома

Доборолась Україна до самого краю....
16.07.2020 00:05 Відповісти
эх,жаль Борик и Рыбка до этого светлого дня не дожили - они бы показали этим пидюзкам,как нужно играть в казино..
16.07.2020 00:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A_YWEi2crxE Готель "Дніпро" у центрі Києва продали на аукціоні за ₴1,1 млрд - Хто купив?https://www.youtube.com/watch?v=A_YWEi2crxE
15.07.2020 22:05 Відповісти
Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 3469
15.07.2020 22:07 Відповісти
Ой ****... он еще и вуайерист... этот еврейский юноша очень серьезно болен... и это помимо того, что он страдает еретинизмом..
15.07.2020 22:20 Відповісти
Ну ЗЕ тут точно "ні прічом"...він же "нєлох" якийсь, а просто...Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 3711
15.07.2020 22:13 Відповісти
Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 4179
15.07.2020 22:07 Відповісти
15.07.2020 22:09 Відповісти
Какое совпадение. Но это совсем не коррупция, откаты здесь ни при чем. Это все чистейшая случайность. Ляшко вон как выигрывал в лотереи, а этим и сам иегова велел.
15.07.2020 22:10 Відповісти
Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8511
15.07.2020 22:59 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Торги по приватизации отеля "Днепр" закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки.
Данную цену предложило ООО "Смартленд".
Бажаючі привітати щасливого власника,можуть це зробити за його юридичною адресою: Бровари , вулиця Київська 130.На фото)

Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9525
15.07.2020 23:32 Відповісти
https://twitter.com/hristyalants

https://twitter.com/hristyalants hristya lants https://twitter.com/hristyalants @hristyalants https://twitter.com/hristyalants/status/1283480901683314688 1 ч

Читала у Ruslan Blagoy на ФБ, що за ним стоїть російський мільярдер Новінський.
Тепер правдоподібно виглядає твердження про прихід саме російського капіталу в казино. В цьому готелі воно точно буде.
15.07.2020 23:34 Відповісти
Даже по названию этой "эстонской" фирмьі видно, что есть очень большая вероятность того, что это фирма Новинского.
Смартленд.
А у Новинского есть Смарт Холдинг.
15.07.2020 23:56 Відповісти
Smart GmbH теж Новінського?
16.07.2020 07:45 Відповісти
Деньги рыгов, в том числе и Яныка, активно отмывались через Эстонию.
Не слишком ли много совпадений?
16.07.2020 08:57 Відповісти
Скажу більше: і далеко не тільки ригів (деякі сивочолі теж цією "пральнею" теж користувалися, як і росіяни, як і "благочестиві" європейці, бо як виявляється з матеріалів "панамського досьє", - Естонія, Мальта та Кіпр були одними з основних пунктів відмивання коштів на їх шляху з Європи до Панами). История с эстонским филиалом Danske Bank имеет все шансы стать крупнейшим случаем отмывания денег в Европе, а то и в мире. Согласно отчету самого Danske Bank по итогам внутреннего расследования в 2007-2015 гг. через филиал прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), что почти в 9 раз больше ВВП и в 12,3 раза больше суммы депозитов в Эстонии. «Есть основания считать, что значительная часть [этой суммы] потенциально может быть классифицирована как подозрительные операции», - заявил Bloomberg председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.
16.07.2020 09:09 Відповісти
Вже слуга народа Холодов заявив, що найвірогідніше цим "естонцем" є кацапський ігорний магнат Бойко.

Ні разу не торгівля на крові, про яку верещали семенченки-соболєви-мосейчучки.

Зараз вони вглохли та всліпли. Тільки у соболєвської Падалки зуби випадають в прямому ефірі. Добрехалась.
16.07.2020 09:17 Відповісти
Є такий старий анекдот:
- Рабінович! Ваша дружина - б_ядь!
- А ваша?
- Але все ж таки!
16.07.2020 09:13 Відповісти
09.07.2021 12:32 Відповісти
Скорее бы!
Главное, чтобы там была рулетка и настоящие автоматы с колёсиками, а не эти тупые телевизоры!
09.07.2021 13:17 Відповісти
 
 