На посаду очільника НБУ претендує голова правління "Укргазбанку" Шевченко, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко став кандидатом на пост глави Національного банку України.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат опублікував фотографію порядку денного позачергового засідання комітету з питань фінансів, де одним із пунктів є проєкт постанови про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Проєкт постанови ще не позначено номером і не опубліковано на сайті парламенту.

