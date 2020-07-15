На посаду очільника НБУ претендує голова правління "Укргазбанку" Шевченко, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ
Голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко став кандидатом на пост глави Національного банку України.
Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Депутат опублікував фотографію порядку денного позачергового засідання комітету з питань фінансів, де одним із пунктів є проєкт постанови про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Проєкт постанови ще не позначено номером і не опубліковано на сайті парламенту.
