Епідемія COVID-19 може досягти масштабів епідемії "іспанки" у 1918 році, - американський інфекціоніст Фаучі

Масштаби пандемії COVID-19 можуть вирости до розмаху епідемії іспанського грипу столітньої давності. Тоді хвороба забрала, за різними оцінками, від 50 до 100 млн життів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"З огляду на магнітуду пандемії 1918 року, під час якої померло 50-100 мільйонів осіб у всьому світі, можна сказати, що це була "мати всіх пандемій" зі справді історичними масштабами. Я сподіваюся, що COVID-19 з нею не зрівняється. Але у нього є потенціал досягти такої ж серйозності", - сказав глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Пандемія "іспанки" на сьогодні вважається найсмертельнішою в сучасній історії. Тоді перехворіла 1/3 населення Землі - близько 500 млн осіб.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, у світі підтверджено понад 13,3 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 578 тисяч заражених людей померли.

