Епідемія COVID-19 може досягти масштабів епідемії "іспанки" у 1918 році, - американський інфекціоніст Фаучі
Масштаби пандемії COVID-19 можуть вирости до розмаху епідемії іспанського грипу столітньої давності. Тоді хвороба забрала, за різними оцінками, від 50 до 100 млн життів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
"З огляду на магнітуду пандемії 1918 року, під час якої померло 50-100 мільйонів осіб у всьому світі, можна сказати, що це була "мати всіх пандемій" зі справді історичними масштабами. Я сподіваюся, що COVID-19 з нею не зрівняється. Але у нього є потенціал досягти такої ж серйозності", - сказав глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
Пандемія "іспанки" на сьогодні вважається найсмертельнішою в сучасній історії. Тоді перехворіла 1/3 населення Землі - близько 500 млн осіб.
Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, у світі підтверджено понад 13,3 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 578 тисяч заражених людей померли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Доктор,скажите когда закончится эидемия короновирусв?
-Извините,я политикой не интерисуюсь."
Вот вам ссылка на что было до прививок: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F тыц
Просвещайтесь и (опять прошу) не мелите ерунды.
Павлович..
співчуваю ...
стільки прожити,вдарившись в дитинстві голівкою об бетонну підлогу...
Вся біда в тому, що коли людям вбили в голову якусь ідею, то люди не розуміють, що все може бути не так, як їм розказують. Я на початку незалежності вірив у народовладдя, вірив у мудрість виборців. Бо прирівнював їх до свого розуміння ладу життя. А виявилося, що багатьом система, коли можна поживитись за рахунок громади, якраз довподоби. Іншим, ніби й чесним людям, не вистачає розуміння того, що їх водять за ніс політики та їх обслуга.
В наш час є можливість вивчати незалежні джерела інформації. Навіть у інформації тих джерел, що формують громадську думку для вигоди своїх власників чи замовників, можна через протиріччя і нестиковки бачити справжню картину дійсності.
Це - робота для розуму не одного дня. Сотні прочитаних публікацій, коментів, десятки форумів. До речі: у форумах збираються саме специ, які інколи інкогніто, коли небажають відкрито йти на конфронтацію із офіційною думкою, висловлюють те, що ні за які гроші не сказали б публічно. Звичайно ж, коли людина є просто споживачем всякого інформаційного потолку, то вона не вміє відділяти істинне від ложного. Але коли маєш певний багаж знань з природничих наук, то якраз можеш сортувати - де правда, а де брехня.
Якби Ви були настільки обізнаним як і я, то Вас би здивувала кількість міфів, якими певні сили обдурюють людство. Як скажімо небезпека втратити озоновий шар. Чи перегрів планети через промислові викиди в атмосферу СО2. Чи те, що українці не автохтони на своїй землі. Їх багато таких міфів. Десь у мене є цілий список.
Такая страшилка рассчитана исключительно на легковерных идиотов и душевнобольных
А легче всего отделались китайцы. Их наверное вообще могли пристрелить, если нос на улицу высунут.
СССР. На митинге "За свободу Луису Корвалану" дали слово изрядно поддатому слесарю Петровичу:
- Мужики, я не знаю, кто такой этот Луис, но пока его с карнавала не отпустят, мы на работу не выйдем! Отпустите Луиса с карнавала!
Медицина у них может и сильная , но многие в основном больные люди , с ожирением , раком, гипертоники, диабетики и т.д., поэтому у них такая смертность. Питание человека играет важную роль в его здоровье. Качество пищи у них ужасное.
Есть продукты БИО - они полезные, но дорогие , а в массы идёт всё, что подешевле. Сейчас производителю продуктов важно не качество , а количество , чтоб больше денег срубить.
Поэтому всегда на упаковке надо читать состав ингредиентов.
А там может быть вся таблица Менделеева...
У нас половина молодых людей умирает только от того , что скорую не дождались...
Нынешнее поколение кому здесь до 60 - почти все больные и инвалиды.
Долгожители у которых молодость прошла в 60-70х годах - они более крепкие ( натуральное питание, отдых , меньше стрессов) , но с теперешним питанием долго не протянут.
Те ж саме - феномен Італії. Згадайте любиму пугалку свідків ковіду: ти хочеш шоб у нас було як в Італії? А що ж у Італії? 5 канал, якого не дивляться ті, що дивляться канали мертвечука, каломойського і прочих суркісві-фірташів, нещодавно показував в українському перекладі фільм (можливо бібісі) про мафію в Італії. Чотири мафіозні області в Італії займають ледь не весь південь країни. В окремих гірських райнах Калабрії навіть поліція остерігається появлятися. Але це - ота традиційна кланова мафія (сімейно-племенного типу). А у більш промислових районах скоріше за все інша мафія. Типу як у нас - мафія бізнесових груп. Недарма ж у них стільки правив одіозний берлусконі. І вихочете, аби в Італії чесно підійшли до епідемії ковіду і не намагалися заробити на цьому? Це вам не Німеччина. Це - Італія. де судили вихідця з України у селі, звідки родом проросійський журналіст, що незаконно перебував на території нашої країни і якого вбили може й російські найманці. Якщо вони задля оправдання війни збиралися збити російський же пасажирський боїнг, то хіба вони б зупинилися на вбивстві журналіста-ідіота? Де суддя дав більше ніж просив прокурор? Оце для мене цілком достатньо аби знати про італію...
І що скажемо про різницю по різним штатам? чи методички ще не занесли?
неаргументовано обзивати написане опонентом пургою - цього мало. Ще треба навісити на опонента ярлик кремлівського агента, який хоче смерті українців.
тоді як банда свідків коронавірусу працює на інтереси медицинської мафії і неуків із кварталу.
І ще: я знаю про існування найнятих ботів, аби захищати дії влади у цьому напрямі. Інколи це - бесплатні корисні ідіоти.
Испанка - эпидемическое заболевание; Болгарка - электроинструмент; Китайка - влажная постель в поезде; Американка - разновидность бильярда; Канадка - мужская стрижка; Финка - обоюдоострый бандитский нож; Шведка - разводной ключ; Украинка - город в Обуховском районе Киевской обл.