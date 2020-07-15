УКР
Епідемія COVID-19 може досягти масштабів епідемії "іспанки" у 1918 році, - американський інфекціоніст Фаучі

Епідемія COVID-19 може досягти масштабів епідемії

Масштаби пандемії COVID-19 можуть вирости до розмаху епідемії іспанського грипу столітньої давності. Тоді хвороба забрала, за різними оцінками, від 50 до 100 млн життів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"З огляду на магнітуду пандемії 1918 року, під час якої померло 50-100 мільйонів осіб у всьому світі, можна сказати, що це була "мати всіх пандемій" зі справді історичними масштабами. Я сподіваюся, що COVID-19 з нею не зрівняється. Але у нього є потенціал досягти такої ж серйозності", - сказав глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Пандемія "іспанки" на сьогодні вважається найсмертельнішою в сучасній історії. Тоді перехворіла 1/3 населення Землі - близько 500 млн осіб.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, у світі підтверджено понад 13,3 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 578 тисяч заражених людей померли.

+10
В основном антикоронавирусные идиоты это глупые и малообразованные люди, среди них много плоскоземельщиков, антипрививочников и свидетелей масонского рептилоидного заговора. Почитайте как начиналась испанка с 1913 года и каких высот она достигла в 1918-20 году. Кстати вакцину создали только в 40 году. Отакэ.
15.07.2020 22:25 Відповісти
+9
15.07.2020 22:18 Відповісти
+9
Фаучи - аферист, мелет то, что хотят услышать фармацевтические компании. Нет ничего, что он сказал нового и конструктивного.
15.07.2020 22:21 Відповісти
15.07.2020 22:18 Відповісти
Гуанофаг https://censor.net/user/34570 постит картинки Ложкина, который очень сильно радовался аннексии Крыма. Ну что ж, к этому всё шло...
15.07.2020 22:23 Відповісти
..Написав..*зальетний малорос *...мовою окупанта .
15.07.2020 22:25 Відповісти
Шо таке? На Лубянцi захворiв карикатурист, то ти Ложкiна почав тиражувати?
15.07.2020 22:26 Відповісти
зараз ми цього"спамера картинками" прихлопнемо..Як завжди )))
16.07.2020 18:37 Відповісти
Фаучи - аферист, мелет то, что хотят услышать фармацевтические компании. Нет ничего, что он сказал нового и конструктивного.
15.07.2020 22:21 Відповісти
А не сказав коли.
15.07.2020 22:21 Відповісти
Анекдот(а может и не анекдот):
-Доктор,скажите когда закончится эидемия короновирусв?
-Извините,я политикой не интерисуюсь."
16.07.2020 00:44 Відповісти
В основном антикоронавирусные идиоты это глупые и малообразованные люди, среди них много плоскоземельщиков, антипрививочников и свидетелей масонского рептилоидного заговора. Почитайте как начиналась испанка с 1913 года и каких высот она достигла в 1918-20 году. Кстати вакцину создали только в 40 году. Отакэ.
15.07.2020 22:25 Відповісти
А кому робили щеплення по всьому світу від "іспанки"?
16.07.2020 00:08 Відповісти
Как можно делать прививки "по всему свету" если на пандемия была в 18-20 году, а вакцину смогли придумать лишь в 40 году, когда, во-первых, таких массовых заболеваний уже не было, во-вторых испанский грипп мутировал и перешел в менее тяжелую форму. Если бы вакцина была разработана до 18 года, то при общей, или хотя бы частичной вакцинации можно было-бы избежать миллионов жертв этой болезни. У вас, ваших родителей, родственников и детей, был-бы большой шанс умереть, стать инвалидами, бесплодными, или просто не родится, если бы не общая вакцинация от оспы, полиомиелита, свинки, кори, краснухи, столбняка, коклюша, дифтерии, гапатита А. Кстати эти болезни или полностью или на 90-99% исчезли благодаря таки вакцинации. И не нужно забывать про вакцинацию животных, от лепоспироза, чумы и бешенства, до паратифа, трихомоноза и сибирской язвы.
16.07.2020 09:54 Відповісти
Девиз ВОЗ-"Век живи,век лечись"
16.07.2020 00:49 Відповісти
Я же ответил, это малограмотные, необразованные люди, которые не знают природу вирусов, не знают историю вакцинации и каких высот человечество достигло благодаря им, и сколько смертей людей и животных предотвратило благодаря им-же. И дело не в веруют или не веруют, это не религия. Какие методы тебя не устраивают? Медицинские маски? Любой студент медик тебе расскажет что обычная медицинская маска задерживает микроскопические аэрозольные частицы, которые очень хорошо переносят вирусы и бактерии, конечно не на 100%, но это резко снижает риск заражения здорового человека больным, если и заболевший и контактирующий с ним здоровый человек будут в медицинских масках. Ты не задумывался, почему "глупые" врачи надевают маски перед операциями, перед забором крови, при родах?
16.07.2020 10:10 Відповісти
сам ти малограмотний - прирівняв лікарів у операційній і звичайних людей на вулиці. Вакцинація не припинила ні одної вірусної епідемії. Значення вірусів у еволіції всього живого - незаперечне. Геть з ресурсу вчити тематику! Неуч.
16.07.2020 11:37 Відповісти
Сразу видно очередное малообразованное дебильное антикоронавирусное чепушило, для которого выдыхаемое человеком в медицинском халате и обычным человеком это разные вещи , для которого вакцинация не остановила ни какой вирусной эпидемии . Да ты туп как пробка, дружок, у тебя даже нет элементарных знаний в вирусологии.
16.07.2020 12:04 Відповісти
Вакцинация помогла полностью победить такую опасную бользнь, как оспа.

Вот вам ссылка на что было до прививок: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F тыц
Просвещайтесь и (опять прошу) не мелите ерунды.
16.07.2020 13:02 Відповісти
Вакцинація не припинила ні одної вірусної епідемії.

Павлович..
співчуваю ...

стільки прожити,вдарившись в дитинстві голівкою об бетонну підлогу...
16.07.2020 18:36 Відповісти
Дякую
Вся біда в тому, що коли людям вбили в голову якусь ідею, то люди не розуміють, що все може бути не так, як їм розказують. Я на початку незалежності вірив у народовладдя, вірив у мудрість виборців. Бо прирівнював їх до свого розуміння ладу життя. А виявилося, що багатьом система, коли можна поживитись за рахунок громади, якраз довподоби. Іншим, ніби й чесним людям, не вистачає розуміння того, що їх водять за ніс політики та їх обслуга.
В наш час є можливість вивчати незалежні джерела інформації. Навіть у інформації тих джерел, що формують громадську думку для вигоди своїх власників чи замовників, можна через протиріччя і нестиковки бачити справжню картину дійсності.
Це - робота для розуму не одного дня. Сотні прочитаних публікацій, коментів, десятки форумів. До речі: у форумах збираються саме специ, які інколи інкогніто, коли небажають відкрито йти на конфронтацію із офіційною думкою, висловлюють те, що ні за які гроші не сказали б публічно. Звичайно ж, коли людина є просто споживачем всякого інформаційного потолку, то вона не вміє відділяти істинне від ложного. Але коли маєш певний багаж знань з природничих наук, то якраз можеш сортувати - де правда, а де брехня.
Якби Ви були настільки обізнаним як і я, то Вас би здивувала кількість міфів, якими певні сили обдурюють людство. Як скажімо небезпека втратити озоновий шар. Чи перегрів планети через промислові викиди в атмосферу СО2. Чи те, що українці не автохтони на своїй землі. Їх багато таких міфів. Десь у мене є цілий список.
18.07.2020 14:14 Відповісти
16.07.2020 11:59 Відповісти
Эпидемия COVID-19 может достичь масштабов эпидемии "испанки" в 1918 году

Такая страшилка рассчитана исключительно на легковерных идиотов и душевнобольных
15.07.2020 22:25 Відповісти
Я реально не могу понять. Вот Европу трусануло слегонца, кого больше, кого меньше. Но вот те же США, где уже довольно долго и довольно прочно с этим вирусом реальная жопа, европецы капец как-то легко отделались. Как так могло получиться? Там же и медицина на уровне и бабла они на это не жалеют.
15.07.2020 22:30 Відповісти
Вы попробуйте загнать американцев сидеть дома. Они жеж жители свободной страны, у них же гражданские права и свободы.

А легче всего отделались китайцы. Их наверное вообще могли пристрелить, если нос на улицу высунут.
15.07.2020 22:33 Відповісти
Немцев загнали . Тем сказали - надо, они и сидели.
15.07.2020 22:36 Відповісти
А американцы (конкретно негры) в самый разгар эпидемии чуть майдан не устроили, из за чего 20 - 25 000 заражений в день превратилось в 67 000 за вчера.
15.07.2020 22:39 Відповісти
То вы наверное просто не представляете, что в это время творилось в Нидерландах . В самый разгар местные чуть не устроили Майдан за негров америки. Те бы наверное сильно удивились, если бы узнали, что в НЛ за них бунтуют.
15.07.2020 22:46 Відповісти
Странные люди.
15.07.2020 23:04 Відповісти
Напомнило анекдот.
СССР. На митинге "За свободу Луису Корвалану" дали слово изрядно поддатому слесарю Петровичу:
- Мужики, я не знаю, кто такой этот Луис, но пока его с карнавала не отпустят, мы на работу не выйдем! Отпустите Луиса с карнавала!
15.07.2020 23:52 Відповісти
У американцев и европейцев иммунитет очень СЛАБЫЙ !
Медицина у них может и сильная , но многие в основном больные люди , с ожирением , раком, гипертоники, диабетики и т.д., поэтому у них такая смертность. Питание человека играет важную роль в его здоровье. Качество пищи у них ужасное.
Есть продукты БИО - они полезные, но дорогие , а в массы идёт всё, что подешевле. Сейчас производителю продуктов важно не качество , а количество , чтоб больше денег срубить.
Поэтому всегда на упаковке надо читать состав ингредиентов.
А там может быть вся таблица Менделеева...
16.07.2020 09:33 Відповісти
У европейцев иммунитет слабый? А с какой радости тогда продолжительность жизни на 10-15 лет больше чем в Украине? В НЛ 75-78 лет - выход на пенсию. В Украине далеко не каждый до 70 доживает.
16.07.2020 11:56 Відповісти
А продолжительность жизни как раз благодаря медицине , оперативности скорой помощи и условия , уровень жизни.
У нас половина молодых людей умирает только от того , что скорую не дождались...
Нынешнее поколение кому здесь до 60 - почти все больные и инвалиды.
Долгожители у которых молодость прошла в 60-70х годах - они более крепкие ( натуральное питание, отдых , меньше стрессов) , но с теперешним питанием долго не протянут.
16.07.2020 17:53 Відповісти
більшість обивателів і не підозрюють, що у штатах, де при владі демократи - захворюваність ковід19 і смертність від нього значно вища ніж там де - республіканці. Отже треба припустити, що ковід має політичні уподобання? Чи може просто істерія із звичайним вірусним новим захворюванням є одним із методів боротьби проти Трампа.
Те ж саме - феномен Італії. Згадайте любиму пугалку свідків ковіду: ти хочеш шоб у нас було як в Італії? А що ж у Італії? 5 канал, якого не дивляться ті, що дивляться канали мертвечука, каломойського і прочих суркісві-фірташів, нещодавно показував в українському перекладі фільм (можливо бібісі) про мафію в Італії. Чотири мафіозні області в Італії займають ледь не весь південь країни. В окремих гірських райнах Калабрії навіть поліція остерігається появлятися. Але це - ота традиційна кланова мафія (сімейно-племенного типу). А у більш промислових районах скоріше за все інша мафія. Типу як у нас - мафія бізнесових груп. Недарма ж у них стільки правив одіозний берлусконі. І вихочете, аби в Італії чесно підійшли до епідемії ковіду і не намагалися заробити на цьому? Це вам не Німеччина. Це - Італія. де судили вихідця з України у селі, звідки родом проросійський журналіст, що незаконно перебував на території нашої країни і якого вбили може й російські найманці. Якщо вони задля оправдання війни збиралися збити російський же пасажирський боїнг, то хіба вони б зупинилися на вбивстві журналіста-ідіота? Де суддя дав більше ніж просив прокурор? Оце для мене цілком достатньо аби знати про італію...
16.07.2020 11:54 Відповісти
В Испании тоже итальянская мафия? И в Швеции? И в Бразилии? Или во Франции? Зачем писать столько буков пурги?
16.07.2020 11:57 Відповісти
А картина у цих країнах абсолютно однакова? І карантин був однаковий? І відсоток людей похилого віку однаковий? Хіба у Швеції був випадок як в Іспанії, коли старих у хоспісі де зявилися ознаки ковіду персонал кинув напризволяще. Бо карантин ввели і сказали всім сидіти вдома. Якби змій був в темі, написане б мною не здалось би йому пургою.
І що скажемо про різницю по різним штатам? чи методички ще не занесли?
неаргументовано обзивати написане опонентом пургою - цього мало. Ще треба навісити на опонента ярлик кремлівського агента, який хоче смерті українців.
тоді як банда свідків коронавірусу працює на інтереси медицинської мафії і неуків із кварталу.
16.07.2020 12:09 Відповісти
Вы втягиваете меня в бесполезную дискуссию. Вы считаете вирус выдумкой жидомассонов - без проблем. Флаг вам в руки и барабан на шею . Я просто указал на нестыковки в ваших аргументах .
16.07.2020 12:13 Відповісти
Я взагалі не дискутую. Я ніколи не говорив про віруси, як видумку чиюсь. Цей прийом вже давно у класифікації ботів. У мене нема нестиковок. Я вже кілька місяців підкреслю у коментах на цензорі, що 1400 померлих за півроку на сорок мільйонів - ніяка не глобальна проблема. більшість померлих мали настільки слабке здоровя що ковід лише поставив крапку у їхніх муках.
І ще: я знаю про існування найнятих ботів, аби захищати дії влади у цьому напрямі. Інколи це - бесплатні корисні ідіоти.
16.07.2020 12:25 Відповісти
на том и порешим. Я - полезный идиот власти, вы - полезный идиот против власти ))
16.07.2020 12:57 Відповісти
Видишь отрицателя коронавируса- сразу в спам. Это очередное парашное говно, задача которого- обеспечить заражение как можно большего числа лохов.
15.07.2020 22:32 Відповісти
Чем больше дебилов заразится и умрёт, тем выше будет средний IQ по планете. Так что не надо наезжать на отрицателей коронавируса - они делают полезное дело. Типа как санитары леса
15.07.2020 22:37 Відповісти
Мне насрать на зебилов. Но мне не насрать на моих родителей, которых эти уроды могут заразить.
15.07.2020 22:40 Відповісти
і сам хай запреться, ідіот переляканий
16.07.2020 11:56 Відповісти
Вот почему так?-
Испанка - эпидемическое заболевание; Болгарка - электроинструмент; Китайка - влажная постель в поезде; Американка - разновидность бильярда; Канадка - мужская стрижка; Финка - обоюдоострый бандитский нож; Шведка - разводной ключ; Украинка - город в Обуховском районе Киевской обл.
15.07.2020 22:56 Відповісти
15.07.2020 23:25 Відповісти
польka - тaнeц.
15.07.2020 23:28 Відповісти
Чешки и вьетнамки - обувь.
15.07.2020 23:45 Відповісти
Вьетнамки и Чешки-обувь.
16.07.2020 01:02 Відповісти
Корейка - мясо;
16.07.2020 08:01 Відповісти
рашка-вид дерьма
16.07.2020 10:15 Відповісти
16.07.2020 11:57 Відповісти
Хто такий Фаучі супроти наших цензорських дурантинофілів )?))
16.07.2020 18:33 Відповісти
 
 