Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження
Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися більш ніш ніж удвічі і становити до 17,5 млн осіб. При цьому кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.
До таких висновків дійшла міжнародна група вчених. Результати їхнього дослідження опубліковано в авторитетному медичному журналі Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За даними дослідників, до 2100 року у 183 зі 195 країн рівень народжуваності знизиться настільки, що без припливу мігрантів у них неможливо буде підтримувати чисельність населення на наявному рівні.
В Україні на кінець століття прогнозують падіння чисельності населення з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб.
Кількість населення у 23 країнах населення скоротиться вполовину або й більше за нинішній рівень. Серед них Японія, Іспанія, Італія, Таїланд, Португалія, Південна Корея та Польща.
Ще 34 країни зіткнуться із падінням чисельності населення на 25-50 відсотків. Зокрема, населення Китаю скоротиться за 80 років з нинішніх 1,4 мільярда до 700 мільйонів. У Німеччині цей показник може знизитися з 83 мільйонів до 66 мільйонів осіб.
Тим часом кількість населення у країнах Африканського континенту на південь від Сахари навпаки зросте втричі до приблизно трьох мільярдів людей. Чисельність Нігерії зросте з нинішніх понад 200 мільйонів до 800 мільйонів у 2100 році і поступатиметься лише Індії, де очікують спаду чисельності населення з понад 1,3 мільярда зараз до 1,1 мільярда людей через 80 років.
На світ можуть очікувати зміни глобального балансу сил внаслідок зниження рівня народжуваності та старіння населення, зробила висновок міжнародна команда вчених з Університету штату Вашингтон (UWA).
Автори дослідження підсумували, що уряди країн з високим рівнем доходу мають проводити гнучку імміграційну політику та впроваджувати соціальну підтримку для тих сімей, які хочуть мати дітей. Це дозволить підтримувати рівень чисельності населення та економічне зростання в цих країнах.
Молодь вся масово еміґрує на Захід - щоб жити та народжувати в нормальних країнах. Адже в злиденній олігархічно-феодальній країні ні в них, ні в їхніх дітей майбутнього нема.
Давно было сказано, что для обработки земли нужно 12 лямов, остальные мусор.
youtube.com/watch?v=0**********
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
А может до 7 к 2030г.
А может до 150 млн. к 2025г. (пустить китайцев)
Численность населения Земли достигнет своего пика - 9,7 млрд человек - в 2064 году, после чего начнет снижаться и к концу века опустится до 8,8 млрд человек, пишет в среду https://www.bbc.com/news/health-53409521 BBC News со ссылкой на ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, подготовивших такой прогноз.
Такой вывод сделан на основе анализа изменения коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое, до 2,4.
Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 млн человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 млн до 28 млн. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда, Южной Кореи и еще 17 стран."
youtube.com/watch?v=AAZQaYKZMTI
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM