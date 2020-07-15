УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8602 відвідувача онлайн
Новини
8 147 126

Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження

Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження

Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися більш ніш ніж удвічі і становити до 17,5 млн осіб. При цьому кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.

До таких висновків дійшла міжнародна група вчених. Результати їхнього дослідження опубліковано в авторитетному медичному журналі Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними дослідників, до 2100 року у 183 зі 195 країн рівень народжуваності знизиться настільки, що без припливу мігрантів у них неможливо буде підтримувати чисельність населення на наявному рівні.

В Україні на кінець століття прогнозують падіння чисельності населення з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб. 

Кількість населення у 23 країнах населення скоротиться вполовину або й більше за нинішній рівень. Серед них Японія, Іспанія, Італія, Таїланд, Португалія, Південна Корея та Польща.

Ще 34 країни зіткнуться із падінням чисельності населення на 25-50 відсотків. Зокрема, населення Китаю скоротиться за 80 років з нинішніх 1,4 мільярда до 700 мільйонів. У Німеччині цей показник може знизитися з 83 мільйонів до 66 мільйонів осіб.

Тим часом кількість населення у країнах Африканського континенту на південь від Сахари навпаки зросте втричі до приблизно трьох мільярдів людей. Чисельність Нігерії зросте з нинішніх понад 200 мільйонів до 800 мільйонів у 2100 році і поступатиметься лише Індії, де очікують спаду чисельності населення з понад 1,3 мільярда зараз до 1,1 мільярда людей через 80 років.

На світ можуть очікувати зміни глобального балансу сил внаслідок зниження рівня народжуваності та старіння населення, зробила висновок міжнародна команда вчених з Університету штату Вашингтон (UWA).

Автори дослідження підсумували, що уряди країн з високим рівнем доходу мають проводити гнучку імміграційну політику та впроваджувати соціальну підтримку для тих сімей, які хочуть мати дітей. Це дозволить підтримувати рівень чисельності населення та економічне зростання в цих країнах.

Читайте також: Чисельність населення України за чотири місяці зменшилася на 96,2 тис. осіб, - Держстат

Автор: 

демографія (149) прогноз (1407) населення (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
З такою владою може й раніше.
показати весь коментар
15.07.2020 22:31 Відповісти
+9
Для начала нужно чтобы наши мудрые малороссийские 73% поумнели
показати весь коментар
15.07.2020 22:47 Відповісти
+8
Еще одна каденция клоуна и его шутов, и никто ждать не станет. Все и так разбежаться. Хотя, наверное и этой хватит чтобы превратить страну в руину. Не по Сеньке шапка. Управлять государством, не рожой в квартале кривляться.
показати весь коментар
15.07.2020 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Набагато раніше. Україна сьогодні - злиденна корумпована вимираюча країна. Одиниці наважуються на дитину. Про другу, третю взагалі мовчу.

Молодь вся масово еміґрує на Захід - щоб жити та народжувати в нормальних країнах. Адже в злиденній олігархічно-феодальній країні ні в них, ні в їхніх дітей майбутнього нема.
показати весь коментар
16.07.2020 00:08 Відповісти
Неправда. Я бачу повсюди молодих з дітками, і по двоє , і по троє. Працюють тут, і катають тих діток на таких візочках і велосипедиках з кріслами і фарами, що диву даєшся. І це прості люди.
показати весь коментар
16.07.2020 08:24 Відповісти
Іфн правий. Їдуть масово. Навіть дуже прості люди і не дуже прості - хдуть, або шукають шляхи як поїхати. Це вже масове явище, тому що люди просто перестали вірити в можливість змін.
показати весь коментар
16.07.2020 09:32 Відповісти
зэбилы должны вымереть
показати весь коментар
16.07.2020 00:16 Відповісти
Меньше народу - больше кислороду.
показати весь коментар
16.07.2020 00:17 Відповісти
На территорию Австралии и Канады приходится примерно по 35 миллионов и ничего, живут себе и других особо пускать не хотят.
показати весь коментар
16.07.2020 00:18 Відповісти
Полная хрень!!!
показати весь коментар
16.07.2020 00:56 Відповісти
Это можно только приветствовать. На первый план выйдут разработка и производство вооружений.
показати весь коментар
16.07.2020 01:12 Відповісти
Хм, еще 5,5 лямов лишних.
Давно было сказано, что для обработки земли нужно 12 лямов, остальные мусор.
показати весь коментар
16.07.2020 02:32 Відповісти
Для "обработки земли" потрібна хороша техніка, а не мільйони гречкосіїв.
показати весь коментар
16.07.2020 08:28 Відповісти
Может проще расстрелять пару сотен уродов при власти , что бы изменить все к лучшему?
показати весь коментар
16.07.2020 02:39 Відповісти
Похоже что через 500-1000 лет негроиды и азиаты тупо задавят европеоидов числом,а остатки с белыми людьми останутся только на отдаленных землях Америки и Британии.
показати весь коментар
16.07.2020 02:52 Відповісти
Психотехнологии соросовско-пинчуковской бригадьі управления численностью населения.
youtube.com/watch?v=0**********
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
показати весь коментар
16.07.2020 04:56 Відповісти
интересно кто вымрет первым ??? народ от голода или псевдо недоразвитая элита от жира ???
показати весь коментар
16.07.2020 06:27 Відповісти
Редакция, увольте модератора обратно в троещинское социокульное гетто. Не мучайте ее недоразвитый умишко непостижимыми материями.
показати весь коментар
16.07.2020 09:02 Відповісти
Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження - Цензор.НЕТ 660
показати весь коментар
16.07.2020 09:41 Відповісти
так это не исследования, а цель и носато-лупоглазые апологеты сидят не только под иорданом, но и на банковой
показати весь коментар
16.07.2020 10:36 Відповісти
Какая глупость! Мало кто знает, что будет осенью, а не то, что через 80 лет, любые экстраполяции некорректны и бессмысленны!
показати весь коментар
16.07.2020 10:42 Відповісти
Маячня Населення Українги до 2100 року зросте до 150 мільонів От тільки укранців з них буде мільонів зо 15, а може і менше...
показати весь коментар
16.07.2020 10:53 Відповісти
А у Индии почему будет спад? Она ведь давно выступает локомотивом перенаселения планеты.
показати весь коментар
16.07.2020 11:08 Відповісти
Может до 17млн. в 2100.
А может до 7 к 2030г.
А может до 150 млн. к 2025г. (пустить китайцев)
показати весь коментар
16.07.2020 11:12 Відповісти
Вот так решается квартирный вопрос!
показати весь коментар
16.07.2020 12:47 Відповісти
"
Численность населения Земли достигнет своего пика - 9,7 млрд человек - в 2064 году, после чего начнет снижаться и к концу века опустится до 8,8 млрд человек, пишет в среду https://www.bbc.com/news/health-53409521 BBC News со ссылкой на ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, подготовивших такой прогноз.
Такой вывод сделан на основе анализа изменения коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое, до 2,4.
Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 млн человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 млн до 28 млн. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда, Южной Кореи и еще 17 стран."
показати весь коментар
16.07.2020 13:13 Відповісти
Сексуальная свабода по рецептам иудоглобализаторской соросовско-пинчуковской бригады.
youtube.com/watch?v=AAZQaYKZMTI
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
показати весь коментар
16.07.2020 15:56 Відповісти
Да, да, Сорос и Пинчук это социоинженеры сатанист-глобализационного культа.
показати весь коментар
16.07.2020 16:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 