Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження

Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися більш ніш ніж удвічі і становити до 17,5 млн осіб. При цьому кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.

До таких висновків дійшла міжнародна група вчених. Результати їхнього дослідження опубліковано в авторитетному медичному журналі Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними дослідників, до 2100 року у 183 зі 195 країн рівень народжуваності знизиться настільки, що без припливу мігрантів у них неможливо буде підтримувати чисельність населення на наявному рівні.

В Україні на кінець століття прогнозують падіння чисельності населення з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона осіб.

Кількість населення у 23 країнах населення скоротиться вполовину або й більше за нинішній рівень. Серед них Японія, Іспанія, Італія, Таїланд, Португалія, Південна Корея та Польща.

Ще 34 країни зіткнуться із падінням чисельності населення на 25-50 відсотків. Зокрема, населення Китаю скоротиться за 80 років з нинішніх 1,4 мільярда до 700 мільйонів. У Німеччині цей показник може знизитися з 83 мільйонів до 66 мільйонів осіб.

Тим часом кількість населення у країнах Африканського континенту на південь від Сахари навпаки зросте втричі до приблизно трьох мільярдів людей. Чисельність Нігерії зросте з нинішніх понад 200 мільйонів до 800 мільйонів у 2100 році і поступатиметься лише Індії, де очікують спаду чисельності населення з понад 1,3 мільярда зараз до 1,1 мільярда людей через 80 років.

На світ можуть очікувати зміни глобального балансу сил внаслідок зниження рівня народжуваності та старіння населення, зробила висновок міжнародна команда вчених з Університету штату Вашингтон (UWA).

Автори дослідження підсумували, що уряди країн з високим рівнем доходу мають проводити гнучку імміграційну політику та впроваджувати соціальну підтримку для тих сімей, які хочуть мати дітей. Це дозволить підтримувати рівень чисельності населення та економічне зростання в цих країнах.

