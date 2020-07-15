Комітет Ради вніс зміни щодо 9 областей у проєкт про нове районування, - "слуга народу" Безгін

Комітет Верховної Ради України від 15 липня вніс зміни до проєкту постанови №3650 про створення і ліквідацію районів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет завершив позачергове і останнє засідання щодо постанови про утворення та ліквідації районів", - написав Безгін.

За словами народного депутата Комітет підтримав такі зміни:

У Вінницькій області утворюється 6 район із центром в Жмеринці. В Запорізькій області Чернігівську громаду віднесено до Бердянського району. В Івано-Франківській області утворено новий Верховинський район, а Борогодчани віднесено до Франківського району. В Київській області утворено додатковий Вишгородський район. В Одеській області Доброславську громаду віднесено до Одеського району. В Харківській області Нововодолазька громада віднесена до Харківського району. В Херсонській області утворено 2 додаткові райони. В Хмельницькій області кількість районів скорочено до 3. Корсунь-Шевченківську громаду віднесено Черкаського району.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проект формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів