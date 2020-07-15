Комітет Ради вніс зміни щодо 9 областей у проєкт про нове районування, - "слуга народу" Безгін
Комітет Верховної Ради України від 15 липня вніс зміни до проєкту постанови №3650 про створення і ліквідацію районів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет завершив позачергове і останнє засідання щодо постанови про утворення та ліквідації районів", - написав Безгін.
За словами народного депутата Комітет підтримав такі зміни:
- У Вінницькій області утворюється 6 район із центром в Жмеринці.
- В Запорізькій області Чернігівську громаду віднесено до Бердянського району.
- В Івано-Франківській області утворено новий Верховинський район, а Борогодчани віднесено до Франківського району.
- В Київській області утворено додатковий Вишгородський район.
- В Одеській області Доброславську громаду віднесено до Одеського району.
- В Харківській області Нововодолазька громада віднесена до Харківського району.
- В Херсонській області утворено 2 додаткові райони.
- В Хмельницькій області кількість районів скорочено до 3.
- Корсунь-Шевченківську громаду віднесено Черкаського району.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проект формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
Кто и что уничтожает?
Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
На кацапский перевести?
Я ж тобі вже сказав, ця реформа не вигідна кацапам, дебілам та зебілам. Тобі спочатку потрібно почитаті про децентралізацію (https://decentralization.gov.ua/about ), потім вирішити "хто ти", а потім можливо поговоримо!
https://decentralization.gov.ua/about
Зелені не такі реформи не здатні!
Нехай бюджет навчиться жити на свої, а колишні райцентри, котрі обкрадали міста які сплачували їм податки, навчаться жити на свої!