Комітет Ради вніс зміни щодо 9 областей у проєкт про нове районування, - "слуга народу" Безгін

Комітет Ради вніс зміни щодо 9 областей у проєкт про нове районування, -

Комітет Верховної Ради України від 15 липня вніс зміни до проєкту постанови №3650 про створення і ліквідацію районів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет завершив позачергове і останнє засідання щодо постанови про утворення та ліквідації районів", - написав Безгін.

За словами народного депутата Комітет підтримав такі зміни:

  1. У Вінницькій області утворюється 6 район із центром в Жмеринці.
  2. В Запорізькій області Чернігівську громаду віднесено до Бердянського району.
  3. В Івано-Франківській області утворено новий Верховинський район, а Борогодчани віднесено до Франківського району.
  4. В Київській області утворено додатковий Вишгородський район.
  5. В Одеській області Доброславську громаду віднесено до Одеського району.
  6. В Харківській області Нововодолазька громада віднесена до Харківського району.
  7. В Херсонській області утворено 2 додаткові райони.
  8. В Хмельницькій області кількість районів скорочено до 3.
  9. Корсунь-Шевченківську громаду віднесено Черкаського району.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проект формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

Комітет Ради вніс зміни щодо 9 областей у проєкт про нове районування, - слуга народу Безгін 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів

+12
Не чіпайте територіальний устрій України. Худо-бідно, воно якось працює. В країні ВІЙНА. Це зараз не на часі. Почнеться така вакханалія, що оті недоумки, які за це проголосують, вигребуть на місцях по повній. І тікати їм нікуди.
15.07.2020 22:55 Відповісти
+7
Наламають дров зелені недоумки.
15.07.2020 23:06 Відповісти
+5
Не давайте зебилью это передерибанить до 25 октября. Потом уже без них решим.
15.07.2020 22:59 Відповісти
Не чіпайте територіальний устрій України. Худо-бідно, воно якось працює. В країні ВІЙНА. Це зараз не на часі. Почнеться така вакханалія, що оті недоумки, які за це проголосують, вигребуть на місцях по повній. І тікати їм нікуди.
15.07.2020 22:55 Відповісти
Против чего, конкретно?
15.07.2020 23:17 Відповісти
Против реформы децентрализации. То что было до 2014года выгодно только кацапам и их шестеркам, так быдлом управлять легче.
показати весь коментар
Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
15.07.2020 23:23 Відповісти
Не нравиться как звучит, напиши себе по другому. Нефиг придираться к словам.
Кто и что уничтожает?
15.07.2020 23:25 Відповісти
А почему ты решил, что мне что-то не нравится? Я указал на то, что ты говоришь косноязычно и, кстати, так и не ответил на вопрос.
15.07.2020 23:36 Відповісти
Не уверен что ты можешь задать вопрос по этому вопросу.
показати весь коментар
Ещё раз:

Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?

На кацапский перевести?
15.07.2020 23:41 Відповісти
Вопрос в чем?
15.07.2020 23:42 Відповісти
Раціонально мисляча людина. Тепер прикинь, після такого поділу, що почнеться? Хто кому головніший голова? Місцеві сутички? А навіть бланки і печатки переробити? Це купа грошей! У нас ВІЙНА, хто забув.
15.07.2020 23:17 Відповісти
Вся Польща поділена за таким принципом, ти точно не кацап?
15.07.2020 23:18 Відповісти
Польща воює зараз з кацапами? У нас і так з цими імбецилами вже шість років хаос. Давай другий приклад.
показати весь коментар
Якій тобі приклад?
Я ж тобі вже сказав, ця реформа не вигідна кацапам, дебілам та зебілам. Тобі спочатку потрібно почитаті про децентралізацію (https://decentralization.gov.ua/about ), потім вирішити "хто ти", а потім можливо поговоримо!
15.07.2020 23:27 Відповісти
Це не децентралізація. Це укрупнення районів в угоду чиїхсь хотелок. Закриття шкіл, лікарень, соцслужб тощо буде продовжуватись. І земля. Нема людей - нема межі. Засохни і не провокуй на матюки. І так, я не кацап, а цинічний бандерівець.
показати весь коментар
де ви такі бредогони беретесь??? іди нахер придурок, будеш ********* своїм засохни казати!
показати весь коментар
А вас, амеб, в якому акваріумі вирощують? Ну от є якісь рамки: совість, червона лінія, нарешті, зві...ий, ...здець, які не можна переходити. Чим ви керуєтесь?
показати весь коментар
Дурко саме хоть зрозуміло що ти написало?
показати весь коментар
Та не переймайся, якщо не зрозумів. В цьому році стандарти ЗНО понизили. Може і вступиш до якоїсь академії ПТУ.
показати весь коментар
Дебілів взагалі сказали будуть брати без довідки так що в тебе всі шанси!
показати весь коментар
Чого будуть? У вас там в раді і так монобільшість.
показати весь коментар
у нас ше ніхто не відповів за свої дії в парламенті, не відповідять і ці
показати весь коментар
Реформа триває з 2014року. Це останній етап.
https://decentralization.gov.ua/about
15.07.2020 23:16 Відповісти
а чим попередній принцип поділу на райони і області не задовільнив? Хоч би такі останні етапи та дійсно не стали останніми для України...всі ці намагання реформувати зводяться до одного - економії бюджету. А економити приходиться, бо соки з країни висмоктують олігархи. А тут як не економ - глухий кут, бо економія не усуває причину....
показати весь коментар
Ви хочете "тут і зараз" говорити про те що не маєте тями. Мене не влаштовує, вас влаштовує - виходьте на майдан!
показати весь коментар
ну, так тямущий розкажи в чому була проблема в попередньому адмінподілі, і яка причина його зміни....а то все кругами бігаєш
показати весь коментар
я тобі нічого не зобов'язаний, бери сідай та читай, я тобі навіть посилання дав. Не хочеш читати нєхєр розганять зраду, там де її не має!
показати весь коментар
ви пане хоч розумієте різницю між децентралізацією управління і адміністративною реформою? тяжкий запущений випадок....тут медицина безсила....
показати весь коментар
Все... дебіли та тролі не мій профіль... іді давай досвидания!
показати весь коментар
Не давайте зебилью это передерибанить до 25 октября. Потом уже без них решим.
показати весь коментар
Віталя Бєзгін-слуга народу!)))) ха-ха-ха!!!!)))))
показати весь коментар
Наламають дров зелені недоумки.
показати весь коментар
Причому тут зелені якщо реформа розпочалася в 2014р???
Зелені не такі реформи не здатні!
показати весь коментар
ото ж бо і воно що з 2014 року....хоча все до цього йшло і раніше....що далі будемо економити? Грошей в бюджеті всерівно буде ставати все менше....
показати весь коментар
Гроші і бюджет це зовсім різні історії.
Нехай бюджет навчиться жити на свої, а колишні райцентри, котрі обкрадали міста які сплачували їм податки, навчаться жити на свої!
15.07.2020 23:32 Відповісти
да-а-а, тяжкий випадок.....якщо збити до купи два села чи два райцентра - то зміни великі будуть....
показати весь коментар
ти таке мелеш бо не маєш про це елементарного поняття! Якби хоть трохи знав що зараз відбувається то таку херню не писав би, як той "цинічний придурок" що пише вверху!
показати весь коментар
і що таке відбувається? я бачу, вибачте на слові, тільки маразм....
показати весь коментар
Спитаєш у свого лікаря то він тобі звик повторювати одне й те саме по колу. Я можу тільки на*й послати, на 1001 одне й те саме питання від тебе!
показати весь коментар
що і потрібно було довести....вивчайте пане що таке децентралізація управління і що таке адміністративнотериторіальний поділ.....
показати весь коментар
що ти там кому довів? Ти поняття не маєш про шо мелеш!
показати весь коментар
мовчу, мовчу, а то можуть бути ускладнення....
показати весь коментар
я мелю про те, що децентралізація управління, передання повноважень на місця - це одне. А перерозподіл районів перекроювання областей - це інше...Сільськогосподарське господарство майже скрізь у світі дотаційне - це третє....
показати весь коментар
Вася не тупи. Это комплексная реформа которая начата была в 2014году. Сейчас проходит заключительный этап!
показати весь коментар
не дай нам Боже жити під час перемін - це загальновідомий поширений вислів. А ще кажуть, дай дураку молитися, він і лоба розіб'є. Отак і з цими реформами з 2014 року....
показати весь коментар
Самая обычная реформа, которую провела Польша еще 30 лет назад и доказала ее успешность.
показати весь коментар
так то ж Польща...там люди за країну думають, а не за те, як фінанси через офшори прокрутити....все, давай закінчимо тему....
показати весь коментар
30 лет назад там люди думали как не сдохнуть с голоду!
показати весь коментар
Просто сногсшибательно! Вначале назначили дату местных выборов по принятому определению админ устройства страны, а на следующий день - давайте менять все. Такими лействиями " кто в лес, кто по дрова" любую реформу можно обпаскудить
показати весь коментар
Князьки делят Украину.
показати весь коментар
Очень важний проект для зебилов...
показати весь коментар
