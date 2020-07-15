Помпео засудив агресію РФ проти України і висловив смуток через вбивство українського медика на Донбасі

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з особистою заявою, у якій згадав про вбивство українського військового медика на Донбасі російськими окупантами та засудив агресію РФ проти України.

Про це він заявив під час спеціального брифінгу з міжнародних питань, що відбувся в середу в Державному департаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибокий смуток у зв'язку з повідомленнями про вбивство вчора українського військового медика", - зауважив глава американської дипломатії під час вступної частини брифінгу.

Помпео підкреслив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

Глава Держдепартаменту також підкреслив, що Сполучені Штати "віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію".

Виступ Помпео практично повторив заяву, озвучену напередодні Посольством США в Україні. Однак важливо, що глава американської дипломатії вирішив за необхідне акцентувати на цьому увагу ще раз та озвучити позицію офіційного Вашингтона особисто.

Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.

