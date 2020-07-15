УКР
Новини Агресія Росії проти України
Помпео засудив агресію РФ проти України і висловив смуток через вбивство українського медика на Донбасі

Помпео засудив агресію РФ проти України і висловив смуток через вбивство українського медика на Донбасі

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з особистою заявою, у якій згадав про вбивство українського військового медика на Донбасі російськими окупантами та засудив агресію РФ проти України.

Про це він заявив під час спеціального брифінгу з міжнародних питань, що відбувся в середу в Державному департаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибокий смуток у зв'язку з повідомленнями про вбивство вчора українського військового медика", - зауважив глава американської дипломатії під час вступної частини брифінгу.

Помпео підкреслив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

Глава Держдепартаменту також підкреслив, що Сполучені Штати "віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію".

Виступ Помпео практично повторив заяву, озвучену напередодні Посольством США в Україні. Однак важливо, що глава американської дипломатії вирішив за необхідне акцентувати на цьому увагу ще раз та озвучити позицію офіційного Вашингтона особисто.

Читайте також: Таких обстрілів не було з 2018-го, міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі, - мешканка Зайцевого, поблизу якого вбили військового медика

Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.

Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство

росія (67313) США (24113) Донбас (22362) втрати (4539) Помпео Майк (340)
Топ коментарі
+15
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 1208
показати весь коментар
15.07.2020 23:19 Відповісти
+13
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
15.07.2020 23:17 Відповісти
+13
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 7512
показати весь коментар
15.07.2020 23:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"та сторона" © величайший лидер современности
показати весь коментар
15.07.2020 23:15 Відповісти
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
15.07.2020 23:17 Відповісти
зазеркалье....
показати весь коментар
16.07.2020 00:43 Відповісти
Угу..Величайший ***** современности.
показати весь коментар
15.07.2020 23:34 Відповісти
Ты смотри Помпео знает чья агрессия, а Бубочка все никак не может выдавить это слово из себя.
показати весь коментар
15.07.2020 23:15 Відповісти
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 1208
показати весь коментар
15.07.2020 23:19 Відповісти
Вы что-так говорить нельзя,кремль может обидеться-запретят въезд в парашку и заморозят все "ахтивы"...на что пан Зе жить тогда будет...?!
показати весь коментар
16.07.2020 00:01 Відповісти
Він мав на увазі "іншу сторону"?
показати весь коментар
15.07.2020 23:17 Відповісти
А Главнокомандующий ЗСУ не осудил агрессию московии против Украины. Он каких-то "боевиков" там нашел.
показати весь коментар
15.07.2020 23:21 Відповісти
(Прим. это было на стадионе)
В штабе Владимира Зеленского объяснили, что слово «повстанцы» относительно боевиков «ДНР» и «ЛНР» использовал не сам кандидат, а человек, который прислал этот вопрос для дебатов.

Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1070975289777127&id=100005939985790 заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
«Цензурой не занимаемся. Вопрос не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента», - написал он в Facebook.https://hromadske.ua/ru/posts/u-zelenskogo-obuyasnili-pochemu-on-skazal-povstancy-otnositelno-boevikov-dnr-i-lnr

Это была ложь Разумкова (на этом зераду разводили, а он им напомнил, чтобы не забыли), т.к. "повстанцы" - был перевод речи Порошенко на сайте президента с английского, всего один день это повисело, потом исправили.
показати весь коментар
15.07.2020 23:33 Відповісти
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 7512
показати весь коментар
15.07.2020 23:23 Відповісти
А ЗЕ сопля сказала що вбила ТА СТОРОНА.
показати весь коментар
15.07.2020 23:28 Відповісти
она МРАЗЬ
показати весь коментар
15.07.2020 23:30 Відповісти
от это "хлавнакамандующий"...ото здобули...
показати весь коментар
16.07.2020 00:04 Відповісти
Какая такая "агрессия рф",Помпео? С другой стороны клевещут на ту сторону? Клован с ермаком недовольны.
показати весь коментар
15.07.2020 23:31 Відповісти
Вот уже двое суток лежит на нейтралке солдат, пусть сан-интсруктор или фельдшер там---гражданин нашей страны лежит! А родители уже знают его, или ближние его, друзья. И солдаты наши знают там где конкретно лежит. И лейтенант там есть, и капитан и выше что. И мы многие. А от Помпео что хотели? Да если бы лежал так американец---та через 3 часа два авианосца в двести самолётов равняли в линию горизонта всё----барханы, лес, реку, плотину, город---всё что выше метра! Да он там один герой на всю страну лежит! Причём тогда президент---если мы выбрали? Это не демагогия. Это приговор народу. Нам!
показати весь коментар
15.07.2020 23:45 Відповісти
"двое суток лежит на нейтралке "
Вже забрали нашого хлопця: https://interfax.com.ua/news/general/674863.html
Помпео засудив агресію РФ проти України і висловив смуток через вбивство українського медика на Донбасі - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
16.07.2020 01:28 Відповісти
Да знаю конечно уже. Чуть о другом речь шла. На войне это массово что произошло. Мы как в двух плоскостях--где то война, где то селфи, шашлыки, девка с длинными ногам одну и ту же песню про ночь поёт. И гробы вглубь страны плывут с той стороны---на седьмой год повернуло уже. То ли мир, то ли война? Психи в разноцветных пинджаках по тв несут чушь на уровне госпреступления--долго так не будет конечно.Вот что получится по сухому остатку?
показати весь коментар
17.07.2020 23:17 Відповісти
Бо американці розбудували свою державу- сильну та потужну.
Їм стало гордості здобути волю, позбутись колоніальних лещат.
А ми що ? І далі совки совками, руцкій ізик, шансон, олів'єшечка.... менталітет раба.
показати весь коментар
16.07.2020 06:47 Відповісти
помпео осужденим своим ,так поддержал украину ,от бандито кацапской федерации,сразу они ,перестали , стрелять. бандити кацапские ,вдумайтесь скольким странам випоприносили горя,нет вам прощения ни на том ни на етом свете.
показати весь коментар
06.10.2020 09:55 Відповісти
 
 