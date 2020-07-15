"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі позов на 8,3 млн дол. щодо зриву поставок обладнання для виробництва великокаліберних снарядів
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виграла арбітражний процес у американської компанії, яка не виконала контракт на виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
"Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману в якості авансу за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов’язані з процесом", - говориться в повідомленні.
Зараз підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США.
Нагадаємо, у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт в рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.
У травні 2018-го "Артем" заплатив постачальникові передоплату – $8.3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не збудована. Натомість, американська компанія від самого початку намагалася замінити обсяг та вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і надавати інформацію на запити підприємства.
У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його порушення з боку постачальника. Витрати, пов’язані з веденням міжнародного арбітражного процесу, ДАХК "Артем" покривала за рахунок власних обігових коштів.
Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту.
За інформацією правоохоронних органів, кошти, отримані постачальником у якості авансу, були майже повністю перераховані на приватні рахунки керівництва Gray Fox та членів їх родин, тобто, використані нецільовим способом. Прикметно, що поки тривав судовий процес, головний операційний директор американської компанії, який керував проектом, був засуджений у США до 12,5 років ув’язнення за організацію міжнародної схеми шахрайства, із зобов’язанням виплатити потерпілим 7 млн доларів відшкодування.
Щоправда, «громадянин США» сам по собі особа каламутна, як вода в річці Кальміус восени: уродженець РФ, ще далекого 2004 року затримувався співробітниками ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві та даванні забара російським чиновникам. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kontrrozvidka-proti-svinarchukiv-specsluzhba-na-stezhci-viyni-635184.html
У травні 2018-го «Артем» заплатив постачальникові передоплату - $8,3 млн,
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2019 р. № 700-р
Київ
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Т.е. просто вернули аванс, нет это конечно правильно и хорошо, но где штрафные санкции за срыв контракта?!!!!
Об этом https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** сообщает Bihus.info, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3207954
Нет ни своего патронного завода, ни производства крупнокалиберных снарядов.
Одни разговоры, планы, а теперь суды, пересуды... а воз и ныне там - нет отечественных производств по выпуску патронов и снарядов.
Наверное нужна столетняя война, как между Англией и Францией в 15 веке, которая длилась с небольшими перерывами более 100 лет...
Глядишь, за 100 лет войны может и построят заводы по выпуску снарядов и патронов.
Я думаю дешевле было закупать в той же Болгарии чем делать свои так и делала предыдущая власть и выходит правильно.Иначе бы щас дело завели за нерационально использования денег.Но новая власть выходит вообще ничего не закупают
Необходимо сделать заказ и закупать свои по максимуму и искать по другим направлениям
Выиграть выиграли, а могли 2 года штамповать снаряды, прокладка свое дело сделала.
и порох много чего решил от восстановления армии до поставок джавелинов, а что сделал бубочка для армии, ну скажи же несектант
"та сторона","незаконние вооруженние соединения"...це ДНО...!
https://uainfo.org/blognews/1594809927-ministr-oborony-umyshlenno-razoruzhaet-ukrainskuyu-armiyu.html
https://uainfo.org/blognews/1594837507--rosiyskiy-slid-v-***********-oborontsi-hto-mozhe-otrimati.html
Речь же идёт об Укроборонпроме - это государство в государстве. Даже Министр Обороны на них влиять не может. Выше только секретарь СНБО и президент.
И, вот, скажите, разве пастор не знал, кому деньги перечисляются?
Укроборонпром, входящие в него укрспеуэкспорт и Артем показывают все признаки выздоровления. Но есть товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые хотят все так, как было раньше- откаты, срывы поставок и тд. Нам не была поставлена линия для серийного производства крупнокалиберных патронов. Это больше, чем саботаж и мошенничество. Затягивается процесс так ожидаемого в Украине начала производства патронов. Необходимо помимо судебных исков параллельно выйти на надежных поставщиков.