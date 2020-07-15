"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі позов на 8,3 млн дол. щодо зриву поставок обладнання для виробництва великокаліберних снарядів

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виграла арбітражний процес у американської компанії, яка не виконала контракт на виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

"Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману в якості авансу за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов’язані з процесом", - говориться в повідомленні.

Зараз підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США.

Нагадаємо, у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт в рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018-го "Артем" заплатив постачальникові передоплату – $8.3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не збудована. Натомість, американська компанія від самого початку намагалася замінити обсяг та вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і надавати інформацію на запити підприємства.

У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його порушення з боку постачальника. Витрати, пов’язані з веденням міжнародного арбітражного процесу, ДАХК "Артем" покривала за рахунок власних обігових коштів.

Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту.

За інформацією правоохоронних органів, кошти, отримані постачальником у якості авансу, були майже повністю перераховані на приватні рахунки керівництва Gray Fox та членів їх родин, тобто, використані нецільовим способом. Прикметно, що поки тривав судовий процес, головний операційний директор американської компанії, який керував проектом, був засуджений у США до 12,5 років ув’язнення за організацію міжнародної схеми шахрайства, із зобов’язанням виплатити потерпілим 7 млн доларів відшкодування.