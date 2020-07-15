УКР
"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі позов на 8,3 млн дол. щодо зриву поставок обладнання для виробництва великокаліберних снарядів

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виграла арбітражний процес у американської компанії, яка не виконала контракт на виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

"Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману в якості авансу за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов’язані з процесом", - говориться в повідомленні.

Зараз підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США.

Нагадаємо, у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт в рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018-го "Артем" заплатив постачальникові передоплату – $8.3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не збудована. Натомість, американська компанія від самого початку намагалася замінити обсяг та вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і надавати інформацію на запити підприємства.

У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його порушення з боку постачальника. Витрати, пов’язані з веденням міжнародного арбітражного процесу, ДАХК "Артем" покривала за рахунок власних обігових коштів.

Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту.

За інформацією правоохоронних органів, кошти, отримані постачальником у якості авансу, були майже повністю перераховані на приватні рахунки керівництва Gray Fox та членів їх родин, тобто, використані нецільовим способом. Прикметно, що поки тривав судовий процес, головний операційний директор американської компанії, який керував проектом, був засуджений у США до 12,5 років ув’язнення за організацію міжнародної схеми шахрайства, із зобов’язанням виплатити потерпілим 7 млн доларів відшкодування.

+16
В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Об этом https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** сообщает Bihus.info, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3207954
15.07.2020 23:40 Відповісти
+12
Основатели и бенефициары GRAY FOX - Коломойский и Боголюбов!Что неясно!
16.07.2020 00:03 Відповісти
+8
Твой бубочка - фигурант дела в Канцелярском суде штата Делавер , подельник Коломойского. Так шо суши сухари для своего бубочки, зеленый слизняк.
16.07.2020 03:00 Відповісти
хоть что то обнадеживающее...
15.07.2020 23:34 Відповісти
Цікаво , хто зробить такі лініі ?? Я так зрозумів, що ліній таких в Україні нема і Україна сама іх зробити неспроможна !!!))
15.07.2020 23:59 Відповісти
складне питання, може справді дешевше купити чим самому зробити там же купа специфічного нестандартного обладнання, автоматизація і т.і. хоча на аліекспресі пошукати може дешевше буде
16.07.2020 07:32 Відповісти
а хто ту компанію підсунув?
16.07.2020 09:01 Відповісти
Яскраве свідчення цьому - наразі не надто резонансна реалізація оперативної розробки українських контррозвідників, які цього тижня затримали в аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Ю. Бровченка. Слідчі СБУ підозрюють згаданого персонажа в тому, що спільно з директором Державного підприємства «Безпека України» Глазуновим та громадянином США Кіржневом він організував протиправну схему з метою зниження обороноздатності держави та зриву виконання державного оборонного замовлення України.
юююююююююююю
Щоправда, «громадянин США» сам по собі особа каламутна, як вода в річці Кальміус восени: уродженець РФ, ще далекого 2004 року затримувався співробітниками ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві та даванні забара російським чиновникам. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kontrrozvidka-proti-svinarchukiv-specsluzhba-na-stezhci-viyni-635184.html

юююююююююююююю
У травні 2018-го «Артем» заплатив постачальникові передоплату - $8,3 млн,

ююююююююююююююю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2019 р. № 700-р
Київ
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
16.07.2020 10:12 Відповісти
А если внимательно прочитать, то: "В мае 2018 г. "Артем" заплатил поставщику предоплату - $8.3 млн,....", " .....8,3 млн долл., полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом"
Т.е. просто вернули аванс, нет это конечно правильно и хорошо, но где штрафные санкции за срыв контракта?!!!!
16.07.2020 09:47 Відповісти
Корпуса - это гильзы?
показати весь коментар
Нет, это оболочка снаряда.
показати весь коментар
В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Об этом https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** сообщает Bihus.info, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3207954
15.07.2020 23:40 Відповісти
шахраї міжнародного масштабу,якщо американських ділків правосуддя вже наздогнало то,що буде з українськими,га?
показати весь коментар
Нічого не буде. Тому, що у нас всі спроби розібратися з нашими ділками- то "політичні переслідування". І сьогодні ті "професіонали" з команди Петра Олексійовича знову водять хороводи - до влади хочуть: дуже хочуть розбудувати Україну.
показати весь коментар
Порошенко - Гладковский - Бровченко. 2012 рік, Бровченко підлеглий петра. Ось вам і "патріоти".
показати весь коментар
как вы уже задрали, патриоты хреновы. Просрёте страну. Порох им не такой. В жопе останетесь
показати весь коментар
этот Грей Фокс - также бенина фирма
показати весь коментар
Если вдуматься, то идёт 7-й год агрессии рашки против Украины, реальная война.
Нет ни своего патронного завода, ни производства крупнокалиберных снарядов.
Одни разговоры, планы, а теперь суды, пересуды... а воз и ныне там - нет отечественных производств по выпуску патронов и снарядов.
Наверное нужна столетняя война, как между Англией и Францией в 15 веке, которая длилась с небольшими перерывами более 100 лет...
Глядишь, за 100 лет войны может и построят заводы по выпуску снарядов и патронов.
15.07.2020 23:44 Відповісти
Могут делать небольшие партии на Атеме вроде писали.Как пробные с возможностью увеличения но к сожалению и на них нет заказов.
Я думаю дешевле было закупать в той же Болгарии чем делать свои так и делала предыдущая власть и выходит правильно.Иначе бы щас дело завели за нерационально использования денег.Но новая власть выходит вообще ничего не закупают
Необходимо сделать заказ и закупать свои по максимуму и искать по другим направлениям
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=fjLQTCLymcA Америка, зброя, Коломойський: куди зникли $8 млн оборонзамовлення /// Наші Гроші №325 (2020.07.13)

Выиграть выиграли, а могли 2 года штамповать снаряды, прокладка свое дело сделала.
показати весь коментар
Так. Порошенко - Гладковский - Бровченко.
показати весь коментар
не...тут чья-то рыжая наглая морда просматривается...
показати весь коментар
бабушка *****
показати весь коментар
Три года потеряли и выиграли 8 миллионов . Что-то непохоже , что выиграли .
показати весь коментар
производства снарядов нет-поставки не налажены...нехорошим попахивает...фронт в случае обострения останется без боеприпасов...похоже на зраду...
показати весь коментар
То усьо виноват бубочка, к гадалке не ходи.
показати весь коментар
время "пакажет"...
показати весь коментар
Точно . Ему до президенства ещё год был , а он уже поставки срывал . Боялся , что не успеет .
показати весь коментар
Твой бубочка - фигурант дела в Канцелярском суде штата Делавер , подельник Коломойского. Так шо суши сухари для своего бубочки, зеленый слизняк.
показати весь коментар
Не выиграли, а вернули уплаченное авансом. Хотя по сути, пока даже и не вернули.
показати весь коментар
Хочеш увидеть банкет по поводу?
показати весь коментар
напоминает историю с лыжным инструктором...и видимо не зря пан Ко говорил о новом "варшавском договоре"...что-то уже знал видимо...но что-то пошло не так...
показати весь коментар
Мне очень интересно, кто эту компанию рекомендовал? ... ну не появилась-же она ниоткуда, кто-то привёл её в Украину ...
показати весь коментар
Батьки-засновники !!!)))
показати весь коментар
Послушайте, никто ее не рекомендовал. Она сама пришла и легко вписалась в нашу систему тотального надувательства и организованного воровства на армии. Международные мошенники издали видели, как легко и непринужденно, а самое главное-безопасно можно проворачивать такие дела при нашей власти. Слава Богу- бывшей.
показати весь коментар
это бенина фирма
показати весь коментар
Основатели и бенефициары GRAY FOX - Коломойский и Боголюбов!Что неясно!
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=fjLQTCLymcA
показати весь коментар
А где был прозорливый Петр???. Или ему опыта не хватало на 4 году президентства?
показати весь коментар
От так наш сизоносий гетьман і зробив нашу армію найсильнішою у Європі. А ви як думали? Хоча ні, забув, перед тим ще п'ять складів з ************ підірвав. От тоді нашій армії рівній у Європі і не стало...
показати весь коментар
пане-а Вільха та Нептун-то чия заслуга...?! і що ЗАРАЗ з виробництвом "Нептунів" відбуваеться...?!
показати весь коментар
Відбувається Зрада. Хоча чомусь думаю, що все добре буде. Така моя думка. А заслуга - це заслуга конструкторів цих ракет. І тих, хто їх робив і зараз робить. Не більше і не менше.
показати весь коментар
а пан Турчинов...?! він доклав великих зусиль...
показати весь коментар
До речі. На рахунок Турчинова не маю жодних застережень. Хоч вже голосував би за нього на пост Президента. Але це моя особиста думка.
показати весь коментар
А я особисто до колишньої комси віри немаю !!)))
показати весь коментар
"На вкус і цвєт таваріщєй нєт". Я нікого не агітую.
показати весь коментар
а шо зробив зеля?
показати весь коментар
Та не ху не зробив!!))
показати весь коментар
між іншим-канадські снайперскі гвинтівки так і лежать на складах...на передову їх передавати не поспішають...а вже нова влада більше року...
показати весь коментар
зеля, где патронный завод
показати весь коментар
Немає потреби. Петро за п'ять років їми усю Україну забудував. Навіщо ще один?
показати весь коментар
ну нет так нет, че тогда вякали
показати весь коментар
Оббріхували Петруська святого кляті зелебобіки. А ті патронні заводи насправді вже в кожному місті стоять. Прямо біля кожного з магазинів "Рошен". Дякуємо Петру, постарався таки.
показати весь коментар
перевзулся - сиди и не воняй ) уже и патронный завод не так уж и нужен тебе, не требуешь уже ))
показати весь коментар
Та вас не зрозумієш. Навіщо вам ще стільки патронних заводів? Хіба Петро вам їм за п'ять років не набудував? "Яких вам ще, бл@ть, реформ не вистачає? "(С)
показати весь коментар
за тупыми шуточками хочешь прикрыть что зеле до патронного завода вообще дела нет, как и вам, потому что он вам нужен был для троллинга. а зеля до того что сделал порох вообще никогда не дочапать, порох из голі-босі одел армию, вооружил, начал восстанавливать протзводство вооружений, а зеля что для армии сделал за год? клистроны скомуниздил, и нормальное питание отменил
показати весь коментар
Одел, обул и вооружил ВСУ украинский народ как своими налогами, так и напрямую через волонтеров. А Петрусь со свинарчуками пять лет решал задачу как бы шо неприметно скомуниздить. Но дякулы могут продолжать ему бить поклоны и дальше. Что возьмешь с умалишенных сектантов...
показати весь коментар
щас налоги тоже идут, и шото для армии ниче не сделано за год, даже патронный завод... так что видимо одних налогов мало

и порох много чего решил от восстановления армии до поставок джавелинов, а что сделал бубочка для армии, ну скажи же несектант
показати весь коментар
Бубочка повернув наших моряків додому, поставки джавелінів (і не тільки) при ньому продовжуються. Дурні американці так і не второпали, що він кремльовський агент... І до речі. Може досить носитись з політичними трупаками, як кацапи з дідами на патику? ПЕС ще посмердить чотири роки у ВР, а потім про нього усі забудуть. Навіщо витягувати цей політичний непотріб зараз? Любите демонструвати брудну смердючу білизну?
показати весь коментар
давай обратимся к началу разговора - я спросил, зеля где патронный завод, и кто пришел с камментом про петро не подскажешь? что-то не забывается он у тебя, до сих пор пригорает...
показати весь коментар
Тема попередників улюбленна в українських політиканів !!))
показати весь коментар
у пороха заслуг фактических, которые можно пощупать вообще дофига. а что ему вменяют бобики - все время что он что-то там украл, то что даже зебики накопать не могут что... и кто тут сектант
показати весь коментар
Хто сектант? Ти і твої друзі дякули. Тобі все розжовувати?
показати весь коментар
відведення відбулося...тепер типу-"не стріляють"...а наші воїни гинуть ледь не щодня...і з цього приводу "хлавнакамандуючий" щось геть малослівний...і ніякого гнівного відео немає...а тільки-
"та сторона","незаконние вооруженние соединения"...це ДНО...!
показати весь коментар
"а вот Порошенко" - жалко блеет нам в очередной раз зебил, в ответ на очередной зашквар своего портативного кумирки...
показати весь коментар
а пан Зе виправить усі помилки "попередників"...як гадаєте...?!
показати весь коментар
В Україні тема попередників вічна !!!))))
показати весь коментар
А почему Зеля? На патронном заводике четко отпиарился еще Петя, но ему 5 лет не хватило. Он так упорно облагораживал армию и флот, что про патроны, вернее их отсуствии - забыл.
показати весь коментар
$8.3 млн. - это далеко не окончательная сумма должна быть. Хорошие юристы и оценщики должны поработать...
показати весь коментар
До дупи ті лями , Україні потрібні виробничи лініі !!)))
показати весь коментар
Хто побудує ці лінії безкоштовно ? Мабуть нема такого...
показати весь коментар
Ясна річ !!))
показати весь коментар
Це складне устаткування, навіть в СРСР замовляли подібне обладнання за кордоном (США,ФРН та т. ін.) !!!)))
показати весь коментар
Шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
ось такий момент-
https://uainfo.org/blognews/1594809927-ministr-oborony-umyshlenno-razoruzhaet-ukrainskuyu-armiyu.html
16.07.2020 00:47 Відповісти
громада...! до речі така інфа-
https://uainfo.org/blognews/1594837507--rosiyskiy-slid-v-***********-oborontsi-hto-mozhe-otrimati.html
16.07.2020 00:36 Відповісти
Хорошо но завод так и не построен. А это сейчас критически важно.
показати весь коментар
Завод,Артема, є, але виробничої лініі нема !!!))))
показати весь коментар
Скажите, как фирма "Рога и копыта" "Gray Fox", которая только на бумаге и не имеющая мощностей выиграла тендер в 2018 году и получила аванс?
Речь же идёт об Укроборонпроме - это государство в государстве. Даже Министр Обороны на них влиять не может. Выше только секретарь СНБО и президент.
И, вот, скажите, разве пастор не знал, кому деньги перечисляются?
показати весь коментар
Зарухалися виродки крадуни петрилі?Хотіли на ті самі схеми Глазунова Бровченка-ще й Беню приплели сраним Бігусом?А херка не огірка-ліпіть відмазки,типу The Board of Arbitrators of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce fully satisfied the claims of the Artyom State Aerospace Complex and decided to collect from the company Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) in favor of the plant an amount of $ 8.3 million received as an advance on contract, as well as reimburse all additional costs associated with the process " та повертайте гроші,бо there is no such legal entity, this is a fictitious name used by Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.-і 12.5 років тюряги замайорять комусь із попередників на горизонті.
показати весь коментар
Теперь ещё и на Сенченко нужно в суд подать за оговор Укроборонпрома.
Укроборонпром, входящие в него укрспеуэкспорт и Артем показывают все признаки выздоровления. Но есть товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые хотят все так, как было раньше- откаты, срывы поставок и тд. Нам не была поставлена линия для серийного производства крупнокалиберных патронов. Это больше, чем саботаж и мошенничество. Затягивается процесс так ожидаемого в Украине начала производства патронов. Необходимо помимо судебных исков параллельно выйти на надежных поставщиков.
показати весь коментар
Монтаж такої стандартної лінії місяц. В продажу як гімна по всьому світу. Які проблеми?
показати весь коментар
а почему вернули только аванс? а неустойку в таком же объеме? сговор 100%. время потратили, а вернули только аванс которым пользовались незаконно почти 2 года!
показати весь коментар
Вже забули як і чим бійці риють окопи в 3 тис/л? Як не могли передати нерастаможені автівки на фронт?
показати весь коментар
Пример элементарной, тупой схемы. БЕРЕМ 8.3 млн баксов, переводим их в гривну и ТУПО кладем их на два года на депозит под 12-15% годовых, через два года возвращаем, а дивиденды кладем себе в карман. Профит 2-2,5 млн баксов, для бедной евгейской бабушки Бени.
показати весь коментар
А что с тем придурком, заключившим договор? может грипп?, лучше каштан- предложение.
показати весь коментар
