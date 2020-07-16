Дві особи загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, - поліція Києва

Столичні правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на Старообухівській трасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, 15 липня близько третьої години дня до чергової частини столичного відділу надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota зіткнувся з Volkswagen, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій Toyota і пасажир Volkswagen загинули на місці, а водія останньої машини з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.

Верховна Рада 14 липня підтримала в першому читанні законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за водіння в нетверезому стані.