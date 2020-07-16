УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8217 відвідувачів онлайн
Новини
8 007 12

Дві особи загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, - поліція Києва

Дві особи загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, - поліція Києва

Столичні правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на Старообухівській трасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, 15 липня близько третьої години дня до чергової частини столичного відділу надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota зіткнувся з Volkswagen, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій Toyota і пасажир Volkswagen загинули на місці, а водія останньої машини з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

Дивіться також: За день до цього травичку курив. Я втомився, не спав. Випив грамів 200 горілки і ще сидр, - підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом Желепа. ВIДЕО

Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.

Верховна Рада 14 липня підтримала в першому читанні законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за водіння в нетверезому стані.

Автор: 

ДТП (4530) Київ (20047) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дороги заполнены оленями, которые не знают ПДД, пьют за рулём, не следят за техническим состоянием автомобиля и элементарно не уважают других участников дорожного движения.
показати весь коментар
16.07.2020 02:00 Відповісти
+2
тихий жах...на дорогах країни втрати більші ніж на фронті...ще одна війна...
показати весь коментар
16.07.2020 00:16 Відповісти
+2
штрафи тут явно вже не поможуть...срок та конфіскація авто...якщо винуватець був пяним чи перевищив швидкість в рази...
показати весь коментар
16.07.2020 00:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
21-00 три фуры из-за дтп полностью заблокировали заезд на Южный мост
показати весь коментар
16.07.2020 00:07 Відповісти
Нахера эти сводки на цензоре? Что по всей Украине только одно ДТП на старообуховской трассе? Может Цензор подрабатывает у сАбакова? Обычно такие новости разгоняются перед очередным повышением штрафов.
показати весь коментар
16.07.2020 00:09 Відповісти
штрафи тут явно вже не поможуть...срок та конфіскація авто...якщо винуватець був пяним чи перевищив швидкість в рази...
показати весь коментар
16.07.2020 00:19 Відповісти
А если трезвый был и не превышал - наградить и отпустить?
показати весь коментар
16.07.2020 10:47 Відповісти
тихий жах...на дорогах країни втрати більші ніж на фронті...ще одна війна...
показати весь коментар
16.07.2020 00:16 Відповісти
Таран на колесах.
показати весь коментар
16.07.2020 00:30 Відповісти
Дороги заполнены оленями, которые не знают ПДД, пьют за рулём, не следят за техническим состоянием автомобиля и элементарно не уважают других участников дорожного движения.
показати весь коментар
16.07.2020 02:00 Відповісти
Коротко та зрозіміло. Саме прикре те, що немає поваги водіїв. Оце друге лихо після п'янки.
показати весь коментар
16.07.2020 08:28 Відповісти
і до всього переліченого вони ще й довбодятли
показати весь коментар
16.07.2020 09:29 Відповісти
Больше того олени и с другой стороны,с мигалками. Когда в их присутствии( на постах) РЕГУЛЯРНО оленями нарушаются правила дорожного движения эти олени в погонах не проявляют интереса( а вдруг проблемы с автолюбителем) и интересуются в основном фурами,которые как раз в большинстве НЕ нарушают правила. Даже многие из этих оленей с мигалками сами не соблюдают правила, путешествуя дорогой( знают ли они их сами?) Как только появились камеры,скорость снизилась в два ,три раза. И олени в погонах ни к чему. СПРОС должен быть ,НЕОТВРАТИМОЕ наказание за деяние или бездействие. Для всех,без порешать. И все наладится. Украинцы же за границей соблюдают ПДД? Почему? Их что подменяют при пересечении границы?
показати весь коментар
16.07.2020 06:28 Відповісти
Влада боится поставить разделительный отбойник и положить лежачие полицейские на всех переходах. Бо там же слуги народу на лисапедах ЕЗДИЮТЬ.
показати весь коментар
16.07.2020 09:19 Відповісти
Пороблено ?
показати весь коментар
16.07.2020 10:58 Відповісти
 
 