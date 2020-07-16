З українських заручників Кремля Омерова, Гафарова і Дудки знущаються і не надають належну медичну допомогу, - Денісова
Адміністрації установ Федеральної служби виконання покарань РФ, де утримуються Енвер Омеров, Джеміль Гафаров і Володимир Дудка, чинять тиск на наших співгромадян, не забезпечуючи належну медичну допомогу і лікування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової.
Вона зазначила, що під час судового засідання 15 липня документи про стан здоров'я Гафарова, який має II групу інвалідності, надані стороною захисту, не були враховані судом при розгляді апеляційної скарги.
"Життя і здоров'я Джеміля під загрозою. Він потребує невідкладного проведення кваліфікованого медичного обстеження", - зазначила український омбудсмен.
Вона підкреслила, що ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.
"Кримський татарин Муслім Алієв відмовився голосувати під час всеросійського референдуму, бо не визнає себе громадянином Росії, проте адміністрація "ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" вважає інакше. За відмову українського політв'язня поміщено до камери без вікон з пліснявою, де неможливо вільно дихати. Так окупант розправляється з "незгодними"", - додала Уповноважений ВРУ з прав людини.
Денісова окремо зазначила, що судова олегія "Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Российской Федерации" відхилила клопотання Яшара Муедінова про надання йому перекладача та можливості висловлюватися в судовому засіданні рідною кримськотатарською мовою, що порушує положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, і статті 18, 59 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.
Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу і відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України, які незаконно утримуються країною-окупантом.
"Невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, зокрема забезпечити належні умови тримання та надання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також забезпечити право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - зазначила Денісова.
«Та сторона», Вова, это город, который я любила, но в который я не могу ступить ногой без риска для жизни.
«Та сторона» - это дом, который построила себе обычная семья работяг. Построила, чтобы просто жить. Калининский район, город Донецк, Украина.
«Та сторона» - это что-то очень близкое, до слез родное и то же время уже не моё. Отнятое.
«Та сторона» - это брошенные коты и собаки, которые никогда не увидят своих хозяев. Это снесённые куски девятиэтажек в Ясиноватой. Это дети Красногоровки, прожившие ШЕСТЬ, ****, месяцев в подвале.
«Та сторона» - это старики, которые не хотят уезжать и их дети, орущие до хрипа в телефон «Мама, я хочу, чтоб ты уехала!»
«Та сторона» - это когда половина твоей жизни испорчена, растоптана, уничтожена.
«Та сторона» - это убитые осколками или пропагандой друзья. Это истерзанные люди в подвалах Изоляции. Это МОРЕ слёз их близких.
«Та сторона» - это парень из Львова и парень из Донецка спина к спине в ДАПе, под круглосуточным шквалом огня. А потом ты забудешь поздравить с праздником тех, кто выжил в аду.
«Та сторона» - это противопехотные мины, которыми нашпиговали каждый квадратный метр нашей земли.
«Та сторона» - это могила матери моего мужа. Который сумел выйти из Дебальцево, но не может приехать к ней с цветами.
«Та сторона» - это когда здоровенный камуфлированный мужчина на с.м.Левобережная плачет в кулак от бессильной ярости. Потому что в Горловке умирает его мать, а он не может ни помочь ни проститься.
«Та сторона» - это моя родина. Это место, куда я хочу вернуться. Это улицы, которые очень нужно переименовать, и флаги на вокзале, которые просто необходимо поменять на жовто-блакитні. Тебе похер, я знаю, но не похер мне.
«Та сторона» - это земля, которая сочится кровью, если наступить покрепче. И мы вернём её, рано или поздно, навсегда стерев линию, разделяющую стороны.
А то, что ты, чмошник стрёмный, называешь «той стороной» - это российские оккупанты и их подельники. Убийцы, предатели, враги.
И если ты, чмошник стрёмный, за шесть лет не научился это артикулировать, то я тебя разочарую. Ты НЕ президент Украины. Ты бы мог им стать, если б сумел убить в себе малоросса, плебея самой низкой пробы. Но нет.
Рождённый ползать летает только если пнуть. И ты таки скоро полетишь. Полёт будет недолгим, но очень эффектным.