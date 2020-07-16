З українських заручників Кремля Омерова, Гафарова і Дудки знущаються і не надають належну медичну допомогу, - Денісова

Адміністрації установ Федеральної служби виконання покарань РФ, де утримуються Енвер Омеров, Джеміль Гафаров і Володимир Дудка, чинять тиск на наших співгромадян, не забезпечуючи належну медичну допомогу і лікування.

Вона зазначила, що під час судового засідання 15 липня документи про стан здоров'я Гафарова, який має II групу інвалідності, надані стороною захисту, не були враховані судом при розгляді апеляційної скарги.

"Життя і здоров'я Джеміля під загрозою. Він потребує невідкладного проведення кваліфікованого медичного обстеження", - зазначила український омбудсмен.

Вона підкреслила, що ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

"Кримський татарин Муслім Алієв відмовився голосувати під час всеросійського референдуму, бо не визнає себе громадянином Росії, проте адміністрація "ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" вважає інакше. За відмову українського політв'язня поміщено до камери без вікон з пліснявою, де неможливо вільно дихати. Так окупант розправляється з "незгодними"", - додала Уповноважений ВРУ з прав людини.

Денісова окремо зазначила, що судова олегія "Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Российской Федерации" відхилила клопотання Яшара Муедінова про надання йому перекладача та можливості висловлюватися в судовому засіданні рідною кримськотатарською мовою, що порушує положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, і статті 18, 59 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.

Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу і відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України, які незаконно утримуються країною-окупантом.

"Невідкладно звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, зокрема забезпечити належні умови тримання та надання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також забезпечити право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - зазначила Денісова.

