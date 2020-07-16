УКР
Держреєстратор незаконно продав землі в курортній зоні Херсонщини на 1,8 млн гривень, - кіберполіція

Правоохоронці викрили посадовця, який незаконно вивів з державної в комунальну власність землю в Херсонській області, а потім продав на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції.

Зазначається, що у держреєстратора був доступ до реєстру прав на нерухоме майно.

"Використовуючи службове становище, він несанкціоновано змінив інформацію і права на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області, загальною площею понад 80 га. Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності в комунальну та продав", - йдеться в повідомленні.

Завдані державі збитки оцінили в понад 1,8 мільйона гривень.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Фігуранту загрожує від 3 до 6 років в'язниці. Чиновнику оголосили про підозру, вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення від посади.

