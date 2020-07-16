Вбивство військового медика на Донбасі порушує мінські і нормандські домовленості, Росія має взяти на себе відповідальність, - ЄС
Обстріл військових медиків підконтрольними Росії найманцями - це порушення Мінських угод і домовленостей Нормандського саміту.
Про це йдеться в заяві, опублікованій представництвом Євросоюзу в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ескалація насильства на Донбасі, зокрема вбивство військового медика, порушення Мінських угод, домовленостей саміту в Нормандії і міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.
У представництві зазначили, що "всі сторони" мають виконувати зобов'язання.
Крім того, прессекретар представництва ЄС із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі в коментарі Радіо Свобода звернула увагу на те, що вбитий медик намагався евакуювати тіло загиблого військового.
"Необхідно продемонструвати максимальну стриманість, щоб деескалувати ситуацію і відновити повагу міжнародного гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні угруповання, які підтримує, і повністю виконає свої зобов'язання за мінськими угодами", - сказала Массралі.
Нагадаємо, 13 липня російські окупаційні війська в порушення всіх міжнародних і гуманітарних норм після даних гарантій щодо режиму тиші на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла загиблого командира взводу.. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один – бойове травмування.
Як повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, евакуаційну групу найманці РФ розстрілювали з трьох боків.
Тіла військового медика і бійця 35-ї бригади морської піхоти, які 13 липня потрапили в засідку найманців РФ під час евакуації загиблого українського воїна, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло воїна, якого повинні були евакуювати, найманці РФ забрали собі.
Все таки правду тут многие пишут, что Украина не ушла далеко от России. Там такое же отношение власти к своим солдатам.
А ви кажете Петя не говорив...
Ну а як же ! Але вони забувають, що на фоні Петра Зелепух виглядає дуже вже нікчемно.
Поясність це своєму зелепуху.
Щось ти пробельмотів, мабуть, ти і сам не зрозумів.
Так що обтікай: зобовязань обходити називати касапів окупантами і вбивцями Украна не брала!
Замість гнати на ***** та Мордор у всьому винен зекловун .
Юрий Бутусов на своей странице в Facebook:
«В марте 2006-го беларуский студент Николай Илин принял активное участие в мартовских акциях протеста в Минске. После массовых арестов оппозиции Илин попросил убежище в Украине, было отказано, выехал в Эстонию, стал гражданином этой страны. Николай владел английским, эстонским, беларуским, польским, русским, украинским языками, прошел обучение на курсах боевых медиков в 205-м учебном центре под руководством канадских инструкторов…»
Но, если предположить, что после ночной, неуспешной ДРГ, послали не медиков-волонтеров без оружия (о чем договаривались,), а представителей спецподразделения с оружием, то "те" неразобравшись начали стрелять.
эта Массрали такая же как и Зеленский - он тоже "демонстрирует сдержаность" и ожидает чего-то от россии.