Патрульна поліція виграла в суді першу справу про порушення швидкісного режиму, зафіксоване в авторежимі, - Білошицький
Департамент патрульної поліції виграв у суді першу справу про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі. Розглядав адміністративний позов про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення Деснянський районний суд Чернігова.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху.
Його оштрафували на 255 грн за те, що 24 червня 2020 року на вулиці Братиславській у Києві було зафіксовано перевищення встановленого обмеження швидкості руху на 24 км / год автомобілем Mercedes-Benz.
Позивач зазначив, що постанова необґрунтована і протиправна, адже він не перебував за кермом цього авто, оскільки є фізичною-особою-підприємцем і в межах своєї підприємницької діяльності займається регулярними пасажирськими перевезеннями по маршруту Чернігів-Київ-Чернігів. Згідно з подорожным листом, в той день за кермом був інший водій.
"Проте, позивач не врахував того, що згідно з КУпАП, щодо правопорушень, зафіксованих в автоматичному режимі за загальним правилом відповідальність наступає у власника т/з, а не у того, хто ним керував. Суд першої інстанції дійшов висновку, що оскільки позивач є власником транспортного засобу Mercedes-Benz, який не вибував з власності поза волі останнього та добровільно був переданий іншому водієві, та доведений факт перевищення встановленого обмеження швидкості, - відмовити позивачу в скасуванні постанови у справі про адміністративне правопорушення", - наголошується в повідомленні.
Також вказується, що можна офіційно зареєструвати належного користувача транспортного засобу, тоді штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, можуть відразу надходити водієві, який користується авто, а не власнику транспортного засобу.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
1. Возможность останавливать машину без оснований.
2. Обзор без понятых (читай - обыски в бардачке, багажнике ... так это так и прописано в законопроекте). Подкинут ли вам в бардачок наркоту, чтобы "заработать" на вас деньжат, гарантировать теперь никто не сможет.
3. Теперь вам надо будет отдавать документы и выходить из машины.
4. Помните гаишников, которые в кустах сидели с радарами? Поздравляю, теперь это возвращается. Знаков о радаре и любых маячков уже не надо.
https://buh.ligazakon.net/news/196790_verkhovnaya-rada-progolosovala-za-usilenie-otvetstvennosti-voditeley-obyski-avto-i-vozvrashchenie-radarov-skorosti
А у нас бухают и думают - никто меня не остановит!
(Текст выше бланка денежного перевода)
Напоминает анекдот:
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
Точно такую же схему, только наоборот используют разные конторы типа газовых поставщиков или других - находят крайних, когда терроризируют новых хозяев квартир за долги прежних хозяев. Обосновывая это тем, что долг на квартире. Договор заключает не квартира, а человек. Правонарушение совершает не машина, а человек.
Но тут задача не в установлении правосудия, а в сборе штрафов. Поэтому будут принуждать платить любого, кто окажется рядом.
Затем подавай в суд на того, кто нарушил.
Пора заменить круговую поруку круговой ответственностью Иначе мы правосудие не восстановим.