Патрульна поліція виграла в суді першу справу про порушення швидкісного режиму, зафіксоване в авторежимі, - Білошицький

Департамент патрульної поліції виграв у суді першу справу про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі. Розглядав адміністративний позов про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення Деснянський районний суд Чернігова.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху.

Його оштрафували на 255 грн за те, що 24 червня 2020 року на вулиці Братиславській у Києві було зафіксовано перевищення встановленого обмеження швидкості руху на 24 км / год автомобілем Mercedes-Benz.

Позивач зазначив, що постанова необґрунтована і протиправна, адже він не перебував за кермом цього авто, оскільки є фізичною-особою-підприємцем і в межах своєї підприємницької діяльності займається регулярними пасажирськими перевезеннями по маршруту Чернігів-Київ-Чернігів. Згідно з подорожным листом, в той день за кермом був інший водій.

"Проте, позивач не врахував того, що згідно з КУпАП, щодо правопорушень, зафіксованих в автоматичному режимі за загальним правилом відповідальність наступає у власника т/з, а не у того, хто ним керував. Суд першої інстанції дійшов висновку, що оскільки позивач є власником транспортного засобу Mercedes-Benz, який не вибував з власності поза волі останнього та добровільно був переданий іншому водієві, та доведений факт перевищення встановленого обмеження швидкості, - відмовити позивачу в скасуванні постанови у справі про адміністративне правопорушення", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що можна офіційно зареєструвати належного користувача транспортного засобу, тоді штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, можуть відразу надходити водієві, який користується авто, а не власнику транспортного засобу.