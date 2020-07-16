УКР
Патрульна поліція виграла в суді першу справу про порушення швидкісного режиму, зафіксоване в авторежимі, - Білошицький

Департамент патрульної поліції виграв у суді першу справу про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі. Розглядав адміністративний позов про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення Деснянський районний суд Чернігова.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху.

Його оштрафували на 255 грн за те, що 24 червня 2020 року на вулиці Братиславській у Києві було зафіксовано перевищення встановленого обмеження швидкості руху на 24 км / год автомобілем Mercedes-Benz.

Позивач зазначив, що постанова необґрунтована і протиправна, адже він не перебував за кермом цього авто, оскільки є фізичною-особою-підприємцем і в межах своєї підприємницької діяльності займається регулярними пасажирськими перевезеннями по маршруту Чернігів-Київ-Чернігів. Згідно з подорожным листом, в той день за кермом був інший водій.

"Проте, позивач не врахував того, що згідно з КУпАП, щодо правопорушень, зафіксованих в автоматичному режимі за загальним правилом відповідальність наступає у власника т/з, а не у того, хто ним керував. Суд першої інстанції дійшов висновку, що оскільки позивач є власником транспортного засобу Mercedes-Benz, який не вибував з власності поза волі останнього та добровільно був переданий іншому водієві, та доведений факт перевищення встановленого обмеження швидкості, - відмовити позивачу в скасуванні постанови у справі про адміністративне правопорушення", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що можна офіційно зареєструвати належного користувача транспортного засобу, тоді штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, можуть відразу надходити водієві, який користується авто, а не власнику транспортного засобу.

+17
Бред!!! Как можно привлечь к ответсвенности невиновного ?? Давайте за убийства и изнасилования привлекать владельцев помещений, где это совершено ?!!! Вот отличный повод привлечь главу МВС за изнасилование в Кагарлыке !!! 🤮
показати весь коментар
16.07.2020 01:54 Відповісти
+9
Тут трохи іньша ситуація.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
показати весь коментар
16.07.2020 02:00 Відповісти
+8
В Германии, если приходит "письмо счастья" там стоит разъяснение:
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
показати весь коментар
16.07.2020 02:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бред!!! Как можно привлечь к ответсвенности невиновного ?? Давайте за убийства и изнасилования привлекать владельцев помещений, где это совершено ?!!! Вот отличный повод привлечь главу МВС за изнасилование в Кагарлыке !!! 🤮
показати весь коментар
16.07.2020 01:54 Відповісти
Даже если водитель вдребезги пьян ?? Даже если крутой его крутой жжип зарегистрирован на 90 летней бабущке ? Отвечать-бабушке ??Тебе бабушку не жаль ?
показати весь коментар
16.07.2020 03:11 Відповісти
Логика на уровне пятиклассника. Штраф за привышение скорости - это административная ответственность. И пусть "бабушка" его оплатит. А дорожнотраспортное происшествие, повлекшее за собой смерти, будет рассматриваться, как криминал. И будет отвечать именно лицо, сидевшее за рулём. А бабушка, при желании, через суд может взыскать с "пьяного" свои 250 грн ..
показати весь коментар
16.07.2020 08:00 Відповісти
ти прочитай що мені написали, а потім за закон скажи, а вже потім про логіку, бо людей судять по тих Законах які є, а за логіку нікому не цікаво. Також не знаєте, коли і як адмінвідповідальність переходить в кримінальну, можливо і не чули про таке
показати весь коментар
16.07.2020 08:14 Відповісти
Недавно один водитель совета спрашивал, ему пришел штраф, но на фото совершенно другая машина и цвет другой, что с точки зрения логики ему делать ?Лигистьі советуют бегом штраф оплатить и забьіть,иначе другие вариантьі дороже вьіходят, ведь правильно ?
показати весь коментар
16.07.2020 08:21 Відповісти
Стопудово,Дмитрий.Ни бабульку любого крутька,ни дедеульку,ни мамочку,такую как у Дубинского не жаль.Ну не жаль хоть ты тресни,или тресните все боты вместе разом.
показати весь коментар
16.07.2020 10:24 Відповісти
Тут трохи іньша ситуація.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
показати весь коментар
16.07.2020 02:00 Відповісти
дядя,зброю передавати іншим ніззя, машину-зя. До вас прийде сусід, попросить сокиру, когось рубоне, кого притягувати ?
показати весь коментар
16.07.2020 02:59 Відповісти
В Германии, если приходит "письмо счастья" там стоит разъяснение:
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
показати весь коментар
16.07.2020 02:21 Відповісти
Это ещё мелочи.Вот где зеленые падлы беспредел творят-
1. Возможность останавливать машину без оснований.
2. Обзор без понятых (читай - обыски в бардачке, багажнике ... так это так и прописано в законопроекте). Подкинут ли вам в бардачок наркоту, чтобы "заработать" на вас деньжат, гарантировать теперь никто не сможет.
3. Теперь вам надо будет отдавать документы и выходить из машины.
4. Помните гаишников, которые в кустах сидели с радарами? Поздравляю, теперь это возвращается. Знаков о радаре и любых маячков уже не надо.
https://buh.ligazakon.net/news/196790_verkhovnaya-rada-progolosovala-za-usilenie-otvetstvennosti-voditeley-obyski-avto-i-vozvrashchenie-radarov-skorosti
показати весь коментар
16.07.2020 02:42 Відповісти
нда, при нормальній довірі до поліції може б і була користь від такого закону, а так - це відкриває шлях до зловживання, якщо вірно передано зміст законопроекту....
показати весь коментар
16.07.2020 06:34 Відповісти
Во всем мире останавливают просто подуть в драгер. Всех подряд.
А у нас бухают и думают - никто меня не остановит!
показати весь коментар
16.07.2020 13:24 Відповісти
На взад в УССР!навыбирали маладцы!
показати весь коментар
17.07.2020 00:27 Відповісти
Не подменяйте понятия. Есть административные правонарушения, а есть криминальные. Если владелец авто не в состоянии на уровне своего бизнеса удержать штраф с лица, которому он на договорных отношениях предоставил транспортное средство, то пусть обращается в суд. А суд будет рассматривать уже их разногласия.
показати весь коментар
16.07.2020 07:55 Відповісти
Бред у тебя в твоей больной голове "элит форсс".Сравнил автомобиль с помещением,механизм потенциальной опасности,который может ездить,как попало и где попало,давить людей пачками,с домами и квартирами,в которых живут люди.Может тогда и стволы свои владельцы могут раздавать налево и направо кому не попадя.Из них людей будут мочить отморозки или дебилы,такие как ты,а с владельца ствола взятки-гладки?Идиот,и такие же идиоты тебе лайканули.
показати весь коментар
16.07.2020 10:39 Відповісти
Можуть же суди виносити нормальні рішення коли бажають. Усе вірно, хай не "падають на дурачка" я не я - автівка не моя... твоє авто - твоя відповідальність - думай кому даєш бо авто у руках ідіотів стає знарядьдям вбивства.
показати весь коментар
16.07.2020 02:04 Відповісти
Вопрос в том ,что если я ,к примеру , дам коллеге по работе проехать на моем авто , например к клиенту , а потом мне придет штраф за его нарушение , то это нарушение моих прав как человека! Где механизм переадресации ! Если меня не было за рулем ,я платить не обязан! Фраза типа не давайте другим автомобиль не катит. Я дал проехать, он нарушил, и отказывается платить , а я обязан! Нет ! Любой суд по правам человека вам скажет , что если нет механизма привлечения к ответственности реально бывшего за рулем водителя , то все эти штрафы нарушают мои права! Если я дал кому то нож собирать грибы , а он зарезал в лесу кого то , то я тоже должен отвечать? А где презумпция невиновности?
показати весь коментар
16.07.2020 02:32 Відповісти
на Западе всё просто - заплатил штраф, а потом можешь себе разбираться с тем, кому ты там дал машину.
показати весь коментар
16.07.2020 02:36 Відповісти
суд своё уже сказал
показати весь коментар
16.07.2020 02:39 Відповісти
И правильно сказал кстати,что не очень часто у нас бывает.
показати весь коментар
16.07.2020 10:51 Відповісти
Чётко написано: если не вы были за рулём, впишите того кто был на обратной стороне.
(Текст выше бланка денежного перевода)
Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 400
показати весь коментар
16.07.2020 02:59 Відповісти
Классно!Я б сусіда, суку, вписав, нехай потім побігає по судах
показати весь коментар
16.07.2020 03:05 Відповісти
Якщо в термін 30 діб не надійдуть гроші, до вас, як власника, буде впроваджено процедуру щодо стягування. А це - додаткові витрати.
показати весь коментар
16.07.2020 03:13 Відповісти
Авто на юридичній особі, так що не колише аж ніяк, штрафи, перештрафи. Штрафи тільки для ф.осіб.
показати весь коментар
16.07.2020 03:22 Відповісти
В Німеччині надходять штрафи на адресу фірми, але сплачують ці штрафи працівникі, які користувалися автівками, з власної кишені. Кожна автівка має зошит - туда вписується, хто й коли взяв ключі, та коли повернув. Поліція може перевірити запис в цьому зошиті при контролі. Це буде дурним тоном, якщо шеф сплатить за працівника...
показати весь коментар
16.07.2020 04:23 Відповісти
Я за Україну пишу, німькеньщина мене мало хвилює, бо я там не живу.У нас фірми не платять штрафи,і їм штрафи не приходять, бо і так держбюджет підтримують.Камери були поставлені на такі місця , де вони можуть трошки підзаробити грошей в бюджет, а не на проблемні чи високоаварійні ,ну всі ж хочуть грошиків ?
показати весь коментар
16.07.2020 05:14 Відповісти
Подтверждаю. Попал на штраф (пересек сплошную). Фирма заплатила, но с меня высчитали все до цента.
показати весь коментар
16.07.2020 07:59 Відповісти
А за работу бухгалтера фирмьі, а за канцелярию, а за банковское обслуживание ? А за кредитование ? Все бесплатно ??
показати весь коментар
16.07.2020 08:25 Відповісти
имею на фирме 4 авто . если приходит штраф , платит водитель . я могу тоже заплатить с фирмы но тогда надо добавить % налога как с зарплаты.
показати весь коментар
16.07.2020 09:01 Відповісти
Вячеслав,Вы что совсем или не множко.На ноже,которым совершено убийство пальчики Ваши будут,это же улика,и стопудовые проблемы для Вас.А если не найдут отпечатков пальцев того,кому Вы нож передали или подарили,то усе,пипец,срок Вам обеспечен.Потом в суде будете "рассказывать",что я не я,и хата не моя.Ножь со следами крови жертвы,и Вашими пальчиками-это стопудовая улика.Потом на адвокатов,которые смогут Вас отмазать и авто,и дом придется продать.И то не факт,что отмажут.
показати весь коментар
16.07.2020 10:47 Відповісти
Снова хитрожопые лётчики считают себя самыми умными?
показати весь коментар
16.07.2020 02:35 Відповісти
https://thepage.ua/news/femida-lya-komediya-kak-ne-platit-shtrafy-i-osporit-pisma-schastya Фемида ля комедия: как не платить штрафы и оспорить «письма счастья»
показати весь коментар
16.07.2020 03:45 Відповісти
Нормально ці маршрутчики заробляють, якщо демон не пожалів грошей на позовну заяву, хоча та дорожче буде за штраф.
показати весь коментар
16.07.2020 04:29 Відповісти
повезло дуже тим, які раніше продали своє авто по довіреності....листи щастя будуть приходити колишнім володарям.....
показати весь коментар
16.07.2020 06:25 Відповісти
Повезло чи не повезло - питання риторичне. Знайомому мого сина прийшов штраф за порушення ПДР з Ізмаїла де ні він ні його авто жодного разу в житті не було а сам власник навіть не знав де той Ізмаїл знаходиться. Почав виясняти - виявилось що якимось чином там така сама марка автомобіля "живе" собі спокійно з такими самими номерними знаками як в нього. Чим закінчилась історія не знаю але проблем людина мала багато. Люди кажуть що це далеко не поодинокий випадок - от що з цим робити???
показати весь коментар
16.07.2020 08:26 Відповісти
Піде зніме з обліку, після першого ж штрафу, і кому повезло ???
показати весь коментар
16.07.2020 08:27 Відповісти
"Его оштрафовали на 255 грн " - але ж дрібязковий (мєлочний) підприємець, за день він прокурює і випиває кави, пива чи ще чогось на більші гроші. Та недоплати тому шоферу що в час порушення працював і питання закрите. Напевне власник "четирех ларьков" коли в нього є час на судові копійчані справи. З моєї практики тільки одиниці щось оскаржували чи ходили на суди = коли була загроза позбавлення прав.
показати весь коментар
16.07.2020 08:20 Відповісти
Кривосудие... Обсудить невиновного человека.
Напоминает анекдот:
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
показати весь коментар
16.07.2020 08:47 Відповісти
Нормальная страна - законы написаны так,что невиновный должен наказываться без разбирательств,а судьишки этому способствуют,что бы не лишиться своего хорошего,взяточного места.
показати весь коментар
16.07.2020 09:09 Відповісти
Абсолютно импотентное решение. Нашли крайнего. Ответственность должен нести тот, кто совершил правонарушение. Какая разница кто владелец. Давайте создателя судить будем, это же он передал машину владельцу. Подмена понятий.

Точно такую же схему, только наоборот используют разные конторы типа газовых поставщиков или других - находят крайних, когда терроризируют новых хозяев квартир за долги прежних хозяев. Обосновывая это тем, что долг на квартире. Договор заключает не квартира, а человек. Правонарушение совершает не машина, а человек.

Но тут задача не в установлении правосудия, а в сборе штрафов. Поэтому будут принуждать платить любого, кто окажется рядом.
показати весь коментар
16.07.2020 09:11 Відповісти
тут задача найти того, кто оплатит, а остального подогнать под видимость
показати весь коментар
16.07.2020 09:40 Відповісти
Всё правильно, доверил - плати.
Затем подавай в суд на того, кто нарушил.
Пора заменить круговую поруку круговой ответственностью Иначе мы правосудие не восстановим.
показати весь коментар
16.07.2020 11:03 Відповісти
Це суд першої інстанціі,безперечно куплений копами і задавлений...В апеляціі то легко відіб"ють,бо відповідати повинен винний,а не той,якого легше знайти...А якщо хтось в цього судді вкраде машину і на ній зіб"є котрогось родича цього судді?..Що тоді суддя заспіває?..Власника буде шукати?..Так він сам власник...
показати весь коментар
16.07.2020 13:38 Відповісти
 
 