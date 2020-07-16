УКР
Новини
Хакери зламали акаунти Байдена, Обами, Маска, Гейтса і кількох інших відомих людей. Twitter працює з обмеженнями

Соціальна мережа Twitter продовжує працювати з обмеженнями після того, як акаунти кількох відомих людей були зламані, імовірно, з метою здійснення кібершахрайства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, опублікованому службою підтримки Twitter.

"Ми продовжуємо обмежувати можливість писати повідомлення, змінювати пароль і деякі інші функції облікового запису, поки ми вивчаємо ситуацію. Дякуємо за ваше терпіння", - сказано в повідомленні.

Раніше соцмережа заявила, що їй відомо про те, що сталося, і її співробітники розбираються з ситуацією.

"Нам відомо про інцидент з безпекою, що торкнулася акаунтів у Twitter. Ми розслідуємо і вживаємо заходів, щоб виправити це", - написала служба технічної підтримки.

Кілька відомих акаунтів Twitter, в тому числі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, колишнього президента Барака Обами, генерального директора Tesla Ілона Маска і співзасновника Microsoft Білла Гейтса, розмістили в середу аналогічні твіти з проханням пожертвувати біткоїни, обіцяючи повернути їх в подвійному розмірі через пів години.

Всі повідомлення включали адресу одного і того ж біткоїн-гаманця, в який за останні кілька годин було вкладено $ 12 тис. Неясно, чи надійшли ці гроші від нічого не підозрюють користувачів або від самих шахраїв.

Очевидна афера також привернула увагу ФБР.

"Нам відомо про сьогоднішній інцидент з безпекою, пов'язаний з декількома акаунтами в Twitter, що належать високопоставленим особам", - йдеться в заяві про відділення ФБР у Сан-Франциско.

"Ми радимо громадськості не ставати жертвою цієї афери, відправляючи криптовалюту або гроші в зв'язку з цим інцидентом", - додали в ФБР.

Передбачається, що ця кібератака є найбільшою в історії системи безпеки Twitter.

