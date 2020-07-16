Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь в бік позицій українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Талаківки, окрім гранатометів та кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру. В районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських воїнів з гранатометів та кулеметів.

Проявляли загарбники свою вогневу активність і поруч з Новолуганським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти задіяли озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети.

Також факти використання противником озброєння забороненого Мінськими домовленостями виявлено неподалік Оріхового та Новотошківського. На цих ділянках фронту збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність. За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.

"Також, минулої доби збройні формування Російської Федерації вчергове застосували вогневі засоби ураження по українському населеному пункту. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. У подальшому міну утилізують підрозділи ДСНС України", - сказано в повідомленні.

Також читайте: У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу

У штабі зазначили, що за минулу добу втрат серед українських захисників Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

"З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.







