Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський"

Росія вже тривалий час реалізує масштабну програму інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей до свого складу і зараз наближається до поворотного моменту, коли буде вибирати один з двох основних сценаріїв для цих територій - "абхазький" або "карабаський".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко, який виступив як основний доповідач від України під час спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної Ради ОБСЄ в середу.

"Тим часом, Росія реалізовує масштабну програму інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до складу Російської Федерації. Насправді ми наближаємось до поворотного моменту, коли Росія обиратиме один із двох основних сценаріїв. Або "абхазький", коли ці нелегальні формування можуть бути офіційно визнані, або ж як у Нагірному Карабасі, де бойові дії низької інтенсивності тривають вже понад 30 років", - заявив він.

Литвиненко звернув увагу на масову видачу Росією паспортів жителям ОРДЛО та впровадження російської правової та економічної системи на цих територіях.

"Можна сказати, що упродовж останніх 6 років Росія здійснювала масштабні підривні дії проти України, тим самим руйнуючи основи європейської безпеки та створюючи загрозу миру та стабільності на континенті", - заявив Литвиненко.

Виступаючи на присвяченому гібридним загрозам засіданні, директор НІСД також поінформував присутніх про три цілі гібридної війни РФ проти України.

"Аналіз основних стратегічних документів РФ, насамперед стратегічного курсу РФ щодо країн-учасниць СНД, затверджених указом президента РФ Бориса Єльцина в 1995 р., Стратегії національної безпеки 2015 року, Концепції зовнішньої політики РФ від 2016 р., виступи президента РФ Путіна та інших лідерів РФ дозволяють виділити три основні цілі російської гібридної війни проти України: не допускати вступу України до НАТО та ЄС, утримати Україну в буферній зоні між Росією та Заходом та відновити та посилити російський вплив в Україні", - заявив він.

Литвиненко наголосив, що Росія у лютому-березні 2014 року вчинила прямий та відвертий акт збройної агресії проти України, незаконно окупувавши територію українського Криму та міста Севастополь. Пізніше, у березні-квітні 2014 року, росіяни розпочали проксі-війну на Донбасі. "Основною метою цих військових дій може бути задача з дестабілізації України та знищення її стійкості та опору іноземним впливам. Слід підкреслити, що заходи, які вживаються, є довгостроковими", - заявив він.

Надалі РФ застосовувала усі можливі засоби для досягнення своєї мети у політичній, військовій, економічній, інформаційній та інших сферах.

Зокрема, директор НІСД звернув увагу присутніх на скоординовані російські зусилля зі здійснення прямого та опосередкованого дипломатичного тиску на Україну, підтримку проросійських політичних груп в Україні, використання в якості зброї окремих організацій УПЦ, а також використання класичних інструментів спецслужб та формуванні різних підривних груп на території України.

Поруч з цим, росіяни використовують будь-яку наявну можливість вести підривну пропаганду проти України – на телебаченні, в Інтернеті, соцмережах, активно створюючи фейкові новини. Паралельно з цим активно використовуються засоби кібервійни – хакери ФСБ та Генштабу ЗС РФ (як наприклад, в/ч 26165) атакують критичну інфраструктуру та запускають руйнівні віруси, як Petya та NonPetya.

При цьому, окупувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі, Росія також завдала сильного удару українській економіці.

"Варто зазначити, що через жорстку позицію Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки та введення санкцій проти Росії, політика РФ була значно трансформована, а військовий інструмент став менш активно використовуватися. Однак Росія продовжує війну на виснаження, як економічно, так і психологічно", - підкреслив Литвиненко.

Він вказав на те, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, у тому числі створюючи наступальне угрупування військ, яке може бути використано проти України, але також у гіпотетичній війні з блоком НАТО. При цьому, окупований Крим використовується як логістична база для російських операцій на Близькому Сході та на Балканах.

+32
Для того, чтобы ********* не выбирала сценарии на Донбассе, Украиной должен управлять президент с яйцами, а не квартальный петух, который боится назвать ********* - оккупантом.
16.07.2020 08:06 Відповісти
+19
тут варианта 2: или цивилизованные страны все же наконец-то объединятся в вопросе паРашы и задавят эту недоимперию санкциями, или паРаша, почувствовав свое вяличие и безнаказанность в полный рост, все же развяжет полномасштабную войну, с Украиной в виде плацдарма для дальнейшего противостояния с НАТО.
16.07.2020 08:14 Відповісти
+14
Россия продолжает войну/ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./Как закончить: Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
16.07.2020 08:05 Відповісти
Всё это бла-бла-бпа, а вот титан и сырьё для его производства - это соасем иная статья.
16.07.2020 07:51 Відповісти
16.07.2020 08:34 Відповісти
россия выбрала хабаровск.хабаровск назвал россию вором.продолжение будет
16.07.2020 07:59 Відповісти
Россия продолжает войну/ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./Как закончить: Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
16.07.2020 08:05 Відповісти
переведуть в площину внутрішнього конфлвкту, типа підарашка ніпрічьом, і взасос з х..лом цілуватись будуть, мир в очах бачити, і концерти 95 квартала по всій підараші.
16.07.2020 10:21 Відповісти
Например кто?
16.07.2020 09:24 Відповісти
Російський шпигун Пєця
16.07.2020 10:07 Відповісти
а тюлька, що там про це говорила?
16.07.2020 10:26 Відповісти
На вся Украину не найдется никого кроме клоуна?
16.07.2020 10:53 Відповісти
Более чем уверен, что при таких раскладах Вам лично не составит труда озвучить кандидатуру. Ну чтобы сравнить можно было с клоуном. А то как-то все обезличено.
16.07.2020 11:02 Відповісти
Возьми список кандидатов с прошлых выборов, и вычеркни из 30 кандидатов, Зеленского, Шария, Бойка, и прочую кацапскую мразоту, лакеев нет, и можно любого выбирать. Порошенко, Гриценко, Кошулинский, Безсмертный, Смешко, да хоть Балашова или Тимошенко, но не было бы такого позора на весь мир. Но у дебилов своя логика...
16.07.2020 11:12 Відповісти
За остальных говорить не буду - не знаю их потенциал ибо не видел в деле. А относительно Порошенко очень даже могу сказать, что данная ситуация, которая в данном вопросе сложилась это прямой результат его действий. Не Порошенко ли привел сначала к первому, а затем и ко второму Минску? Не его ли группа вела все эти годы переговоры? Посему очень даже странно, что Вы его поставили на первое место в своем списке. Клоун как раз и вынужден разгребать (не уверен способен ли) как раз наследие Петра.
16.07.2020 11:18 Відповісти
Клоун разгребет, не сомневайтесь, я вижу вы его видели в деле, за пианино? Прикинь если бы он оказался презом в 2014 м., вместо Пети, вот бы сейчас счастье было. Для кремлядей.
16.07.2020 11:32 Відповісти
Ну вообще-то история не терпит сослагательного наклонения - если бы да кабы. Все стало как стало. Каждый находится в свое время и в своем временном отрезке. Неблагодарное дело ванговать. Посему в следствии действий Порошенко за 5 лет и имеют кремляди возможность выбирать "абхазский" или "карабахский" сценарий. Так что свое счастье кремляди уже имеют. Только не благодаря клоуну.
16.07.2020 11:48 Відповісти
Тебе осталось вспомнить про Вальцмана, Лолиту, Свинарчуков и торговлю на крови, и будет весь набор. Но там ведь было тридцать кандидатов, а ты быстро сполз на Петю. Я лично за Кошулинского голосовал, а за Петю только во втором туре, не люблю паяцев, мерзость это.
16.07.2020 12:00 Відповісти
Тебе осталось вспомнить про Вальцмана, Лолиту, Свинарчуков и торговлю на крови, и будет весь набор.

Мне это ни к чему вспоминать. Я вспоминаю только то что относится к предмету обсуждения. Я даже больше скажу та ситуация что сейчас сложилась есть результат прямых действий Петра. Но скорее всего думаю далеко не его желания. По крайней мере не только его. Наши партнеры тоже скорее всего приложили руку к тому, чтобы мы сели за стол переговоров с террористами. И сейчас любой, кто бы ни был президентом (даже Ваш Кошулинский) будет вынужден согласовывать свои действия в этом вопросе с ними. На мой взгляд глупо рассчитывать, что если бы на месте Зеленского был кто-то другой, то ситуация радикально была бы иной. Идет большая геополитическая игра. И мы в этой игре к сожалению не субъект, а объект геополитики ИМХО.
16.07.2020 12:10 Відповісти
Да ясно все с тобой, ватан, не утруждайся. При Пете Украина впервые отбилась от кацапов за 350 лет, это факт, и мова, и томос, это останется. И он был и остается субьектом Мировой политики, факт, а ЗЕля обьект, это тоже факт, членограй. Я не его фанат Пороха , но как у гнид кацапских полыхает от Пети мне нравится...
16.07.2020 12:18 Відповісти
Угу. Особенно мова и томос. Я смотрю ты активно пользуешься и тем и другим.
17.07.2020 11:19 Відповісти
армения и азербайджан воюют уже 30 лет.россия не виновата.нагорный карабах это россия,приднестрое-2,или абхазия,а хотите ю.осетия.крым и часть донбасса тоже россия.
россияне.зачем вам столько дерьма,своего мало?
16.07.2020 08:10 Відповісти
Видать что мало. В дерьме сидят и туда же других тянут. Менталитет такой.
16.07.2020 09:26 Відповісти
Чего ради объединятся?
Ради страны, где во время войны 73% выбрали провражеского кандидата?!)))
Сколько раз ты готов спасать суицидника?
16.07.2020 08:22 Відповісти
ради себя объединится, ради своего спокойствия и безопасности в будущем, которое может не наступить благодаря паРаше. ясно же, что не ради тебеподобных.
16.07.2020 08:28 Відповісти
Они и так спокойны. Могут быть только обеспокоены событиями "далеко".
Мне подобных не напугаешь.
16.07.2020 10:53 Відповісти
естественно, не испугаешь. ведь чтобы испугаться нужно наличие мыслительного процесса, а тот кто думать не умеет, соответственно и пугаться не может просто физически.
16.07.2020 14:03 Відповісти
Это как раз именно то решение, от которого уже не важно кто у руля Украины.
Если Запад серьезно возьмется за Уйлостан и составит план на усиление каждые полгода санкций, пока рашисты не уберутся из Украины, то все закончится быстро и без крови.
16.07.2020 10:21 Відповісти
не мешай Ылите выпячивать своя вЯликую Ылитность
зы наличие ума в случае особо-Ылитной Ылитности вообще не обязательно, даже вредно.
16.07.2020 14:00 Відповісти
моль - людина з "подворотні", з якої його витяг срср, тому немає меж його алчності і жаги влади, породжених усвідомленням позареальної випадковості власного зліту.
16.07.2020 08:14 Відповісти
в норникеле очередная катастрофа.страна-катастрофа катится в пропасть.не будем ей мешать.
16.07.2020 08:17 Відповісти
Лишний раз не помешает напомнить об этом Еврочиновникам. Хотя вряд ли толк будет
16.07.2020 08:20 Відповісти
Ага, еврочиновник плохой, а наш нарИд мудр!))
16.07.2020 08:23 Відповісти
По большому счёту на Донбассе идёт война между Россией и Западом в целом.
Западу не нужна сильная и процветающая Украина. Западу нужна в Украине настолько хреновая ситуация, что бы мы валили толпами как остарбайтеры (работники с востока) на рабские работы где местные работать не хотят. И Россию тоже Западу полезно придавить что бы не бухтела сильно но в то же время не добивать её окончательно.

При небольшом желании Запада война на Бамбассе прекратилась бы еще в 14 году.
Россия это всего лишь доберман, который схватил пастью ежа (Украину) и теперь не знает что с ним делать.
А охотники стоят в стороне и наблюдают.
16.07.2020 08:23 Відповісти
Дурне як сало без хліба...
Це ж треба обвинувати захід в злочинах фуйла !!!
16.07.2020 08:55 Відповісти
Рашистский подлый подонок,оправдывающий кровавую бойню ,развязанную путлером и ко. ,будешь очень сильно страдать от болезни нехорошей ,все 30 сребреников и имущество уйдут на врачей и аптеки ,время пошло негодяй ....
16.07.2020 10:39 Відповісти
Запад вообще ведёт непонятную политику. Покупают у рашки газ таким образом дают ей бабосы, рашка на эти бабосы воюет с Украиной. Таким образом Европа становится спонсором агрессора, попутно снабжая Украину оружием.
На что это похоже?
На действия Америки во вторую мировую.
Напомню хронологию:
Германия и СССР были союзники, РФ и Украина тоже.
Германия и СССР имели общую границу, РФ и Украина тоже.
Западная демократия в целом контактировала с Германией и СССР, с РФ и Украиной тоже.
Америка вела политику лёгкой помощи СССР и невмешательства в активную войну, с РФ и Украиной тоже.
Это война на измор и Запад наблюдает как мы истощаемся в этом противостоянии.
Может Запад надавить на РФ по настоящему??? Может но не жмёт.
Запад может помочь Украине по настоящему? Может но не помогает.
Точка.
18.07.2020 13:25 Відповісти
Нам должно быть насрать какой выбор они сделают, наша задача, чтобы цена, за любой из этих вариантов, стала для ********* неподъемной
16.07.2020 08:23 Відповісти
Для банановых республик характерно, что за них решают их территориальное устройство. Особенно если забрали ядерное оружие за бусики и зеркальца.
16.07.2020 08:25 Відповісти
Надеюсь ты про свою ***** империю не забыл?
16.07.2020 10:29 Відповісти
Да ты,рашкотварь,никак не угомонишься
16.07.2020 10:40 Відповісти
сша северный и турецкий потоки включили в список санцкий конгресса от 2017 года.теперь россия в капкане.
16.07.2020 08:28 Відповісти
Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн. м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії Смартленд Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 3816

Після торгів шампанським смакував сам Міхо-реформатор !!!
16.07.2020 08:31 Відповісти
Победитель аукциона - ООО "Смартленд". Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Виды деятельности ООО "Смартленд": основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие:складское хозяйствоУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контрактаДеятельность в сфере праваКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО "АЙС ТАУН" (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9300000 грн).
Конечный бенефициар - ООО "АЙС ТАУН", учредитель - Игунин Алексей Александрович.
Основной вид деятельности ООО "АЙС ТАУН" - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
16.07.2020 08:34 Відповісти
І власник с пакетом АТБ крокує.
16.07.2020 09:40 Відповісти
зато Зеленский не ворует ! (?)
16.07.2020 13:29 Відповісти
турция и украина будут производить беспилотники совместно.турция покажет россии кузькину мать не только в сирии и ливии.
16.07.2020 08:34 Відповісти
Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 5182
16.07.2020 08:42 Відповісти
30 років! Ніби і зрілий вік, а на "приколи" тягне. НЕвже ще 40 років треба?
16.07.2020 09:31 Відповісти
Украина забыла большой и толстый на Донбасс, а РФ не забила. Поэтому не стоит удивляться.
16.07.2020 08:50 Відповісти
А ви порівняйте Донбас при Україні з нинішнім, на який не забіла роіська.
Пустку та руїни бачите?
16.07.2020 08:54 Відповісти
Та не може бути!!! Невже не бачите "розквіт" після "біндьорівців". Там немає відбою від переселенців з глибинок Раші і Бурятії.
16.07.2020 09:36 Відповісти
Донбас ніколи не був нічого вартий. Це геморой. Він таким був при розвалі Совку, він таким був за України, а тепер так взагалі, не має про що говорити. Ніяка інфраструктура, промисловість чи природні ресурси не здатні зневірювати той менталітет. То кончені (в переважній більшості) люди. Там потрібно було заповідник створити, і він фактично зараз існую. Якби кацапи перекрили кордон із того боку, там слід би досліди проводити, по причинам та ступеням деградації людини та суспільства.
16.07.2020 10:35 Відповісти
Украинский сценарий видимо уже не рассматривают.
16.07.2020 09:53 Відповісти
До виборів у США, кацапи мають розглянути питання не ОРДЛО а України в цілому. І варіантів у них на розгляді тільки два. Або Зеля дає гарантії виконання того, що наобіцяв у Парижі та Омані (вода до Криму, кроки на зняття із РФ санкцій, вибори у ОРДЛО під контролем РФ і фактичне повернення України під повний контроль) або буде застосовано повномаштабне військове втручання.
Вітаю вас, 73%, ви зробили це разом. Удачі вам в окопах, під командування кловуна, якщо він звісно вас не здать гуртом без війни.
16.07.2020 10:32 Відповісти
https://picua.org/image/50WVSf
Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 5398
16.07.2020 11:16 Відповісти
16.07.2020 13:30 Відповісти
а карабаський - це який? від Карабаса-Барабаса з Буратіно?
16.07.2020 11:39 Відповісти
Абхазский-- ввод российских сил под вівеской Миротворцев по просьбе ДЛНР.
Карабахский -- продолжение войні между Баку и Ериваном,
с поддержкой Еревана.
16.07.2020 12:04 Відповісти
 
 