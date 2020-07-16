УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 142 18

У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 234,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,6 млн.

Станом на ранок 16 липня у світі зареєстрували 234 337 заражень COVID-19 за добу, понад 13,6 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 13 696 738 випадків інфікування і 586 885 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 140 140 (+ 997 за добу), хворих - 3 616 747 (+ 71 670 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​1 970 909 інфікованих (+ 39 705 за добу) і 75 523 (+ 1 261 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 970 169 осіб (+ 32 682 за добу), кількість смертей - 24 929 (+ 614 за добу).

Також читайте: Шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Росії 746 369 хворих (+ 6 422 за добу) і 11 770 летальних випадків (+ 156 за добу).

У Перу кількість інфікованих вже досягла 337 724 осіб (+3 857 за добу), кількість смертей - 12 417 (+ 188 за добу).

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
А, ну тогда пойду скажу жене (районная больница, забор крови), что бы не напрягалась. Диванный инфекционист сказал, что *вы всё врёте, его нет*.
показати весь коментар
16.07.2020 08:46 Відповісти
+3
какая на фиг пандемия?ЭТо всё выдумки не бедных людей этого Мира,знать бы истинную причину зачем раздули из орви такую большую проблему как коронавирус,все болезни связанные с лёгкими человека приписываются как коронавирус.Нету никакого коронавируса.
показати весь коментар
16.07.2020 08:12 Відповісти
+3
Давай за Беларусь эти же антиковедисты должны ужео помощи вопить, просить все страны отгородится от бацька ан нет все у них и чемпионат и праздники , школы работают. А секта как бы забыла о них. С чего бы это? И Туркмения и десятки других стран плевали хотели на вашу проплаченую брехню. Будет еще нюрберг на вас не сомневайтесь уроды.
показати весь коментар
16.07.2020 09:26 Відповісти
В Украине и мире пандемия короновируса, а квартальные дебилы уже раздеребанили фонд борьбы с недугом.
показати весь коментар
16.07.2020 08:10 Відповісти
какая на фиг пандемия?ЭТо всё выдумки не бедных людей этого Мира,знать бы истинную причину зачем раздули из орви такую большую проблему как коронавирус,все болезни связанные с лёгкими человека приписываются как коронавирус.Нету никакого коронавируса.
показати весь коментар
16.07.2020 08:12 Відповісти
А, ну тогда пойду скажу жене (районная больница, забор крови), что бы не напрягалась. Диванный инфекционист сказал, что *вы всё врёте, его нет*.
показати весь коментар
16.07.2020 08:46 Відповісти
Мало того это говорят эксперты во всем мире, что это все афера. Остались только проплаченые сми и псевдоэксперты которые продолжают политику инфодемии. Даже сейчас они молчать что количество смертей стало меньше и продолжают акцентировать внимание типо на инфецированых но не уточняют что это почти все безсимптомные и увеличели количество тестов. Это афера и не более
показати весь коментар
16.07.2020 10:46 Відповісти
Заврались https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/comments/#comments 1 16.07.2020, 12:59 5,895У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 234,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,6 млн. - Цензор.НЕТ 1608ФОТО: MOSCOW NEWS AGENCY (REUTERS)
А может все на самом деле проще?

Российские чиновники настолько заигрались статистикой по ковиду, что вообще «потеряли берега». И от того, что они заявляют - не знаешь смеяться или плакать, пишет Telegram-канал https://t.me/SerpomPo/6526 «СерпомПО» .

Российские чиновники настолько заигрались статистикой по ковиду, что вообще «потеряли берега». И от того, что они заявляют - не знаешь смеяться или плакать, пишет Telegram-канал https://t.me/SerpomPo/6526 «СерпомПО» .
Глава Роспотребнадзора Попова (на ) на заседании оперштаба по ковиду, 15 июля 2020:
«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%».
Это очень странная цифра. Даже в Москве - лидере в стране по заболеваемости к-вирусом в стране - иммунитет обнаружен у 21,7% горожан.
Значит эпидемия ударила по другим регионам страны еще сильнее? И это прошло незамеченным, в отличие от Москвы? Как такое возможно?
А вот другое заявление Поповой: самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет - 42% от числа обследованных, 38% - у детей от семи до 13 лет.
Это значит, что почти половина российских детей переболела ковидом? И ясли и детские сады стали настоящим рассадником болезни, из них дети тащили болезнь домой и заражали родителей? Что за чудовищное разгильдяйство в дошкольной системе образования и начальной школе? Кто за это должен ответить?
А может все на самом деле проще? Цифра выдумана. Взята с потолка, неправильно экстраполирована на всю страну. Похоже, что именно так все и было.
Ведь исследования проводились всего в 3 регионах - Питере, Хабаровском крае и Тюменьской обл. При этом в Питере иммунитет составил всего 8%. Даже страшно подумать, какие цифры переболевших должны быть в двух других регионах… И как они были агрегированы и по каким правилам статистики и социологии выданы за цифры для всей страны…
Ситуация дичайшая:
по официальной статистике в стране 753 тыс.заразившихся,
по данным Поповой, переболело к-вирусом уже 38,1 млн. россиян.
Разница - в 50 раз!
Одно из двух: или цифра в 26% - чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время.
показати весь коментар
16.07.2020 14:47 Відповісти
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
показати весь коментар
16.07.2020 08:12 Відповісти
В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн. - Цензор.НЕТ 3699
показати весь коментар
16.07.2020 08:12 Відповісти
https://censor.net/news/3206961/gosstat_obnovil_ofitsialnye_dannye_po_smertnosti_ot_koronavirusa. Источник: https://censor.net/n3206961

Когда родят официальные данные за январь - июнь?
К чему эта вся бутафория и маскарадный фетиш?
показати весь коментар
16.07.2020 08:23 Відповісти
маска, антисептик, дистанция
угроза серьезная
показати весь коментар
16.07.2020 08:40 Відповісти
Давай за Беларусь эти же антиковедисты должны ужео помощи вопить, просить все страны отгородится от бацька ан нет все у них и чемпионат и праздники , школы работают. А секта как бы забыла о них. С чего бы это? И Туркмения и десятки других стран плевали хотели на вашу проплаченую брехню. Будет еще нюрберг на вас не сомневайтесь уроды.
показати весь коментар
16.07.2020 09:26 Відповісти
ольгінський,забув КНДР..
показати весь коментар
16.07.2020 14:50 Відповісти
В шизОїдів-конспірологів істерика
показати весь коментар
16.07.2020 11:00 Відповісти
ну реально дибіли: у світі зареєстровано новий рекорд по придбанню імунітету. а антирекорди - це смерті.
показати весь коментар
16.07.2020 11:37 Відповісти
Пойди и скажи ,только лох наивный верит в этот придуманный ********.
показати весь коментар
17.07.2020 08:44 Відповісти
В Украине и мире пандемия короновируса, а квартальные дебилы уже раздеребанили фонд борьбы с недугом
показати весь коментар
26.12.2020 09:06 Відповісти
 
 