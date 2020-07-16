У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 234,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,6 млн.

Станом на ранок 16 липня у світі зареєстрували 234 337 заражень COVID-19 за добу, понад 13,6 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 13 696 738 випадків інфікування і 586 885 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 140 140 (+ 997 за добу), хворих - 3 616 747 (+ 71 670 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​1 970 909 інфікованих (+ 39 705 за добу) і 75 523 (+ 1 261 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 970 169 осіб (+ 32 682 за добу), кількість смертей - 24 929 (+ 614 за добу).

У Росії 746 369 хворих (+ 6 422 за добу) і 11 770 летальних випадків (+ 156 за добу).

У Перу кількість інфікованих вже досягла 337 724 осіб (+3 857 за добу), кількість смертей - 12 417 (+ 188 за добу).