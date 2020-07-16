УКР
Новини Будні поліції
Лікарня в Харкові через службову недбалість головлікаря витратила майже 3 млн грн на неіснуючі фотоальбоми, - поліція

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості головного лікаря однієї з харківських медустанов. Дії чоловіка викликали наслідки у вигляді збитків в сумі майже 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України здійснюється слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 та оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що 2 квітня підприємець надав головному бухгалтеру комунального закладу охорони здоров’я завідомо підроблену видаткову накладну, згідно з якою він, нібито, передав лікарні 8 тисяч альбомів для фотографій. Зазначений товар на момент підписання документації був відсутній.

Матеріально-відповідальна особа закладу, не перевіривши наявність альбомів, підписала вказану накладну. Цього ж дня керівник лікарні підписав та скріпив печаткою закладу договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі, наданий фізичною особою. При цьому головний лікар не перевірив наявність зазначеного у договорі майна. Також чоловік підписав та скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого була проведена оплата за альбоми на загальну суму 2 864 000 гривень.

15 липня службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчі дії тривають.

Топ коментарі
+17
Я один не могу уловить связь между лечебным учреждением и 8000 фотоальбомов?
16.07.2020 08:26 Відповісти
+5
Понять и простить.
Люди готовятся фотографировать всех больных второй и третьей волны коронавируса.
16.07.2020 08:21 Відповісти
+5
как халатность?!.. тут чистая 191 ч.5..
походу, главврачик порешал с СБУ и следак нарисовал слабенькую статью.. а в суде вообще условку дадут..
16.07.2020 08:24 Відповісти
"Пилить" бюджет - не ваш конёк. 😁
показати весь коментар
16.07.2020 08:33 Відповісти
Вам нікогда в больніце врачь настойчіво нє прєдлогал купіть імєнно у нєго супєрчудодєйствєнниє і бистроізлєчівающіє таблєткі?
показати весь коментар
16.07.2020 08:35 Відповісти
Фотоальбомы с фотографиями Алана Чумака и Анатолия Кашпировского. Если у пациента геморрой то прикладывать фото Чумака, а если энурез то Кашпировского
показати весь коментар
16.07.2020 08:37 Відповісти
А если сразу две,то эффект удваивается.
показати весь коментар
16.07.2020 08:52 Відповісти
Фотоальбом: "Моё пребываание в больнице" на память...
показати весь коментар
16.07.2020 08:27 Відповісти
Так,етоже Порошенко іх украл. А потом будєт раздавать нуждающімса в другіх больніцах от своєво імєні. Інсайд от дєркача.
показати весь коментар
16.07.2020 08:31 Відповісти
Ага ещё и Путину подарил на день независимости альбомчик!
показати весь коментар
16.07.2020 08:39 Відповісти
Это по 3.5 тысячи за альбом? Это из чего он интересно? Я ежедневник купил за 150 грн!
показати весь коментар
16.07.2020 08:41 Відповісти
Альбом с крокодиловой кожи
показати весь коментар
16.07.2020 08:42 Відповісти
Вот https://www.objectiv.tv/objectively/2020/02/13/harkovskij-gorsovet-pereplatil-za-albomy-dlya-novorozhdennyh-v-2-5-raza/ тут почитайте. Там-то и деньги были УЖЕ раскрадены. Да и альбомы никто делать не собирался. Просто бабки отмывали горсоветовские. Уверен, что и главврача попросили "сверху" так сказать "просто подмахнуть". А "предприниматель" получил за свои услуги около 10%. Типа, конечно, поскольку меня там не стояло .
показати весь коментар
16.07.2020 09:11 Відповісти
В орлів Авакова це називаєтся недбалість. а як справа дійде до суду, то в справі зазначать що випадково загубив 3 млн
показати весь коментар
16.07.2020 08:42 Відповісти
Я не поняла : на лекарства денег нет, а на альбомы выделяют из бюджета ? А на что еще ? Это ж не один такой « недбалий» врач в стране .
показати весь коментар
16.07.2020 08:56 Відповісти
Это не халатность, это мошенничество и хищение гос. средств в особо крупных размерах, при чём группой людей, сговор, банда. За такое должно быть от 10лет с конфискацией, не иначе. А наши соплежуи что им сделают? Да ничего, в худшем случае типа уволят, потом они через "гуманный суд" восстановятся и получат зарплаты за пару лет безделия. Це Україна, малята.
Отдельный вопрос- зачем больнице 8000 альбомов????
показати весь коментар
16.07.2020 08:58 Відповісти
"Больницей" то учереждение стало, чтоб слезу у наріда выбивать. Там деньги украли еще при распределении от горсовета. Речь идет об нальбомах, которые "в нагрузку" дают за деньги родителям новорожденного. Детали этой многолетней аферы https://www.objectiv.tv/objectively/2020/02/13/harkovskij-gorsovet-pereplatil-za-albomy-dlya-novorozhdennyh-v-2-5-raza/ тут .
показати весь коментар
16.07.2020 09:08 Відповісти
Хрен что поймешь... Так были альбомы или не были? Цитирую: "Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества". Если НЕ БЫЛО, то что проверил главный врач? А если БЫЛО, то о чем речь в подозрении? Бл*дь, О ЧЕМ НОВОСТЬ?
показати весь коментар
16.07.2020 09:04 Відповісти
Умом не понять. Надо знать методы и работу системы отмазок и превращения вопиющего уголовного преступления, на огромную сумму убытков, в обыкновенную халатность., в дело, которое развалится в суде именно из-за таких вот "случайных", "двояких" формулировок. Айяйяй, погрозите им пальчиком, они ТАК больше не будут))))
показати весь коментар
16.07.2020 09:23 Відповісти
і шо ...у "главврача" немає "в тубочці" три мільйони ...ніколи не повірю ...це ж не районна лікарня і не фельшерський пункт ...для покращення зору цього "врача" потрібно конфіскувати завдані державі збитки плюс ще стільки щоб неповадно було...а альбоми залишити йому на згадку
показати весь коментар
16.07.2020 09:24 Відповісти
Нет халатности,есть банальное воровство.
показати весь коментар
16.07.2020 09:55 Відповісти
"халатности"? на мой взгляд это называется банальным ВОРОВСТВОМ!?
показати весь коментар
16.07.2020 10:36 Відповісти
А яку болячку лікують фотоальбомами?
показати весь коментар
16.07.2020 11:28 Відповісти
Нах больнице альбомы?
Больше тратить не куда.... Ремонт....Аппаратура.... Надбавки врачам и млад мед персоналу?
показати весь коментар
16.07.2020 12:57 Відповісти
Чудны дела твои, Господи! Ворюгу гос.средств обвиняют в халатности! Хорошенькая халатность- в 3 лимона! Раньше такими деятелями беспощадно занимался ОБХСС и называли их расхитителями народного имущества в особо крупных размерах. И наказание было независимо от социального статуса.
показати весь коментар
16.07.2020 21:43 Відповісти
Если СБУ... то альбомы у путина покупали...
показати весь коментар
17.07.2020 08:52 Відповісти
 
 