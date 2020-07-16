Лікарня в Харкові через службову недбалість головлікаря витратила майже 3 млн грн на неіснуючі фотоальбоми, - поліція

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості головного лікаря однієї з харківських медустанов. Дії чоловіка викликали наслідки у вигляді збитків в сумі майже 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України здійснюється слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 та оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що 2 квітня підприємець надав головному бухгалтеру комунального закладу охорони здоров’я завідомо підроблену видаткову накладну, згідно з якою він, нібито, передав лікарні 8 тисяч альбомів для фотографій. Зазначений товар на момент підписання документації був відсутній.

Матеріально-відповідальна особа закладу, не перевіривши наявність альбомів, підписала вказану накладну. Цього ж дня керівник лікарні підписав та скріпив печаткою закладу договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі, наданий фізичною особою. При цьому головний лікар не перевірив наявність зазначеного у договорі майна. Також чоловік підписав та скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого була проведена оплата за альбоми на загальну суму 2 864 000 гривень.

15 липня службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчі дії тривають.