1 417 0
На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 4852, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 15 липня, підтвердили 70 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 15 липня на Рівненщині зареєстровано 31 новий випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 15 липня на Рівненщині підтверджені 39 нових випадків захворювання COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 2 до 73 років.
Всього в області зареєстровано 4852 випадки захворювання COVID-19.
Через ускладнення, викликаних коронавірусом, 84 випадки летальних. Подолали COVID-19 - 3247 осіб.
В роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.
