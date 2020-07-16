УКР
Новини
На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 4852, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 15 липня, підтвердили 70 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 15 липня на Рівненщині зареєстровано 31 новий випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 15 липня на Рівненщині підтверджені 39 нових випадків захворювання COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 73 років.

Всього в області зареєстровано 4852 випадки захворювання COVID-19.

Через ускладнення, викликаних коронавірусом, 84 випадки летальних. Подолали COVID-19 - 3247 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Рівненська область (1218)
