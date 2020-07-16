2 261 5
Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 197 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусна інфекція виявлена у 7622 осіб, 199 осіб померли, 1242 пацієнти одужали.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6678 осіб, госпіталізовані — 1239, на амбулаторному лікуванні — 5439 осіб, виписані — 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1144 ПЛР-тесту, з них 197 - позитивний. Серед них львів'ян - 84.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Д.
показати весь коментар16.07.2020 08:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Muron
показати весь коментар16.07.2020 08:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Muron
показати весь коментар16.07.2020 09:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.07.2020 11:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль