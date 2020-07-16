УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8808 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 261 5

Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада

Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 197 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 7622 осіб, 199 осіб померли, 1242 пацієнти одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6678 осіб, госпіталізовані — 1239, на амбулаторному лікуванні — 5439 осіб, виписані — 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1144 ПЛР-тесту, з них 197 - позитивний. Серед них львів'ян - 84.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 4852, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Львівська область (2526)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во Львове больше всего тестируют. Ну и колтчество непуганных рагулей без масок тут также больше
показати весь коментар
16.07.2020 08:31 Відповісти
то ви пане, Андрій Іванович?
показати весь коментар
16.07.2020 08:57 Відповісти
Мало ресторанів і кафе відкрито. Потрібно більше
показати весь коментар
16.07.2020 09:09 Відповісти
Розповім свою історію. Рівно 5 тижнів тому спочатку захворіла мама. Температура не перевищувала. 38 градусів. Кашлю не було. Тому сімейний лікар не вважала за потрібне робити тести. Про писала лікування і мама лікувався тиждень амбулаторно. Через два дні захворів я. Кашлю не було, температура не перевищувала тих самих 38 градусів. Сімейний лікар порадила те саме, що мамі. А ще через 3 дні захворів батько, який вже четвертий місяць очікує пересадку суглоба, тому лежить у ліжку і пересувається на милицях лише в межах однієї кімнати. Все те саме. Мамі минуло 70. У неї купа хронічних хвороб. Тому через два тижні, коли спала температура, її забрали в лікарню лікувати серце і шлунок. Без тестів на коронавірус. У лікарні вона пробула 8 днів. Я весь час перебував вдома. Бо мусив доглядати за батьком, якому 76 років. А позавчора батько здав тест, бо має лягати у травматологію для заміни суглоба. І вчора отримав позитивний результат на КОВІД-19. Резюмую. Його тест потрапив у сьогоднішні зведення. Але вірусу у нього вже немає, бо від початку хвороби пройшло вже три тижні. Просто у крові залишилися антитіла. Ми з мамою у зведення не потрапили, бо не робили тестів. Але хворіли. І якби батька не потрібно було оперувати, то ніхто б не знав, що троє людей перенесли коронавірус. Тому ці цифри всі - зі стелі і не відображають справжньої картини. Поки тестування не буде загальним, ми будемо нагадувати ловців чорної кішки у чорній кімнаті в опівнічну пору.
показати весь коментар
16.07.2020 11:31 Відповісти
 
 