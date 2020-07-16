Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 197 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 7622 осіб, 199 осіб померли, 1242 пацієнти одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6678 осіб, госпіталізовані — 1239, на амбулаторному лікуванні — 5439 осіб, виписані — 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1144 ПЛР-тесту, з них 197 - позитивний. Серед них львів'ян - 84.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 4852, - ОДА. ІНФОГРАФІКА